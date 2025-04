Pelos corredores, há quem diga que em determinado Poder a conversa é que... Leia na coluna de hoje

Diálogo

Confira a coluna Diálogo desta quinta-feira (24/04)

Roberto Shinyashiki escritor brasileiro

Muitas pessoas pensam que a felicidade somente

será possível depois de alcançar algo, mas a verdade

é que deixar para ser feliz amanhã é uma forma de ser infeliz”.

FELPUDA

Dos pré-candidatos que sonham conseguir indicação para tentar conquistar uma cadeira no Senado em 2026, dois deles são conhecidíssimos em levar um “chega pra lá”, seja do partido, seja do distinto eleitor. Um, a cada eleição geral, sai bradando que, enfim, “vai virar o ungido”, mas ironicamente sempre tem gente dizendo que vai é “virar gozação”. O outro sempre quis começar por cima, e em todas incursões em disputas ficou mesmo “lá embaixo”.

A continuar assim, a dupla dinâmica acabará ganhando o Troféu Peixe 2025, pois compete, compete e “nada, nada...”

Escancarando

Depois que surgiu a informação que o PSDB poderá fazer federação com o Podemos, alguns políticos em MS ficaram pensando que, enfim, o idílio das duas siglas seria oficializado, sem mais necessidade de se esconder aquilo que há muito é comentado ali, lá e acolá.

Mais

A realidade é que o Podemos é comandado, por trás das cortinas, pelo deputado estadual Pedro Caravina (PSDB) e obedece determinações dele e do governador Riedel. A presidente é a senadora Soraya Thronicke. Mas....

A alfândega da Receita Federal em Uruguaiana (RS) recebeu o pró-reitor de Extensão e Cultura da Unipampa, Franck Peçanha, e a professora Caroline Sefrin Speroni. O objetivo do encontro foi a demonstração das geleias produzidas através de vinho destinado pela Receita Federal. A ação está inserida no Programa Receita Cidadã, que visa dar destinação aos vinhos apreendidos, que somam grande quantidade. A professora Caroline é doutora em Ciência de Tecnologia de Alimentos e responsável pelo desenvolvimento do projeto, com a participação dos estudantes dos cursos de Farmácia e Ciências da Natureza do Campus Uruguaiana. Na ocasião, foram apresentadas quatro formulações das geleias para degustação, sendo duas com especiarias como cravo e canela.

Carlos Elesbão e Claudia Elesbão

Barbara Erlacher e Manu Bragança

Mexendo o doce

A Casa Civil vem intensificando articulações para as eleições gerais de 2026 e está com agenda preparada para receber dirigentes e lideranças dos partidos da base aliada do governador Riedel. No dia 22, o secretário

Eduardo Rocha recebeu o presidente estadual do PL, Tenente Portela. Na oportunidade, falou-se da reeleição do chefe do Executivo, da candidatura do ex-governador Azambuja para uma das vagas ao Senado, entre outros assuntos. Como o assovio é o anúncio da cantiga...

Tim-tim!

Em breve, quem deverá sentar-se com Eduardo Rocha é a ex-deputada federal Rose Modesto, que comanda o União Brasil em MS. Segundo ela, há grandes possibilidades do seu partido se unir ao PP, que apoia Riedel, em uma federação. Rose é oriunda do ninho tucano, disputou o governo do Estado em 2022, e a prefeitura da Capital no embate com Adriane Lopes. Como águas passadas não movem moinho...

Descolados

A Casa Civil é formada por um time suprapartidário. O titular, Eduardo Rocha, é vice-presidente do MDB. O adjunto é Walter Carneiro Junior, suplente a deputado federal pelo PP. Markito Perez (PSD) é secretário-executivo de Gestão Política da Capital e o assessor especial, Dorival Betini. Compõem também o time

o ex-senador Waldemir Moka, presidente estadual do MDB e secretário-executivo do Escritório de Representações do Governo de MS no Distrito Federal. Todos conhecem o caminho das pedras.

*Colaborou Tatyane Gameiro