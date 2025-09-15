Passageiros do transporte coletivo continuarão tendo que levar abanador...Leia na coluna de hoje

Correio B+

A carta da Lua é um convite à introspecção, à conexão com a intuição e à superação de medos e ilusões para alcançar clareza e equilíbrio.

Ao iniciar a semana, é importante lembrar que você ainda está dentro do portal dos eclipses – o período entre o eclipse lunar em Peixes, que aconteceu no dia 7 de setembro, e o eclipse solar em Virgem, que vai ocorrer no domingo (21). Esse intervalo tem o poder de mudar a trajetória da sua vida e indica que mudança e escolhas terão grande peso nos próximos dias.

Para tornar tudo um pouco mais intenso, temos a Lua como regente da semana. Esta carta nos convida a mergulhar em nossas emoções mais profundas, confiar na intuição e abrir espaço para as mensagens sutis do subconsciente. É um período favorável para olhar para dentro, conectar-se com os instintos e explorar os mistérios que habitam nosso ser. Afinal, como diz o antigo ensinamento: "Conhece-te a ti mesmo."

Espiritualmente a Lua representa as nossas próprias emoções, e, portanto, quando a sombra passa sobre a Lua, cessando temporariamente a iluminação de estado emocional, há uma oportunidade de limpeza.

A carta da Lua traz a mensagem de que pode haver uma preocupação intensa em relação à nossa segurança. No entanto, seu lado positivo é justamente o convite para nos conectarmos com a intuição, evitando que ilusões e medos distorçam a realidade ou nos afastem de nossos objetivos. Se surgir a insegurança, confie em seus instintos — eles raramente falham.

No Tarô, a Lua está ligada ao desconhecido, à intuição e às forças ocultas que muitas vezes se manifestam por meio de sonhos, medos ou percepções sutis. Por isso, nesta semana, vale estar atento aos sinais do universo e às próprias sensações internas. Como nem tudo é o que parece, pode haver ilusões ou confusões no ar, exigindo discernimento para atravessar qualquer situação nebulosa.

Essa energia também nos lembra que, mesmo vivendo no mundo moderno, carregamos em nós antigos mecanismos de sobrevivência — como o instinto de fuga ou ataque diante de uma ameaça. Hoje, porém, muitas dessas “ameaças” se apresentam em forma de pressões emocionais, desafios cotidianos ou medos internos.



Quando prolongado, esse estado de alerta constante pode gerar estresse e até sintomas psicossomáticos. Assim, a Lua nos convida a reconhecer nossos medos, acolher nossas sombras e transformá-las em sabedoria, fortalecendo nossa jornada interior.Este é um momento propício para exercitar a imaginação por meio da arte, da poesia e de outras formas sensíveis de expressão emocional. No campo material, a Lua também favorece investimentos e ganhos financeiros, indicando um período positivo para prosperidade.

A Semana da Lua: Entre Revelações, Eclipse e Novos Começos

Nesta semana, o Tarô e a Astrologia se encontram em uma trama poderosa de símbolos, mistérios e renovações. A carta regente é a Lua, arquétipo de intuição, ilusões e revelações que vêm à tona quando as sombras encontram a luz.

No céu, três movimentos astrais marcam uma virada: Mercúrio entra em Libra, favorecendo o diálogo, o equilíbrio e as parcerias; Vênus ingressa em Virgem, trazendo um olhar mais crítico e cuidadoso para os relacionamentos e valores; e um Eclipse Solar Parcial em Virgem, antecedendo a entrada do Sol em Libra e marcando também o início da primavera no hemisfério sul.

Tudo isso se entrelaça de forma a nos convidar a atravessar um corredor de transformações: a semana da Lua pede atenção às nossas percepções internas, enquanto os astros nos empurram para novos inícios.

A Lua no Tarô: O chamado da intuição

No Tarô, a Lua é o arcano das incertezas e dos caminhos encobertos pela névoa, um território onde habitam os sonhos, as memórias e as emoções mais profundas. Quando ela rege uma semana, percebemos que nem tudo é exatamente como parece. Essa energia dialoga diretamente com os eclipses, que podem despertar medos ocultos ou inquietações nas relações, revelar a necessidade de compreender emoções reprimidas e, ao mesmo tempo, abrir espaço para uma conexão mais intensa com a intuição.

É um período em que:

verdades ocultas podem vir à tona,

ilusões podem se desfazer,

mas também podemos nos perder em medos e fantasias se não soubermos distinguir realidade de projeção.

A Lua nos convida a observar o que se move no inconsciente, a interpretar sinais e símbolos, e a confiar na intuição como bússola.

Mercúrio em Libra: clareza para o coração

Na quinta-feira (18), Mercúrio entra em Libra, trazendo equilíbrio para a mente e doçura para a comunicação. É como se o universo nos desse um presente: a capacidade de pensar com mais leveza, ponderar com justiça e encontrar as palavras certas para expressar sentimentos.

Seja em reencontros, conversas de reconciliação ou novos contatos, Mercúrio em Libra ajuda a construir pontes. E, quando falamos de amor, pontes são essenciais: unem dois mundos, duas histórias, dois corações.

Vênus em Virgem: amor que se revela nos detalhes

Na sexta-feira (19), Vênus – a deusa do amor – também ingressa em Virgem. Esse trânsito é intensificado pelo eclipse solar do domingo, o que potencializa reflexões e escolhas nos relacionamentos.

Aqui, o amor pede praticidade, presença e cuidado. Em Virgem, Vênus nos ensina que o afeto verdadeiro está nos pequenos gestos: no olhar atento, na palavra de apoio, no toque silencioso que diz mais do que mil declarações.

Mas há um alerta: Virgem, em sua busca pela perfeição, pode esquecer que o essencial já está ali, diante dos olhos. Este é o momento de soltar expectativas rígidas e perceber que, no amor, o progresso vale mais que a perfeição.

O Eclipse Solar em Virgem: novos destinos para o coração

No domingo (21), acontece o Eclipse Solar Parcial em Virgem. Esse é um evento poderoso, que sela ciclos antigos e abre novos caminhos com intensidade.

No campo do amor, esse eclipse funciona como um convite a recomeçar. Relacionamentos podem se transformar, novos encontros podem surgir de forma inesperada, e até decisões há muito adiadas podem finalmente ser tomadas.

É como se o universo perguntasse: “Você está pronto para receber o amor que é destinado a você?”

Orientações práticas para a semana

Confie nos sinais internos. Se algo não parece certo, investigue antes de agir.

Converse com abertura. Mercúrio em Libra favorece diálogos francos, mas também diplomáticos.

Ame no detalhe. Vênus em Virgem mostra que o cuidado cotidiano fortalece os vínculos.

Faça limpezas. O eclipse em Virgem pede que você organize sua rotina, desapegue de hábitos que não servem mais.

Abra-se para o inesperado. Grandes mudanças e encontros podem acontecer sem aviso.

Mensagem da Lua

Nesta semana, enquanto o céu se abre em mais um eclipse e transições, lembre-se: nem tudo é como parece à primeira vista.

Ouça sua intuição, confie nos sinais sutis e não tema o que ainda está envolto em névoa. Assim como a noite sempre cede lugar ao amanhecer, o Tarô também nos lembra que a luz está a caminho. Não é à toa que a próxima carta é o Sol: a clareza encontrará seu caminho até você.

Deixe que a mudança aconteça, e permita-se florescer com a primavera.

Uma ótima semana e muita luz,

