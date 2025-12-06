Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Pet B+: Dezembro verde: mês de combate ao abandono e maus-tratos de animais. Saiba como ajudar!

No período de férias e festas de fim ano, cresce o número de animais abandonados

Flavia Viana

Flavia Viana

06/12/2025 - 15h30
O Dezembro Verde é o mês que acontece a campanha de conscientização contra o abandono e os maus-tratos de animais. A data foi escolhida por conta do aumento do número de casos de abandonos neste período do ano, já que muitas famílias viajam de férias, mas não incluem os pets em seus destinos. De acordo com um levantamento do Instituto Pet Brasil, realizado em 2021, há cerca de 185 mil animais sob tutela de ONGs e protetores independentes, e quase metade destes animais foram provenientes de abandono. 

“Infelizmente, dezembro é um mês em que recebemos um número muito grande de pedidos de acolhimento de animais. Isso faz com que nossos abrigos fiquem além da capacidade, e sabemos o quanto cada história traz urgência e sentimento. Por isso, estamos tendo que analisar cada situação com muito cuidado, para garantir que os pets em maior risco sejam resgatados primeiro e recebam o acolhimento imediato que tanto precisam”, afirma Priscila Finamore, fundadora da Ong AMALO - Associação Amigo dos Animais de Louveira

A campanha é uma forma de lembrar do sofrimento e das consequências do abandono. “Quando um animal é abandonado, ele fica vulnerável a acidentes, pode adoecer, se assustar com facilidade e, em situações de estresse, pode até morder uma pessoa ou outro animal que esteja passeando com seu responsável”, afirma Tatiana Santos, Coordenadora Técnica do Programa Adote Petz.

Além disso, os animais abandonados podem contribuir com alguma zoonose, pois eles ficam expostos a doenças e sem cuidados veterinários. A falta de cuidados com o pet, como avaliação, vacinação, manutenção e alimentação adequada enfraquece o sistema imunológico desses animais. Portanto, quando entram em contato com pessoas ou outros animais domésticos, podem tornar-se vetores de infecção. Assim, o abandono representa um risco tanto para a saúde pública quanto para o bem-estar animal.

Como contribuir com a campanha Dezembro Verde 

Denuncie 

Abandonar animais é crime previsto na Lei de Crimes Ambientais (nº 9.605/98), com pena de dois a cinco anos, multa e proibição da nova guarda de animais. Além disso, caso o animal morra por conta do abandono, a lei prevê que a pena seja mais severa e aumentada de um sexto a um terço. Qualquer cidadão que presencie um abandono ou maus tratos de animais pode e deve denunciar. Isso é parte da campanha de conscientização. 

Para fazer a denúncia é preciso ir até uma delegacia fazer um boletim de ocorrência e informar os dados do crime, como a placa do carro de quem deixou o pet na rua.  O autor do processo será o Estado, não o denunciante.

Adote com responsabilidade 

Na maioria dos casos, os abandonos ocorrem por conta da impulsividade na hora da adoção, falta de conhecimento sobre as necessidades do animal e falta de planejamento a longo prazo, envolvendo rotina, dinheiro e disponibilidade de tempo. Por isso, antes de adotar, pesquise bastante e faça uma análise sincera com a família para entender se é o momento certo de adotar e se você conseguirá oferecer um lar adequado ao animal por toda a vida dele.  

“Adotar um pet é um gesto de amor, mas também um compromisso para a vida toda. Um animal precisa de carinho, atenção, cuidados veterinários, alimentação adequada e um lar seguro. Antes de adotar, é importante avaliar sua rotina, seu espaço e sua disponibilidade emocional e financeira.

Quando a adoção é feita de forma responsável, o pet ganha uma família de verdade e o tutor ganha um companheiro leal que estará ao seu lado em todos os momentos”, relata Priscila.  

Outras formas de contribuir com a causa 

Apoiar ONGs e instituições que cuidam de animais é uma ótima forma de ajudar os animais a terem uma nova chance de encontrar uma família e serem felizes. É possível contribuir de diversas formas, desde fazendo doações em dinheiro, ração e remédios, até oferecendo a sua casa como lar temporário ou postando nas redes os animais que estão para adoção. “O simples fato de contribuir com a divulgação das informações e da conscientização da data entre amigos e familiares já é uma grande forma de contribuir”, explica Tatiana. 

