Páscoa da Família: programação começa às 17h30 com show sertanejo, caça aos ovos e toca do coelho

Desde brincadeiras para as crianças até encenações teatrais e uma deliciosa seleção gastronômica na praça de alimentação, o ambiente foi cuidadosamente decorado com temas festivo. - Pref/CG

Hoje marca o terceiro dia das celebrações da Páscoa da Família no Espaço Cultural Vila Morena, situado nos altos da Avenida Afonso Pena. Com uma programação que se estenderá por 10 dias, o evento continua a cativar visitantes de todas as idades com uma variedade de atividades emocionantes e envolventes.

Neste domingo, 24 de fevereiro, o Espaço Cultural Vila Morena será o cenário de uma celebração de Páscoa emocionante para toda a família. Com início marcado para as 17h30, uma série de atividades está programada para encantar crianças e adultos, prometendo momentos inesquecíveis.

O ponto alto da noite será a apresentação da dupla Vitor e Cadu, talentosos cantores e compositores que vêm conquistando o coração do público campo-grandense com sua música sertaneja autêntica. Com sucessos como "Rodando Bocas", "Se eu me entregar" e "Coitado Dele", eles prometem uma performance marcante e cheia de energia.

Além disso, a programação da Páscoa da Família oferece uma variedade de entretenimento para todos os gostos. Desde brincadeiras para as crianças até encenações teatrais e uma deliciosa seleção gastronômica na praça de alimentação, o ambiente foi cuidadosamente decorado com temas festivos, incluindo a encantadora Toca do Coelho, uma comovente encenação da Santa Ceia e muito mais. Não perca também a graciosa Parada da Páscoa, onde o coelhinho e seus amigos desfilam ao som de uma banda com fanfarra.

Para os interessados em explorar um pouco mais da cidade, o passeio do City Tour oferece uma oportunidade única. Com saídas diárias da Vila Morena às 19h e 20h, o percurso passa pelos principais pontos turísticos da região, incluindo o Bioparque Pantanal, o Shopping Campo Grande, o Paço Municipal, entre outros.

Esta celebração especial, que se estende por 10 dias, é parte integrante do calendário oficial da Capital e é organizada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), nos Altos da Avenida Afonso Pena.

Domingo de Ramos: Fé e Devoção

Pela manhã, a Procissão partiu do Santuário Nossa Senhora da Abadia até o Espaço da Páscoa em Família. Fiéis caminharam pelas ruas em uma demonstração de fé, culminando em uma emocionante missa do Domingo de Ramos, conduzida pelo padre Paulo Vital.

Esta segunda edição da Páscoa da Família é uma realização da Prefeitura de Campo Grande, em colaboração com a Famasul/Senar, Fecomércio/Sesc e Governo do Estado, com o apoio fundamental da Águas Guariroba, Solurb, Velutex e Produserv.

Confira a programação do terceiro dia da Páscoa da Família 2024:

Domingo, 24 de Fevereiro:

- 17h30: Abertura Oficial

- 19h e 20h: City Tour

- 18h às 20h: Pintura Facial e Caça aos Ovos

- 19h às 20h: Santa Ceia Viva

- 20h às 21h: Apresentação de Vitor e Cadu

- 21h: Parada da Páscoa



Assine o Correio do Estado.