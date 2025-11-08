Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Peça teatral sobre vício em apostas online é exibida em Campo Grande

Espetáculo "O Jogo da Virada", da Cia Theatron, mistura arte e conscientização em sessão gratuita neste sábado (8)

Mariana Piell

Mariana Piell

08/11/2025 - 08h45
A realidade do vício em apostas online e seu impacto devastador nas famílias é o tema central do espetáculo “O Jogo da Virada”, que a Cia Theatron exibe gratuitamente em Campo Grande neste sábado (8 de novembro), às 18h, na Vila Morena.

A peça integra uma turnê nacional que já percorreu cidades como Goiânia (GO), Rio Branco (AC) e Viçosa (MG), promovendo reflexão sobre o assunto através da linguagem teatral.

Com 50 minutos de duração, a narrativa acompanha a história do casal Rui e Raquel. Ele se deixa envolver pelo mundo das apostas online, enquanto ela enfrenta as consequências emocionais e econômicas dessa escolha.

A trama evidencia como o vício afeta não apenas o indivíduo, mas todo o seu círculo familiar, mostrando que atitudes aparentemente pequenas podem desencadear grandes e irreversíveis mudanças.

Para o ator Kleber Alves, que vive o personagem Rui, a preparação foi um mergulho profundo na mente de quem enfrenta uma dependência.

“Realizei várias pesquisas sobre pessoas que lidam com vícios e as consequências físicas e emocionais da abstinência. Embora Rui não enfrente um vício químico, ele vive uma dependência real, das apostas online. Quis trazer para o personagem essa sensação de vazio”, explica.

Kleber ressalta que a trajetória do personagem serve como um alerta para a realidade de muitos brasileiros. “Ele se envolve com o mundo das apostas, afunda em dívidas e sofrimento, mas descobre que há saída, que é possível pedir ajuda e recomeçar. Quantas pessoas hoje não estão vivendo exatamente isso? A mensagem é clara: mesmo quando tudo parece perdido, existe um caminho de reconstrução”, argumenta o ator.

Dirigido por Arilton Rocha e estrelado também por Danila Mello, o espetáculo é realizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

A Cia Theatron, fundada em 2024, tem como propósito unir arte e educação. Seu trabalho anterior, “Família Pitanga”, abordou a educação financeira, enquanto “O Jogo da Virada” amplia esse compromisso ao tratar, com sensibilidade, a relação entre o ser humano e os jogos de azar.

 

Correio B

Feira do Panamá tem MPB e apresentação cultural em Campo Grande

No domingo (9), a 13ª edição traz opções de compras, gastronomia e diversas atividades culturais

07/11/2025 13h33

Imagem Divulgação

A 13ª edição da Feira do Panamá chega como opção para quem está planejando os presentes de fim de ano, ações sociais e atrações culturais para embalar o domingo (9), no espaço de comércio criativo que virou atração no bairro.

Com mais uma parceria, a feira, que conta com mais de 100 expositores, agora também será colaboradora do projeto Judô Atletas do Futuro, uma iniciativa social que atende crianças na prática do esporte, em Campo Grande.

Enquanto faz suas compras, quem for prestigiar o evento irá perceber que o espaço contará com pontos de coleta de quimonos,  doações que auxiliam jovens atletas que estão começando no esporte.

O local também será ponto de reciclagem de eletrônicos, em parceria com a associação Recic.LE. Aparelhos de celular, baterias e outros resíduos eletrônicos podem ser descartados corretamente, evitando a contaminação do meio ambiente.

Cumprindo seu compromisso social, a feira ainda oferece opções gastronômicas, com a famosa “comidinha de feira”, que agrada a todos os gostos.

Outras atividades

Nas apresentações, o Projeto Hippie leva para a praça o classic rock e, ainda, o espetáculo artístico “Versos de Nós”, com Irys Siqueira e Nathália Navarro.

Embalando os clássicos da música popular brasileira, o cantor Jonas anima o momento de lazer, que conta com espaço kids, garantindo a diversão de toda a família.

 

 

 

Com a aproximação das festas nas empresas, a feira é uma boa pedida na hora de encontrar desde uma lembrancinha de amigo oculto até artesanatos únicos, presentes perfeitos para não deixar o Natal passar em branco.
 

