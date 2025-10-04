Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

SAÚDE

Pesquisa aponta que o consumo do café pode favorecer o envelhecimento saudável de mulheres

Especialista alerta para limites seguros e riscos do excesso; aprenda a como preparar uma deliciosa receita de picadinho de carne e um molho com o grão, que vai bem com os vários pratos

Da Redação

Da Redação

04/10/2025 - 09h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Na semana em que se comemora o Dia Internacional do Café, em 1° de outubro, foi divulgada uma pesquisa que traz uma perspectiva estimulante para os amantes da bebida. Um estudo observacional apresentado na Sociedade Americana de Nutrição encontrou uma associação positiva entre o consumo de café e o envelhecimento saudável em mulheres.

A pesquisa acompanhou mais de 47 mil enfermeiras por décadas e revelou que aquelas que consumiam mais cafeína, o equivalente a quase sete xícaras pequenas de café por dia, entre 45 e 60 anos, tinham 13% mais chances de atender aos critérios de envelhecimento saudável.

Esses critérios incluem boa saúde física e mental, ausência de comprometimento cognitivo e liberdade frente a 11 doenças crônicas importantes. O benefício foi observado principalmente entre as que consumiam café com cafeína, e não descafeinado ou chá.

A médica nutróloga Juliana Couto Guimarães informa que a quantidade exata no dia a dia pode variar conforme fatores individuais, como sensibilidade à cafeína, peso corporal, metabolismo e até hábitos de consumo.

“Para a maioria dos adultos saudáveis, a ingestão considerada segura de cafeína é de até 400 mg por dia. Isso equivale, em média, a 3 a 4 xícaras de café coado (xícaras de 150 ml, também chamadas de xícaras pequenas em cafeterias)”, diz a médica.

EXCESSO

A especialista esclarece que esse nível de consumo apresentado na pesquisa representa uma alta ingestão de cafeína, com aproximadamente 500 mg a 600 mg por dia. “Embora algumas pessoas possam tolerar bem essa quantidade, ela excede a dose considerada segura (400 mg)”, alerta Dra. Juliana.

“O consumo excessivo de cafeína pode aumentar o risco de insônia, ansiedade, palpitações cardíacas, agitação, refluxo gástrico e outros desconfortos gastrointestinais. Pessoas com doenças cardiovasculares, transtornos de ansiedade, distúrbios do sono ou sensibilidade à cafeína devem ter atenção redobrada, pois esses efeitos podem ser mais acentuados”, complementa a médica.

BENEFÍCIOS E CONSUMO

O café continua sendo uma das bebidas mais consumidas no Brasil. Em 2024, o consumo de café industrializado atingiu 22 milhões de sacas, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic). A preferência nacional pela bebida se reflete em uma distribuição significativa: o Sudeste lidera com 41,7% do consumo, seguido pelo Nordeste (26,9%) e pelo Sul (14,6%). Esses números consolidam o papel do Brasil não apenas como maior produtor mundial, mas também como um dos maiores consumidores de café do planeta.

Além da relevância econômica, o café também se destaca pelos seus benefícios à saúde. Juliana Couto Guimarães ressalta que o café vai muito além do efeito estimulante atribuído à cafeína. “A bebida é rica em compostos bioativos, como polifenóis e antioxidantes, que têm ação anti-inflamatória e podem ajudar na prevenção de diversas doenças”, afirma.

“Estudos associam o consumo regular e moderado de café a uma redução no risco de doenças cardiovasculares, neurodegenerativas (como Alzheimer e Parkinson) e até alguns tipos de câncer. Outros efeitos positivos incluem uma menor incidência de diabetes tipo 2, melhora no desempenho cognitivo, além de potenciais benefícios para o humor e a longevidade”, explica Dra. Juliana.

No cenário global, as perspectivas também são otimistas. Segundo estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a safra mundial de café para o ciclo 2025/2026 deve alcançar 178,7 milhões de sacas, um novo recorde histórico. O aumento de 2,47% em relação ao ciclo anterior será impulsionado pela recuperação produtiva no Vietnã e na Indonésia, além de uma colheita expressiva na Etiópia. No Brasil, a previsão é de uma safra robusta, com 65 milhões de sacas, somando as variedades arábica e robusta.

