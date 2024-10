Pela última vez, uber temático de Halloween desfila por Campo Grande

AGENDA CULTURAL

Teatro, exposição de arte e novo filme de Almodóvar são destaques; evento em homenagem a mulheres sexagenárias, festa à fantasia, competição infantil de bicicleta e festival multicultural também são opções gratuitas

Primeiro filme em inglês do espanhol Pedro Almodóvar, com Julianne Moore (à esquerda) e Tilda Swinton vivendo duas jornalistas que mantém uma delicada amizade Foto: Divulgação

Primeiro filme em inglês do aclamado diretor espanhol Pedro Almodóvar, “O Quarto ao Lado” é a principal estreia da semana no circuito de Campo Grande. O longa-metragem apresenta as jornalistas Ingrid (Julianne Moore) e Martha (Tilda Swinton), que foram muito amigas na juventude, quando trabalharam juntas na mesma revista, mas que passaram longos anos sem manter contato.

Ingrid se tornou escritora de autoficção e Martha, correspondente de guerra. Ambas trilharam carreiras muito bem-sucedidas. As circunstâncias da vida e o trabalho desafiador de Martha acabaram causando um afastamento natural entre as duas, assim como gerou ressentimentos entre Martha e sua filha: ela nunca perdoou a ausência da mãe, que sempre preferiu se dedicar mais ao trabalho.

Até que a descoberta de uma doença terminal muda completamente a vida da jornalista de guerra e aproxima novamente as amigas. E em meio a uma situação extrema, de vida e morte, Ingrid e Martha também se veem diante de um dilema moral. O filme conquistou o Leão de Ouro no Festival de Veneza deste ano e vem arrancando elogios do público e da crítica pelo modo como o cineasta articula as estratégias do melodrama no enredo, além das atuações arrebatadoras de Tilda e Julianne.

Os fãs da franquia “Minha Mãe É Uma Peça” também podem fazer a festa, já que as três produções – de 2016, 2019 e 2013 – estreladas por Paulo Gustavo (1978-2021) também voltaram a entrar em cartaz simultaneamente desde ontem. Uma reestreia desse porte não deixa de ser um marco na cinematografia e no circuito exibidor brasileiro, demonstrando a grande confiança de quem aposta no relançamento no ator e comediante que virou nome de lei federal de incentivo cultural.

E não é para menos. Gustavo sabia fazer rir como ninguém, fosse no palco, na telinha ou na telona. No terceiro filme, por exemplo, Dona Hermínia, interpretada pelo artista sob a inspiração de sua mãe, precisa se redescobrir e se reinventar porque seus filhos estão formando novas famílias. Marcelina está grávida e Juliano vai casar.

Dona Hermínia está mais ansiosa do que nunca. Para completar as confusões, Carlos Alberto, seu ex-marido, que esteve sempre por perto, agora resolve se mudar para o apartamento ao lado.

CABEÇÃO

O espetáculo “Cabeção pelo Mundo, o Show” é a atração de hoje no Sesc Teatro Prosa (Rua Anhanduí, nº 200, Centro), às 19h, com reserva gratuita de ingressos pelo Sympla. Em cena, o carismático personagem Cabeção, acompanhado do músico dançarino Alissom Lima e da musicista performer Cimara Frois, convida o público a interagir e a contemplar cenas performáticas graciosas e virtuosas embaladas por uma musicalidade animada e delicada.

Amanhã, às 16h, o Prosa abre o palco para a peça infantil “Navegantes”, com o grupo Deslimites (MS). O espetáculo de rua com linguagem híbrida mistura atores e bonecos para narrar uma viagem do Pantanal até o mar, revelando as belezas e os problemas dos rios brasileiros. A peça conta as aventuras de Douralis, uma peixinha muito curiosa que sonha conhecer o mar. Ela viaja com Jacaléguas, seu melhor amigo, mas ele, inseguro e medroso, desiste da viagem.

EL TRIO

Formada por Gabriel de Andrade, Gabriel Basso e Adriel Santos, a banda de jazz El Trio dá início neste fim de semana ao projeto MS Tem Jazz, que vai passar por Ponta Porã, Dourados, Nova Andradina, Batayporã, Ivinhema e Ribas do Rio Pardo com apresentações do show “Improvisando Caminhos” e palestras.

Hoje, em Ponta Porã, a palestra será no Centro Cultural Dona Iracema, às 14h. Já o show será no Horto Florestal, a partir das 17h. Amanhã, será a vez de Dourados receber o projeto, com bate-papo no Espaço de Cultura e Arte Casulo, a partir das 14h, e concerto na Praça Antônio João, às 16h30min, dentro da programação do Festival de Todos os Povos, que movimenta a cidade com diversas outras atrações entre hoje e domingo. O grupo de rap Falange da Rima é um dos destaques e se apresentará amanhã, às 21h10min.

PEDAL KIDS

O Circuito Sesc MTB Brasil – pedal Kids, criado para incentivar o interesse pelo esporte e pelo uso da bicicleta entre crianças, será realizado amanhã no Parque Ayrton Senna, com inscrições gratuitas e sete categorias disponíveis para crianças e adolescentes de 2 a 17 anos. A pista do circuito, montada na arena da prova adulta, terá aproximadamente 450 metros e será composta por curvas, descidas e pequenos obstáculos para desafiar os participantes. As largadas começam às 9h. Mais informações em (67) 98408-5276.

MULHER 60+

Hoje, a partir das 17h, o Sesc MS realiza a Mostra de Fotografias do projeto Sesc 60+, um evento que celebra a força da mulher por meio de histórias contadas pelas participantes. A exposição será no Sesc Camillo Boni e contará com a apresentação do Coral do Sesc 60+, às 18h, que interpretará duas canções especialmente escolhidas para a ocasião. Amanhã, a mesma unidade do Sesc realizará Festa à Fantasia, das 9h às 15h30min, aberta ao público, com encontro cosplay, jogos, Just Dance recreativo e música ao longo de todo o dia.