Pela primeira vez, Som da Concha terá apresentações em duas cidades

Correio B+

"Ser reconhecido pela Julie Taymor como o "Melhor Simba do Mundo" foi um verdadeiro sonho realizado, e um divisor de águas"

O ator e cantor Tiago Barbosa está de volta ao musical "O Rei Leão", da Disney, 11 anos após sua estreia memorável na primeira montagem brasileira. Eternizado por sua interpretação de Simba, o artista, que foi nomeado o "Melhor Simba do Mundo" pela diretora americana Julie Taymor, recebeu além do título, a láurea do Prêmio Bibi Ferreira como Ator Revelação e do Troféu Raça Negra por sua contribuição à arte.



Após o sucesso no Brasil, que o levou a estrelar outros musicais como “Mudança de Hábito” e “Cinderella - O Musical da Broadway”, conquistando o posto de primeiro príncipe negro do título, Tiago levou sua interpretação de Simba à Europa, onde por seis anos brilhou na montagem espanhola de "O Rei Leão", um dos maiores sucessos de Madrid. Seu talento e carisma continuaram a cativar o público, solidificando sua carreira internacional, marcada também pelo protagonismo em “Kinky Boots”, que lhe rendeu indicações de Melhor Ator, dividindo a categoria com nomes como Antonio Banderas.



Agora, celebrando um convite especial e um novo capítulo de sua jornada com a savana mais famosa do mundo, Tiago Barbosa retorna ao posto de "Rei" para as 50 últimas sessões da segunda temporada brasileira do musical que é considerado um dos maiores marcos da Broadway. As apresentações acontecem até o dia 28 de julho no Teatro Renault, em São Paulo.



"Foi um desafio e tanto ! Não estava nada programado esse retorno ! 11 anos depois meu foco estava num outro momento da minha vida , meu show , meu trabalho autoral. Mas tenho um carinho muito grande por esse espetáculo e claro que eu não poderia deixar de fazer parte de fechamento, explica.



Essa é uma oportunidade imperdível para os fãs reviverem a mágica interpretação de Barbosa e para novos espectadores se encantarem com sua performance aclamada. Em paralelo a essa volta triunfante, Barbosa ainda preparou uma nova apresentação de seu show "Tiago Canta Milton", sob a direção musical de Murilo Leme, que integra também a banda de seis músicos.



Em clima intimista, ele interpretou um repertório icônico de Milton Nascimento, figura fundamental em sua trajetória pessoal e que o consagrou profissionalmente em 2022, quando deu vida à Bituca no musical "Clube da Esquina - Os Sonhos Não Envelhecem", em celebração aos 50 anos do movimento musical Clube da

Esquina e os 80 anos de vida do artista.



"Passado um ano e meio depois de ter feito o espetáculo Clube da Esquina, voltar a revisitar essas músicas foi uma das maiores dádivas que a vida poderia me dar !! Eu queria voltar a falar de amor desde aquela perspectiva tão poética e assim surgiu", celebra.



Por esse papel, Tiago foi indicado como melhor ator aos principais prêmios do gênero no país. O show apresentou um setlist de mais de 20 canções consideradas inesquecíveis, como “Travessia”, “Caçador de

Mim”, “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”, “Canção da América”, “Maria, Maria”, “Clube da Esquina no2”, capazes de promover uma emocionante união de vozes, culminando assim em uma grande celebração, objetivo principal do projeto que após São Paulo (SP) pretende rodar o país, divertindo e emocionando na mesma proporção.



Tiago Barbosa é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana, e com o Caderno ele conversou sobre novos projetos, voltar aos palcos eleito o melhor Simba do Mundo e carreira fora do país.

O ator Tiago Barbosa é Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Adasat Barroso - Diagramação: Denis Felipe e Denise Neves

CE - Retorno ao "O Rei Leão". Como foi a sensação de retornar ao musical "O Rei Leão" após 11 anos da primeira montagem brasileira?

TB - Foi um desafio e tanto ! Não estava nada programado esse retorno ! 11 anos depois meu foco estava num outro momento da minha vida , meu show , meu trabalho autoral. Mas tenho um carinho muito grande por esse espetáculo e claro que eu não poderia deixar de fazer parte de fechamento.

CE - O que mudou em sua abordagem ao personagem Simba desde a primeira vez que você o interpretou?

TB - Hoje sou um homem com muito mais experiência do que aquele Tiago de anos atrás , conheci muita gente interessante que me acrescentaram muitas coisas boas na minha carreira, muito aprendizado , coisa que só o tempo pode fazer . Foram também 5 anos na Espanha fazendo esse espetáculo. Isso me deu uma grande bagagem.

