Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

"Pegadas" deixadas pelo caminho, como exemplo de digitais em malfeitos, es... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (7)

Felpuda

07/11/2025 - 00h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Luis Fernando Verissimo - escritor brasileiro

Eu não sei para onde caminha a humanidade. Mas, quando souber, vou para o outro lado”.

Felpuda

“Pegadas” deixadas pelo caminho, como exemplo de digitais em malfeitos, estão atormentando pretensos pré-candidatos a uma “boquinha”, como nos velhos tempos. Tem tchurminha que não se emenda e deseja, a todo custo, voltar ao cenário político, mas os “respingos do lamaçal” em que se meteram em tempos não muito distantes ainda estão a olhos vistos e notados pelo distinto eleitorado. Aliás, uns e outros parecem ter entrado na “fila para passar vergonha” umas “trocentas” vezes. Tudo indica que o sereno em que se encontravam não deixou fazer efeito o tal do “simancol”.

Visita

O governador Eduardo Riedel visitou a Assembleia Legislativa de MS na quarta-feira e, depois, conversou com os jornalistas. Segundo ele, entre os projetos que devem ser votados ainda este ano, estão o que trata do duodécimo dos Poderes e os investimentos de programa.

Mais

Para o programa MS Ativo, que soma mais de R$ 1 bilhão em investimentos, o espaço fiscal deste ano permitirá operações de crédito no valor de R$ 900 milhões, com prazo de 17 anos e juros anuais de 1%, segundo informou Riedel.

Pedro Chaves dos Santos Filho e Reni Domingos dos Santos

 

Caio Castro e Sergio Checo Pérez

Colegiais

Os deputados Lidio Lopes e Pedrossian Neto, que vivem período de rusgas políticas, estão sendo chamados, na surdina, de “parlamentares da quinta série”. É que, durante os embates na tribuna, decidiram colocar apelidos um no outro. Pedrossian chama o colega de “Lidio Janjo”, em alusão à mulher de Lula e por ele ser esposo da prefeita Adriane, de Campo Grande. O colega, por sua vez, trata o oponente de “Pedro Trad”, por este ter sido secretário de Finanças do ex-prefeito Marcos Trad. Afe!

Decidida

Somente a deputada Mara Caseiro é declaradamente interessada em tentar conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados. A parlamentar espera abertura da janela partidária em 2026 para deixar o ninho tucano e migrar para o PL. Nas eleições de 2022, ela obteve 49.512 votos, ficando no topo do ranking dos eleitos. Será uma das apostas da legenda liberal em MS.

"Adeus"

Ainda aguardando indicação oficial para o Tribunal de Contas de MS, o ex-secretário Sérgio de Paula ainda faz incursões por gabinetes de algumas “cabeças e cabecinhas coroadas” na área do Executivo. Como um dos integrantes do chamado núcleo duro da administração do então governador Azambuja, colocou em andamento toda estratégia de poder dos tucanos, e mais recentemente do PL, cujo comando foi assumido pelo seu “chefe”. Quando for nomeado e empossado na Corte Fiscal, terá que “dar adeus” a todas atividades político-partidárias.

