"Pegadas" deixadas pelo caminho, como exemplo de digitais em malfeitos, es... Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Luis Fernando Verissimo - escritor brasileiro

Eu não sei para onde caminha a humanidade. Mas, quando souber, vou para o outro lado”.

Felpuda

“Pegadas” deixadas pelo caminho, como exemplo de digitais em malfeitos, estão atormentando pretensos pré-candidatos a uma “boquinha”, como nos velhos tempos. Tem tchurminha que não se emenda e deseja, a todo custo, voltar ao cenário político, mas os “respingos do lamaçal” em que se meteram em tempos não muito distantes ainda estão a olhos vistos e notados pelo distinto eleitorado. Aliás, uns e outros parecem ter entrado na “fila para passar vergonha” umas “trocentas” vezes. Tudo indica que o sereno em que se encontravam não deixou fazer efeito o tal do “simancol”.

Visita

O governador Eduardo Riedel visitou a Assembleia Legislativa de MS na quarta-feira e, depois, conversou com os jornalistas. Segundo ele, entre os projetos que devem ser votados ainda este ano, estão o que trata do duodécimo dos Poderes e os investimentos de programa.

Mais

Para o programa MS Ativo, que soma mais de R$ 1 bilhão em investimentos, o espaço fiscal deste ano permitirá operações de crédito no valor de R$ 900 milhões, com prazo de 17 anos e juros anuais de 1%, segundo informou Riedel.

Pedro Chaves dos Santos Filho e Reni Domingos dos Santos

Caio Castro e Sergio Checo Pérez

Colegiais

Os deputados Lidio Lopes e Pedrossian Neto, que vivem período de rusgas políticas, estão sendo chamados, na surdina, de “parlamentares da quinta série”. É que, durante os embates na tribuna, decidiram colocar apelidos um no outro. Pedrossian chama o colega de “Lidio Janjo”, em alusão à mulher de Lula e por ele ser esposo da prefeita Adriane, de Campo Grande. O colega, por sua vez, trata o oponente de “Pedro Trad”, por este ter sido secretário de Finanças do ex-prefeito Marcos Trad. Afe!

Decidida

Somente a deputada Mara Caseiro é declaradamente interessada em tentar conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados. A parlamentar espera abertura da janela partidária em 2026 para deixar o ninho tucano e migrar para o PL. Nas eleições de 2022, ela obteve 49.512 votos, ficando no topo do ranking dos eleitos. Será uma das apostas da legenda liberal em MS.

"Adeus"

Ainda aguardando indicação oficial para o Tribunal de Contas de MS, o ex-secretário Sérgio de Paula ainda faz incursões por gabinetes de algumas “cabeças e cabecinhas coroadas” na área do Executivo. Como um dos integrantes do chamado núcleo duro da administração do então governador Azambuja, colocou em andamento toda estratégia de poder dos tucanos, e mais recentemente do PL, cujo comando foi assumido pelo seu “chefe”. Quando for nomeado e empossado na Corte Fiscal, terá que “dar adeus” a todas atividades político-partidárias.

ANIVERSARIANTES

Marianne Cogo

Antonio José Angelo Motti

Janete Ramos Vollkopf

Rodrigo Bogamil Quirino

Eleanor Cristina Coelho

Clara Maria Meira Machado Leal

José Benedito Batista

Milton Cesar Montanheri Marques

Luiz Carlos Pereira Leite

Sonya da Silva Baptista

Luiz Raphael Gomes da Silva

Thomaz Queiroz

Elias da Silva Oliveira

Aécio Pereira Junior

Odila Maria Piva

Maria Terezinha Moraes Cunha Gomes

Maria Creuza Pinto Bachega

Jácomo Dagostin

Iveth Agrinfo Fernandes Moreira de Oliveira

Gabriel Nogueira Cubel

Ivanir Biassi

Luciane Garcia Marun

Francisco Cubel Filho

Maiko Macêdo Topal

Neuza Aparecida Borges

Daniel de Faria

Janaína Alves Ocampos

Juvino Godoy

Américo Zeolla Junior

Nicole Esperandio Jordão

Neusa Amorim Anache

Cláudia Inácio Ribeiro

Angela Carla Gonçalves

Luiz Carlos Coelho

Tatiane Motta

Israel Alves Pereira

Marley Fonseca Araujo

Luiz Antonio Tobaru Tibana

Carlos Henrique Amador Souza

Jurema Rezende Ramos

Regina Lúcia Fernandes Vilanova

Maria Aparecida da Silveira Braga

Maria Auxiliadora da Costa Ochove

Kirlian de Souza Brum

Max Lázaro Trindade Nantes

Marcelo Azevedo Santos

Hélio Loureiro de Almeida

Joan Carvalho

Maria Aparecida dos Santos

Wildes Scarselli

Samir Jorge

Daniel Doreto

Othar Rodrigues Barbosa Melo

Almir Arakaki

José Aurélio Garcia

Maria Bernadete Santana da Silva

Adalberto Muller

Rui Garcia Prado

Débora Maria de Souza

Antônio Vicente Carvalho

Nicéa Maria Machado Ferreira

Izabel Mitiko Minami

Rosa Maria Flores Gonçalves

Diomedes Santos Barreira Filho

Felisberto Clos Baptista

Marcos Milkem Abdala

Fernando Espinala da Silva

André Luiz Borges Netto

Angela Emília Anchieta Curado

Leodeia Sampaio da Silva

Priscila Elizabete Procópio

Viviane Ramos Escobar

Regiane Maria Leite da Fonseca

Tatiana Balzan

Nivaldo Nunes

José Ricardo Nunes

Vanda Pereira de Araújo

Albaniza de Aguiar Lima

Olívio Mello Cavalcanti

Antônia de Fátima de Freitas Avalos

Emerson Luiz Vicari

Paulo Afonso Franco Freitas

Regiane Ajala Fernandes

Margit Janice Streck

Pedro de Andrade

Moacir Pedroso Dias

Juliana Pinto Pires de Oliveira Escandolhero

Luiz Gonzaga Pereira da Silva

Alexandra Nazario da Cruz

Dr. Eduardo Luis Galacini

Renato Falcão Ferreira

Fabio Cesar Miquilino

Marco Antonio Cunha

José Zulim Neto

Camila Amorim Oliveira

Orivaldo José dos Santos

Alfeu Coelho Pereira Junior

Dorival Cordeiro

José Elias de Moura Júnior

Érico Nunes Rodrigues

Janaina Caldeiran de Matos

Eduardo José Dantas Coelho

Maria Florinda Loureiro

José Callegari

Rosana Penachio Cury

Hugo Mituo de Oliveira

Danielle Espindola de Sá

Soraia Silva Hattge

Fernando Bacarin

*Colaborou Tatyane Gameiro