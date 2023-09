“Campo Grande logo esgotou os ingressos da primeira noite, e abriram uma segunda, o que me deixa muito feliz. Espero um público entusiasmado e carinhoso para celebrar nossa convivência de 40 anos”, afirma Paula Toller, em tom exclamativo, sobre a expectativa das duas apresentações que realiza na Capital amanhã e no sábado, no Ondara Buffet Palace, a partir das 22h.

A casa de eventos está localizada na Av. Des. Leão Neto do Carmo, nº 1.464, Bairro Jardim Veraneio (Parque dos Poderes). Para o show extra de amanhã, os ingressos disponíveis custam de R$ 135 por pessoa (meia entrada do segundo lote para a área VIP), com direito a cardápio open bar com água, refrigerante e cerveja, até R$ 3.600 em mesas open bar para oito pessoas no setor A (amarelo), o que inclui água, refrigerante, cerveja e mix de castanhas e frutas secas no cardápio.

Para o show de sábado, até o fechamento desta edição, na tarde de ontem, restavam ingressos apenas para o terceiro lote da área VIP a R$ 200 (inteira) e R$ 150 (meia entrada).

A compra pode ser feita pelo site pedrosilvapromocoes.com.br com acréscimo de R$ 5 (taxa de serviço por ingresso) ou no estande do Comper Jardim dos Estados. Assinantes do Correio do Estado têm direito a até 50% de desconto. A classificação indicativa do show é 18 anos.

Na cidade, Paula Toller apresenta o show do turnê Amorosa, com a qual celebra as quatro décadas de sua trajetória artística, especialmente à frente do grupo Kid Abelha & Os Abóboras Selvagens, mas também dedicada a uma carreira solo que já soma 25 anos e quatro discos lançados. No repertório, não faltarão “Como Eu Quero”, “Nada Sei”, “Lágrimas e Chuva”, “Amanhã é 23” e diversos outros hits. Mas também novidades.

INÉDITAS

“O show tem um repertório de hits, hits, e quando o público acha que terminou... mais hits!”, anima-se Paula.

“Montei o roteiro com o Liminha [diretor musical do show]. Ele ama ver o público cantando do início ao fim. Eu também, nunca me canso. Tem também ‘Perguntas’ e ‘Eu Amo Brilhar’, meus últimos lançamentos,

tem uma homenagem a Rita Lee, tem pedidos das pessoas nas redes sociais. É muita alegria esse setlist”, diz a cantora.

“‘Perguntas’ é uma linda canção de um querido e saudoso amigo, meu parceiro nos primórdios do Kid [Abelha]”, conta Paula, fazendo menção ao músico Beni Borja (1961-2021), fundador

e primeiro baterista da banda.

“Beni me mostrava as demos, trocávamos impressões. A partida dele foi muito triste, mas fica a memória e o talento. Já ‘Eu Amo Brilhar’ é uma música que levanta as pessoas para dançarem, mesmo sem conhecerem bem a letra”, descreve.

A cantora afirma que o show veio justamente para celebrar a sua conexão “amorosa” com o público, segundo ela, “com a minha geração e as outras que estão vindo cada vez mais. Mesmo sendo um show de rock, traz a energia delicada e potente de João Gilberto, que ouvi sem parar durante a pandemia. É difícil resumir 40 anos em uma frase, tantos momentos, altos e baixos... mais altos do que baixos”, recobra a artista.

TEMPO DE SERVIÇO

“Sou uma pessoa de muita sorte por viver de música, ter um público entusiasmado e trabalhar com tantos artistas fabulosos. Também é estimulante gravar participações em projetos diferentes, sofisticados, como foram os de Ataulfo[Alves], Cole Porter e ‘Casa de Samba’”, avalia Paula Toller.

Além da presença de Liminha (violão), que, depois de fazer história com Os Mutantes, tocou e/ou produziu com meio mundo de artistas de várias gerações, a banda conta com Gustavo Camardella (violão e vocal), Pedro Dias (baixo e vocal), Gê Fonseca (teclados e vocal) e Adal Fonseca (bateria).

“A banda é um espetáculo, estamos muito entrosados, e Liminha toca um violão envenenado. Os arranjos são incríveis, tocamos grandes sucessos, atualizando mas preservando a essência das canções, sem muitos enfeites, deixando o público completar o coro. Sempre escolho pessoas que admiro e em quem confio para participar da criação musical e visual. É um trabalho de time”, derrama-se a veterana do rock Brasil.

“Nessa turnê tenho vivido momentos inesquecíveis, pessoas aplaudindo de pé, coisas que eu jamais poderia imaginar quando comecei a cantar. O ‘tempo de serviço’ me deu muita confiança, e isso transparece para

a plateia”, confirma Paula, que não esconde os cuidados com as cordas vocais: “Cuido muito da minha voz para que sempre esteja saudável e bonita”.

VINIL E AUDIOVISUAL

Ainda no quesito saúde, Paula Toller segue de mãos dadas com as campanhas de prevenção e controle de diabetes, doença crônica com a qual foi diagnosticada aos 47 anos.

“Estou sempre pronta para ajudar a divulgar os cuidados preventivos necessários para minimizar os problemas causados pela falta de controle da glicemia”, milita.

Quanto ao acidente doméstico sofrido há quase dois meses e que lhe custou fratura em três costelas, isso já é passado na agenda e no corpo da pop star.

“Tive uma queda no início de agosto e fiquei alguns dias em repouso, mas no quinto dia já estava no palco! Depois disso, já fiz um monte de shows, o público das redes sociais acompanhou. Eu amo o palco, é mágico, cura tudo. Agora que estou recuperada, vou fazer os lugares que tive que adiar por ordens médicas”, acelera Paula.

Outra novidade para agraciar os fãs de carteirinha é o relançamento, em disco de vinil, do primeiro álbum solo, originalmente lançado somente em formato de CD em 1998. “Os fãs mais fiéis estão adorando, é uma edição linda”, comenta a cantora, que antecipa: “Além disso, meu projeto é gravar o audiovisual desse show [Amorosa] em janeiro”.

Sem contar o forte carisma da musa e de sua banda, o vídeo da turnê tem tudo para agradar também aos olhos. Quem assina o cenário do show é Gringo Cardia, consagrado designer que atuou na primeira grande turnê do Kid Abelha, em 1987. Além de clipes e capas de discos, para a turnê Amorosa, ele resgatou a obra do baiano Genaro de Carvalho (1926-1971), pioneiro na tapeçaria modernista.