ANIVERSARIANTES

Marianne Cogo
Antonio José Angelo Motti
Janete Ramos Vollkopf
Rodrigo Bogamil Quirino
Eleanor Cristina Coelho
Clara Maria Meira Machado Leal
José Benedito Batista
Milton Cesar Montanheri Marques
Luiz Carlos Pereira Leite
Sonya da Silva Baptista
Luiz Raphael Gomes da Silva
Thomaz Queiroz
Elias da Silva Oliveira
Aécio Pereira Junior
Odila Maria Piva
Maria Terezinha Moraes Cunha Gomes
Maria Creuza Pinto Bachega
Jácomo Dagostin
Iveth Agrinfo Fernandes Moreira de Oliveira
Gabriel Nogueira Cubel
Ivanir Biassi
Luciane Garcia Marun
Francisco Cubel Filho
Maiko Macêdo Topal
Neuza Aparecida Borges
Daniel de Faria
Janaína Alves Ocampos
Juvino Godoy
Américo Zeolla Junior
Nicole Esperandio Jordão
Neusa Amorim Anache
Cláudia Inácio Ribeiro
Angela Carla Gonçalves
Luiz Carlos Coelho
Tatiane Motta
Israel Alves Pereira
Marley Fonseca Araujo
Luiz Antonio Tobaru Tibana
Carlos Henrique Amador Souza
Jurema Rezende Ramos
Regina Lúcia Fernandes Vilanova
Maria Aparecida da Silveira Braga
Maria Auxiliadora da Costa Ochove
Kirlian de Souza Brum
Max Lázaro Trindade Nantes
Marcelo Azevedo Santos
Hélio Loureiro de Almeida
Joan Carvalho
Maria Aparecida dos Santos
Wildes Scarselli
Samir Jorge
Daniel Doreto
Othar Rodrigues Barbosa Melo
Almir Arakaki
José Aurélio Garcia
Maria Bernadete Santana da Silva
Adalberto Muller
Rui Garcia Prado
Débora Maria de Souza
Antônio Vicente Carvalho
Nicéa Maria Machado Ferreira
Izabel Mitiko Minami
Rosa Maria Flores Gonçalves
Diomedes Santos Barreira Filho
Felisberto Clos Baptista
Marcos Milkem Abdala
Fernando Espinala da Silva
André Luiz Borges Netto
Angela Emília Anchieta Curado
Leodeia Sampaio da Silva
Priscila Elizabete Procópio
Viviane Ramos Escobar
Regiane Maria Leite da Fonseca
Tatiana Balzan
Nivaldo Nunes
José Ricardo Nunes
Vanda Pereira de Araújo
Albaniza de Aguiar Lima
Olívio Mello Cavalcanti
Antônia de Fátima de Freitas Avalos
Emerson Luiz Vicari
Paulo Afonso Franco Freitas
Regiane Ajala Fernandes
Margit Janice Streck
Pedro de Andrade
Moacir Pedroso Dias
Juliana Pinto Pires de Oliveira Escandolhero
Luiz Gonzaga Pereira da Silva
Alexandra Nazario da Cruz
Dr. Eduardo Luis Galacini
Renato Falcão Ferreira
Fabio Cesar Miquilino
Marco Antonio Cunha
José Zulim Neto
Camila Amorim Oliveira
Orivaldo José dos Santos
Alfeu Coelho Pereira Junior
Dorival Cordeiro
José Elias de Moura Júnior
Érico Nunes Rodrigues
Janaina Caldeiran de Matos
Eduardo José Dantas Coelho
Maria Florinda Loureiro
José Callegari
Rosana Penachio Cury
Hugo Mituo de Oliveira
Danielle Espindola de Sá
Soraia Silva Hattge
Fernando Bacarin

*Colaborou Tatyane Gameiro

Saúde

Fim da punção lombar? Exame de Sangue 10x mais barato detecta Alzheimer com 96% de precisão

Novo exame de sangue testado no Brasil tem 90% de precisão para detectar Alzheimer

06/11/2025 10h00

Compartilhar

"Estamos caminhando para uma era em que o cérebro poderá ser avaliado de forma rápida, segura e acessível, o que representa um salto na saúde pública e na qualidade de vida da população", afirma neurocientista Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Um novo exame de sangue capaz de detectar o Alzheimer com mais de 90% de precisão foi testado com sucesso no Brasil, marcando um avanço promissor no diagnóstico precoce da doença neurodegenerativa.
Desenvolvido pela empresa norte-americana Quanterix, a novidade foi avaliada por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

O novo teste mostrou resultados equivalentes aos de exames invasivos e de alto custo, como o de líquor e o PET-CT cerebral.

