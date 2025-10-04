Pesquisa aponta que o consumo do café pode favorecer o envelhecimento saudável de mulheres

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na semana em que se comemora o Dia Internacional do Café, em 1° de outubro, foi divulgada uma pesquisa que traz uma perspectiva estimulante para os amantes da bebida. Um estudo observacional apresentado na Sociedade Americana de Nutrição encontrou uma associação positiva entre o consumo de café e o envelhecimento saudável em mulheres.

A pesquisa acompanhou mais de 47 mil enfermeiras por décadas e revelou que aquelas que consumiam mais cafeína, o equivalente a quase sete xícaras pequenas de café por dia, entre 45 e 60 anos, tinham 13% mais chances de atender aos critérios de envelhecimento saudável.

Esses critérios incluem boa saúde física e mental, ausência de comprometimento cognitivo e liberdade frente a 11 doenças crônicas importantes. O benefício foi observado principalmente entre as que consumiam café com cafeína, e não descafeinado ou chá.

A médica nutróloga Juliana Couto Guimarães informa que a quantidade exata no dia a dia pode variar conforme fatores individuais, como sensibilidade à cafeína, peso corporal, metabolismo e até hábitos de consumo.

“Para a maioria dos adultos saudáveis, a ingestão considerada segura de cafeína é de até 400 mg por dia. Isso equivale, em média, a 3 a 4 xícaras de café coado (xícaras de 150 ml, também chamadas de xícaras pequenas em cafeterias)”, diz a médica.

EXCESSO

A especialista esclarece que esse nível de consumo apresentado na pesquisa representa uma alta ingestão de cafeína, com aproximadamente 500 mg a 600 mg por dia. “Embora algumas pessoas possam tolerar bem essa quantidade, ela excede a dose considerada segura (400 mg)”, alerta Dra. Juliana.

“O consumo excessivo de cafeína pode aumentar o risco de insônia, ansiedade, palpitações cardíacas, agitação, refluxo gástrico e outros desconfortos gastrointestinais. Pessoas com doenças cardiovasculares, transtornos de ansiedade, distúrbios do sono ou sensibilidade à cafeína devem ter atenção redobrada, pois esses efeitos podem ser mais acentuados”, complementa a médica.

BENEFÍCIOS E CONSUMO

O café continua sendo uma das bebidas mais consumidas no Brasil. Em 2024, o consumo de café industrializado atingiu 22 milhões de sacas, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic). A preferência nacional pela bebida se reflete em uma distribuição significativa: o Sudeste lidera com 41,7% do consumo, seguido pelo Nordeste (26,9%) e pelo Sul (14,6%). Esses números consolidam o papel do Brasil não apenas como maior produtor mundial, mas também como um dos maiores consumidores de café do planeta.

Além da relevância econômica, o café também se destaca pelos seus benefícios à saúde. Juliana Couto Guimarães ressalta que o café vai muito além do efeito estimulante atribuído à cafeína. “A bebida é rica em compostos bioativos, como polifenóis e antioxidantes, que têm ação anti-inflamatória e podem ajudar na prevenção de diversas doenças”, afirma.

“Estudos associam o consumo regular e moderado de café a uma redução no risco de doenças cardiovasculares, neurodegenerativas (como Alzheimer e Parkinson) e até alguns tipos de câncer. Outros efeitos positivos incluem uma menor incidência de diabetes tipo 2, melhora no desempenho cognitivo, além de potenciais benefícios para o humor e a longevidade”, explica Dra. Juliana.

No cenário global, as perspectivas também são otimistas. Segundo estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), a safra mundial de café para o ciclo 2025/2026 deve alcançar 178,7 milhões de sacas, um novo recorde histórico. O aumento de 2,47% em relação ao ciclo anterior será impulsionado pela recuperação produtiva no Vietnã e na Indonésia, além de uma colheita expressiva na Etiópia. No Brasil, a previsão é de uma safra robusta, com 65 milhões de sacas, somando as variedades arábica e robusta.

RECEITAS

Além de um picadinho de filé-mignon ao molho de café (e chocolate), neste fim de semana, você também pode aprender uma deliciosa receita de molho de carne com café. O molho é bastante versátil. Você pode usá-lo tanto para pincelar a carne antes de levá-la ao forno quanto para cozinhar a carne com ele para ressaltar o sabor. O molho vai bem com massas como ravióli, com filé-mignon ou com lombo.

Para o uso com massas, para dar mais sabor, recomenda-se acrescentar 100 ml de creme de leite, cogumelos e dois dentes de alho picados ao molho. E não se esqueça: a criatividade, aliada ao gosto pessoal, permite os mais variados tipos de combinação que agradam a diferentes paladares. Portanto, arrisque e bom apetite. Para o picadinho, quiabos grelhados, chips de couve e farofa de cenoura são boas sugestões de acompanhamento.

Picadinho de filé-mignon ao molho de café e chocolate

Ingredientes:

> 400 g de filé-mignon cortado em cubos;

> 50 ml de café bem forte, coado, sem açúcar;

> 40 ml conhaque (ou rum);

> 15 g de chocolate meio amargo (ou amargo) ralado;

> 1 dente de alho cortado fininho;

> 1/2 cebola branca, cortada bem fininha;

> 1/4 xícara (chá) de água fervente;

> 1/2 colher (sopa) de farinha de trigo;

> 1 colher (sopa) de molho inglês;

> 1 colher (sopa) de azeite;

> Sal a gosto;

> Pimenta-do-reino a gosto.

Modo de Preparo:

> Tempere a carne com sal e pimenta-do-reino a gosto;

> Em uma panela já aquecida, adicione o azeite e refogue a cebola por aproximadamente três minutos ou até começar a ficar transparente;

> Adicione o alho e refogue por um minuto – não é para dourar, apenas para soltar sabor e atenuar seu ardor.

> Adicione a carne e deixe-a dourar;

> Quando a carne começar a cozinhar, adicione o conhaque (ou rum);

> Passados 2 minutos, ou até que o álcool evapore, adicione o molho inglês e a água;

> Em seguida, retire a panela do fogo, adicione aos poucos a farinha de trigo e misture sem parar com uma espátula de silicone – para não deixar a farinha empelotar;

> Volte a panela ao fogo e deixe por mais um minuto;

> Desligue o fogo, adicione o chocolate ralado e misture bem;

> Adicione o café coado e misture bem;

> Ligue o fogo novamente, bem baixinho, e vá mexendo com a espátula de silicone para os ingredientes incorporarem e, com o calor, o molho voltar a engrossar – sem deixar queimar.

Sugestão de acompanhamentos: quiabos grelhados, chips de couve e farofa de cenoura.

Molho de carne com café

Ingredientes:

> 2/3 de uma xícara de café pronto sem açúcar;

> Molho de pimenta ou pimenta moída a gosto;

> Uma pitada de sal;

> 1 colher (chá) de açúcar;

> 1 colher (sopa) de suco de limão;

> 1 colher e meia (chá) de mostarda;

> 1/3 de uma xícara (chá) de manteiga sem sal;

> 2 colheres (chá) de molho inglês.

Modo de Preparo:

Misture todos os ingredientes numa panela, mexendo por aproximadamente 15 minutos, ou até que a manteiga derreta por completo.