Serviço

 

  • Feira do Panamá
  • Local: Praça do Panamá
  • Data: 9 de novembro
  • Horário: Das 9h às 16h
  • Endereço: R. Palestina, 1009-1117 – Jardim Panamá
  • Referência: Próximo ao Terminal Júlio de Castilho

Documentário

No Dia do Pantanal, filme de MS estreia para contar história de mulheres pantaneiras

Documentário é uma jornada de 29 dias por quatro regiões distintas do Pantanal sul-mato-grossense Albuquerque, Barra de São Lourenço, Serra do Amolar e Nhecolândia , guiada pelas fases da lua e pela vida de quatro mulheres fortes

07/11/2025 13h00

Divulgação

Um retrato sensível e urgente da mulher pantaneira. É com essa proposta que o documentário “Quatro Luas Pantaneiras” chega aos cinemas de Campo Grande no próximo 12 de novembro, data em que se comemora o Dia do Pantanal.

O filme, idealizado e dirigido por Ana Carla Loureiro, é uma jornada de 29 dias por quatro regiões distintas do Pantanal sul-mato-grossense – Albuquerque, Barra de São Lourenço, Serra do Amolar e Nhecolândia –, guiada pelas fases da lua e pela vida de quatro mulheres fortes.

Para a diretora, o projeto nasce de um anseio por justiça histórica. “Esse filme nasce de uma necessidade de justiça — justiça a essas mulheres pantaneiras que, por tanto tempo, ocuparam um lugar quase invisível na história. Mulheres que sustentam o território, a cultura, a economia, mas que raramente são vistas. O documentário busca honrar esse papel, tirar essas mulheres da retaguarda e colocá-las no centro, onde sempre deveriam estar”, afirma Ana Carla.

Além de narrar histórias, o longa-metragem de 70 minutos se propõe a enxergar essas personagens em toda a sua potência. “Essas quatro mulheres representam diferentes formas de pertencer ao Pantanal, mas todas têm em comum essa força silenciosa, essa entrega à vida e à natureza”, explica a diretora.

O elenco de protagonistas é formado por Edilaine, Leonora, Rosa Maria e Vera. Três são pantaneiras de nascimento, de raiz, enquanto Vera, que veio do interior de São Paulo ainda criança, é descrita como “pantaneira de coração”. A descoberta dessas figuras inspiradoras foi possível graças ao trabalho de pesquisa da produtora Bianca Machado.

Fotografia

Um dos grandes destaques do documentário é a sua fotografia, que buscou capturar a beleza do Pantanal de forma real, viva e pulsante, sem idealizações. A equipe, composta por profissionais sensíveis como Wlacyra Lisboa, Kojiroh e João Paulo Gonçalves, entendeu a missão de filmar com respeito e delicadeza.

“O Pantanal tem uma luz muito própria, uma textura que muda o tempo todo. Era importante que o filme traduzisse isso, a beleza desse território, das pessoas, da vida simples, sem exagero, sem artifício”, complementa Ana Carla, que destaca o envolvimento de toda a equipe. “Não era só sobre fazer um filme, mas sobre viver o Pantanal”.

Urgência ambiental 

“Quatro Luas Pantaneiras” também se dedica a abordar a grave crise ambiental que assola o bioma, que enfrenta a maior seca das últimas quatro décadas. A diretora relata a experiência de se deparar com a beleza e, ao mesmo tempo, com a devastação.

“Fiquei tocada pela beleza desses lugares, mas também sensibilizada pelos desafios ambientais. O Amolar, por exemplo, é uma serra extraordinária — tão linda, tão próxima e, ao mesmo tempo, tão pouco conhecida. Mas a gente sente os efeitos dos incêndios e o quanto eles devastaram e impactaram o Pantanal”, lamenta.

Diante desses desafios, o filme ressalta a resiliência do povo pantaneiro como uma qualidade admirável e indispensável. “Sem ela, não dá pra se viver no Pantanal. É preciso também muita solidariedade e amor pelo lugar, e isso posso dizer que aprendi com nossas personagens”, finaliza Ana Carla.

Serviço

Estreia de “Quatro Luas Pantaneiras”

Data: 12 de novembro de 2024 (Dia do Pantanal)
Horário: 19h
Local: Cinépolis Campo Grande (Shopping Norte Sul Plaza)
Ingressos: Gratuitos, disponíveis na plataforma Sympla.

