Percussionista Chico Simão fala sobre a paixão pelo mundo dos tambores

Acima, dois momentos do instrumentista durante as aulas do projeto Música para Todos: "Gostaram bastante dessa oportunidade de conhecer a cultura brasileira e africana. O contato direto com a música, tocar nos instrumentos tradicionais" - ARQUIVO PESSOAL

“Vibração, movimento. Percussão é vida”, sintetiza Chico Simão, em busca de uma definição para o naipe de instrumentos que capturou sua atenção e o fez desejar ser músico desde menino, quando encarou “uma bateria adaptada, com um tambor, caixa e prato”, em São Paulo, sua cidade natal.

O percussionista chegou até a ter aulas de outros instrumentos, porém, teve seu destino selado em 1997, quando teve um contato maior com a percussão brasileira e africana, “estudando em grupos e conhecendo as tradições que envolvem esse universo”, relata.

De aluno, o músico foi se tornando um mestre, o qual volta e meia troca a sala de aula pela estrada, pelos estúdios de gravação e pela agenda de shows, ao lado de artistas como Lenine ou nos grupos que integra, como o Sarravulho e o Bojomalê.

A mudança para Mato Grosso do Sul foi determinante para seu trabalho como educador musical. “De São Paulo para Campo Grande, me vi numa situação onde poucos conheciam esse tipo de música e instrumentos. Como eu gostava e queria praticar por aqui, acabei ensinando as pessoas que se interessavam. Minha primeira oficina aqui foi em 2002. Em São Paulo, eu participava de um grupo de pessoas autodidatas. Estudávamos a música brasileira e africana e suas manifestações culturais”, conta.

“Conhecemos mestres que moravam lá em SP e aprendemos muito com eles. Além desses estudos, alguns faziam faculdade de Música e dividiam o conhecimento também. Depois, eu entrei na Universidade Livre de Música para estudar. Com o tempo, realizamos algumas oficinas de percussão e dança, e começou ali”, menciona o percussionista, que ingressou na licenciatura em Música da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) ao mudar de estado.

ATENÇÃO ÀS ESCOLAS

“Daí para frente, associado ao trabalho de percussão com o Bojomalê, sempre segui ensinando e aprendendo muito com os grupos e as oficinas que fui desenvolvendo ao longo desses 22 anos. Gosto de trabalhar com o público das escolas, como os adolescentes do projeto Música para Todos, pela interação e energia que resulta desse encontro”, diz o músico, destacando a recente imersão com alunos da Capital e de Bonito, a qual foi bancada com recursos do Fundo de Investimentos Culturais (FIC-MS) do governo do Estado.

“É um ambiente que merece uma atenção especial, pois, o estímulo ao aprendizado e a vida escolar, algo que já não é muito valorizado nem sólido, perdeu força após a pandemia”, alerta. “Fiquei muito satisfeito com

o resultado. Levei o projeto para os jovens do IFMS [Instituto Federal de Mato Grosso do Sul], Campus Campo Grande, e para a Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes, em Bonito. E o projeto foi muito bem recebido pelas instituições, desde os alunos até os professores e diretores”, celebra Chico Simão.

“Eles gostaram bastante dessa oportunidade de conhecer a cultura brasileira e africana.

O contato direto com a música, tocar nos instrumentos tradicionais. No IFMS, eles tocaram um tema africano, e todo o processo de evolução deles foi muito nítido. Em Bonito, finalizamos com a mostra cultural da escola, com toda a comunidade. A escola teve um envolvimento muito alto com a música, e foi muito gratificante a apresentação final. Pediram a continuidade”, orgulha-se.

O educador reconhece o envolvimento da equipe pedagógica da escola estadual. “Fez toda a diferença, sempre muito engajada, e não foi só nesse projeto. Para você ter ideia, a escola se classificou na Olimpíada de Foguetes. Duas equipes classificadas, uma delas com medalha de ouro no campeonato brasileiro! Mas, por falta de recursos, não conseguiu apoio para enviar a equipe para o Rio de Janeiro representar o Estado.

Então, muita coisa boa acontece, e o público jovem está lá invariavelmente para cumprir sua jornada educacional”, afirma.

“Temos que dar mais atenção, incentivo e estímulos de todas as formas para o desenvolvimento dos jovens”, reforça.

A temporada de aulas no primeiro semestre, em Campo Grande, também rendeu.

“A procura foi altíssima, 70 pessoas se inscreveram e 25 fizeram o curso [na Concha Acústica Helena Meirelles]. Um público mais velho, com alguma experiência ou nenhuma, que conseguiu evoluir bem nesses quatro meses”, diz Chico Simão.

“Tinha criança também. A aula não é só de música, mas de convivência, de trocas de experiências. É um evento social, e essa turma foi incrível. É engraçado e ao mesmo tempo interessante, do ponto de vista de quem ensina, observar como as pessoas reagem de formas diferentes ao mesmo estímulo, seja musical, seja social, etc. Sempre aprendo muito com essas diferenças. Saber lidar com esses diferentes tipos de comportamento é sempre um desafio”, reflete.

COM E SEM RITMO

Do ponto vista musical, é possível afirmar que existem pessoas com e sem ritmo, Chico?

Ao responder, o músico deixa escapar uma risada: “Sempre me perguntam isso. Eu digo que, se você está vivo, você tem ritmo. Pessoas normais podem ter dificuldade, sim, de encontrar o pulso musical, a estabilidade do ritmo. Mas isso você aprende, desenvolve e domina. O cérebro é uma máquina incrível”, comenta o percussionista, para quem artista e professor não se separam.

“O artista está sempre presente, pois, na grande maioria das ocasiões, também toco com meus alunos ou grupos. Mas vejo que ensinar, a troca, geralmente é maior com quem participou daquele momento, e eu gosto disso. Tenho uns projetos engavetados, quem sabe eles possam vir à tona em algum momento”, revela Chico Simão, dono de uma trajetória de muitos encontros – e lições – com gigantes da percussão, sejam eles do Brasil, sejam de países africanos.

“Mestre Naná Vasconcelos [1944-2016], Fernando Barba [1971-2021], [o senegalês] Doudou Ndiaye Rose [1930-2015], Eder ‘O’ Rocha [que integrou o grupo pernambucano Mestre Ambrósio], [o maranhense] Tião Carvalho”, enumera Simão. “Foram encontros marcantes com todos eles. Mas com Nana e com Fernando realmente foi inesquecível. A forma de ensinar, o respeito, o afeto e o nível de conhecimento é muito incrível. Estar na presença deles já é um acontecimento”, ressalta.

Para o artista-educador, a maior recompensa é o reconhecimento. “O dinheiro é importante, mas é uma consequência do seu trabalho e da sua dedicação. Quando você faz para além do material, isso fica na vida da pessoa para sempre”, filosofa. E o que você gosta de ouvir, Chico? “Desde música africana da guiné até clássicos como [o tcheco] Antonín Dvorák [1841-1904]. Gosto de muitos gêneros e estilos, depende do contexto”, finaliza.