Parlamentar conversava ao telefone e, enquanto falava números sobre o desem... Leia a coluna de hoje

Augusto Cury - escritor brasileiro

Sábio é o ser humano que tem coragem de ir diante do espelho da sua alma para reconhecer seus erros e fracassos e utilizá-los para plantar as mais belas sementes no terreno de sua inteligência”.

Felpuda

Parlamentar conversava ao telefone e, enquanto falava números sobre o desempenho de certo candidato ao Senado, ouvia-se uma voz em tom de surpresa sobre a tranquilidade com que os índices eram comentados. Diante disso, o interlocutor não se fez de rogado e cravou a pergunta, como se não acreditasse no que estava ouvindo: “O sr. está fazendo a campanha do... [citou o nome do pré-candidato]?” Ao perceber que a conversava estava sendo vazada, desligou o telefone. Tudo isso ocorreu durante sessão na Assembleia, com microfones abertos e transmitida pela TV. Pode?

Aposta

A ex-vice-governadora e ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil) deverá disputar novamente a uma das oito cadeiras na Câmara dos Deputados.

Mais

Dizem que ela está sendo a aposta para o partido, hoje integrando federação com o PP, como “puxadora de votos”, na tentativa de se formar uma boa bancada em Brasília.

No dia 27 de novembro, Marisa Serrano recebeu a Medalha Dr. Arlindo de Andrade Gomes, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados a Campo Grande. Ela foi vereadora, deputada federal, vice-prefeita da Capital, senadora e conselheira do Tribunal de Contas de MS, além de ter exercido várias atividades ligadas ao setor educacional. “Fiquei muito feliz em ter meu nome indicado e estar recebendo esta comenda. Se eu conseguir ajudar um pouco a minha cidade, o meu estado, o meu país, é uma forma de dizer que valeu a vida, valeu o esforço e o trabalho”, afirmou. O autor do decreto que concedeu a medalha é o vereador André Salineiro.

Anderson da Silva Pereira e Adriana Paula Cândido

Monica Barbosa

Marcas

Neste mês, os prefeitos encerram o primeiro ano de mandato e muitos deles ainda estão tentando colocar a administração em ordem, seja pela “terra arrasada” recebida do antecessor, seja pela falta de tino para “tocar o barco”. Todos devem correr contra o tempo, pois terão apenas 2026 para colocar a casa em ordem. Isso porque 2027 é ano pré-eleitoral e os adversários não darão trégua, já com olhos voltados para 2028, quando deverá ser dado o “golpe final” caso a gestão não tenha agradado à população.

"Resultados"

O diretor-presidente do IMPCG, órgão da previdência municipal, Marcos Tabosa, apresentou, em reunião com vereadores, apenas a “solução” de que acionará a Justiça Federal para recuperar R$ 1,4 milhão, considerando a aplicação com juros, que deveriam ser pagos pelo Banco Master, liquidado pelo Banco Central. Restou à Câmara Municipal criar uma comissão especial para acompanhar o caso e também outras aplicações financeiras.

E?...

Os vereadores exigiram de Marcos Tabosa a documentação completa que embasou a decisão do IMPCG em investir no Banco Master, mesmo diante dos indicativos de riscos. Ele prometeu encaminhar a papelada até o dia 10 deste mês. Até onde se sabe, a aplicação teria sido feita pela hoje vice-prefeita Camila Nascimento de Oliveira, quando presidiu o instituto. Por enquanto, nada ainda existe de concreto. É aguardar para ver.

ANIVERSARIANTES

Thayane de Carvalho Faracco Casanova,

Marily Murad de Goes Gugelmin,

Ignêz Charbel Stephanini,

Caroline Toledo Barros Mota,

Márcia Regina Flores Portocarrero de Almeida Serra,

Délia Godoy Razuk,

Celso Luiz Rodrigues Catônio,

José Pedro Batiston,

Neusa Kamiya,

Joel de Almeida Garret,

Tânia Neves,

Denis Afonso Vilela,

Roberto Taira,

Antonio Marcos dos Santos Pires,

Cleber Luiz Dias da Silva,

José Barreto da Silva,

Abdalla Maksoud Neto,

Claudio Teixeira Chrisostomo,

Samuel Beu Gomes,

Marcos Santos do Nascimento,

Enio Aparecido de Oliveira Ribeiro,

Dr. Guilherme Henrique Corrêa Curado,

Arnaldo Jorge Leite,

Dr. Natal Norizete Vieira,

Fernando de Souza Santos,

Nacyr Gomes Proença,

Dra. Renata Gomes Bernardes Leal,

Amaro Francisco Júnior,

Harley Lins,

Dra. Gislene de Arruda Aguilar,

Wellington Michel Theodoro Pena,

Juliana Flores Fontoura,

Dra. Tamara Lemos Maia,

Waldenir Rizzo,

José Augusto de Almeida Ribeiro,

Ademir Cesar Xilaver Diniz,

Ronaldo Brunet Pereira,

Tânia Maria Pastorio Rossato,

Neisa Elisa Fontoura,

Gracita Marta Fernandes,

Alfredo Moreira Rocha,

Alexandre Albuquerque de Oliveira,

Paulenir Barros,

Dr. Abdul Karim Hussein Omais,

Dra. Marisa dos Santos Almeida

Pereira Lima,

Getúlio Vieira da Silva,

Maria Isabel de Oliveira,

Eurico Medeiros Alves,

Marianne Enrico Aranha,

Anna Waleska Vieira da Silva Michelin,

Dorani Guedes Pontes,

Ivailda Aparecida de Oliveira,

Jaril de Melo,

Alzira Budib,

Wilma Correa de Oliveira,

Francisca Rezende Diniz,

Lourival Costa,

José Ferreira da Cruz,

Mário José Lemes Corrêa,

Reginaldo Ribeiro de Oliveira Júnior,

Neide de Araújo Alencar,

Mariza Macario da Cunha,

Eliana Lúcia dos Reis Passos,

Dra. Claudia Rejane Rodrigues,

Jepherson Pedro Oliveira,

Celiane Sette,

Suely Melo Albuquerque Freixes,

Maria Luiza Barreto,

Lenir Barros da Silva,

Adelzira Sousa Soares,

Vitalino Ercílio de Araujo,

Luciana Virgili Pedroso Garcia,

Waldenir Ribeiro Acosta,

José Jorge Filho,

Ambrosia Elias Barbosa,

Emerson Fábio Torres Taveira,

Mauricio Fantussi,

Antonio Aparecido Moro Junior,

Christiane Saliba Dias,

Daniel Pompermaier Barreto,

Fernanda Rocha Gonçalves,

Luiz Adolfo Correa da Costa,

Nathalia Azambuja Falcão Novaes,

Rodrigo Schossler,

Sueli da Silva de Vecchi,

Jaqueline Mareco Paiva Locatelli,

Clóvis Hirohiko Yotsui,

Altair Vargas,

Maria Irma de Pinha Frazeto,

Kassia Pereira Rocha,

Carmozina da Silva Santos,

Ana Claudia Verão Souza,

César Nogueira,

Eduardo César Araújo do Nascimento,

Leila Raquel Garcia,

Mellina Maria Tiemi Sanara de Oliveira,

Carlos Eduardo de Oliveira Garcia,

Elza Soares Lemos de Sousa,

Maísa Figueiredo Cordeiro,

Carolina Tsieko Taira,

Luís Fernando Menezes Correa,

Paulo Henrique Xavier Passos,

Lucila Teixeira de Arruda,

Mário Sérgio Moreira.

*Colaborou Tatyane Gameiro