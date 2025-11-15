Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Pet B+: Como a humanização dos pets influencia a escolha do alimento. Confira aqui

Tutores buscam opções mais naturais e equilibradas, refletindo o cuidado que têm com a própria alimentação

Flavia Viana

Flavia Viana

15/11/2025 - 15h30
A relação de amor e carinho entre os homens e seus pets está mais forte do que nunca. Os cães, que inicialmente foram domesticados para ajudar na caça, dormiam no quintal, eram alimentados com restos de comida e levados ao médico-veterinário apenas quando doentes, e os gatos, que evitavam a presença de roedores em locais para armazenamento de alimentos, tinham acesso irrestrito à rua e em muitos casos, eram considerados animais “comunitários”, hoje vivem dentro de casa, dormem na cama e no sofá, recebem alimentação de alta qualidade e são levados periodicamente ao médico-veterinário para consultas preventivas. 

Os pets passaram a ser considerados membros do que ficou conhecido como “famílias multiespécie” — núcleos familiares compostos por pessoas e seus animais de estimação, reconhecendo os laços afetivos e emocionais que os unem. Já os humanos, que antes eram donos dos pets, passaram a ser melhores amigos e agora, muitos se identificam como “pais de pets”. Como resultado desse processo de humanização, os cuidados com os animais de estimação têm crescido — e a alimentação ocupa papel de destaque nesse novo cenário. 

“Os tutores estão cada vez mais atentos ao que oferecem aos seus pets. Se antes buscavam alimentos que apenas saciassem a fome e nutrissem o animal de estimação, hoje procuram alimentos que expressem o mesmo cuidado e atenção que dedicam à própria saúde, priorizando ingredientes naturais, alta qualidade nutricional e benefícios extras para promover o bem-estar. Muitos preferem até economizar em suas próprias compras do que em produtos para seus pets”, destaca Amanda Arsoli, médica-veterinária da Adimax, fabricante de alimentos para cães e gatos.

Entre as principais demandas dos tutores que buscam uma alimentação com olhar mais humanizado para seus companheiros estão:

- ingredientes de qualidade humana: preferem alimentos feitos com ingredientes naturais, funcionais e com padrão semelhante ao de produtos para consumo humano;

- saúde e bem-estar: valorizam opções saudáveis, que promovam longevidade, vitalidade e previnam problemas de saúde;

- personalização: procuram alimentos adaptados à idade, raça, porte e condições específicas de saúde dos animais.

Esse movimento tem transformado o mercado de pet food. Linhas de alimentos e snacks com apelo natural, sem a inclusão de conservantes artificiais, corantes e ingredientes transgênicos, ganham cada vez mais espaço nas prateleiras e no coração dos tutores.

Ainda que os tutores tenham as melhores intenções, Amanda Arsoli alerta para um ponto importante  que pode trazer prejuízos à saúde dos pets: “A humanização dos animais de companhia, sem considerar que são de espécies com necessidades físicas, biológicas e comportamentais diferentes das humanas, pode levar a erros como suplementação desnecessária; deficiência nutricional causada por dietas caseiras desbalanceadas; oferta excessiva de petiscos; manejo alimentar inadequado (como deixar alimento à vontade); veganismo; oferta de alimentos crus; superalimentação, sobrepeso e obesidade. Por isso, é importante sempre fornecer alimentos de qualidade, completos e balanceados, na quantidade recomendada nas embalagens ou orientada pelo médico-veterinário de confiança”.

A obesidade, inclusive, vem se tornando cada vez mais comum entre cães e gatos. Apesar de haver uma predisposição genética em algumas raças, além de fatores endocrinológicos (como o hipotireoidismo), a doençatem como principal causa o desequilíbrio provocado pelo excesso de calorias oferecidas. Os quilos a mais podem comprometer gravemente a saúde dos pets e têm potencial de reduzir sua expectativa de vida.

No caso de pets com sobrepeso ou obesidade, Amanda explica que apenas diminuir a quantidade diária de alimento não é a solução correta, pois junto com as calorias, seriam reduzidos os nutrientes essenciais, comprometendo a saúde do cão ou gato. 

