Peça teatral sobre vício em apostas online é exibida em Campo Grande

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A realidade do vício em apostas online e seu impacto devastador nas famílias é o tema central do espetáculo “O Jogo da Virada”, que a Cia Theatron exibe gratuitamente em Campo Grande neste sábado (8 de novembro), às 18h, na Vila Morena.

A peça integra uma turnê nacional que já percorreu cidades como Goiânia (GO), Rio Branco (AC) e Viçosa (MG), promovendo reflexão sobre o assunto através da linguagem teatral.

Com 50 minutos de duração, a narrativa acompanha a história do casal Rui e Raquel. Ele se deixa envolver pelo mundo das apostas online, enquanto ela enfrenta as consequências emocionais e econômicas dessa escolha.

A trama evidencia como o vício afeta não apenas o indivíduo, mas todo o seu círculo familiar, mostrando que atitudes aparentemente pequenas podem desencadear grandes e irreversíveis mudanças.

Para o ator Kleber Alves, que vive o personagem Rui, a preparação foi um mergulho profundo na mente de quem enfrenta uma dependência.

“Realizei várias pesquisas sobre pessoas que lidam com vícios e as consequências físicas e emocionais da abstinência. Embora Rui não enfrente um vício químico, ele vive uma dependência real, das apostas online. Quis trazer para o personagem essa sensação de vazio”, explica.

Kleber ressalta que a trajetória do personagem serve como um alerta para a realidade de muitos brasileiros. “Ele se envolve com o mundo das apostas, afunda em dívidas e sofrimento, mas descobre que há saída, que é possível pedir ajuda e recomeçar. Quantas pessoas hoje não estão vivendo exatamente isso? A mensagem é clara: mesmo quando tudo parece perdido, existe um caminho de reconstrução”, argumenta o ator.

Dirigido por Arilton Rocha e estrelado também por Danila Mello, o espetáculo é realizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

A Cia Theatron, fundada em 2024, tem como propósito unir arte e educação. Seu trabalho anterior, “Família Pitanga”, abordou a educação financeira, enquanto “O Jogo da Virada” amplia esse compromisso ao tratar, com sensibilidade, a relação entre o ser humano e os jogos de azar.