RECEITAS

Além de um picadinho de filé-mignon ao molho de café (e chocolate), neste fim de semana, você também pode aprender uma deliciosa receita de molho de carne com café. O molho é bastante versátil. Você pode usá-lo tanto para pincelar a carne antes de levá-la ao forno quanto para cozinhar a carne com ele para ressaltar o sabor. O molho vai bem com massas como ravióli, com filé-mignon ou com lombo.

Para o uso com massas, para dar mais sabor, recomenda-se acrescentar 100 ml de creme de leite, cogumelos e dois dentes de alho picados ao molho. E não se esqueça: a criatividade, aliada ao gosto pessoal, permite os mais variados tipos de combinação que agradam a diferentes paladares. Portanto, arrisque e bom apetite. Para o picadinho, quiabos grelhados, chips de couve e farofa de cenoura são boas sugestões de acompanhamento.

Picadinho de filé-mignon ao molho de café e chocolate

Ingredientes:

> 400 g de filé-mignon cortado em cubos;
> 50 ml de café bem forte, coado, sem açúcar;
> 40 ml conhaque (ou rum);
> 15 g de chocolate meio amargo (ou amargo) ralado;
> 1 dente de alho cortado fininho;
> 1/2 cebola branca, cortada bem fininha;
> 1/4 xícara (chá) de água fervente;
> 1/2 colher (sopa) de farinha de trigo;
> 1 colher (sopa) de molho inglês;
> 1 colher (sopa) de azeite;
> Sal a gosto;
> Pimenta-do-reino a gosto.

Modo de Preparo:

> Tempere a carne com sal e pimenta-do-reino a gosto;
> Em uma panela já aquecida, adicione o azeite e refogue a cebola por aproximadamente três minutos ou até começar a ficar transparente;
> Adicione o alho e refogue por um minuto – não é para dourar, apenas para soltar sabor e atenuar seu ardor.
> Adicione a carne e deixe-a dourar;
> Quando a carne começar a cozinhar, adicione o conhaque (ou rum);
> Passados 2 minutos, ou até que o álcool evapore, adicione o molho inglês e a água;
> Em seguida, retire a panela do fogo, adicione aos poucos a farinha de trigo e misture sem parar com uma espátula de silicone – para não deixar a farinha empelotar;
> Volte a panela ao fogo e deixe por mais um minuto;
> Desligue o fogo, adicione o chocolate ralado e misture bem;
> Adicione o café coado e misture bem;
> Ligue o fogo novamente, bem baixinho, e vá mexendo com a espátula de silicone para os ingredientes incorporarem e, com o calor, o molho voltar a engrossar – sem deixar queimar.

Sugestão de acompanhamentos: quiabos grelhados, chips de couve e farofa de cenoura.

Molho de carne com café

Ingredientes:

> 2/3 de uma xícara de café pronto sem açúcar;
> Molho de pimenta ou pimenta moída a gosto;
> Uma pitada de sal;
> 1 colher (chá) de açúcar;
> 1 colher (sopa) de suco de limão;
> 1 colher e meia (chá) de mostarda;
> 1/3 de uma xícara (chá) de manteiga sem sal;
> 2 colheres (chá) de molho inglês.

Modo de Preparo:

Misture todos os ingredientes numa panela, mexendo por aproximadamente 15 minutos, ou até que a manteiga derreta por completo.

Assine o Correio do Estado

Diálogo

Está grande a fila de interessados em disputar uma das 24 cadeiras da Asse... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (3)

03/10/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Patrícia Lages - escritora brasileira

“Não se compare com o palco alheio. Seu bastidor é valioso. Seu processo é único. Respeite o tempo das suas vitórias”.

Felpuda

Está grande a fila de interessados em disputar uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa de MS ou brigar pelas 8 vagas na Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, os “pré-oferecidos” estão se utilizando das redes sociais para autopromoção. Tantas são as virtudes que essas figuras dizem ter que fariam “corar um anjo de pedra” com essas narrativas nada verídicas. Lideranças partidárias, diante da pressão, estariam correndo quilômetros para se distanciar dos vorazes interessados pedindo “uma chance”. Os dito-cujos estão se esquecendo de que ser honesto e trabalhador é obrigação. Como vovó sempre dizia: “Laranja madura na beira da estrada está podre ou está bichada”. Portanto...

Diálogo

Apostando

O deputado Gerson Claro, que preside a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, aposta no apoio dos seus colegas e em sua base política nos municípios para se viabilizar como candidato ao Senado em 2026.

Mais

Segundo ele, seu objetivo poderá ser conquistado como resultado de uma construção coletiva e afirma que a decisão caberá às lideranças do seu partido, o PP, no caso, da senadora Tereza Cristina, do governador Riedel, bem como do ex-governador Reinaldo Azambuja, do PL.

DiálogoJoão Henrique Catan e Juliana Domingos Moleiro Catan

 

DiálogoCamila Fleck e Aline Gerbassi

Solitários

Cinco dos 24 deputados integram a “bancada do eu sozinho” na Assembleia Legislativa de MS, enquanto a maioria representa o PSDB, o PL, o PT e o PP, havendo ainda dois sem partidos. O quinteto é formado por Pedrossian Neto (PSD), Paulo Duarte (PSB), Antonio Vaz (Republicanos), Rinaldo Modesto (Podemos) e Roberto Hashioka (União Brasil). A dupla que não integra nenhuma legenda é Lidio Lopes (que pertenceu ao extinto Patriota) e Lucas de Lima (ex-PDT, ex-PL e correndo o risco de ser cassado por infidelidade).

Cá e lá

Com a missão de seguir com articulações do PSD para as eleições de 2026, o vice-governador Barbosinha vem conversando com a classe política dos diversos municípios e “correndo o trecho”. Pelas manifestações de prefeitos, vice e vereadores, seu nome para voltar a compor a chapa de reeleição do governador Riedel é quase unanimidade. O partido trabalha para ter uma das vagas de senador, a vice e chapas de deputados estaduais e federais.

Pode ser

Para “azeitar as engrenagens”, o PP estaria programando um encontro entre a cúpula, prefeitos e demais integrantes do partido neste fim de semana. Tudo vai depender, porém, da agenda da senadora Tereza Cristina. O Progressistas pretende marcar posição nas eleições de 2026. Além da senadora, tem em seus quadros o governador Riedel, a prefeita Adriane, o deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia , e o líder do governo, deputado Londres Machado.

ANIVERSARIANTES

Ruben Figueiró de Oliveira
Beatriz Brites Mondadori
Osmar Luiz Belin
Rosaria Escobar Freire
Marcílio de Souza Silva
Dannrley Maik Soares Balbuena
Adelcio de Souza
Cláudia Maria de Melo Hamana
João Candido Alves de Souza
Lindalva Carvalho Collante
Claudimor João Dal Pasqual
Luiz Justino Leal
Antonio Naglis
Adriana de Souza Gomes
Terezinha de Moraes Ribeiro
Walter Ferreira de Oliveira Filho
Savio Moral Rezuth
Bruno Terence Romero e Romero Dias
Delcindo Afonso Vilela
Vera Maria Chaves Panete Lago
Giselle Maiolino Simioli
Sônia Maria Jim
Rosana Cláudia Gonçalves
Armando Alves Corrêa
Viviane Tereza Castro Ferreira
Ênio Duarte Machado
Boanerges Campos Pacheco
Alexandre Coutinho Souza
Evaldo Garcia Ferreira
Alcir Nogueira Coelho
Virginia Moreira
José Luiz Gonçalves dos Santos
Adenir Bertoni
Maristela Zapata
Luiz Mauro Corrêa
Rui Alves de Souza
Maria Abdo Saddi
Lucila Antunes
Ana Paula Ribas dos Santos
Marli Tulu
Neder Emilio Coenga
Alessandra Rivas Paes
Varico de Paula
Zenilda Gregório de Souza
Catarina de Azevedo
César Augusto Toledo
Ricardo Prata Chacha
Luciane Terezinha Zanchet Vieira
Maria Célia Tôrres Alvim
Pedro Monteiro Teixeira
Mônica da Silva Corrêa
Haroldo Conde de Almeida
Renata Fonseca Xavier
Tereza Cristina Alvin
Maria Carolina de Almeida
Rosângela Xavier de Jesus
Juliana Cardoso Viana
Maria de Fátima Dantas de Araújo
Lilian Rita de Almeida
Maria do Socorro Vilela Barbosa
Sandro Noburo Shirado
Eliana Terezinha Marcon
Terezinha Camposano
Márcia Regina Gonzaga Alves
Vilma Marcos da Silva Ortega
Jurandir Francisco de Araújo
Antonio Eduardo Pagliuso Ascencio
Luiz Felipe Terrazas Mendes
Priscila Wrbieta Ferezin
Kleris da Rocha
Ricardo Pedra Lourenço
Mauro Conti Pereira
Rafael Ferreira Luciano Santos
Adhemar Godoy
Hélio Honorio da Silva
Izabel Cristina Santos de Quevedo
Antônio Carlos de Oliveira
Aurico Aparecido de Godoy Amaral
Rosângela Maria Pereira
Deborah Gomes de Miranda Vargas
Pedro Mendes Neto
Vital José Spies
Glauco Leite Mascarenhas
Cleonice Flores Barbosa Miranda
Mara Maristela Marques Souza
Silvia Lechuga Capriata Nunes
Lucimar Cristina Gimenez Cano
Clodoaldo Cote Lima
Dóris Granzotto Ramos
Letícia Cerutti Facco
Jaqueline Villa Gwozdz Rodrigues
Flávio Teixeira Sanches
Silvano Gomes Oliva
Jânio Ferreira Silva
Lucas Rojas Franco de Souza
Silvani Maria Duarte
Mirian Terezinha Garcia Ávila Ferraz de Campos
Emilio Winckler Novaes
Marcos Antonio Ruiz
Nivaldo Fernandes Moreira
Mauro Pereira
Antonio Marcos Reis
José Augusto Maria
Salviano Pereira Francisco
Maria Clara Nunes Batista
Beatriz Santos Alves
Kátia de Almeida Lima
Henrique Moraes Novaes
Norma Lúcia da Rocha Vieira

*Colaborou Tatyane Gameiro

LITERATURA

Primeira edição da Bienal Pantanal terá nove dias de programação gratuita

Primeira edição do evento terá nove dias de programação gratuita, com 200 editoras, caravanas do interior e nomes importantes da literatura, além de shows, atrações infantis, debates, seminários, oficina, palestra e convidados

02/10/2025 10h30

Compartilhar
Milly Lacombe (acima) e Itamar Vieira Júnior (abaixo) estão entre os mais de 40 autores convidados

Milly Lacombe (acima) e Itamar Vieira Júnior (abaixo) estão entre os mais de 40 autores convidados FOTO: Divulgação

Continue Lendo...

Serão 70 toneladas de livros, 20 mil títulos e 200 editoras brasileiras, representadas por 24 expositores, entre editoras, livrarias e distribuidores. Estarão presentes cerca de 100 convidados de Mato Grosso do Sul, 9 estados brasileiros e 3 países sul-americanos. É com estes números que a Bienal Pantanal – I Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul desembarca, neste sábado, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul.

O evento vai até o dia 12, com 129 atividades distribuídas em 108 horas de programação. Aos sábados e domingos, a Bienal Pantanal estará aberta das 10h às 22h e, de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h. O acesso ao público será livre e todas as atividades são gratuitas.

A primeira edição da Bienal Pantanal vai contar com atividades envolvendo escritores de grande destaque na literatura brasileira. São 20 autores nacionais convidados: Ana Maria Gonçalves, Itamar Vieira Júnior, Leandro Karnal, Luiz Antônio Simas, Ana Cláudia Quintana, Milly Lacombe, Bete Morais, Ana Elisa Ribeiro, Carmem Tereza Elias, Luz Ribeiro, Carol Dal Farra, Vera Iaconelli, Caio Zero, Helô D’Angelo, Pedro Pacífico, Sandra Menezes e Ana Suy.

O evento também terá a participação de vários escritores de Mato Grosso do Sul, como Lenilde Ramos, Emmanuel Marinho, Marlei Sigrist, Bosco Martins, Ana Bernardelli, Douglas Diegues, Gysélle Saddi Tannous, James Jorge, Lucilene Machado, André Alvez e Gerson Luís Martins.

Também estão confirmados os escritores paraguaios Ana Miranda, Marcos Ibañez e Damián Cabrera, o diretor da Biblioteca Nacional do Paraguai, o escritor e advogado Marco Augusto Ferreira, a colombiana Jeimy Hernández Toscano, diretora técnica de Leitura, Escrita e Bibliotecas da Unesco, e do professor e escritor do chaco argentino Francisco Romero, o Tete, ex-ministro da Educação da província do Chaco.

“É uma alegria enorme realizar nossa primeira Bienal do Livro, que nasce como um instrumento potente de valorização do livro e da leitura, base fundamental para a formação cidadã. Estarão presentes grandes expressões da literatura brasileira, em encontro com nossa produção literária e de nosso vizinho Paraguai. Igualmente importante, a bienal nos trará uma diversidade de editoras, oportunizando uma infinidade de títulos para todas as idades e gostos”, afirma Pedro Ortale, diretor da Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul.

SEMINÁRIOS

A Bienal Pantanal receberá o secretário de Formação Cultural, Livro e Leitura do Ministério da Cultura (Minc), Fabiano Piúba, que estará representando oficialmente a ministra Margareth Menezes e também vai participar de uma mesa, neste domingo, dentro da programação do Seminário do Plano Nacional do Livro e Leitura (PNLL) que o evento realizará.

Também estão confirmados neste seminário mais dois integrantes do Ministério da Cultura, Jéferson Assumção, diretor de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB), e Marina de Lima Rabelo, da Secretaria do Livro, a gerente de Pesquisa e Desenvolvimento do Itaú Cultural, Luciana Barroso Campos, e a gerente de projetos do Instituto Pró-Livro, Zoara Failla.

Além do Seminário do Plano Nacional do Livro e Leitura, a Bienal Pantanal também promoverá o Seminário de Economia Criativa, para discutir o mercado literário em Mato Grosso do Sul, com várias presenças, entre elas, Luciana Azambuja, superintendente de Economia Criativa da Setesc, Erika Kaneta Ferri, pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (Proec) da UEMS, e Isabella Carvalho Fernandes Montello, gerente da Unidade de Competitividade e Inovação do Sebrae-MS.

Neste domingo, às 10h, no Espaço Integração, o professor universitário, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais (IBDCult) e procurador-chefe da Câmara Municipal de Fortaleza, André Brayner, ministra a palestra “Direitos Autorais e Inteligência Artificial: Quem É o Autor da Palavra Escrita?”, em que abordará os desafios contemporâneos trazidos pelo avanço da inteligência artificial (IA) na criação literária e a proteção dos direitos autorais.

Já nos dias 7, 8 e 9, das 9h às 12h, o escritor cearense Léo Mackellene realizará a oficina Escritas de Si, Narrativas do Eu – Laboratório de Escrita Terapêutica, no Auditório Tertuliano Amarilha. Mackellene também vai realizar a palestra “Por Um Letramento em Língua Portuguesa”, no dia 9, às 14h, no Espaço Integração.

“Concretizar a realização de uma primeira bienal no nosso estado demonstra o compromisso do governo em incluir o Mato Grosso do Sul no circuito da literatura nacional e sul-americana. A realização da Bienal Pantanal vem também para valorizar os autores sul-mato-grossenses e oferecer à população um evento de qualidade, com convidados que são referências em suas respectivas áreas e que vão enriquecer culturalmente o público que visitar o evento”, afirma Eduardo Mendes, diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

SHOWS

A música também estará presente na programação da I Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul. Após a cerimônia de abertura, neste sábado, às 19h, a programação segue com os concertos musicais de Maria Alice e Almir Sater. A cantora traz o show com canções de Paulo Simões, compositor que Maria Alice homenageou em seu último álbum. Já o violeiro vem com sua banda completa para relembrar na Bienal Pantanal os seus principais sucessos e músicas dos seus discos mais recentes.

Para comemorar o aniversário de Mato Grosso do Sul, no dia 11, às 19h, a atração musical será o grupo paraguaio Néstor Ló y Los Caminantes. A big band mistura os sons tradicionais do folclore do Paraguai com influências de ritmos da world music. Formada em 2016 e atualmente um dos grupos de maior destaque do Paraguai, Néstor Ló y Los Caminantes proporciona uma verdadeira imersão na cultura paraguaia, com direito a bailarinos e dançarinas do Ballet Folclórico Nacional do Paraguai, além das famosas galoperas, que dançam equilibrando garrafas (botellas) na cabeça.

No dia 12, o evento oferece uma programação especial para o Dia das Crianças, com espaço para o público ter contato com o Kumon e os espetáculos “Vida de Mamulengo”, com o mestre brincante Chico Simões, e “Crianceiras”, idealizado por Márcio De Camillo a partir da obra do poeta Manoel de Barros, homenageado da Bienal Pantanal.

LOUNGE

Entre as áreas dedicadas às atividades da Bienal Pantanal está o Espaço Integração. É onde haverá um intercâmbio entre autores sul-mato-grossenses e paraguaios, com venda de livros de escritores de MS e do Paraguai e outras atividades, como o Leia MS, com conversas entre autores, lançamento de livros, encontro de editoras do Estado e aulas abertas ao público, além de leituras para crianças e a oficina “Histórias em Quadrinhos: Práticas e Experiências”, com o artista-educador, quadrinista e ilustrador Caio Zero.

Os ingressos para a Bienal Pantanal são gratuitos. No entanto, para acompanhar as atividades de conferências com escritores nacionais, no Auditório Germano Barros de Souza, e os shows musicais, no Auditório Manoel de Barros, será necessário retirar o ingresso (um por pessoa) duas horas antes na bilheteria do Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. Confira a programação completa no site www.bienalpantanal.com.br.

ESTUDANTES

A estimativa é de que a Bienal Pantanal – I Bienal do Livro de Mato Grosso do Sul receba aproximadamente 3.600 alunos da rede pública de ensino sul-mato-grossense. O evento terá caravanas de acadêmicos e estudantes vindas de cidades do interior do Estado, como Ponta Porã, Maracaju, Dois Irmãos, Terenos, Bonito, Três Lagoas, Rio Brilhante, Paraíso das Águas, São Gabriel do Oeste e Corumbá. A ideia é que os alunos cumpram um roteiro especial elaborado para receber as caravanas de escolas do interior e da capital de Mato Grosso do Sul.

Contação de histórias, shows musicais, ciranda de contos e cantigas e sessões de cinema fazem parte da programação preparada para os alunos

CONCURSO E PRÊMIO

No Concurso Literário Bienal Pantanal 2025, para estudantes da rede pública, serão distribuídos 24 prêmios entre os finalistas da competição, que contou com 607 inscritos. A Bienal Pantanal também realiza o Prêmio Tuiuiú, para escritores de Mato Grosso do Sul, em quatro categorias. O prêmio contou com 233 autores sul-mato-grossenses inscritos. Os vencedores do Concurso Literário Bienal Pantanal 2025 e do Prêmio Tuiuiú serão anunciados durante a Bienal Pantanal.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Empresários e servidores são condenados por desviar milhões do Hospital Regional de MS
Improbidade administrativa

/ 1 dia

Empresários e servidores são condenados por desviar milhões do Hospital Regional de MS

2

Gaeco investiga corrupção em pelo menos 11 prefeituras de MS só neste ano
municipalismo

/ 2 dias

Gaeco investiga corrupção em pelo menos 11 prefeituras de MS só neste ano

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6843, sexta-feira (03/10)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6843, sexta-feira (03/10)

4

Três sortudos de MS dividirão prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada
NOTA PREMIADA

/ 1 dia

Três sortudos de MS dividirão prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada

5

Antigo prédio do Itaú será revitalizado para virar Centro Comercial
Cidades

/ 2 dias

Antigo prédio do Itaú será revitalizado para virar Centro Comercial

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/09/2025

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você