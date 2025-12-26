Madre Teresa de Calcutá missionária católica
Tem sempre presente que a pele se enruga, que o cabelo se torna branco, que os dias se convertem em anos,
mas o mais importante não muda: tua força interior”.
FELPUDA
Para tentar conquistar o distinto eleitor, alguns pré-candidatos estão noites sem dormir imaginando historinhas que possam transformá-los em vítimas dos adversários. São versões novas das velhas e surradas estratégias de assim posar: “atentados” a tiros durante a madrugada, “sequestro e abandono” em lugares distantes depois de “ameaçados”, “espancamentos” e “abandonados desacordados” na zona rural, entre outros atos “violentos”.O tempo passa, o tempo voa e nada muda, pois tem gente por aí acreditando que essas “fantasias” ainda rendem votos. Afe!
Fica
Quem decidiu não deixar a administração estadual para disputar mandato em 2026 é o secretário de Governo, Ricardo Perez. Em entrevista ao Correio do Estado, quando questionado, ele afirmou que estava aberto a possibilidades se o seu grupo político quisesse.
Mais
Homem de confiança do governador Eduardo Riedel, Perez foi nomeado em janeiro de 2024, com a saída do deputado estadual licenciado Pedro Caravina, que voltou à sua cadeira na Assembleia Legislativa de MS.
Na mesma
O acordo para escolha do senador entre PL e PP continua mantido e estará nas mãos do trio governador Eduardo Riedel, senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, ambos do PP, e Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PL. O trio fez o “combinado” com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que, apesar de estar cumprindo pena por suposto golpe, continua sendo a mais expressiva liderança do PL.
Pesquisa
A variação de preços dos materiais escolares é grande em Campo Grande, mostra pesquisa do Procon-MS, realizada de 1º a 19 de dezembro. Os índices apurados chegam acima de 300%, com relação a alguns produtos. Oito empresas participaram do levantamento feito pelo órgão de defesa do consumidor. Detalhe: os dados estão sujeitos a alterações, em razão da disponibilidade de estoque ou da realização de promoções.
Redução
As maiores oscilações foram identificadas nos produtos: caneta Bic Cristal Fashion com quatro cores (326,5%); apontador Faber-Castell com depósito (317,5%); e lápis Bic HB Evolution nº 2, sem borracha (284,62%). Na comparação com 2024, determinados itens apresentaram redução na média de preços. Como no caso do caderno universitário de 10 matérias e 200 folhas, cuja média passou de R$ 25,79 para R$ 21,00.
Aniversariantes
Colaborou Tatyane Gameiro