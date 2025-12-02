Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

Parlamentar conversava ao telefone e, enquanto falava números sobre o desem... Leia a coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (2)

Felpuda

02/12/2025 - 00h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Augusto Cury - escritor brasileiro

Sábio é o ser humano que tem coragem de ir diante do espelho da sua alma para reconhecer seus erros e fracassos e utilizá-los para plantar as mais belas sementes no terreno de sua inteligência”.

Felpuda

Parlamentar conversava ao telefone e, enquanto falava números sobre o desempenho de certo candidato ao Senado, ouvia-se uma voz em tom de surpresa sobre a tranquilidade com que os índices eram comentados. Diante disso, o interlocutor não se fez de rogado e cravou a pergunta, como se não acreditasse no que estava ouvindo: “O sr. está fazendo a campanha do... [citou o nome do pré-candidato]?” Ao perceber que a conversava estava sendo vazada, desligou o telefone. Tudo isso ocorreu durante sessão na Assembleia, com microfones abertos e transmitida pela TV. Pode?

Aposta

A ex-vice-governadora e ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil) deverá disputar novamente a uma das oito cadeiras na Câmara dos Deputados.

Mais

Dizem que ela está sendo a aposta para o partido, hoje integrando federação com o PP, como “puxadora de votos”, na tentativa de se formar uma boa bancada em Brasília.

No dia 27 de novembro, Marisa Serrano recebeu a Medalha Dr. Arlindo de Andrade Gomes, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados a Campo Grande. Ela foi vereadora, deputada federal, vice-prefeita da Capital, senadora e conselheira do Tribunal de Contas de MS, além de ter exercido várias atividades ligadas ao setor educacional. “Fiquei muito feliz em ter meu nome indicado e estar recebendo esta comenda. Se eu conseguir ajudar um pouco a minha cidade, o meu estado, o meu país, é uma forma de dizer que valeu a vida, valeu o esforço e o trabalho”, afirmou. O autor do decreto que concedeu a medalha é o vereador André Salineiro.

Anderson da Silva Pereira e Adriana Paula Cândido

 

Monica Barbosa

Marcas

Neste mês, os prefeitos encerram o primeiro ano de mandato e muitos deles ainda estão tentando colocar a administração em ordem, seja pela “terra arrasada” recebida do antecessor, seja pela falta de tino para “tocar o barco”. Todos devem correr contra o tempo, pois terão apenas 2026 para colocar a casa em ordem. Isso porque 2027 é ano pré-eleitoral e os adversários não darão trégua, já com olhos voltados para 2028, quando deverá ser dado o “golpe final” caso a gestão não tenha agradado à população.

"Resultados"

O diretor-presidente do IMPCG, órgão da previdência municipal, Marcos Tabosa, apresentou, em reunião com vereadores, apenas a “solução” de que acionará a Justiça Federal para recuperar R$ 1,4 milhão, considerando a aplicação com juros, que deveriam ser pagos pelo Banco Master, liquidado pelo Banco Central. Restou à Câmara Municipal criar uma comissão especial para acompanhar o caso e também outras aplicações financeiras.

E?...

Os vereadores exigiram de Marcos Tabosa a documentação completa que embasou a decisão do IMPCG em investir no Banco Master, mesmo diante dos indicativos de riscos. Ele prometeu encaminhar a papelada até o dia 10 deste mês. Até onde se sabe, a aplicação teria sido feita pela hoje vice-prefeita Camila Nascimento de Oliveira, quando presidiu o instituto. Por enquanto, nada ainda existe de concreto. É aguardar para ver.

