Passageiros do transporte coletivo continuarão tendo que levar abanador...Leia na coluna de hoje

Diálogo

Felpuda

15/09/2025 - 00h01
Hermann Hesse - escritor alemão

"Para a arte de viver, é preciso saber  a arte de ouvir, sorrir  e ter paciência... sempre”.

Felpuda

Os passageiros do transporte coletivo de Campo Grande continuarão tendo que levar abanador, leque japonês, lenços molhados e, é claro, serem rápidos como uma flecha para sentar ao lado de uma das janelas dos ônibus. Tudo porque não foi desta vez que os novos veículos terão ar-condicionado, em razão do veto do Executivo Municipal ao projeto que estabelecia esse serviço e que foi mantido pelos vereadores: dos 29, apenas  seis votaram para a derrubada da decisão da prefeita. O “frescor”  foi barrado com argumento de inconstitucionalidade do projeto por vício de iniciativa. O autor do projeto promete não desistir.

Sonho meu...

Quem continua batendo o pé  para ser candidato ao Senado  é o ex-deputado Capitão Contar.  O problema é que ele não encontra legenda que queira abrir vaga  para a tentativa dele de realizar  esse sonho. O PL tinha interesse  em seu “passe”, mas para lançá-lo a deputado estadual. 

Mais

E com a promessa de, em 2028, tê-lo como candidato a prefeito de Campo Grande. Contar  torceu o nariz para a proposta. Consta que ele está conversando com o PP que, por sua vez, abre espaço desde que seja para ele disputar uma cadeira na Câmara Federal, o que ele rejeita.

 Lu Bacchi e Carla Cruz

 

 Caio Fisher

Aguardado

O ex-governador Azambuja está com o tapete vermelho preparado para ser estendido ao governador de São Paulo Tarcísio de Freitas, que foi convidado para  que participe da filiação  do ex-tucano ao PL,  do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não há, ainda, confirmação  da vinda de Tarcísio no ato  que reunirá prefeitos,  vice-prefeitos, vereadores, deputados. Enfim, haverá grande movimentação política. O evento  de filiação será no dia 21, às 9h, no Ondara Buffet Palace.

Quiproquó

O ex-secretário de Governo  da prefeita Adriane Lopes, Marco Aurélio Santullo, foi interpelado criminalmente pelo esposo da gestora de Campo Grande, deputado estadual Lídio Lopes. O quiproquó teve como causa comentário de Santullo,  em uma foto no perfil de Adriane, considerado ofensivo à honra do casal, além de suposta intolerância religiosa. A decisão sobre se  a interpelação será queixa-crime ou ação indenizatória será  do juiz da 5ª Vara Criminal.

Pretensão

Nos meios políticos, o caso está sendo muito comentado. Marco Aurélio Santullo é presidente estadual do PP, o mesmo partido da prefeita Adriane Lopes. Ele  é braço direito da senadora Tereza Cristina Correa da Costa Dias  e assumiu a Segov em março de 2024 ficando até dezembro, quando deixou o cargo para cuidar apenas das articulações do partido, segundo as explicações à época. Ele pretende disputar uma vaga  na Assembleia Legislativa de MS. 

Aniversariantes

Neiba Ota, 
Déo José Rimoli Filho, 
Leni Fernandes, 
Manoel Afonso, 
Gilza Nuria Marroni,  
Dalila Felix Damian Miragaia, 
Adirson Moreno Peixoto, 
Gete Ottano da Rosa, 
Francisca Cosma de LIma Cordeiro, 
João Yossimitu Chimabuco, 
Oilson Rizzo, 
Paulo Cesar Coelho, 
Rodrigo Seabra Gomes, 
Josefina Antonia Toledo da Silva, 
Julianne de Souza Espindola, 
Cleusa Araujo Clark, 
Yassuo Noguchi, 
Silvia Kozima, 
Paulo Sergio França, 
Jurandir Calixto da Cruz, 
Osny Duarte Ribeiro, 
Carlos Hamilton Pereira, 
Roberto Pinheiro de Lima,

Dr. José Rizkallah, 
Nelson Buianain Filho, 
Sueli Higa, 
Dr. Alberto Swards Lucchesi,  
Mauro Antônio Zaionc, 
Eliane Del Greco Michelazzo,  
Wilson Marques Barbosa,    
 Dr. Jorge Eduardo Rodrigues,  
Ana Cecília Mascarenhas Moreira, 
Vanir Pato dos Santos, 
Ricardo Ferreira, 
Orlando Costa Marques Leite, 
Rochelle Costa, 
Vanildo Neves Barbosa, 
Raimundo Nonato Teixeira, 
Lecir Regenold Martins, 
Gislene Maria de Macedo, 
Maurilio Nicomedes da Cunha, 
Neuza Maria Trindade Benites, 
Luiza Miyahira, 
João Pereira Guimarães Neto, 
Eliane Novaes Guimarães, 
Hélio Arthur Bacha,