O exame de líquor, também chamado de pulsão lombar, consiste na análise do líquido cefalorraquidiano (LCR) que envolve o cérebro e a medula espinhal. Já o PET-CT cerebral é um exame que combina dois tipos de tomografia – por emissão de pósitrons (PET) e a tomografia computadorizada (CT) – para criar imagens detalhadas da estrutura e do funcionamento do cérebro.

Ele é usado para diagnosticar doenças como Alzheimer e Parkinson, epilepsia, tumores cerebrais e infecções.
A pesquisa, publicada na revista científica Molecular Psychiatry, contou com apoio do Instituto Serrapilheira e representa um passo importante no uso de biomarcadores, substâncias detectáveis no sangue que ajudam a identificar alterações cerebrais típicas do Alzheimer.

NOVO PARADIGMA

O estudo avaliou 59 pacientes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, comparando os resultados do novo teste com os métodos já consagrados. O exame analisa a proteína p-tau217, que está relacionada ao acúmulo de tau (proteína importante para o transporte de nutrientes) no cérebro, uma das principais características da doença.

Os resultados foram impressionantes: a proteína foi capaz de distinguir pacientes com e sem Alzheimer com acurácia entre 94% e 96%, desempenho similar ao dos exames de líquor (considerados o padrão-ouro) e muito superior ao de avaliações clínicas isoladas.

Para o pós PhD em neurociências Fabiano de Abreu Agrela, a descoberta pode transformar a forma como a doença é identificada. “O grande desafio no Alzheimer é o diagnóstico precoce. Quando conseguimos detectar alterações neurodegenerativas antes do comprometimento cognitivo avançar, temos uma chance real de intervir com mais eficácia”, afirma o dr. Fabiano. “Esse tipo de tecnologia pode mudar o paradigma clínico, permitindo monitorar o cérebro como monitoramos outros órgãos do corpo”, destaca o cientista.

CUSTO E EFICÁCIA

Enquanto o exame de líquor exige uma punção lombar e o PET-CT cerebral pode custar até R$ 10 mil, o novo exame de sangue utiliza apenas uma amostra simples de plasma e equipamentos ultra-sensíveis, cerca de dez vezes mais barato. Além do custo, outro diferencial é a inclusão de pacientes brasileiros de baixa escolaridade, um grupo muitas vezes ausente em pesquisas internacionais, mas essencial para validar a eficácia do teste em populações diversas.
Segundo o estudo, a simplicidade do exame pode torná-lo uma alternativa viável para ampliar o acesso ao diagnóstico precoce no Brasil, inclusive em redes públicas de saúde, caso seja aprovado futuramente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

PRÓXIMOS PASSOS

O grupo da UFRGS coordena agora a Iniciativa Brasileira de Biomarcadores para Doenças Neurodegenerativas (IB-BioNeuro), que pretende testar a tecnologia em 3 mil voluntários de dez cidades do Rio Grande do Sul.

Com investimento de aproximadamente R$ 20 milhões, o projeto conta com apoio de instituições como o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o órgão federal de financiamento de estudos e projetos científicos (Finep) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). A pesquisa deve durar 24 meses, período necessário para avaliar o desempenho do exame em larga escala e confirmar sua aplicabilidade clínica.

Para o dr. Fabiano de Abreu Agrela, um dos responsáveis pelo desenvolvimento do Relatório Genético GIP (que avalia por meio da análise dos genes características como longevidade e predisposição a doenças, como o Alzheimer), esse é um momento histórico para a neurociência brasileira. “Estamos caminhando para uma era em que o cérebro poderá ser avaliado de forma rápida, segura e acessível, o que representa um salto na saúde pública e na qualidade de vida da população”, sinaliza o neurocientista.

Assine o Correio do Estado

Diálogo

Pretenso candidato às eleições em 2026 está utilizando das redes sociais d... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (6)

06/11/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

MARCEL PROUST - ESCRITOR FRANCÊS 

A sabedoria não se transmite, é preciso que nós a descubramos fazendo uma caminhada que ninguém pode fazer em nosso lugar e que ninguém nos pode evitar, porque a sabedoria é uma maneira de ver as coisas”.