CE - Como foi ser reconhecido pela Julie Taymor como o "Melhor Simba do Mundo"?

TB - Um verdadeiro sonho realizado! E até hoje temos muito carinho na nossa relação profissional. Foi um divisor de águas…

CE - Carreira Internacional. Conte-nos sobre sua experiência interpretando Simba na versão espanhola de "O Rei Leão". Quais foram os maiores desafios e aprendizados?

TB - A língua no início foi um grande desafio ! Muita gente pode pensar que existe um grande preparo por trás é uma equipe é estrutura para fazer isso acontecer , mas na verdade tudo isso depende e fica em cargo do ator ! Da busca dele em falar melhor aquele idioma e buscar o aperfeiçoamento.

Rei Leão no Brasil - Foto: João Caldas

CE - Como foi a recepção do público europeu em comparação ao brasileiro?

TB - São culturas diferentes , não dá pra se esperar a mesma receptividade ! Oque eu posso dizer é que tanto o público do Brasil como o Espanhol , tem muito carinho comigo. Chegar no hakuna matata nessa reestreia foi surreal ! O público vibrou ! Mas também não posso esquecer meu último dia no kinky boots da Espanha , que foi acarinhado por 1 minuto de aplausos no final do meu último número.

CE - Show Solo "Tiago Canta Milton". O que inspirou a criação do show "Tiago Canta Milton"?

TB - Passado um ano e meio depois de ter feito o espetáculo Clube da Esquina, voltar a revisitar essas músicas foi uma das maiores dádivas que a vida poderia me dar !! Eu queria voltar a falar de amor desde aquela perspectiva tão poética e assim surgiu.

CE - Quais são suas músicas favoritas do repertório de Milton Nascimento que você gosta de apresentar no show?

TB - Clube da Esquina n°2 e Canção da América



CE - Como foi dar vida à Bituca e interpretar as músicas de Milton no musical "Clube da Esquina - Os Sonhos Não Envelhecem"?

TB - Foi de uma responsabilidade tão grande ! Naquela época ele estava se despidindo dos palcos e era um manto muito pesado não entrar nesse lugar da comparação …as pessoas esperam que a voz seja igual e não era assim . Era uma homenagem



CE - Esse foi o musical que te trouxe de volta ao Brasil. O que o motivou a retornar e de que forma ele marca sua trajetória?

TB - Eu só tenho amor por esse projeto e em nome de Vanessa Veiga. Ela quem desde muito tempo atrás sonhou comigo nesse elenco .gratidão ao Denis Carvalho por tudo.

ComMilton Nascimento - Arquivo pessoal

CE - Próximos Projetos...Você está se preparando para reassumir a personagem Lola em "Kinky Boots" em Madri. Como está a expectativa para essa turnê?

TB - Ainda não parei pra pensar muito nisso, porque O Rei Leão ainda consome boa parte do meu dia! Mas ao finalizar, agora dia 28 ficarei mais tranquilo pra pensar apenas na minha carreira com meu show e minha volta a Espanha. O público espanhol já está muito ansioso por esse regresso ! O espetáculo foi um grande sucesso .

CE - Quais serão os maiores desafios de voltar a interpretar Lola e como vai se preparar para este papel, estando há quase 2 anos longe dele?

TB - Meu Deus… dá até um frio na barriga! Preciso perder massa muscular, voltar a estudar stiletto, vocalizar essas canções…

CE - Como avalia essa sua temporada no Brasil, onde estrelou diferentes espetáculos, conquistou novas indicações à prêmios e viveu novas experiências no audiovisual?

TB - Foi um retorno muito abençoado ! Próximo ano estreio em uma novela, protagonizei 3 espetáculos e produzi meu próprio show ! Eu estou muito feliz por tudo que realizei nesse regresso ao Brasil, muitas coisas boas estão por vim ainda .

CE - Vida e Carreira...Olhando para trás, quais foram os momentos mais marcantes da sua carreira até agora?TB - Diria que dar vida à Milton Nascimento e a Lola, em Kinky Boots.

CE - Que conselhos você daria para jovens artistas que desejam seguir uma carreira no teatro musical?

TB - Seja resiliente. Seja ético e não se venda!

CE - Curiosidades e Interesses Pessoais...Você tem algum ritual ou preparação especial antes de subir ao palco?

TB - Falo com Deus, relembro de onde eu vim e a dádiva de viver da arte .

CE - O que você gosta de fazer em seu tempo livre quando não está atuando ou cantando?

TB - Treinar, ir ao parque…. Agora aprendi a fazer tricô no tear - tem sido terapêutico (risos).