ALIMENTAÇÃO E SAÚDE

Médica explica efeitos, limites e alternativas para substância presente no café que é estimulante

Especialista substância presente no café que funciona como estimulante do sistema nervoso central e alerta para os riscos do consumo excessivo, apresentando estratégias nutricionais para manter a energia corporal

06/12/2025 09h00

A cafeína pode favorecer o desempenho, mas, em excesso, pode gerar efeitos adversos, como insônia, ansiedade, taquicardia e irritabilidade

A cafeína pode favorecer o desempenho, mas, em excesso, pode gerar efeitos adversos, como insônia, ansiedade, taquicardia e irritabilidade

O café é presença constante na rotina dos brasileiros e, para muitos, é indispensável para começar o dia. A substância responsável por essa sensação é a cafeína, um estimulante natural do sistema nervoso central que aumenta o estado de alerta, melhora a concentração e reduz a percepção de fadiga.

A nutricionista Paula Daiany Gonçalves Macedo explica que, em estudantes universitários, por exemplo, o consumo diário de cafeína pode favorecer o desempenho em períodos de estudo prolongados. “Mas, em excesso, pode gerar efeitos adversos, como insônia, ansiedade, taquicardia e irritabilidade”, alerta Paula, que também é professora em curso superior da área.

De acordo com a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar (EFSA) e o FDA – agência federal dos EUA que regulamenta alimentos, medicamentos e outros produtos com o objetivo de proteger a saúde pública –, o limite seguro de consumo para adultos saudáveis é de até 400 mg de cafeína por dia, o que equivale a aproximadamente duas a quatro xícaras de café. Acima desse valor, crescem os riscos de efeitos colaterais relacionados ao sistema nervoso e cardiovascular.

ABSTINÊNCIA

No Brasil, pesquisas apontam que mais da metade dos jovens adultos consome cafeína diariamente, e muitos ultrapassam esse limite em períodos de provas ou longas jornadas de trabalho.

A especialista alerta que o problema começa quando a pessoa passa a depender da substância para realizar tarefas cotidianas. “Nesse ponto, há perda de controle sobre a quantidade ingerida”, ressalta.

O uso frequente de cafeína pode levar à tolerância, exigindo doses cada vez maiores para se obter o mesmo efeito estimulante.

Quando o consumo se torna excessivo, surgem sinais como insônia, palpitações, nervosismo, dores de cabeça e alterações gastrointestinais. Já a redução brusca da ingestão pode desencadear a chamada síndrome de abstinência, caracterizada por fadiga intensa, dificuldade de concentração, irritabilidade e mudanças de humor.

ALTERNATIVAS

Para manter a energia e o foco sem depender apenas do café, Paula recomenda algumas estratégias nutricionais e comportamentais. Entre elas está a redução gradual da cafeína, substituindo parte do café por blends de chás aromáticos e funcionais, como chá verde com especiarias ou rooibos, que são saborosos e mais suaves.

Preparações modernas como o chai latte – bebida de origem indiana, com chá preto, especiarias, canela, gengibre, mel e leite – também têm ganhado espaço como alternativa natural.

Além disso, é importante fracionar refeições ao longo do dia, evitar longos períodos em jejum, priorizar alimentos ricos em fibras e proteínas magras, incluir oleaginosas e frutas secas, manter boa hidratação e investir em alimentos que favoreçam a função cognitiva, como banana e aveia.

Paula Daiany reforça que práticas de estilo de vida saudável, como atividade física regular e higiene do sono, são fundamentais para sustentar energia e disposição de forma equilibrada.

“Quando falamos em bem-estar, não se trata apenas de cortar a cafeína, mas de adotar hábitos que promovam vitalidade e equilíbrio de maneira natural”, conclui.