Felpuda

Pretenso candidato às eleições em 2026 está utilizando das redes sociais dele para disparar ataques, principalmente às pessoas ligadas politicamente à direita. Dia desses, resolveu “bater doído” em liderança religiosa, afirmando que em uma democracia não é preciso “gritar” para expressar opiniões. Adversários lembram, ironicamente, que o dito-cujo, quando disputou presidência de entidade, promoveu badernas nas ruas da cidade, gravando vídeos ofensivos aos adversários e até xingou integrantes da chapa contrária. Um “lorde”, esse menino!...

Diálogo

Segundo o chef sushiman Régis Sassaki, conselheiro da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em São Paulo, o salmão tem se consolidado como um dos protagonistas nos cardápios pós-pandemia. “Sua presença crescente reflete a busca dos consumidores por alimentos mais saudáveis, versáteis e com valor percebido”, disse ele. De acordo com a entidade, os hábitos de consumo mudam com o tempo e, por isso, para quem trabalha com o público, é importante estar atento aos novos hábitos dos clientes. Nos últimos anos, os brasileiros têm escolhido o pescado como opção de proteína nas refeições com maior frequência. Além disso, o cenário macroeconômico de tarifas estrangeiras a produtos brasileiros também influencia a produção nacional de peixes. Dessa forma, está presente em vários estilos: dos tradicionais sushis e pokes aos pratos quentes e sanduíches criativos. Mesmo com a crescente demanda do ingrediente, o preço do salmão acumulou queda de – 4,18% no ano, segundo o IPCA. O índice é maior do que a média da inflação oficial (3,26%) quanto da categoria “alimentação e bebidas” (3,41%).

DiálogoEunice Nascimento, que hoje comemora 80 anos de vida

 

DiálogoTiciana Villas Boas e Ana Carolina Auriemo

Chiadeira

A megaoperação da polícia realizada no Rio de Janeiro, fez com que a bancada do PT na Assembleia Legislativa de MS reagisse indignada. A favor dos meliantes, é claro. O trio de petistas condenou a ação policial e só faltou sugerir criar o “Dia dos Inocentes Integrantes de Facções Assassinados por Vingativos Policiais”. Mas sequer citaram a violência que põe em risco os “perigosos” moradores das comunidades.

Ameaçando

O ex-aliado e hoje inimigo político de Riedel, petista José Orcírio, fez sua ameaça. Disse que entraria com requerimento para enviar ao Tribunal de Contas de MS, solicitando informação de “quem pagou as despesas” do chefe do Executivo estadual para participar de “uma reunião dessas, que foi visando a reeleição”. Como disse atento político: “Isso cheira desespero."

Na real

Diante de “tamanha indignação” dos colegas do Legislativo, o deputado Coronel David (PL), que já comandou a Polícia Militar de MS, não deixou por menos. “A esquerda gosta é de bandido”, afirmou e, continuando, desconstruiu a narrativa sobre a operação na Avenida Faria Lima, quando diversos mandados foram cumpridos pela Polícia Federal contra empresários e não houve tiros. Segundo David, nenhum dos acusados estava escondido e armado com fuzil. “Ou faz operações como essa, que teve a maioria apoiando, ou vamos perder para o crime organizado”, frisou.