Vera Brum,  
Alex Addor, 
Cleber José Ferreira Aguilar, 
João Nunes, 
Ramão Barbosa de Souza, 
Josias dos Santos Rosa, 
Cleiton Alves Rodrigues, 
Roberto de Paula Almeida, 
Dr. Aristóteles Ferreira,
 Maria Cristina Andrade Lopes, 
Wilson Gomes, 
Anibal do Nascimento Reis, 
Maria Antonieta Assunção, 
Silvio Bezerra Silva, 
Edison Nepomuceno, 
Rosiane Nogueira Escobar, 
Hilda Silveira Gomes, 
Marisa Mendes Gonçalves, 
Orcílio Pereira de Queiroz, 
Dácio Barbosa, 
Arides Gonçalves Gattis, 
Dr. Victor Hugo Andrade de Oliveira, 
Antônio Cotrim Júnior,
Dra. Jussara Toshie Hokama,  
Elsi Abussafi dos Santos, 
Márcio César Gonzaga, 
Pedro Sorrilha Nantes, 
Hudson Oliveira,
 Maria de Lurdes Teófilo Tavora, 
Pedro Paulo Batista, 
Carmem Fonseca, 
Soraia Aparecida Chrun Silva, 
Cristina Xavier da Silva, 
Emanuel Kilkner Xavier Correa,
 Altair Carvalho de Oliveira, 
César Glauco dos Santos Braga, 
Hans Edgar Bachenheimer  Aguilera, 
João Edson Vitti, Arnaldo Oscar Drews, 
João Sguissardi da Rosa, 
Milton dos Santos de Souza, 
Roseli Douxera Aquino, 
José Carlos Oliveira Junior, 
Taís Gouvêa Assunção, 
Janete Bellini D´Oliveira,
Sérgio Adalberto Oliskovicz,  
José Carlos Sena, Fabiano Battiston, 
Oscar Aparecido Santana, 
Marcus Vinicius Saucedo Perez, 
Waldelino Pereira Fernandes, 
Alexandre Rodrigues Favilla,   
Nailor Holsback Pereira,          
Ayrton Assunção Matos Júnior,     
Cassiano Zambam Biglia, 
Christiane da Costa Leite Novaes, 
Edevaldo Pinto da Cruz,  Cristiane Silveira Brito, 
José Cândido Pessoa de Mello Netto, 
Lourdes Peres Benaduce, 
Elisa Cristina Gnoatto Tolentino, 
Marcus Antonio Ruiz, 
Mozart Stefani, 
Roberta Moresch.


Colaborou: Tatyane Gameiro

Correio B+

Beleza B+: Mitos e verdades sobre o ressecamento da pele: como cuidar das áreas mais secas do corpo

Joelhos, cotovelos e pés são mais propensos à secura e devem ter cuidado especial

14/09/2025 15h00

Beleza B+: Mitos e verdades sobre o ressecamento da pele: como cuidar das áreas mais secas do corpo

Beleza B+: Mitos e verdades sobre o ressecamento da pele: como cuidar das áreas mais secas do corpo Foto: Divulgação

Mesmo com a rotina de cuidados diários, algumas regiões do corpo tendem a ressecar mais, como pés, joelhos, cotovelos e pernas. Isso acontece porque essas áreas possuem menos glândulas sebáceas, responsáveis pela produção da oleosidade natural que protege e mantém a pele hidratada. O resultado é a sensação de repuxamento, aspereza, descamação, coceira e até rachaduras.

De acordo com o médico dermatologista Raul Cartagena Rossi1, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e consultor da TheraSkin®, explica a importância de cuidar e prevenir ressecamentos na pele:

“É um indício de que a hidratação do corpo não vai bem e, além disso, a pele muito seca fica mais vulnerável a doenças, pois a barreira cutânea que protege contra fungos e bactérias está fragilizada”.

O especialista ainda explica que existem fatores externos e internos que causam a secura:

“Os fatores externos são as mudanças de clima, tanto o frio, quanto a exposição solar, os banhos muito quentes, cosméticos muito abrasivos e medicações. Já os internos podem ser alterações hormonais, o fotoenvelhecimento causado pela idade, predisposições genéticas, desidratação e pobreza de nutrientes no organismo como os óleos vegetais e vitaminas C e E”, conta.

A seguir, o Dr. Raul explica alguns mitos e verdades em torno dos cuidados com as áreas secas do corpo.

Banho quente não resseca a pele. MITO: A água muito quente do chuveiro prejudica a pele removendo os lipídios naturais da barreira cutânea, reduzindo a capacidade da pele de reter umidade, assim, são preferíveis banhos mornos e mais curtos.

Beber mais água ajuda contra ressecamentos. VERDADE: a hidratação por ingestão de água é essencial para manter a hidratação natural da pele, retendo a água nas camadas da derme.

Apenas pessoas com a pele tipo seca possuem ressecamento em certas áreas do corpo. MITO: É preciso diferenciar: A pele seca é um tipo de pele, já o ressecamento é uma condição, que pode afetar qualquer tipo de pele - seja oleosa, mista, seca ou normal -, causada por fatores externos, como a própria falta de hidratação por cremes e loções, ou então banhos quentes, climas extremos etc.

Produtos abrasivos podem ressecar a pele: VERDADE: O uso de produtos abrasivos, como alguns sabonetes, retira a umidade natural da pele, ressecando principalmente as áreas mais vulneráveis. São mais indicados produtos que tenham ação mais suave e adequados para a pele com ressecamento.

Outros cuidados

Para finalizar, o Dr. Raul indica mais alguns cuidados com os ressecamentos em certas áreas do corpo: “Aplicar diariamente cremes ou loções, preferencialmente após o banho, é fundamental para devolver a umidade das áreas mais ressecadas. Além disso, o uso diário do protetor solar nas regiões mais secas previne ressecamentos ao proteger dos raios ultravioleta”.

 

Correio B+

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 15 e 20 de setembro. Uma busca pelo equilíbrio.

A carta da Lua é um convite à introspecção, à conexão com a intuição e à superação de medos e ilusões para alcançar clareza e equilíbrio.

14/09/2025 13h00

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 15 e 20 de setembro. Uma busca pelo equilíbrio.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 15 e 20 de setembro. Uma busca pelo equilíbrio. Foto: Divulgação

Ao iniciar a semana, é importante lembrar que você ainda está dentro do portal dos eclipses – o período entre o eclipse lunar em Peixes, que aconteceu no dia 7 de setembro, e o eclipse solar em Virgem, que vai ocorrer no domingo (21). Esse intervalo tem o poder de mudar a trajetória da sua vida e indica que mudança e escolhas terão grande peso nos próximos dias.

Para tornar tudo um pouco mais intenso, temos a Lua como regente da semana. Esta carta nos convida a mergulhar em nossas emoções mais profundas, confiar na intuição e abrir espaço para as mensagens sutis do subconsciente. É um período favorável para olhar para dentro, conectar-se com os instintos e explorar os mistérios que habitam nosso ser. Afinal, como diz o antigo ensinamento: "Conhece-te a ti mesmo." 

Espiritualmente a Lua representa as nossas próprias emoções, e, portanto, quando a sombra passa sobre a Lua, cessando temporariamente a iluminação de estado emocional, há uma oportunidade de limpeza.

A carta da Lua traz a mensagem de que pode haver uma preocupação intensa em relação à nossa segurança. No entanto, seu lado positivo é justamente o convite para nos conectarmos com a intuição, evitando que ilusões e medos distorçam a realidade ou nos afastem de nossos objetivos. Se surgir a insegurança, confie em seus instintos — eles raramente falham.

No Tarô, a Lua está ligada ao desconhecido, à intuição e às forças ocultas que muitas vezes se manifestam por meio de sonhos, medos ou percepções sutis. Por isso, nesta semana, vale estar atento aos sinais do universo e às próprias sensações internas. Como nem tudo é o que parece, pode haver ilusões ou confusões no ar, exigindo discernimento para atravessar qualquer situação nebulosa.

Essa energia também nos lembra que, mesmo vivendo no mundo moderno, carregamos em nós antigos mecanismos de sobrevivência — como o instinto de fuga ou ataque diante de uma ameaça. Hoje, porém, muitas dessas “ameaças” se apresentam em forma de pressões emocionais, desafios cotidianos ou medos internos.

Quando prolongado, esse estado de alerta constante pode gerar estresse e até sintomas psicossomáticos. Assim, a Lua nos convida a reconhecer nossos medos, acolher nossas sombras e transformá-las em sabedoria, fortalecendo nossa jornada interior.Este é um momento propício para exercitar a imaginação por meio da arte, da poesia e de outras formas sensíveis de expressão emocional. No campo material, a Lua também favorece investimentos e ganhos financeiros, indicando um período positivo para prosperidade.

A Semana da Lua: Entre Revelações, Eclipse e Novos Começos

Nesta semana, o Tarô e a Astrologia se encontram em uma trama poderosa de símbolos, mistérios e renovações. A carta regente é a Lua, arquétipo de intuição, ilusões e revelações que vêm à tona quando as sombras encontram a luz.