ANIVERSARIANTES

Thayane de Carvalho Faracco Casanova,
Marily Murad de Goes Gugelmin, 
Ignêz Charbel Stephanini,
Caroline Toledo Barros Mota, 
Márcia Regina Flores Portocarrero de Almeida Serra,
Délia Godoy Razuk,
Celso Luiz Rodrigues Catônio,
José Pedro Batiston,
Neusa Kamiya,
Joel de Almeida Garret,
Tânia Neves,
Denis Afonso Vilela,
Roberto Taira,
Antonio Marcos dos Santos Pires,
Cleber Luiz Dias da Silva,
José Barreto da Silva,
Abdalla Maksoud Neto,
Claudio Teixeira Chrisostomo,
Samuel Beu Gomes,
Marcos Santos do Nascimento,
Enio Aparecido de Oliveira Ribeiro,
Dr. Guilherme Henrique Corrêa Curado, 
Arnaldo Jorge Leite,
Dr. Natal Norizete Vieira,
Fernando de Souza Santos,
Nacyr Gomes Proença,
Dra. Renata Gomes Bernardes Leal, 
Amaro Francisco Júnior,
Harley Lins,
Dra. Gislene de Arruda Aguilar, 
Wellington Michel Theodoro Pena,
Juliana Flores Fontoura, 
Dra. Tamara Lemos Maia,
Waldenir Rizzo,
José Augusto de Almeida Ribeiro,
Ademir Cesar Xilaver Diniz,
Ronaldo Brunet Pereira,
Tânia Maria Pastorio Rossato,
Neisa Elisa Fontoura,
Gracita Marta Fernandes,
Alfredo Moreira Rocha,
Alexandre Albuquerque de Oliveira,
Paulenir Barros,
Dr. Abdul Karim Hussein Omais, 
Dra. Marisa dos Santos Almeida 
Pereira Lima,
Getúlio Vieira da Silva,
Maria Isabel de Oliveira,
Eurico Medeiros Alves,
Marianne Enrico Aranha,
Anna Waleska Vieira da Silva Michelin,
Dorani Guedes Pontes,
Ivailda Aparecida de Oliveira,
Jaril de Melo,
Alzira Budib,
Wilma Correa de Oliveira,
Francisca Rezende Diniz,
Lourival Costa,
José Ferreira da Cruz,
Mário José Lemes Corrêa,
Reginaldo Ribeiro de Oliveira Júnior, 
Neide de Araújo Alencar,
Mariza Macario da Cunha,
Eliana Lúcia dos Reis Passos,
Dra. Claudia Rejane Rodrigues,
Jepherson Pedro Oliveira,
Celiane Sette,
Suely Melo Albuquerque Freixes,
Maria Luiza Barreto,
Lenir Barros da Silva,
Adelzira Sousa Soares,
Vitalino Ercílio de Araujo,
Luciana Virgili Pedroso Garcia,
Waldenir Ribeiro Acosta, 
José Jorge Filho,
Ambrosia Elias Barbosa,
Emerson Fábio Torres Taveira,
Mauricio Fantussi,
Antonio Aparecido Moro Junior,
Christiane Saliba Dias,
Daniel Pompermaier Barreto,
Fernanda Rocha Gonçalves,
Luiz Adolfo Correa da Costa,
Nathalia Azambuja Falcão Novaes,
Rodrigo Schossler,
Sueli da Silva de Vecchi,
Jaqueline Mareco Paiva Locatelli, 
Clóvis Hirohiko Yotsui, 
Altair Vargas,
Maria Irma de Pinha Frazeto,
Kassia Pereira Rocha,
Carmozina da Silva Santos, 
Ana Claudia Verão Souza,
César Nogueira, 
Eduardo César Araújo do Nascimento,
Leila Raquel Garcia,
Mellina Maria Tiemi Sanara de Oliveira,
Carlos Eduardo de Oliveira Garcia,
Elza Soares Lemos de Sousa,
Maísa Figueiredo Cordeiro,
Carolina Tsieko Taira, 
Luís Fernando Menezes Correa,
Paulo Henrique Xavier Passos,
Lucila Teixeira de Arruda,
Mário Sérgio Moreira.

*Colaborou Tatyane Gameiro

Felpuda

Nos bastidores, postura política de figurinha virou motivo de piadas, pois...Leia a coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (01)

01/12/2025 00h03

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Alexis de Tocqueville - escritor francês

"A saúde de uma sociedade democrática pode ser medida pela qualidade de funções desempenhadas por seus cidadãos”.

 

FELPUDA

Nos bastidores, postura política de figurinha virou motivo de piadas, pois demonstra estar mais perdida que cupim em metalúrgica. Se diz de direita, flerta com a esquerda, briga com ex-companheiros, se faz de vítima, fala em perseguição mas é quem persegue e por aí vai. Tem comando “postiço”, estilo “finjo que mando, vocês fingem que acreditam”. Andou falando pelos cotovelos, como diria vovó, e teve que rapidamente se utilizar do “esporte” preferido da maioria dos políticos: culpar a imprensa. Enfim, estão dizendo que teria sido afetada pelo “vírus pânicus de sem votus”.

