Pessoa muito conhecida anda mordaz sobre problemas que afetam a cidade...Leia na coluna de hoje

AGENDA CULTURAL

Monólogo com a atriz Karine Araújo e mostra de teatro de bonecos são boas pedidas para quem gosta de artes cênicas; tributo ao Abba e show do grupo Pé de Cedro são destaques entre as atrações musicais e, nos cinemas, tem a estreia do novo longa dos Smurfs

Tributo ao renomado grupo sueco, amanhã, no Palácio Popular da Cultura, com ingressos a partir de R$ 80 Foto: Divulgação

O teatro marca presença em dose dupla neste fim de semana. Além da volta aos palcos do monólogo “Groselha”, com a atriz Karine Araújo, entra em cena a 2ª Mostra Campo Grande de Teatro de Bonecos, com apresentações, oficina de manipulação, desfile e exposição. Os dois programas são gratuitos.

Sob a direção de Nill Amaral, o solo de Karine é uma produção da Cia. Ofit e terá uma única apresentação no Sesc Teatro Prosa, hoje, às 19h. Com lirismo e potência cênica, a peça é inspirada na tragédia grega “Medeia”, de Eurípedes. Criada durante a 3ª Mostra Cena Aberta, em 2023, “Groselha” nasceu da parceria entre o diretor e a atriz.

“De lá para cá, o espetáculo percorreu cidades do interior do Mato Grosso do Sul e integrou a programação do Festival Boca de Cena, sempre com forte repercussão junto ao público”, ressalta Karine.

Peça inspirada no clássico “Medeia”, com Karine Araújo em cena e direção de Nill Amaral, hoje, às 19h, no Sesc Teatro Prosa; ingresso grátis, via Sympla - Foto: Raique Moura

A dramaturgia se desenvolve de modo fragmentado, abandonando a linha reta para refletir a complexidade da experiência feminina. Em cena, temas como violência, machismo, assédio, maternidade e padrões sociais são costurados poeticamente em uma narrativa que pulsa na carne.

“Há espetáculos que contam histórias. ‘Groselha’ é uma ferida aberta que se recusa a cicatrizar em silêncio. É um grito que se veste de monólogo”, define o diretor.

Para Nill, retornar à cena após uma pausa é sempre um desafio, sobretudo em contextos em que a continuidade dos espetáculos ainda repousa, em grande parte, sobre o empenho independente dos próprios artistas, muitas vezes, sem o respaldo de políticas públicas municipais consistentes.

Ainda assim, Nill destaca o frescor desta retomada, impulsionado pelo amadurecimento artístico da atriz, que atualmente cursa a Escola de Arte Dramática da USP.

“Karine trouxe uma nova abordagem, um olhar renovado, que fortaleceu ainda mais a entrega do espetáculo”, afirma o diretor.

“‘Groselha’ convida o público a encarar o que muitas vezes é normalizado. Histórias de mulheres que precisam romper silêncios para serem ouvidas ainda são comuns demais. Precisamos falar disso”, diz a atriz.

A direção de arte é de Gil Esper, que também assina a dramaturgia ao lado do diretor. O espetáculo tem 40 minutos de duração e classificação indicativa de 14 anos.

A 2ª Mostra Campo Grande de Teatro de Bonecos começa hoje, com o curso de manipulação de bonecos, a partir das 14h, no Teatral Grupo de Risco, e segue amanhã, com uma sessão de “Fábulas”, espetáculo do Cia. Mevitevendo (SP), às 16h, no Sesc Teatro Prosa (mais informações sobre a mostra na página B4).

O espetáculo da Cia. Mevitevendo (SP) integra a 2ª Mostra Campo Grande de Teatro de Bonecos; amanhã, às 16h, no Sesc Teatro Prosa - Foto: Divulgação

ABBA

No Palácio Popular da Cultura, amanhã, a partir das 21h, o quarteto formado pelos vocalistas Endi Tupi (Björn), Dona Dama (Agnetha Fältskog), Joe Resend (Benny Andersson) e Paty Andrade (Anni-Frid) comanda o show “ABBA The History In Concert – o maior tributo ABBA da América Latina com banda & orquestra”. Com grande sucesso internacional de crítica e público, o espetáculo chama atenção pela excelência musical e a performance vocal semelhantes às do grupo sueco original.

“The History In Concert” traz a magia de canções atemporais por meio de seus personagens e de figurinos e cenários vistosos. “Mamma Mia”, “Dancing Queen”, “Fernando”, “Chiquitita”, “The Winner Takes It All” e “Gimme, Gimme, Gimme” são alguns dos hits confirmados. A apresentação tem duração de 90 minutos e classificação indicativa de 10 anos. Os ingressos variam de R$ 80 (meia, setores D e F) a R$ 200 (inteira, setor B) e podem ser adquiridos no Comper Jardim dos Estados, das 13h às 19h, ou pelo site www.pedrosilvapromocoes.com.br. Mais informações: (67) 99296-6565 – WhatsApp.

PÉ DE CEDRO

O grupo marca a sua estreia oficial neste sábado, na União dos Sargentos, com show e gravação de um vídeo - Foto: Divulgação

A gravação de um conteúdo audiovisual marca a estreia oficial do grupo Pé de Cedro, na noite de amanhã, no Clube União dos Sargentos. Idealizado pelo cantor e compositor Iko Cordeiro (violão de aço e voz), o Pé de Cedro nasceu do reencontro dos amigos – e músicos – Alfredo Leal (violão), Rodrigo Nogueira (sanfona), Vini Cordeiro (violão), Leandro Valentin (baixo) e Paulo Cavalari (bateria). O nome do grupo é uma homenagem à emblemática árvore pé de cedro, de Coxim, que foi tombada, e também à icônica canção de Zacarias Mourão.

“Vi a notícia da queda da árvore quando ainda morava nos Estados Unidos, fiquei tocado com aquilo. Foi aí que me veio a ideia de homenageá-la com o nome do grupo, valorizando essa referência afetiva e cultural do nosso estado”, explica Iko.

A proposta do Pé de Cedro é ser um canal de valorização da música e das tradições regionais. O repertório vai do chamamé ao sertanejo, passando pela vaneira e o clássico baile carapé. O evento será na Rua Terenos, nº 481, Bairro Amambaí. Mais informações: (67) 99836-5714.

JAZZ

Com Juninho MPB (baixo e voz) à frente, o grupo é uma das atrações de hoje do 2° Festival de Jazz do Jardim Secreto Café/Bar - Foto: Divulgação

No Jardim Secreto Café/Bar (Rua Barão de Melgaço, nº 180, Centro), dois shows dão sequência hoje ao 2° Festival de Jazz da casa: Léo Cavallini (voz) e Juba (piano), às 19h, e o Jota Trio/Juninho MPB (baixo e voz), Juba (piano) e Mateus Yule (bateria) – a partir das 20h. O evento, que começou na quarta-feira, se encerra amanhã, com a cantora Navalha (às 13h) e Otávio & Projeto Alma Jazzy (às 20h). Ingressos: R$ 10 a R$ 30. Reservas: (67) 99933-6713.