No céu, três movimentos astrais marcam uma virada: Mercúrio entra em Libra, favorecendo o diálogo, o equilíbrio e as parcerias; Vênus ingressa em Virgem, trazendo um olhar mais crítico e cuidadoso para os relacionamentos e valores; e um Eclipse Solar Parcial em Virgem, antecedendo a entrada do Sol em Libra e marcando também o início da primavera no hemisfério sul.

Tudo isso se entrelaça de forma a nos convidar a atravessar um corredor de transformações: a semana da Lua pede atenção às nossas percepções internas, enquanto os astros nos empurram para novos inícios.

A Lua no Tarô: O chamado da intuição

No Tarô, a Lua é o arcano das incertezas e dos caminhos encobertos pela névoa, um território onde habitam os sonhos, as memórias e as emoções mais profundas. Quando ela rege uma semana, percebemos que nem tudo é exatamente como parece. Essa energia dialoga diretamente com os eclipses, que podem despertar medos ocultos ou inquietações nas relações, revelar a necessidade de compreender emoções reprimidas e, ao mesmo tempo, abrir espaço para uma conexão mais intensa com a intuição.

É um período em que:

verdades ocultas podem vir à tona,

ilusões podem se desfazer,

mas também podemos nos perder em medos e fantasias se não soubermos distinguir realidade de projeção.

A Lua nos convida a observar o que se move no inconsciente, a interpretar sinais e símbolos, e a confiar na intuição como bússola.

Astrologia B+: A energia do Tarô da semana entre 15 e 20 de setembro. Uma busca pelo equilíbrio.A LUA - Divulgação

Mercúrio em Libra: clareza para o coração

Na quinta-feira (18), Mercúrio entra em Libra, trazendo equilíbrio para a mente e doçura para a comunicação. É como se o universo nos desse um presente: a capacidade de pensar com mais leveza, ponderar com justiça e encontrar as palavras certas para expressar sentimentos.

Seja em reencontros, conversas de reconciliação ou novos contatos, Mercúrio em Libra ajuda a construir pontes. E, quando falamos de amor, pontes são essenciais: unem dois mundos, duas histórias, dois corações.

Vênus em Virgem: amor que se revela nos detalhes

Na sexta-feira (19), Vênus – a deusa do amor – também ingressa em Virgem. Esse trânsito é intensificado pelo eclipse solar do domingo, o que potencializa reflexões e escolhas nos relacionamentos.

Aqui, o amor pede praticidade, presença e cuidado. Em Virgem, Vênus nos ensina que o afeto verdadeiro está nos pequenos gestos: no olhar atento, na palavra de apoio, no toque silencioso que diz mais do que mil declarações.

Mas há um alerta: Virgem, em sua busca pela perfeição, pode esquecer que o essencial já está ali, diante dos olhos. Este é o momento de soltar expectativas rígidas e perceber que, no amor, o progresso vale mais que a perfeição.

O Eclipse Solar em Virgem: novos destinos para o coração

No domingo (21), acontece o Eclipse Solar Parcial em Virgem. Esse é um evento poderoso, que sela ciclos antigos e abre novos caminhos com intensidade.

No campo do amor, esse eclipse funciona como um convite a recomeçar. Relacionamentos podem se transformar, novos encontros podem surgir de forma inesperada, e até decisões há muito adiadas podem finalmente ser tomadas.

É como se o universo perguntasse: “Você está pronto para receber o amor que é destinado a você?”

Orientações práticas para a semana

Confie nos sinais internos. Se algo não parece certo, investigue antes de agir.

Converse com abertura. Mercúrio em Libra favorece diálogos francos, mas também diplomáticos.

Ame no detalhe. Vênus em Virgem mostra que o cuidado cotidiano fortalece os vínculos.

Faça limpezas. O eclipse em Virgem pede que você organize sua rotina, desapegue de hábitos que não servem mais.

Abra-se para o inesperado. Grandes mudanças e encontros podem acontecer sem aviso.

Mensagem da Lua

Nesta semana, enquanto o céu se abre em mais um eclipse e transições, lembre-se: nem tudo é como parece à primeira vista.

Ouça sua intuição, confie nos sinais sutis e não tema o que ainda está envolto em névoa. Assim como a noite sempre cede lugar ao amanhecer, o Tarô também nos lembra que a luz está a caminho. Não é à toa que a próxima carta é o Sol: a clareza encontrará seu caminho até você.

Deixe que a mudança aconteça, e permita-se florescer com a primavera.

Uma ótima semana e muita luz,

Ana Cristina Paixão