Diálogo

Contraponto

O deputado Junior Mochi nem pestanejou para, por alguns minutos, fazer propaganda como “Garoto Cassems”, direto do plenário da Assembleia Legislativa de MS, dia 26, quando pediu ao presidente em exercício Renato Câmara, para relatar seu testemunho.

Mais

Ele afirmou que seu irmão, que é dependente no plano de saúde da esposa, servidora da agência fazendária em Coxim, foi muito bem tratado no hospital mantido pela Cassems. Fez isto com contraponto às dúvidas a respeito do atendimento feito por alguns deputados.

DiálogoAna Carolina Rezende de Coutinho e Zoroastro Coutinho  
DiálogoLaura Kubrusly  

Devolvendo

Tudo indica que os nobres edis não querem “dividir a culpa” com a prefeita Adriane sobre a situação catastrófica da Capital. Assim, foi anunciada a antecipação da devolução de R$ 9 milhões do duodécimo ao Executivo, para auxiliar num propalado anúncio de retomada dos serviços de tapa-buracos. Oficialmente, a informação é que tudo foi fruto de diálogo entre Câmara e Prefeitura. No popular, “vão-se os anéis, ficam os dedos”.

Fonte

O duodécimo é o repasse mensal previsto na Constituição e na Lei Orçamentária Anual, utilizado para custear as despesas do Legislativo. Valores não utilizados devem ser devolvidos ao Executivo. A Câmara continua enfatizando que os serviços foram retomados depois que secretários falaram sobre a real situação naquela Casa. As empreiteiras receberam parte dos pagamentos que estavam atrasados e retornaram às atividades. Vamos ver...

Precaução

Políticos mais antenados têm dito que o grupo que apoia Riedel à reeleição deve ficar atento ao efeito Lula-Simone-Fábio Trad, que poderá ocorrer em 2026 e causar sérios problemas. Dizem que se o presidente petista recuperar a economia, alavancará pretensão da ministra em ser senadora em MS e catapultará eventual pré-candidatura ao governo do Estado. Segundo eles, esse partido tem parcela consolidada de eleitores, que poderá se expandir caso a esquerda consiga se reerguer. Sei não...