“O ideal é ajustar a dieta com alimentos formulados especificamente para o controle de peso, que apresentam densidade energética reduzida, mas mantêm o equilíbrio de todos os nutrientes necessários. Após o emagrecimento, é recomendado migrar para uma dieta de manutenção com menor densidade calórica, associada a hábitos saudáveis, como passeios regulares, estímulo a brincadeiras e controle de petiscos”.

Mais do que uma tendência de mercado, a busca por alimentos mais naturais reflete uma nova forma de expressar amor e responsabilidade. Investir em uma nutrição de qualidade significa promover uma vida mais longa e saudável para os cães e gatos.

 

GASTRONOMIA

Um pão remonta à culinária de Portugal, e outro apresenta como base o arroz, confira as dicas

Escolha uma das receitas ou as duas para você dar uma variada no pão de cada dia

15/11/2025 09h32

Práticos no preparo e bem acessíveis ao bolso, o pão alentejano e o pão de arroz cozido (nas imagens do box inferior) renovam o paladar e as habilidades de quem é cozinheiro de plantão

Práticos no preparo e bem acessíveis ao bolso, o pão alentejano e o pão de arroz cozido (nas imagens do box inferior) renovam o paladar e as habilidades de quem é cozinheiro de plantão Divulgação

Entre queijos, embutidos, vinhos e ensopados, a gastronomia de Alentejo, no sudeste de Portugal, conquista os viajantes pela autenticidade e pelos sabores intensos. Mas há um elemento que nunca falta à mesa e que simboliza como poucos a identidade da região: o pão alentejano. Mais do que um simples acompanhamento, ele é um verdadeiro patrimônio cultural, transmitido de geração em geração, e presença garantida em todas as refeições do dia a dia.

Rústico, de sabor marcante e preparado com ingredientes simples (farinha de trigo, fermento natural, sal e água), o pão alentejano é tradicionalmente assado em forno a lenha, adquirindo aquela crosta dourada e estaladiça que o torna inconfundível. Sua origem remonta aos tempos dos romanos, que introduziram o cultivo do trigo na região, e depois foi perpetuada pela influência árabe, que o transformou em um alimento essencial na mesa alentejana.

Mais que um acompanhamento, o pão é parte das receitas típicas, como a açorda alentejana, uma sopa simples e reconfortante feita à base de pão, alho, coentro, azeite e ovo escalfado. Também acompanha ensopados, pratos de caça e até preparações doces, revelando a sua versatilidade.

Além de provar o saboroso pão alentejano, os turistas que visitam a região podem vivenciar esta tradição de forma especial por meio de oficinas que ensinam todo o processo, desde a sova até o cozimento em forno a lenha.

BEJA

Um exemplo é o Forno da Ti Bia Gadelha, no centro histórico de Beja, junto ao Castelo e à Sé Catedral, que foi o último forno comunitário da cidade. Durante décadas, os habitantes levavam a massa preparada em casa para assar e, após anos desativado, o forno voltou a funcionar, trazendo o aroma inconfundível de pão quente e mantendo viva essa prática ancestral. Os turistas podem acompanhar toda a demonstração de funcionamento do forno, basta fazer o agendamento para garantir a experiência completa.

Ainda em Beja, a oficina À descoberta do Moinho Grande permite que o visitante conheça de perto a produção do pão, veja como funcionava este antigo engenho de moagem e ouça antigas histórias da região. Já no Vale de Rocins, há uma oficina de pão tradicional alentejano que convida os participantes a colocar a mão na massa para preparar o famoso pão alentejano. Ao final, é oferecida uma tiborna (degustação de pão, azeite e açúcar e/ou sal).

Ingredientes:

> 1 kg de farinha de trigo;
> 20 g de sal;
> 600 ml de água morna;
> 50 g de fermento fresco.

Modo de Preparo:

  • Comece a colocar a farinha numa tigela (se possível, de barro ou de madeira) e abra um pequeno espaço no centro para adicionar o fermento;
  • Adicione pequenas doses de água morna no local onde está o fermento e mexa com a mão para o desfazer;
  • Continue a adicionar água aos poucos e também o sal;
  • Vá mexendo a farinha para que ela absorva totalmente a água;
  • Bata a massa contra a tigela ou contra uma mesa até durante, pelo menos, 20min. Quanto mais tempo bater, mais fofo ficará o pão;
  • Depois de bater a massa, polvilhe-a com farinha para que ela não se cole à tigela;
  • Cubra com um pano e deixe repousar num local com temperatura amena até que a massa aumente de volume (tempo de 2h a 3h);
  • Pré-aqueça o forno a 200 ºC;
  • Retire a massa da tigela, faça uma bola e polvilhe de novo com um pouco de farinha;
  • Assim que o forno estiver quente, leve a bola ao forno e aumente a temperatura para 250 ºC durante os primeiros 5min;
  • Nos próximos 55min, o forno deve voltar à temperatura de 200 ºC.

MONTEMOR-O-NOVO

Outra opção, em Montemor-o-Novo, é o projeto Spira, que oferece um workshop de pão alentejano em que os visitantes podem preparar o seu próprio pão. Outros lugares que disponibilizam atividades relacionadas ao pão alentejano são os hotéis Herdade da Malhadinha (Beja) e Land of Alandroal (Alandroal). Todas as experiências citadas precisam de agendamento prévio.

DICAS

Para um melhor resultado do pão alentejano, confira a seguir algumas dicas a serem aplicadas na receita desta página. O tempo de cozedura pode depender da potência do forno. Em caso de dúvida, vá vigiando e retire o pão alentejano antes que ele fique demasiado tostado.

Aumentar a temperatura do forno serve para acelerar o processo de cozedura, mas não é obrigatório. Pode manter o forno sempre nos 200 ºC. Não corte imediatamente o pão depois de o retirar do forno porque pode não estar totalmente cozido. Mesmo fora do forno, ele continua a cozer durante mais alguns minutos.

PÃO DE ARROZ

Do custo ao preparo, passando pelo tipo de ingredientes envolvidos, a receita de pão de arroz cozido pode ser uma boa pedida para quem, mesmo sem ser chef profissional, é chegado na prática culinária, mas, como é bastante comum, nunca se candidatou ao posto de padeiro. Isso mesmo. Esqueça os malabarismos com os ovos – aqui, você vai precisar de apenas dois – ou com a batedeira em busca do ponto certo da massa.

Basta jogar tudo no liquidificador, ou quase isso, e, com mais alguns passos, você terá um belo e farto pão à sua frente. Ou, como verá abaixo, a massa pode ser dividida em porções menores no formato de bolinhas antes de ir ao forno. De ponta a ponta, seu pão ficará pronto em duas horas.

Parboilizado ou simples, branco ou negro, selvagem, integral ou dourado. Tanto faz o tipo a ser utilizado para uma das sugestões de receita hoje. A única exigência incontornável é que o arroz esteja cozido. É possível que o tempo de forno sofra alguma variação, para mais ou para menos, conforme o arroz escolhido. Mas esse detalhe não deve tirar seu sono.

Ingredientes:

  • > 2 xícaras (chá) de arroz cozido;
  • > 1 xícara (chá) de açúcar;
  • > 2 ovos;
  • > 10 g de fermento biológico seco;
  • > 2 colheres (sopa) de queijo mussarela ralado;
  • > 1 pitada de sal a gosto;
  • > 2 colheres (sopa) de manteiga;
  • > 2 xícaras (chá) de leite morno;
  • > 1 xícara (chá) de óleo;
  • > 4 xícaras (chá) de farinha de trigo;
  • > 100 g mussarela ralado e mais um pouco para pincelar.

Modo de Preparo:

  • Em um liquidificador, bata o arroz, o açúcar, os ovos, o fermento biológico seco, o queijo mussarela ralado, o sal, a manteiga, o leite e o óleo até a massa ficar homogênea;
  • Misture a farinha com a massa em uma vasilha e, em seguida, deixe descansar em uma forma untada por aproximadamente 60min;
  • Divida a massa em bolinhas e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 °C por 30min a 40min;
  • Assim que sair do forno, pincele manteiga e coloque queijo mussarela ralado nele ainda quente;
  • Espere esfriar um pouco antes de servir.

DESCANSO

Antes de levar ao forno, deixe a massa do pão descansar, de preferência, em um local arejado e silencioso. Sim, barulho e abafamento prejudicam a performance da mistura durante a etapa de repouso. E quando o pão estiver assando, nada de ficar abrindo o forno para dar uma conferida. Para o monitoramento dessa etapa, só vale a pena ficar de olho a partir de 30 minutos depois de ter colocado o pão para assar.

PROPRIEDADES

Riquíssimo em carboidratos, o arroz, graças a esse item em sua composição, é altamente energético. E, por não possuir glúten, é um alimento obrigatório no cardápio dos celíacos. O modo como o metabolismo humano o processa favorece a presença de menos gordura e mais sais minerais – potássio, ferro, magnésio etc. – no organismo.

Além desses benefícios, o arroz também joga a favor do equilíbrio da pressão arterial e dos níveis de colesterol, ajuda a prevenir diabetes – por causa do amido, que possui em grandes quantidades.

REINVENTANDO

Mesmo assim, você poderá tornar o pão de arroz cozido ainda mais nutritivo. Basta utilizar metade de farinha de trigo comum e metade de farinha de trigo integral. Uma colher de chá de linhaça e uma colher de chá de chia deixarão o seu pão com mais “sustança”. 

Alguns especialistas de avental apostam que a intuição tem um papel importante durante o preparo, sem risco de fazer a receita desandar. Até com o uso de água, em substituição ao leite, a receita funciona. E até com um tantinho a mais de arroz ela vira um sucesso. Evite a margarina, justamente pelas questões de saúde. 

O fundamental é que a mistura, após a etapa liquidificador, fique com o aspecto de um creme meio molinho. Tudo vai depender das condições de arroz cozido que você vai reutilizar para reciclar e, então, se refestelar. Agora, ao trabalho e bom apetite.

DIÁLOGO

Empresário estaria sendo cogitado para disputar o governo de MS... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo deste sábado (15) e domingo (16)

15/11/2025 00h01

Rubenio Marcelo - poeta de MS

"Eu trago em mim um rio e assim sorrio, lembrando que sou rio
e mar também... somar meu rio ao mar é bom,
faz bem e marca a dimensão de um sonho a fio...”

Felpuda

Empresário estaria sendo cogitado para disputar o governo de Mato Grosso do Sul, embora não seja filiado a nenhum partido. Quando questionado a respeito, não descarta a possibilidade, porém, dá resposta carregada de evasivas. Afirma que são “os amigos” que defendem sua possível candidatura e que nem sequer conversou com a família a respeito de encarar a empreitada.

Sua tendência política é de direita e ele nutre simpatia pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Até slogan para uma eventual campanha política já está sendo divulgado. O ceticismo, porém, toma conta de muita gente. Mas como o dito-cujo “se acha”...

Sonho meu

Embora sem ter muito a oferecer, o MDB sonha em integrar a chapa de reeleição do governador Riedel ocupando a vaga de vice-governador. O nome já teria sido escolhido: deputado estadual Junior Mochi. Depois de ir para o sacrifício e perder a disputa ao governo, ele voltou ao Legislativo em 2022.

Quase lá

Como estava previsto, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul aprovou a indicação do nome do ex-secretário de Estado Sérgio de Paula para o Tribunal de Contas de MS para a vaga aberta com a aposentadoria do conselheiro Jerson Domingos. Foram 23 assinaturas favoráveis, entre os 24 parlamentares. Haverá ainda votação secreta para a aprovação do nome e posterior nomeação ao cargo pelo governador.

Impacto

Para a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande, a decisão da prefeitura de reduzir os salários dos servidores em até 20% deve afetar o comércio justamente no período de maior movimentação e expectativa de vendas, que é o fim do ano. Segundo o presidente da entidade, Adelaido Vila, o corte atinge cerca de 30 mil servidores, o que representa milhares de famílias com menor poder de compra.

Skate

Foi aprovado pela Câmara projeto de lei que declara Porto Alegre como capital nacional do skate. De autoria do deputado Zucco, o proposta agora segue para o Senado. O parlamentar destaca que a cidade tem a maior pista de skate da América Latina, a Skate Park, com estrutura de mais de 6 mil m² e cinco formatos de circuito diferentes.

De ouro

O estimado casal Geraldo e Celínia Maiolino comemorou bodas de ouro (50 anos de casados) no dia 1º, recebendo familiares e amigos na Estância Havaí. Carinho e alegria predominaram no evento, que contou com show de Moacir Franco.

