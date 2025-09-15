Passageiros do transporte coletivo continuarão tendo que levar abanador...Leia na coluna de hoje

Hermann Hesse - escritor alemão
"Para a arte de viver, é preciso saber a arte de ouvir, sorrir e ter paciência... sempre”.
Felpuda
"Para a arte de viver, é preciso saber a arte de ouvir, sorrir e ter paciência... sempre”.
Os passageiros do transporte coletivo de Campo Grande continuarão tendo que levar abanador, leque japonês, lenços molhados e, é claro, serem rápidos como uma flecha para sentar ao lado de uma das janelas dos ônibus. Tudo porque não foi desta vez que os novos veículos terão ar-condicionado, em razão do veto do Executivo Municipal ao projeto que estabelecia esse serviço e que foi mantido pelos vereadores: dos 29, apenas seis votaram para a derrubada da decisão da prefeita. O “frescor” foi barrado com argumento de inconstitucionalidade do projeto por vício de iniciativa. O autor do projeto promete não desistir.
Sonho meu...
Quem continua batendo o pé para ser candidato ao Senado é o ex-deputado Capitão Contar. O problema é que ele não encontra legenda que queira abrir vaga para a tentativa dele de realizar esse sonho. O PL tinha interesse em seu “passe”, mas para lançá-lo a deputado estadual.
Mais
E com a promessa de, em 2028, tê-lo como candidato a prefeito de Campo Grande. Contar torceu o nariz para a proposta. Consta que ele está conversando com o PP que, por sua vez, abre espaço desde que seja para ele disputar uma cadeira na Câmara Federal, o que ele rejeita.
Aguardado
O ex-governador Azambuja está com o tapete vermelho preparado para ser estendido ao governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, que foi convidado para que participe da filiação do ex-tucano ao PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não há, ainda, confirmação da vinda de Tarcísio no ato que reunirá prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados. Enfim, haverá grande movimentação política. O evento de filiação será no dia 21, às 9h, no Ondara Buffet Palace.
Quiproquó
O ex-secretário de Governo da prefeita Adriane Lopes, Marco Aurélio Santullo, foi interpelado criminalmente pelo esposo da gestora de Campo Grande, deputado estadual Lídio Lopes. O quiproquó teve como causa comentário de Santullo, em uma foto no perfil de Adriane, considerado ofensivo à honra do casal, além de suposta intolerância religiosa. A decisão sobre se a interpelação será queixa-crime ou ação indenizatória será do juiz da 5ª Vara Criminal.
Pretensão
Nos meios políticos, o caso está sendo muito comentado. Marco Aurélio Santullo é presidente estadual do PP, o mesmo partido da prefeita Adriane Lopes. Ele é braço direito da senadora Tereza Cristina Correa da Costa Dias e assumiu a Segov em março de 2024 ficando até dezembro, quando deixou o cargo para cuidar apenas das articulações do partido, segundo as explicações à época. Ele pretende disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de MS.
Aniversariantes
Neiba Ota,
Déo José Rimoli Filho,
Leni Fernandes,
Manoel Afonso,
Gilza Nuria Marroni,
Dalila Felix Damian Miragaia,
Adirson Moreno Peixoto,
Gete Ottano da Rosa,
Francisca Cosma de LIma Cordeiro,
João Yossimitu Chimabuco,
Oilson Rizzo,
Paulo Cesar Coelho,
Rodrigo Seabra Gomes,
Josefina Antonia Toledo da Silva,
Julianne de Souza Espindola,
Cleusa Araujo Clark,
Yassuo Noguchi,
Silvia Kozima,
Paulo Sergio França,
Jurandir Calixto da Cruz,
Osny Duarte Ribeiro,
Carlos Hamilton Pereira,
Roberto Pinheiro de Lima,
Dr. José Rizkallah,
Nelson Buianain Filho,
Sueli Higa,
Dr. Alberto Swards Lucchesi,
Mauro Antônio Zaionc,
Eliane Del Greco Michelazzo,
Wilson Marques Barbosa,
Dr. Jorge Eduardo Rodrigues,
Ana Cecília Mascarenhas Moreira,
Vanir Pato dos Santos,
Ricardo Ferreira,
Orlando Costa Marques Leite,
Rochelle Costa,
Vanildo Neves Barbosa,
Raimundo Nonato Teixeira,
Lecir Regenold Martins,
Gislene Maria de Macedo,
Maurilio Nicomedes da Cunha,
Neuza Maria Trindade Benites,
Luiza Miyahira,
João Pereira Guimarães Neto,
Eliane Novaes Guimarães,
Hélio Arthur Bacha,
Vera Brum,
Alex Addor,
Cleber José Ferreira Aguilar,
João Nunes,
Ramão Barbosa de Souza,
Josias dos Santos Rosa,
Cleiton Alves Rodrigues,
Roberto de Paula Almeida,
Dr. Aristóteles Ferreira,
Maria Cristina Andrade Lopes,
Wilson Gomes,
Anibal do Nascimento Reis,
Maria Antonieta Assunção,
Silvio Bezerra Silva,
Edison Nepomuceno,
Rosiane Nogueira Escobar,
Hilda Silveira Gomes,
Marisa Mendes Gonçalves,
Orcílio Pereira de Queiroz,
Dácio Barbosa,
Arides Gonçalves Gattis,
Dr. Victor Hugo Andrade de Oliveira,
Antônio Cotrim Júnior,
Dra. Jussara Toshie Hokama,
Elsi Abussafi dos Santos,
Márcio César Gonzaga,
Pedro Sorrilha Nantes,
Hudson Oliveira,
Maria de Lurdes Teófilo Tavora,
Pedro Paulo Batista,
Carmem Fonseca,
Soraia Aparecida Chrun Silva,
Cristina Xavier da Silva,
Emanuel Kilkner Xavier Correa,
Altair Carvalho de Oliveira,
César Glauco dos Santos Braga,
Hans Edgar Bachenheimer Aguilera,
João Edson Vitti, Arnaldo Oscar Drews,
João Sguissardi da Rosa,
Milton dos Santos de Souza,
Roseli Douxera Aquino,
José Carlos Oliveira Junior,
Taís Gouvêa Assunção,
Janete Bellini D´Oliveira,
Sérgio Adalberto Oliskovicz,
José Carlos Sena, Fabiano Battiston,
Oscar Aparecido Santana,
Marcus Vinicius Saucedo Perez,
Waldelino Pereira Fernandes,
Alexandre Rodrigues Favilla,
Nailor Holsback Pereira,
Ayrton Assunção Matos Júnior,
Cassiano Zambam Biglia,
Christiane da Costa Leite Novaes,
Edevaldo Pinto da Cruz, Cristiane Silveira Brito,
José Cândido Pessoa de Mello Netto,
Lourdes Peres Benaduce,
Elisa Cristina Gnoatto Tolentino,
Marcus Antonio Ruiz,
Mozart Stefani,
Roberta Moresch.
Colaborou: Tatyane Gameiro