Aniversariantes

Maria Helena Nicoloso Bonotto,
Marcelo Miranda Soares, 
Dr. Odemilson Roberto Castro Fassa,
Joaquim Barbosa de Souza Neto,
Lauredi Borges Sandim,
Delci Candido de Sá,
Francisco Eloy de Insfran,
Gilberto Coelho,
Marcos Massato Hirahata,
Ronimar Aisom de Oliveira,
Elisabeth Silva Barros,
Doralice de Araújo Giese, 
Eduardo Barbosa Rocha,
Fabio de Souza Chilaver,
Maurício Duailibi,
Farncisco de Assis da Costa Pedreira,
Alcindo Lara Picada,
Helio Chaparro,
Moacir Borges de Souza,
Isoli Paulo Fontoura, 
Dra. Helena Rodrigues,
Rosemary Nunes da Cunha, 
Dr. Antônio Carlos Gargioni, 
Dr. Jorge Judi Hirokawa,
Dr. Alfredo Ioshimitsu Asato,
Maria Augusta (Guta) Wanderley, 
Dr. Valdir Perius,
Valdemi Lopes da Silva,
Edílson de Paula Paes,
Euquir de Lima,
Leonardo Fialho de Carvalho, 
Ana Cristina Martins,
Mario Cesar Oliveira da Fonseca, 
Murilo Ricardo de Souza Trindade,
Fábio Rogério Rombi da Silva,
João Eduardo Barbosa Rocha, 
Sebastião Fogaça,
Djamiro Cruz,
Celair Martins de Andrade,
Franciel Luiz de Oliveira,
Magno Ocampo,
Dagma Luciana Loureiro Pereira Pradebon,
Mitsukuni Oyadomari, 
Flávia Veríssimo Baruta, 
Dr. Amaury do Lago Prieto, 
Márcio Giovane Tomazelli,
Carlos Eduardo Abrão, 
Soraya Cersozimo Naglis,
Marcos Antonio de Araújo Alarcon,
Valdir Pazzoti,
Benedito Carlos Miranda da Silva,
Eliane de Barros Portocarrero,
Gilson Marcos de Souza Rosa,
André Nunes da Cunha,
Sérgio Fenelon,
Balbina Maroni Nunes,
Ernesto Rocha Neto,
Dr. Waldir Ferreira de Salvi Júnior,
Elisa Rocha de Alencar, 
Rodrigo Pereira Albuquerque,
Ramona Machado de Souza,
Eloi Lustosa do Nascimento,
Napoleão Costa Marques Júnior,
Sadao Tamai,
Aracy Monteiro de Almeida,
Waldemar de Sousa Barbosa,
Jurandir Martins Abrão, 
Marisa Moreira Almeida,
José Wagner de Oliveira,
Marlene Conceição Gonçalves Dias Lobo, 
Juliana Prati Salvador,
Malu Cândido Alves da Silveira,
Maria Aparecida Silva Sarsi,
Sidney da Silva,
Ussi Fernandes de Moraes,
Manuel da Silva Figueiredo,
Silvana Mendes Bettoni,
Luiz Oliveira de Almeida,
Miguel Agostinho de Oliveira,
Ricardo Bellazzi Castellani,
Waldir Bernardes,
Loide Luisa Leite,
Julio Cesar Casavechia,
Magda Jaqueline Paula Miranda,
Antonio Gonçalves de Melo,
Márcia Sueli Perez,
Dr. João Francisco Santos da Silva,
Heide Higa Terra, 
Dra. Cristiane Dias Arakaki, 
Carla Conti, 
Adriana Cesco,
Dra. Camila Ortiz de Souza, 
Julianna Martins Cantarin,
Jânio Cesar Arsamendia,
Gustavo Amato Pissini,
Isabela de Azevedo Perez Soler,
Jonas Santiago Torres,
Dr. Eloy Alarcon,
Ricardo Arakaki, 
Edmir Santinelli Gomes da Silva,
Anderson Fabiano Pretti,
Erik Borin,
Luiz Otavio Gottardi,
Veruska Insfran Falcão de Almeida,
Laura Veruska Mohamed Pereira,
Viviani Gonçalves Vissotto,
Andrélina Ferreira dos Santos Ratier.

Colaborou Tatyane Gameiro

Correio B+

Saúde B+: Dores crônicas: Fisioterapeuta ensina 5 dicas baseadas em evidência para aliviar a dor

Criador do "Lombar Sem Dor" e dono da clínica "Mover Mais" ajuda pessoas a recuperarem a sua qualidade de vida em atendimentos realizados do interior de SP para todo o Brasil

30/11/2025 18h00

Compartilhar
Saúde B+: Dores crônicas: Fisioterapeuta ensina 5 dicas baseadas em evidência para aliviar a dor

Saúde B+: Dores crônicas: Fisioterapeuta ensina 5 dicas baseadas em evidência para aliviar a dor Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O fisioterapeuta Eduardo Maltez atua há mais de 15 anos no tratamento da dor. A sua primeira graduação foi em Educação Física. Por meio de suas experiências como atleta sofreu diversas lesões, cirurgias e dores crônicas que o fizeram querer aprofundar os seus estudos na sua segunda graduação, em Fisioterapia. Hoje, é fundador da clínica “Mover Mais” @movermais e criador do programa 100% on-line “Lombar Sem Dor”, que promove o alívio da dor na lombar em oito semanas por meio do “Fator M4P” que já impacta positivamente na qualidade de vida de milhares de pessoas em todo o Brasil.

“Como profissional de Educação Física, atendia muitos alunos com dores crônicas e limitações que não sabia como conduzir de forma eficaz. E junto às lesões que sofri, senti a necessidade de transformar a minha missão em ajudar pessoas em sofrimento a recuperarem a sua autonomia e qualidade de vida” conta o fisioterapeuta Eduardo Maltez que já tem uma média de 2 mil atendimentos por ano. “Acredito que a dor não deve ser vista como sentença, mas como um sinal de transformação possível. Minha missão é democratizar o acesso a tratamentos eficazes baseados em evidências, tornando-os acessíveis tanto no digital quanto no presencial”, complementa.

