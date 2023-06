PET B+: Adoção: Dicas para receber os pets em casa

Correio B+

Com 13 anos na maior emissora do país, a jornalista é sucesso também no MAIS VOCÊ e Capa exclusiva do B+. "Tenho o maior orgulho de vestir a camisa do time da Ana Maria Braga, ela sempre foi a minha maior inspiração".

Talitha Morete nasceu em Campinas, no interior de São Paulo. Formada em jornalismo, a comunicadora tem 14 anos de carreira, sendo mais de 12 deles na TV Globo. Agora, com as super manhãs da emissora, Talitha é oficialmente uma das apresentadoras do É de Casa, programa nas manhãs de sábado da emissora.

Desde de dezembro 2020, a apresentadora já participava do quadro de apresentadores do programa. Em 2021, Talitha passou também a apresentar o Mais Você, de Ana Maria Braga, nas folgas e férias da apresentadora. A paulista já integrava o elenco do matinal há oito anos fazendo reportagens e comandando quadros.

Com uma história longeva na Rede Globo, Talitha já teve a oportunidade de passar por diversas áreas dentro da casa. Ela participou do extinto Domingão do Faustão, comandou um quadro dentro do Esporte Espetacular, o Expedição Brasil e vem construindo uma história sólida e de credibilidade como comunicadora.

Talitha conversou com o B+ com exclusividade e falou sobre inspirações, escolhas profissionais, beleza e TV Globo.

CE - Talitha você fez comunicação social e dentro da área sempre pensou em atuar com TV?

TM - Eu sempre quis ser apresentadora. Sempre tive esse desejo. Eu adoro ouvir e contar histórias, então, sabia que esse era o meu caminho. Hoje eu me vejo completamente realizada com o que eu faço. É, de fato, a realização de um sonho que eu batalhei muito para realizar.

CE - Como foi o seu início na comunicação?

TM - Terminei a faculdade em São Paulo e me mudei para o Rio de Janeiro. Na terceira semana, consegui emprego numa produtora independente. Lá, apresentei alguns programas de esporte em um canal online e dois programas para o multishow. Depois de quase dois anos na produtora, fui para Globo.

Hoje, já são 13 anos de casa, onde eu tive a oportunidade de trabalhar em programas de formatos variados no entretenimento, que é a minha maior paixão. No Mais Você, por exemplo, fiquei 8 anos como repórter. No É de casa, estou há três anos. E o mais legal é que eu fui conquistando o meu espaço aos poucos, crescendo, aprendendo um dia de cada vez. Tenho muito orgulho da minha trajetória.



CE - Como é estar tanto tempo na TV Globo Talitha?

TM - Eu sou bastante realizada por trabalhar com o que eu amo. Pode ser clichê, mas é a verdade. E trabalhar na Globo era um sonho também, então, me sinto duplamente realizada por trabalhar com comunicação e na maior emissora do país. Me dediquei muito pra isso.

CE - Pensou em fazer algo que não fosse o jornalismo?

TM - A minha paixão sempre foi a comunicação. Ela sempre foi o meu foco, nunca tive o desejo, por exemplo, de estar num telejornal. Eu sempre quis o entretenimento com a habilidade da comunicação.

A jornalista e apresentadora Talitha Morete é a Capa exclusiva do Correio B+ desta semana - Foto: Priscila Nicheli - Capa: Denis Felipe/Denise Neves

CE - Até o É DE CASA você passou por outros programa da Globo, como foi essa trajetória?

TM - Foi um processo natural e muito engrandecedor, porque eu pude aprender com grandes profissionais, pude trocar com essas pessoas e isso fez toda a diferença na profissional que eu sou. Eu acredito que tudo tem o seu tempo. Fui subindo degrau por degrau e valorizando cada passo.

CE - No É DE CASA como é a sua relação com a equipe e apresentadores?

TM - Temos uma equipe muito legal e o trabalho vira uma extensão da vida. É bom estar com os meus colegas no nosso dia a dia. Sinto que a gente faz um quarteto muito bem entrosado. Todos com trajetórias tão diferentes mas ao mesmo tempo tão complementares. Isso é um ganho para o programa! Tô muito feliz nessa nova fase!

CE - A cada programa, matéria, entrevista é um grande aprendizado?

TM - Um grande aprendizado. Fazer ao vivo é uma escola. O É de Casa é um programa de quase cinco horas no ar, então, eu aprendo todo sábado. E é um privilégio poder contar tantas histórias inspiradoras.

CE - Uma inspiração para a Talitha?

TM - Vou puxar o saco mesmo porque ela merece: Ana Maria Braga. Tenho o maior orgulho de vestir a camisa do time dela. Ela sempre foi a minha maior inspiração.

Talitha ao lado da apresentadora Ana Maria Braga - TV Globo

CE - Um desafio que espera encarar ainda?

TM - Muitos! Eu valorizo cada conquista minha, cada etapa, mas eu sei que ainda tenho muitas coisas que eu quero conquistar. E elas virão no seu tempo.

CE - Nos tempos de hoje como você vê a responsabilidade de influenciar e comunicar para as pessoas?

TM - É muito importante entender a dimensão que a nossa voz tem. Falamos com o Brasil todo, com todos os sotaques, e isso é muito enriquecedor. E eu tenho essa preocupação também nas redes socias. O carinho do público é um termômetro do nosso trabalho, e eu tento sempre retribuir esse amor que eu recebo.

CE - Uma matéria/entrevista marcante desde a seu início na comunicação...

TM - Não sei se destaco uma matéria, mas a sensação da primeira vez de estar no ao vivo. Lembro como se fosse hoje: o coração dispara, dá aquele nervoso, mas essa adrenalina é o meu combustível. Foi e ainda é uma sensação única saber que estou falando com milhares de pessoas ao mesmo tempo.

Talitha no MAIS VOCÊ - Divulgação

CE - Qual a responsabilidade de ser uma apresentadora de um programa de tanto sucesso na maior emissora do país?

TM - Temos uma responsabilidade muito grande e eu tenho consciência disso. Nosso programa atinge 20 milhões de pessoas a cada sábado. Mas eu encaro de uma forma tranquila, porque é importante ter os pés no chão e eu tenho. Apesar disso, não coloco esse peso todo no dia a dia. O programa tem toda a leveza que o sábado pede. Me divirto muito fazendo.

CE - Como foi o convite para o É DE CASA?

TM - Eu era da equipe do Mais Você e comecei a produzir conteúdos para o É de casa. Depois, de forma natural, comecei a apresentar o programa em algumas ocasiões até me tornar uma apresentadora oficial da atração.

CE - E substituir a Ana Maria no MAIS VOCÊ, conta pra gente?

TM - É uma honra cuidar do programa dela nas férias e folgas da Ana. Tenho muita admiração por ela e um carinho gigante pelo Mais Você, que tem uma importância gigante na minha carreira. Se estou onde estou hoje, foi graças ao Mais Você. E o Fabrício (Bataglini) virou um grande amigo. É uma honra e uma alegria estar ali representando a maior de todas.

CE - Já sofreu preconceito por ser uma mulher linda e uma jornalista reconhecida?

TM - Eu sou muito focada no trabalho. Acho que isso me protegeu até de ver alguma situação dessas, porque eu foco no que eu tenho que produzir no trabalho.

Thalitha Morete no É DE CASA - TV Globo

CE - O que gosta de fazer nas horas vagas?

TM - Amo viajar, estar com a minha família, que vive no interior de São Paulo… Gosto de ficar em casa, cozinhar, ver filmes e séries. Tenho jam rotina bem simples.

CE - Cuidados com saúde e beleza?

TM - Alimentação regrada, exercícios e adoro cuidar da minha pele e do meu cabelo. Tenho esse ritual de skincare diário.

CE - Um sonho que gostaria muito de conquistar...

TM - Quero seguir por muitos e muitos anos fazendo o que eu faço hoje, trabalhando com entretenimento e comunicação. Sempre foi e ainda é o meu sonho.