"Pegadas" deixadas pelo caminho, como exemplo de digitais em malfeitos, es... Leia na coluna de hoje

Luis Fernando Verissimo - escritor brasileiro
Eu não sei para onde caminha a humanidade. Mas, quando souber, vou para o outro lado”.
Felpuda
“Pegadas” deixadas pelo caminho, como exemplo de digitais em malfeitos, estão atormentando pretensos pré-candidatos a uma “boquinha”, como nos velhos tempos. Tem tchurminha que não se emenda e deseja, a todo custo, voltar ao cenário político, mas os “respingos do lamaçal” em que se meteram em tempos não muito distantes ainda estão a olhos vistos e notados pelo distinto eleitorado. Aliás, uns e outros parecem ter entrado na “fila para passar vergonha” umas “trocentas” vezes. Tudo indica que o sereno em que se encontravam não deixou fazer efeito o tal do “simancol”.
Visita
O governador Eduardo Riedel visitou a Assembleia Legislativa de MS na quarta-feira e, depois, conversou com os jornalistas. Segundo ele, entre os projetos que devem ser votados ainda este ano, estão o que trata do duodécimo dos Poderes e os investimentos de programa.
Mais
Para o programa MS Ativo, que soma mais de R$ 1 bilhão em investimentos, o espaço fiscal deste ano permitirá operações de crédito no valor de R$ 900 milhões, com prazo de 17 anos e juros anuais de 1%, segundo informou Riedel.
Colegiais
Os deputados Lidio Lopes e Pedrossian Neto, que vivem período de rusgas políticas, estão sendo chamados, na surdina, de “parlamentares da quinta série”. É que, durante os embates na tribuna, decidiram colocar apelidos um no outro. Pedrossian chama o colega de “Lidio Janjo”, em alusão à mulher de Lula e por ele ser esposo da prefeita Adriane, de Campo Grande. O colega, por sua vez, trata o oponente de “Pedro Trad”, por este ter sido secretário de Finanças do ex-prefeito Marcos Trad. Afe!
Decidida
Somente a deputada Mara Caseiro é declaradamente interessada em tentar conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados. A parlamentar espera abertura da janela partidária em 2026 para deixar o ninho tucano e migrar para o PL. Nas eleições de 2022, ela obteve 49.512 votos, ficando no topo do ranking dos eleitos. Será uma das apostas da legenda liberal em MS.
"Adeus"
Ainda aguardando indicação oficial para o Tribunal de Contas de MS, o ex-secretário Sérgio de Paula ainda faz incursões por gabinetes de algumas “cabeças e cabecinhas coroadas” na área do Executivo. Como um dos integrantes do chamado núcleo duro da administração do então governador Azambuja, colocou em andamento toda estratégia de poder dos tucanos, e mais recentemente do PL, cujo comando foi assumido pelo seu “chefe”. Quando for nomeado e empossado na Corte Fiscal, terá que “dar adeus” a todas atividades político-partidárias.
*Colaborou Tatyane Gameiro