Fator M4P do Lombar Sem Dor é uma metodologia exclusiva criada por Eduardo Maltez baseada em quatro pilares: liberação miofascial, exercícios terapêuticos funcionais, educação em dor e transformação de hábitos, mentalidade e espiritualidade. “Em apenas um ano, já conquistamos mais de 30 mil seguidores nas redes sociais”, afirma o fisioterapeuta que estima a expansão do programa contemplando outros tipos de dores crônicas como cervical, joelho e quadril etc.

 “Já ajudei milhares de pessoas a se libertarem da dor, e cada história de superação reafirma o meu compromisso em levar conhecimento, acolhimento e ferramentas práticas para que qualquer pessoa possa reconquistar a autonomia da sua saúde e viver com plenitude”, diz o fisioterapeuta.

Eduardo dá 5 dicas práticas e baseadas em evidência para aliviar a dor lombar crônica

1. Entenda o que causa a dor

Nos casos crônicos, a dor lombar costuma estar mais relacionada ao funcionamento do sistema nervoso e aos hábitos de vida do que a lesões estruturais isoladas. Hoje sabemos que o cérebro pode aumentar a sensibilidade à dor quando estamos sob estresse, medo de movimento ou sedentarismo.

Dica prática: Não interprete a dor como sinal de lesão. Em grande parte dos casos, ela é um aviso do corpo para ajustar a rotina e não para interrompê-la.

2. Movimento regular reduz a dor

A ciência é clara: pessoas fisicamente ativas têm menos dor e menos crises. O movimento melhora circulação, reduz rigidez e ajuda na modulação da dor.

Dica prática: Busque uma atividade física ou esporte que você goste — caminhada, musculação, pilates, ciclismo ou treinamento funcional. Academia é uma excelente opção, desde que com orientação adequada.

3. Exercícios globais e funcionais são fundamentais

Além do fortalecimento da região lombar, exercícios que trabalham o corpo de forma global são essenciais. Movimentos que envolvem pernas, quadril, tronco e equilíbrio melhoram a estabilidade e preparam o corpo para as atividades do dia a dia.

Exemplos: agachamento, exercícios em pé, movimentos com elásticos, ponte e prancha.

O mais importante é começar de forma progressiva e constante.

4. Varie posturas e evite longos períodos sentado

Ficar longos períodos na mesma posição aumenta a tensão e a sensibilidade dolorosa. O segredo não é manter a postura perfeita, e sim alternar posições.

Dica prática: levante a cada 45–60 minutos, caminhe, alongue e ajuste o ambiente de trabalho. Pequenas pausas reduzem significativamente a dor.

5. Estilo de vida influencia diretamente a dor

Sono, alimentação, estresse e sedentarismo interferem no controle da dor. Pequenas mudanças geram grandes resultados.

Comece por:

  • Priorizar alimentação natural e menos industrializados
  • Melhorar a rotina de sono
  • Beber mais água
  • Manter a prática regular de atividade física

- Quando buscar ajuda especializada

Para quem sofre há meses com dor lombar recorrente, a avaliação de um profissional especializado em dor crônica faz diferença. A abordagem correta evita tratamentos inadequados e acelera o retorno à rotina.

Profissionais especializados enxergam a dor de forma global, prescrevem exercícios adequados e acompanham o paciente no processo de recuperação.

- Mensagem final

A maioria dos casos de dor lombar crônica tem solução quando combinamos educação sobre dor, exercícios funcionais, fortalecimento e acompanhamento especializado. Com a estratégia certa, é possível reduzir crises e recuperar a qualidade de vida.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Empreiteira desconhecida vence outra licitação milionária em MS
pacote do bndes

/ 13 horas

Empreiteira desconhecida vence outra licitação milionária em MS

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6890, sábado (29/11)

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3550, sábado (29/11); veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3550, sábado (29/11); veja o rateio

4

Resultado da Loteria Federal 06022-4 de hoje, sábado (29/11)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal 06022-4 de hoje, sábado (29/11)

5

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2325, sábado (29/11); veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Timemania de ontem, concurso 2325, sábado (29/11); veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Exclusivo para Assinantes

/ 36 minutos

Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado