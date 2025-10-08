Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Felpuda

Pelos corredores dos Poderes, muitos são os sussurros sobre a possibilidade...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (8)

Ester Figueiredo

08/10/2025 - 00h03
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Carlos Drummond de Andrade - escritor brasileiro

"Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade".

 

FELPUDA

Pelos corredores dos Poderes, muitos são os sussurros sobre a possibilidade de uma "bomba" estourar antes de dezembro, que pode, além de detonar certa figurinha, espalhar estilhaços por todos os lados. Dizem até que os mais precavidos estão buscando, desde já, abrir trincheiras bem longe. O motivo seria consequência do gosto um tanto quanto exagerado pelas chamadas " verdinhas" por parte de quem seria alvo das investigações. Consta que está tudo devidamente documentado e que a explosão poderá ser vista de longe, com "muita gente boa" correndo sério risco de ser "estilhaçada". É esperar para conferir.

Alvo

O vereador Marcos Trad (PDT) tem a prefeita Adriane Lopes como alvo principal de suas críticas e, inclusive, de apresentação de projetos que possam causar incômodos no que se relaciona à administração municipal. 

Mais

Politicamente, ambos eram ligados. Adriane foi vice nos dois mandatos do hoje pedetista, assumindo a titularidade do cargo quando ele renunciou para disputar, e perder, o governo. Pelo andar da carruagem, não há chances de reconciliação política.

Nailor Vargas Marcondes, que hoje comemora 60 anos
Herika Nakamura, Juliana Chaves e Bianca Barbosa  

Chance

É grande a possibilidade de Walter Carneiro Jr. (PP) assumir o cargo de secretário de Estado da Casa Civil do governo de MS. Nos bastidores, o que se ouve é que ele conta com a confiança do governador Riedel, tem bom trânsito político e, como secretário-adjunto, já vem realizando reconhecido trabalho de articulação. Outro ponto considerado importante que poderá viabilizar sua nomeação é que ele tem o apoio de parlamentares 

Exagero

Embora a esquerda esteja comemorando muito a meia hora de conversa, por videoconferência, entre os presidentes Lula e Donald Trump, dos EUA, na segunda-feira, a única certeza que se tem, segundo político antenado que só cá dessas bandas, é que o todo-poderoso secretário de Estado americano Marco Rubio foi designado pelo "chefe" para tratar dos pedidos de Lula: retirada do tarifaço e das medidas restritivas contra autoridades. Assim sendo...

Letra

O resultado dessas negociações entre Rubio e os representantes do governo e da diplomacia do Brasil é que são elas, afirmou. O secretário americano tem acompanhando, e com muita atenção, o que se passa na esfera dos direitos humanos e já emitiu vários alertas sobre possíveis consequências. Sua indicação, de acordo com a opinião desse político, seria como se dissesse: "Para quem sabe ler, um pingo é letra".

Aniversariantes

Nailor Vargas Marcondes de Souza, 
Maria José Xavier, 
Dr. Aluízio Pessoa Frazão, 
Paulo César Katayama, 
Hudson Nunes Medeiros,
Eva Maria Katayama Negrisolli, 
Jonas Chaves Junior,
Solange Mitsuko Yamamoto,
Eloá Subtil Padial,
Dario Pegoraro,
Jorge Yoshimitsu Kurauchi,
Rodrigo Soares de Freitas,
Alexandre Maluf Victório,
Ilma de Maria de Lima e Silva,
Mitsuru Kurauchi,
Walsao Maciel de Oliveira,
Dr. César Aníbal Aguiar Benavides, 
Jair Perin,
Sadi Bertin, 
Samuel Ferreira Sampaio, 
Erliete Palhano Canavarros, 
Vanderlei Amado,
César Braga Maidana, 
Dr. Izaias Pereira da Costa, 
Dr. Antônio Carlos Vasques,
Adriano Magno de Oliveira, 
Cláudia Helena Bitencourt,
Nelson Inácio Moreno,
Francisco Alves de Araújo,
Aparecido Ney Rodrigues,
Idalino Alves da Silva,
Ises Ferreira Nasser, 
Renata Kamiya Abdala,
Dra. Áisa Haidar Lani,
Raquel Silva Fernandes,
Aurenice Rodrigues Pinheiro Pilatti, 
Heloisa Helena Mota Peres,
Elisangela da Silva,
Marcos Antonio Nery da Silva,
Jomil Vinicius de Albuquerque,
Laura Achucarro,
Simar Dias de Lessonier,
Terezinha Aparecida de Freitas,
José Claudio Fabris,
Aldo de Oliveira,
Laerte Garcia Ferreira,
Munira Ferzeli Neta, 
Emílio Arruda Filho,
Luiz Souza Meira,
Eneide Gomes do Nascimento,
Jonas de Paula Diniz,
Haydeé Inácio Ribeiro,
Jayme de Andrade Júnior,
Marco Aurélio Vilanova,
Dr. Evódio Teodoro da Silva,
João Batista da Costa Vieira,
Luiz Carlos Mello Castanheira,
Marcolino Rodrigues,
João Martins,
Antonio Oshiro,
Joaquim Pereira Alves Junior,
Arnaldo Bastos da Silva,
Nori Mateus Vieira,
Anizio de Almeida Borges,
Milton Mambelli,
Luiz Alberto de Souza,
Wagner Lima,
Moisés Teodoro Erbano,
Alcides Rodrigues Filho,
Dra. Manuela Janini Gonçalves,
Maria Aparecida Mendes,
Paulo Henrique Souto,
Maria Eunice Gomes,
Cristina Ferreira,
Renato Vilhena Silva,
Samira Lopes,
José Luiz da Silva Neto,
Nelson Vieira de Souza,
João Irinei Guimarães de Souza,
Aparício Lopes Filho,
João Marcelo Lima,
Izabel Gomes da Silva,
Mercedes Rodrigues de Brito,
Brigida Brites Marques,
Adauto Ribeiro de Souza,
Isabel Cristina Rodrigues,
Aparecida Quicue Koyanagui Inoue,
Sônia Cristina Valtuille França Saigali,
Leandro Martins de Almeida,
Maxmiliano Alves Barbosa,
Claudete Elias da Silva,
Dr. Alberto de Oliveira Rosa Pires, 
Jânio Ribeiro Souto,
Gustavo Silva Pelissaro,
Diva Maria Valente Soares,
Vivian de Josilco Olegário,
Paola Azambuja Marcondes,
Erondina Garcia Rodrigues,
Ana Cláudia Araújo Santos,
Thaissa de Sena Moraes,
Brígido Fernandes,
Mário Sérgio Pires,
Rosinéia Brito de Oliveira Lopes,
Leonardo Nicaretta,
Sidnei Camargo do Nascimento,
Ademar Amâncio Pereira Machado,
Daniel Cavalcanti Hayashi,
Thays da Silva Rosa Schwanz,
Kelly Tatiane Gonçalves dos Santos,
Lidiane de Ávila Carpejani,
Raul Trucolor.

Colabotou Tatyane Gameiro

ARTIGOS

Léa Garcia e a fragilidade do nosso patrimônio imaterial

Do ponto de vista antropológico, a trajetória de Léa é uma etnografia da resistência; mulher negra em um país estruturado pelo racismo, ela abriu caminhos em um território dominado por papéis estereotipados e pouco generosos às atrizes negras

06/10/2025 10h00

Compartilhar
Léa Garcia no longa-metragem

Léa Garcia no longa-metragem "Orfeu Negro", de Marcel Camus: indicação à Palma de Melhor Atriz no Festival de Cannes de 1959 Foto / Reprodução

Continue Lendo...

Poucos nomes no Brasil atravessam com tanta força as fronteiras da arte, da representatividade e da memória quanto o de Léa Garcia. Nascida em 1933, no Rio de Janeiro, e falecida em 2023, aos 90 anos, ela poderia hoje, com 95 ou 96 anos, estar ainda entre nós, ativa, lúcida e reconhecida como patrimônio vivo da nossa cultura.

Mas o que se percebe é que, mesmo diante de uma trajetória que rompeu barreiras históricas, a preservação da memória de Léa, e por extensão de tantos outros mestres e artistas negros, permanece frágil e marcada pelo esquecimento institucional.

Léa Garcia começou sua carreira no Teatro Experimental do Negro, ao lado de Abdias Nascimento, e logo brilhou em “Orfeu da Conceição”, de Vinicius de Moraes. No cinema, tornou-se referência internacional com “Orfeu Negro” (1957), obra vencedora do Oscar e da Palma de Ouro, pela qual recebeu indicação como melhor atriz em Cannes.

Na televisão, foi inesquecível como Rosa em “Escrava Isaura”, além de dezenas de outros papéis que atravessaram gerações. Ao longo da carreira, conquistou prêmios no Festival de Gramado e o respeito de públicos dentro e fora do Brasil.

Do ponto de vista antropológico, a trajetória de Léa é uma etnografia da resistência. Mulher negra em um país estruturado pelo racismo, ela abriu caminhos em um território dominado por papéis estereotipados e pouco generosos às atrizes negras.

Seu corpo em cena, sua voz e sua presença significaram mais do que atuações: foram afirmações políticas, marcas simbólicas de uma identidade coletiva que encontra na arte um espaço de reconhecimento.

Do ponto de vista da museologia, Léa Garcia é um patrimônio imaterial. Sua vida poderia ser pensada como um acervo vivo, capaz de articular teatro, cinema e televisão em torno de uma mesma narrativa: a luta pela visibilidade da mulher negra.

Mas esse acervo se dispersa, muitas vezes relegado a lembranças pessoais, reportagens ou prêmios isolados. A pergunta que se impõe é: onde estão as instituições que deveriam salvaguardar e musealizar uma trajetória como essa? Onde está o museu que resguarda seus figurinos, seus roteiros, suas entrevistas e sua memória oral como parte da história do Brasil?

Essa reflexão nos leva a um ponto crucial: o Brasil não é carente de heróis nem de personalidades talentosas que quebraram paradigmas. Nossa história está repleta de figuras como Léa Garcia, que transformaram contextos adversos em conquistas coletivas.

Léa Garcia no longa-metragem "Orfeu Negro", de Marcel Camus: indicação à Palma de Melhor Atriz no Festival de Cannes de 1959A atriz como Rosa da telenovela “Escrava Isaura” (1976/1977) - Foto / Divulgação

O que nos falta não são exemplos inspiradores, mas sim mecanismos sólidos de preservação da memória. O patrimônio imaterial, que deveria ser sustentado por políticas públicas e por instituições fortes, revela-se frágil, sujeito ao esquecimento e à perda. Cada vida como a de Léa Garcia deveria ser tratada como uma obra-prima da memória nacional, não apenas como lembrança episódica em datas de falecimento.

A ausência de um processo sistemático de preservação não diminui a grandeza dessas figuras, mas empobrece o País, que perde a chance de transmitir às próximas gerações a riqueza de sua própria história.

A trajetória de Léa nos obriga a discutir temas urgentes: museus e cinemas de memória negra, que ainda são raros; o legado pedagógico de sua obra, que poderia ser usado como instrumento de ensino nas escolas; e a enorme lacuna da presença negra nos currículos de artes e ciências sociais.

O Brasil também falha em criar prêmios retrospectivos que celebrem artistas negros em vida, preferindo uma homenagem póstuma e fragmentada.

O resultado é uma museologia seletiva, que exibe a contribuição da matriz africana e dos povos originários em papéis coadjuvantes, sem jamais confrontar de frente a versão colonizada da história do Brasil, aquela que ainda insiste em se narrar a partir de padrões estéticos e intelectuais europeus.

A museologia crítica nos mostra que a contribuição negra e indígena não deve ser adorno, mas núcleo central da narrativa histórica. Ao invisibilizar essa centralidade, reforçamos a desigualdade simbólica que ecoa na sociedade.

Essa leitura pode ser aprofundada por diferentes autores. Abdias Nascimento nos lembra do Teatro Experimental do Negro, berço da afirmação identitária e política que moldou Léa.

Homi Bhabha fala do “entre-lugar”, e Léa viveu justamente essa intersecção: reconhecida internacionalmente em Cannes e no Oscar, mas invisibilizada estruturalmente no Brasil. Paul Gilroy, com seu conceito de Atlântico Negro, permite lê-la como figura que circula entre o Brasil, a diáspora e o mundo, traduzindo em sua arte essa condição transnacional.

E também as cosmologias afro-brasileiras, como o Povo de Jeoroi, lembram que toda trajetória negra carrega dimensões espirituais, ancestrais e coletivas, que ultrapassam o indivíduo e se transformam em herança simbólica.

A museologia contemporânea já nos ensina que preservar não é apenas guardar objetos, mas registrar trajetórias, dar espaço a narrativas de grupos marginalizados e reconhecer no presente o que deve ser legado ao futuro. Se Léa Garcia tivesse nascido em outro país, possivelmente já teria um museu, um centro cultural ou um arquivo dedicado à sua obra.

No Brasil, seguimos dependentes da memória frágil, dispersa, de iniciativas isoladas. Por isso, falar de Léa Garcia hoje é também falar de nós mesmos. É um convite para que repensemos nossas prioridades culturais, para que não deixemos que a grandeza de nossas personalidades se perca. Porque preservar Léa é preservar o Brasil.

Já passou da hora de nos darmos conta de que as escolhas sobre o que é lembrado ou esquecido passam pelo comando das pastas governamentais, pois são aqueles que dirigem os mecanismos estatais de preservação do patrimônio que decidem, queira-se ou não, o que será memória e o que será silêncio.

Enquanto a gestão cultural se limitar a viver apenas o presente, confundindo cultura com entretenimento e recusando olhar pelo retrovisor, a identidade do nosso povo seguirá se desfazendo diante dos nossos olhos.

MÚSICA

Concerto une UFMS e Harvard em experiência sonora que faz o Pantanal "cantar" em Campo Grande

O projeto Pantanal Sounds se une ao Núcleo Sinfônico da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), hoje, para um concerto gratuito a partir das 19h30min no Teatro Glauce Rocha

06/10/2025 09h35

Compartilhar
Projeto Pantanal Sounds, realizado em parceria entre a UFMS e a Universidade de Harvard, propõe unir ciência e arte para dar visibilidade às paisagens sonoras do Pantanal e às delicadas relações que sustentam a vida no bioma

Projeto Pantanal Sounds, realizado em parceria entre a UFMS e a Universidade de Harvard, propõe unir ciência e arte para dar visibilidade às paisagens sonoras do Pantanal e às delicadas relações que sustentam a vida no bioma Foto / Divulgação

Continue Lendo...

O projeto Pantanal Sounds se une ao Núcleo Sinfônico da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), hoje, para um concerto gratuito a partir das 19h30min no Teatro Glauce Rocha.

O concerto marca a abertura do 35º Congresso Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (Anppom), que é realizado em Mato Grosso do Sul pela primeira vez e recebe professores, pesquisadores e músicos de vários estados de hoje até sexta-feira.

Sob a regência do maestro Jorge Geraldo, o Núcleo Sinfônico da UFMS é um projeto de extensão voltado à prática musical coletiva e à difusão cultural, que reúne diferentes formações, como banda, orquestra experimental comunitária e coro, envolvendo estudantes e músicos da comunidade.

O programa do concerto de hoje conta com peças inéditas de Rael B. Gimenes – “A Mônada”, para violoncelo, banda sinfônica e meios eletrônicos – e Max Packer, em que instrumentos se fundem aos registros sonoros coletados no bioma pantaneiro.

Também fazem parte, obras que celebram a diversidade da música brasileira e latino-americana: “Toté”, de José Henrique Padovani, para violoncelo e meios eletrônicos; “Brasiliana”, de João Guilherme Ripper; “Latinoamérica Despierta”, de Rubén Darío Gómez; e ainda canções populares interpretadas pelas cantoras Marta Cel, Namaria e Karla Coronel.

O concerto contará com a participação dos solistas William Teixeira (violoncelo) e Evandro Higa (piano).

Projeto Pantanal Sounds, realizado em parceria entre a UFMS e a Universidade de Harvard, propõe unir ciência e arte para dar visibilidade às paisagens sonoras do Pantanal e às delicadas relações que sustentam a vida no biomaO violoncelista William Teixeira

O projeto Pantanal Sounds, realizado em parceria entre a UFMS e a Universidade de Harvard, propõe unir ciência e arte para dar visibilidade às paisagens sonoras do Pantanal e às delicadas relações que sustentam a vida nesse bioma, hoje pressionado por desmatamentos e queimadas. 

Para isso, pesquisadores e músicos da UFMS, de diversas universidades brasileiras e da Universidade de Harvard, coletaram sons no coração do Pantanal e, a partir deles, criaram novas obras musicais.

Pantanal Sounds, conforme a proposta do projeto, “é um convite à escuta e sensibilização à temática ecológica, entendida como o encontro entre as dimensões mentais, sociais e ambientais do convívio entre os seres humanos e seu habitat.

As obras combinam a potência estética e política das sonoridades do Pantanal, despertando novas formas de consciência sobre a urgência de preservar este território único, oportunizando uma experiência de escuta e reflexão”.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1125, terça-feira (07/10)
Loterias

/ 5 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1125, terça-feira (07/10)

2

Rumo acumula 74 multas em 3 anos e expõe falência da Malha Oeste antes da relicitação
TRANSPORTE

/ 1 dia

Rumo acumula 74 multas em 3 anos e expõe falência da Malha Oeste antes da relicitação

3

Secretário de Bonito é preso por chefiar esquema que desviou R$ 4,3 milhões, aponta Gaeco
Cidades

/ 9 horas

Secretário de Bonito é preso por chefiar esquema que desviou R$ 4,3 milhões, aponta Gaeco

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3506, terça-feira (07/10)
Loterias

/ 5 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3506, terça-feira (07/10)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6846, terça-feira (07/10)
Loterias

/ 5 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6846, terça-feira (07/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT