Pet B+: Casas com cães e gatos exigem rotina de higiene diferenciada - Confira dicas

Orientações simples ajudam a controlar pelos, odores e micro-organismos que afetam o bem-estar dos moradores

Flavia Viana

Flavia Viana

27/09/2025 - 14h00
Ter um pet em casa é uma das maiores alegrias que podemos ter, mas também é sinônimo de novos cuidados, principalmente com a limpeza.
Por isso, quem convive com cães e gatos sabe: pelos espalhados, odores, arranhões, potes de ração e pequenas “surpresinhas” fazem parte do dia a dia.
Então, criar uma rotina de limpeza saudável faz toda diferença para o bem-estar de toda a família, humanos e bichinhos.

Veja algumas dicas para o seu dia a dia:

Comece com o básico: aspire sofás, tapetes e cortinas ao menos duas vezes por semana. Se seu pet solta muito pelo, o ideal é implementar essa rotinha nas áreas de maior circulação. Dessa forma, usar rolos adesivos para remover pelos de roupas, almofadas e camas também ajuda muito.

“Limpe o piso com uma vassoura macia ou mop e use produtos neutros e específicos para quem tem pets. Produtos abrasivos ou com cheiros muito fortes podem prejudicar o olfato sensível dos animais e causar alergias. Sempre verifique a composição antes de usar”, conta Renato Ticoulat, CEO da Limpeza com Zelo – uma das maiores redes de franquias de limpeza profissional do Brasil.

Higiene dos acessórios:

Segundo Renato, outro ponto essencial é cuidar da higiene dos acessórios dos pets. “Lave os potes de ração e água diariamente com sabão neutro e água quente, troque a água mais de uma vez ao dia e, se possível, desinfete brinquedos e caminhas semanalmente”, reforça.

Além da higiene do dia a dia, é fundamental investir em limpezas profundas periódicas, pelo menos uma vez por mês. A higienização profissional de estofados, colchões e cortinas remove ácaros, bactérias e fungos, que são um perigo silencioso para pessoas alérgicas e para os próprios pets.

“Com tantas tarefas no dia a dia, muitas famílias acabam sobrecarregadas com a limpeza da casa. Por isso, contamos com uma equipe especializada, formada por profissionais treinados, que utilizam produtos adequados e técnicas seguras, sempre respeitando a saúde e o bem-estar dos animais”, finaliza, Ticoulat.

FELPUDA

O afastamento do União Brasil e Partido Progressistas, que formam a Federa...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (27) e domingo (28)

27/09/2025 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Rubenio Marcelo - Poeta de MS
"Para todo o sempre há um porto e um veleiro, uma lira e uma chama na amplidão inexplorada de cada  navegante”

 

FELPUDA

O afastamento do União Brasil e Partido Progressistas, que formam a Federação União Progressista do governo de Lula, facilitará a caminhada das duas agremiações em Mato Grosso do Sul. O alinhamento com o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, permitirá que se exponha, sem qualquer entrave, a situação de “terra arrasada” da administração petista no País. A esquerda terá muito trabalho para abrir flanco no exército da direita aqui no Estado, na tentativa de “vender o seu produto” em 2026. A conferir.

Diálogo

Pesquisadores da Embrapa e da Universidade Federal do Ceará desenvolveram o Sistema Integrado de Reatores Anaeróbios para transformar em energia renovável as 25 toneladas de resíduos, em média, da Central de Abastecimento do Ceará, que mensalmente têm como destino o aterro sanitário, a custo aproximado de R$ 230 mil. A inovação aumenta a produção de biogás, ocupa menos área e reduz custos. Projetada para a Ceasa do Estado, a tecnologia tem potencial de replicação nas outras 57 centrais de abastecimento brasileiras. O modelo permite aproveitar integralmente frutas e hortaliças impróprias para o consumo humano, resultado das perdas durante o transporte e armazenamento. Essa biomassa não utilizada, altamente biodegradável, é ideal para produzir um biogás rico em metano, aproveitável na forma de combustível. Segundo a Embrapa, cerca de 30% de todas as frutas e vegetais comercializados nas Ceasas são perdidos (10,9 milhões de toneladas por ano), resultando em altos custos sociais, 
além dos gastos com descartes e impactos ambientais.
DiálogoAna Cristina Martins  
DiálogoVerena Figueiredo  

Saliva

O PL e o PP tornaram a direita fortalecida em MS e gastarão muita saliva para reeleger o governador Riedel e conquistar o maior número de cadeiras na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Com a abertura da janela partidária em março de 2026, parlamentares de outros partidos deverão se filiar em uma dessas legendas para a disputa eleitoral, o que pode diminuir ainda mais o espaço da “companheirada”. 

Sem volta

Quem renunciou à herança não pode reclamar direitos sobre partilha de bens do falecido que venham a ser descobertos no futuro. Essa é a decisão do STJ. O colegiado considerou que uma mulher, herdeira da credora original de uma empresa em processo de falência, não tem legitimidade ativa para pedir a habilitação do crédito, pois renunciou à sua parte na herança.

Regras

Grupo de trabalho foi criado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para discutir e elaborar projeto sobre regras e critérios à comercialização de suplementos alimentares. O grupo tem prazo de 60 dias 
para conclusão do trabalho, podendo ser prorrogado, e será composto por um deputado de cada partido, indicado pelo líder da bancada.

Aniversariantes

SÁBADO (27)
Dra. Ana Carolina Anderson Nasser Penaforte, 
Fernanda Salgueiro Zandavalli,
Lorena Ibrahim Barbosa,
Dr. Victor Anache Ferzeli, 
Dra. Thaísa Mazina Smaniotto Marin, 
Dr. Mauro Cosme Gomes de Andrade, 
Antônio de Moraes Ribeiro Neto,
Gerson Penze de Souza,
Lindomar Divino de Souza,
Thiago Augusto Araujo Ramos,
Dr. Naidor João da Silva,
Livaldo Costa, 
Antonio Carlos Neckel,
Joaquim Arnaldo da Silva Neto,
Neide Aparecida Bastos Querino,
Valter Jeronimo Marques Queiroz,
Sonia Maria de Souza Pinto França,
Hudson Marcos da Cunha Gomes,
Julieta de Melo Pereira,
Dra. Julita Antunes Miranda Sá, 
Hugo Haverroth Hilgert, 
Dra. Rita de Cássia Budib Lourenço, 
Mônia Michelle Carvalho, 
Cleide dos Santos,
Dr. Armando Vieira de Almeida, 
João Pedro Santana Pereira Júnior, 
Rafael Tulux Lopes, 
Maristela Nunes Farias Portugal,
Viki Dória, 
Marcus Aurélius Stier Serpe,
Alisson Lopes da Silva,
Jesus Queiroz Baird,
Laurinda da Silva Curto,
Zonir Freitas Tetila,
Arabutan Alves Pereira,
Elvira Dutra Leão,
Cesar Roberto Maksoud Cabral,
Ivanir Frias Ponchio,
Deise Cicalise Bossay Kichel,
Fernando Alcaraz Caramalac,
Newton Cosme Figueiredo Gomes, 
Eunice Dib Safatli,
Rodolfo Santiago Santana,
Dr. Benedito (Benê) Anache, 
Dr. Alexandre Magno Benites Lacerda, 
Patrícia Fabiana Nomura Higashi,
Dr. Eustáquio Marques Ferreira, 
João Pelaquim,
Elpídio Feliciano Morais,
Antônio Garcia Ferreira Filho,
Gilberto Santinoni,
Solange Maria Carvalho,
Dr. José Carlos Lopes,
Geraldo Paschoaletto Trindade,
Hudson Cosme de Figueiredo,
Maria Lúcia Camilo,
Dra. Marisa Miyuri Shinzato,
Hilda Helena Vieira Castoldi,
Carolina Sanson Cação, 
Giselle Rodovalho Palieraqui Gurgel,
Gustavo Henrique Marçal,
Paulo José Liberatti,
Érica Tabata Hirose,
Clara Mayumi Kuraoka Dadoni,
Luiz Ricardo Brusamolin,
Munir Mohamad Hassan Hajj,
Vanessa Bianchini.

DOMINGO (28)
Mônica Morais Dias Riedel,
Denner de Barros Mascarenhas Barbosa, 
Simone Ramos Flores Bonatto,
Aparecida de Almeida, 
Antônio Carlos Albergueti Garcia,
Adélia Leico Shimabucuro,
Edson Kassar,
Elzi Terezinha Garcia Corrêa,
Dr. Francisco Gerardo de Sousa, 
Vilma Marilda de Oliveira,
Marlene de Fátima Mazário Botelho,
Wilson Baruki,
Emerson de Jesus,
Luana Ribeiro Rodrigues,
Wellyngton Pereira Borges, 
Silvia Regina da Silva Roberto,
Carlos Alfredo Lanteri, 
Giulia Menezes de Mendonça,
Luiz Vieira de Albuquerque,
Bianca Ujacow Martins Fachin, 
Margareth Rezek, 
Carmem Batista Medina, 
Mara Elisa Navacchi Caseiro, 
Dr. Marcos Rogério Covre, 
Venceslada Bogarim Lopez,
Antônio Andréa Rodighero, 
João Gabriel Merlin,
Michele Ferzeli,
Jackeline Antunes Malavazi,
Oscar Mohr,
Haroldo Vilhalva,
Maria Madalena da Silva,
Dr. Jonh Kleber Vendramini Duran,
Rilton Silva Durães,
Fernanda Charbel Sontag,
Leopoldina Jornada Freitas,
Eraldo Jorge Leite,
Gil de Carvalho,
Whelton Borges,
Carlos Alberto Pereira,
César Augusto de Medeiros Baréa,
Sandra Rafaela Davanço,
Renata Esteves Moraes,
Ilvo Dalbosco,
Wilson Marques,
Adriana Talgatti,
Renilda Epifania De Brito,
Paulo Afonso Teixeira Machado,
Eduardo Mongelle de Araujo,
Wenceslau Rivarola,
Milton Insuela Pereira Júnior, 
Tereza Cristina Fragelli,
Dr. Sanur Bomor Maro,
Surama Fuad Abdulahad, 
Dra. Margareth Keisy Ramos Belmonte Pessini, 
Roberto Carlos Marsura,
Maria Neimar Amaro Motta,
Joel Ferreira da Cunha,
Paulo Washington Seminate Sboggio,
Osvaldo José Portolese,
Silvestre Castilho Lopes, 
Lincoln Buermeister,
Dr. Pedro Altamir Pereira,
Bruna Santos Assad, 
Pietra Andrea Grion,
Evelyn da Cunha Graeff,
Paulo Illas Tognini Alves, 
João Pedro Murano Borges, 
Carlos Eduardo Lotfi da Costa,
Marcelo Bacchi Corrêa da Costa,
Regina Célia Marchori,
Mirgon Eberhardt,
Oswaldo Elias Albuquerque,
Suzana de Paula Bottarro 

AGENDA CULTURAL

Capital está repleta de opções que vão do jazz ao chamamé

Alejandro Brittes, Duo Manhães e Sinfônica de CG abrem festival de música clássica no Teatro Glauce Rocha; Urbem faz noite de jazz na Centralle Osteria; UFGD e Sesc Prosa encerram maratona teatral; e, nos cinemas, Leo DiCaPrio protagoniza novo filme

26/09/2025 10h00

Nascido em Buenos Aires e radicado no Brasil, o acordeonista é considerado um dos renovadores do chamamé e se apresenta na abertura do 18º Festival Encontro com a Música Clássica, no domingo, às 20h; grátis via Sympla

Nascido em Buenos Aires e radicado no Brasil, o acordeonista é considerado um dos renovadores do chamamé e se apresenta na abertura do 18º Festival Encontro com a Música Clássica, no domingo, às 20h; grátis via Sympla Foto / Divulgação

Continue Lendo...

O acordeonista argentino Alejandro Brittes, o Duo Manhães (violão) e o Sexteto de Câmara da Sinfônica de Campo Grande são as atrações que fazem a noite de abertura do 18º Festival Encontro com a Música Clássica, que, de domingo até quarta-feira, vai reunir nomes de destaque da música clássica no Brasil e no exterior.

A edição deste ano do festival é uma empreitada que une a Orquestra de Câmara do Pantanal, a Orquestra Sinfônica de Campo Grande e o projeto Movimento Concerto (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em parceria com a Fundação de Cultural de MS).

Contando com outros colaboradores, a iniciativa promove concertos, oficinas e masterclasses, sempre com entrada franca, e tem por objetivo, justamente, democratizar o acesso aos vários estilos do que se entende como música clássica e estimular a pesquisa e a experimentação.

Reconhecido internacionalmente como um dos grandes expoentes da música de raiz do Rio da Prata, o portenho Alejandro Brittes tem mais de três décadas de carreira e 10 álbuns lançados. Sua missão: levar o chamamé a novos horizontes, dialogando com a música erudita e contemporânea.

Compositor, instrumentista e pesquisador, o músico radicado no Brasil é um expoente do chamamé contemporâneo de prestígio internacional, com passagens de êxito por dezenas de países.

Já se apresentou, por exemplo, na Biblioteca do Congresso, em Washington (EUA), uma vitrine que amplia o lastro de qualquer artista. Sua obra revela as origens profundas do chamamé, gênero nascido do encontro entre a cosmovisão guarani e a música barroca das Missões Jesuíticas, presente numa macrorregião cultural que une Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.

O inovador álbum “(L)este” (2022), que funde chamamé e música barroca, e o livro “A Origem do Chamamé” (2021), escrito em parceria com a historiadora Magali De Rossi, estão entre os destaques de sua trajetória. Alejandro foi um dos primeiros músicos praticantes do chamamé a dialogar com o rock argentino, gravando acordeon em “Todo Pasa”, “Dowt Sey Towmoru” e outras faixas da banda Los Piojos.

Formado pelos irmãos campo-grandenses Artur e Elias Manhães, jovens violonistas que despontam como promessa no cenário da música de concerto brasileira, o Duo Manhães vai se apresentar ao lado do Sexteto de Câmara da Sinfônica de Campo Grande. Os ingressos estão disponíveis mediante reserva gratuita na plataforma Sympla.

JAZZ CENTRALLE

A Centralle Osteria celebra seu quarto ano de funcionamento com a realização de mais uma edição do seu Festival de Jazz, que começou ontem – com apresentações de Otávio Neto (piano), El Trio e Júnior “Negroni” Matos (saxfone) – segue até amanhã, com Érica Espíndola e participação de “Negroni”.

Na noite de hoje, quem ocupa o palco da casa, especializada na culinária romana, é a banda Urbem, com um repertório de standards, releituras do pop e de clássicos da música brasileira. O violonista Thomas Jacob faz a abertura.

FIM DO GIRO

A mostra Palco Giratório 2025, que agita o Sesc Teatro Prosa desde a semana passada, com montagens teatrais sul-mato-grossenses e de outros estados, chega ao fim neste sábado. Hoje, às 19h, o grupo Esparrama! (MG) apresenta o espetáculo “Aptá”, trabalho de dança-teatro unindo movimento, palavra e silêncio.

“A criação procura explorar as relações entre Bernardo e seu filho, Manoel, que está dentro do espectro autista”, diz a sinopse. Amanhã, às 16h, o grupo Las Cabaças, encena o infanto-juvenil “Divagar e Sempre”, acessível em Libras.

FIT

Outra maratona teatral que se encerra neste fim de semana é o Festival Internacional de Teatro de Dourados 2025 (FIT), uma realização da Universidade Federal da Grande Dourados sob a curadoria de Nill Amaral, que põe em cartaz, hoje, no Casulo Espaço de Cultura e Arte, às 20h, “Aquele, Aquela, Menos Ela”, solo infanto-juvenil com Liz Sória (SP/MS), que acompanha as descobertas, alegrias e desassossegos de uma menina.

Amanhã, o FIT apresenta mais quatro espetáculos. Às 10h, “Estorvos! Se Essa Rua Fosse Nossa!”, do Coletivo Clandestino, na Praça Antônio João.

E, no Parque dos Ipês, às 19h, um concerto ao ar livre com a Orquestra UFGD, às 20h, “Encontro de Gigantes”, com o Núcleo Ás de Paus (PR), e às 22h, show de encerramento com a cantora Letrux (RJ).

CINEMA

Em “Uma Batalha Após a Outra”, novo filme do diretor Paul Thomas Anderson (“Boogie Nights”, “Magnóloia”, “Trama Fantasma”, “Embriagado de Amor”), Leonardo DiCaprio faz o papel de Bob Ferguson, um ex-revolucionário que sai da aposentadoria para enfrentar a missão mais importante de toda a sua vida: resgatar a sua filha.

O personagem viveu a juventude como integrante de um grupo de guerrilha e agora a sua fracassada vida o atinge em cheio com frustrações e tristezas. É quando o mais cruel de sua longa lista de inimigos retorna, após passar 16 anos desaparecido, e resolve sequestrar a garota.

Diante de tamanha urgência, Ferguson reúne seus antigos companheiros e embarca em um implacável desafio em que precisará correr contra o tempo para salvar quem ele mais ama.