ANIVERSARIANTES

Eunice Silva Nascimento
Dr. Jesus de Oliveira Sobrinho
Dra. Laura Christhine de Melo Teixeira Anache
Mauricio Manvailer
Acleunice Francisca de Brum
Ulysses Cosenza Rodrigues
Tácio Tanganelli Farah
Cleber Neto Barbosa de Souza
José Luiz Ribeiro
Lázara de Oliveira Rezende
Ricardo Lago Perez
Valdir Aparecido Reynaldo
Marilene Alves Chianca
Adilei Julio Nogueira
Alexsandra Isabel Montiel Antunes
Nilza Emilia de Carvalho Jurgielewicz
Valtair Carlos de Moura
Elke Andrade Lage
Edison Nunes Ferreira
Maria Auxiliadora Fontoura
Mário Márcio Pereira Vilela
José Ítalo Tonissi Nasser
Dra. Jacqueline Valéria Ribeiro de Campos
Bruna Migliorini Melo Silva
Paulo Yahiro
José Alves dos Santos Filho
Adnil Maria da Silva Torraca
João Alves Calixto
José Félix Duarte
Roberto Nakazato
Antônio França dos Santos
Paulo Roberto Froury
Geraldo de Moraes Cavalheiro
Gerson Carneiro Gonçalves
Terezinha Planez Diniz
Roberto Simioli
Rosalia Infiesta Zulim
Maria Lúcia Malheiros
Marly Marinho Américo dos Reis
Leila Aparecida de Oliveira
Regina Antonieta Vilanova
Mauro Renato Pereira Lima
Mirian Monteiro Migliorini
Regina Helena Pulchério Fagundes
Dr. Rubens Belchior da Cunha
Iran Rodrigues Gonzaga
Francisco Yamada Sadayoshi
Lafayete Antônio Amaral Barros Júnior
Maria José Lanzetti
Antônio Cruzeiros
César Rutter Albuquerque
Maria de Lourdes de Souza
Nilson Martins Peixoto
Ronan Rinaldi de Souza Salgueiro
José Fernandes dos Santos
Honorina Quintana Pouzo
Jercey Figueiredo Leão
Lilian Hiromi Furuta
Marcos Aurélio Cecconello
Vera Luzia Quevedo Bacha
Dr. Waldeck Sayd Pinto
Carlos Eduardo Damasceno Mubarack
Marlene Romero Jeronymo
Itamar Espindola de Freitas
Dr. Alecssander Silva de Alexandre
Mario Inácio Ocampos Bernobic
Joel Oliveira Pereira
Ivonei Schultz
Olympio de Souza Rezende
Luiz Carlos de Lima
Marineuza Ferreira Sandin
Célia Regina Tavares Rino
Marilia da Conceição Oliveira da Luz
Marilú Coelho de Carvalho Mariano
Cláudia Lopes da Silva Bortolotte
Flávio Guedes de Oliveira
Alender Max de Souza Moraes
Márcia Débora Garcia de Almeida
Vanessa Rodrigues da Costa Figueiró
Dalva Carvalho Monteiro Freire
Carlos Fernando Pereira Abrate
José Theodoro Menezes
Luiz Antonio Cassemiro Mucille
Alcino Melgarejo Rodrigues
Paulo Renato de Castro Pinto
Renata Nakase Takayassu
Aretha Rios Chaia Jacob
Maria da Penha de Figueiredo
Ana Cristina Pelarin
Giovanna Grespi Martins
Katiuscia Hanel Rorato Pozzi
Sonia Eli Calux Barbosa Theodoro
Aline Terra Biazon Jardim
Maria Eliza Mambelli
Therezinha Nunes Prevatto
Renata Gonçalves Tognini
Pedro Massaro Neto
Carlos Humberto Batalha
Elizângela Marinês Rigotti
Liadir Sara Seide Maldonado
Nerio Andrade de Brida
Raphael Quevedo de Rezende
Gustaaf Hubert Verswijver
José Arinaldo Pantoja Assunção
Karla Geralde Neves

*Colaborou Tatyane Gameiro

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Empreiteira paulista vence licitação milionária em MS
pacote do bndes

/ 2 dias

Empreiteira paulista vence licitação milionária em MS

2

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano
sem precedentes

/ 16 horas

Adriane cria feriadão inédito de 16 dias na prefeitura no final do ano

3

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9

4

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS
política

/ 9 horas

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS

5

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)
Loterias

/ 4 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1138, quinta-feira (06/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 52 minutos

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?