Páscoa: entenda a transição de ovos decorados para ovos de chocolate

Entenda por que esta e outras delícias típicas da celebração da data representam verdadeiro perigo para os animais

A chegada da Páscoa traz o alerta aos tutores de pets para não oferecerem chocolate aos seus animais. Dos simbólicos ovos com os mais diversos recheios e formatos, aos tradicionais bombons e barras, esta delícia típica da data representa um verdadeiro perigo e está no topo da lista de alimentos proibidos para os pets.



Mas você sabe o que faz do chocolate um vilão para os cães e gatos?

Gustavo Quirino, médico-veterinário da Adimax, explica: “Ao contrário do que as pessoas costumam acreditar, não é o açúcar contido na guloseima que a torna prejudicial à saúde dos animais de companhia. O chocolate contém teobromina, uma substância altamente tóxica para os cães e gatos, pois seu organismo não a metaboliza da mesma forma que o organismo humano. A teobromina é muito parecida com a cafeína e tem a finalidade de fornecer energia, mas os pets têm uma sensibilidade muito grande a ela e este efeito de estímulo acaba sendo potencializado. Portanto, se para os humanos os chocolates amargos são considerados mais saudáveis, por conterem maior concentração de cacau, para os pets eles são ainda mais prejudiciais, já que, quanto mais cacau, maior será a quantidade de teobromina em sua composição”.



Sobre as consequências:

As consequências da intoxicação pelo chocolate dependem da quantidade que o pet ingeriu: “Nos casos em que a ingestão for pequena, o animal pode apresentar vômito e diarreia. Mas se a quantidade ingerida pelo pet for grande, podem ocorrer problemas no coração, convulsões e até levar o animalzinho ao óbito”, alerta o médico-veterinário.



Petiscos apropriados:

Para os tutores que fazem questão de estender a celebração aos seus animais, o mercado está repleto de opções de petiscos apropriados para o consumo por cães e gatos: biscoitos, bifinhos ou até alimentos úmidos, que geralmente são muito saborosos para eles. “Existem, inclusive, os petiscos funcionais, que além do momento de prazer e interação com o tutor, oferecem benefícios para a saúde dos cães e gatos”, destaca Quirino.

Alguns produtos no mercado pet ainda apresentam o formato de ovo de Páscoa, mas não são feitos de chocolates. Vale reforçar que o consumo desses alimentos não pode ser à vontade e o tutor deve sempre conferir na embalagem a quantidade máxima que pode ser ofertada para seu pet.

Outros alimentos na Páscoa também não devem ser divididos com os nossos animais:



Além do chocolate, há uma série de comidas típicas destas celebrações em família que apresentam riscos ocultos para nossos amigos de quatro patas: carnes e aves especiais, bacalhau, castanhas, uvas frescas e passas, sementes de frutas, temperos como cebola e alho e ossos são alguns exemplos.



“A ingestão de alimentos gordurosos pode levar à inflamação do pâncreas; já o consumo de ossos pode ser ainda mais perigoso, pois podem causar perfuração intestinal , levando a uma condição de urgência; por fim, ingredientes como a cebola e o alho estão presentes o ano todo, mas vale reforçar que seu consumo pelos pets também pode oferecer riscos à saúde, como palidez, aumento da frequência dos batimentos do coração e da respiração, apatia, fraqueza, vômito, diarreia e dor abdominal”, exemplifica o médico-veterinário.

Se o animalzinho ingerir acidentalmente algum alimento e o tutor notar que ele apresenta qualquer mal estar, é recomendado que seja levado imediatamente ao médico-veterinário de confiança.