Chai latte

Ingredientes:

A cafeína pode favorecer o desempenho, mas, em excesso, pode gerar efeitos adversos, como insônia, ansiedade, taquicardia e irritabilidade

> 360 ml de água;
> 1 saquinho de chá preto;
> 1 canela em pau;
> 1 fatia de gengibre;
> 3 cravos;
> 2 anis estrelados;
> 3 unidades de cardamomo;
> 1 colher (sopa) de mel;
> 360 ml de leite.

Modo de Preparo:

Coloque a água na chaleira elétrica e ligue-a para aquecer.

Deixe a água ferver. Quando a chaleira desligar, despeje-a em um recipiente.

Adicione o saquinho de chá preto à água quente na panela e deixe-o em infusão por cerca de 4 a 5 minutos para extrair o sabor.

Enquanto o chá está em infusão, adicione a canela em pau, o gengibre, os anis estrelados, os cravos e os cardamomos. Misture bem para incorporar as especiarias. 

Após a infusão, retire o saquinho de chá da panela e coe o chá para remover as especiarias inteiras.

Adoce o chá com uma colher de sopa de mel, ou ajuste a quantidade de mel de acordo com o seu gosto. Mexa até que o mel se dissolva completamente.

Aqueça o leite em uma panela em fogo médio até que esteja bem quente, mas não fervendo. Certifique-se de mexer continuamente para evitar que o leite queime. Adicione o leite à mistura de chá.

Quando o chai latte estiver quente e pronto para ser servido, despeje-o em canecas e aproveite.

Canapé de queijo coalho com melaço de café

A cafeína pode favorecer o desempenho, mas, em excesso, pode gerar efeitos adversos, como insônia, ansiedade, taquicardia e irritabilidade

Ingredientes:

> 1 pacote de queijo coalho cortado em cubinhos;
> 800 ml de melaço de cana;
> 8 colheres (sopa) de suco de limão-cravo (ou outro);
> 2 xícaras de café coado forte.

Modo de Preparo:

Em uma tigela, misture o melaço de cana, o limão e o café até obter um molho homogêneo e reserve.

Numa frigideira ou chapa já quente, adicione um fio de azeite e doure os cubos de queijo coalho dos quatro lados. 

Para montar, disponha os cubos de queijo sobre um recipiente e regue-os com o melaço de café.

Sirva em seguida, quente ou frio.

Diálogo

O chamado "golpe do falso advogado" fez deputados alertarem não só a popula... Leia a coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (6)

06/12/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Rogério Fernandes Lemes - poeta de ms

Quando escrevo uma frase, deixo ali, naquela página, um pedaço de mim (...) . Não juntem meus pedaços porque isso não faria sentido nenhum. Não me prendam, novamente..”

Felpuda

O chamado “golpe do falso advogado” fez deputados alertarem não só a população como também os seus servidores para que não caiam na lábia dos malandros. Funciona assim: o marginal liga para a pessoa que tem alguma ação na Justiça e munido de todos os seus dados, inclusive da conta bancária e do nome do advogado da causa, informa que a decisão favorável saiu e, via aplicativo, encaminha falsa decisão em papel timbrado; na sequência, pede um valor em dinheiro para pagamento de “documento do depósito” e solicita que a vítima faça chamada de vídeo para reconhecimento facial e confirmação dos dados. Se essa etapa for cumprida, o marginal limpa a conta. Vai vendo...

Diálogo

Na terça-feira acontecerá o lançamento do livro de poesias e fotografias “O Cerrado pelos olhos do 60+”, produzido pelos participantes do curso de poesia e memória do projeto TSPI 60+ do Sesc. O evento, gratuito, será das 15h às 18h, e contará com a apresentações do Coral 60+ e da Banda Ecoar Sesc Lageado.

Diálogo Luiz Carlos Correia de Lima (Lucas de Lima) e Vanessa Moreira de Araujo

 

DiálogoBeto Grabovski, Paola Ribeiro e Viviane Grabovski

Brecha

Adversários estão aproveitando o período, digamos, de incerteza da ministra Simone Tebet sobre por qual estado pretende disputar uma vaga ao Senado, para criticá-la nas redes sociais. O foco é colocar em dúvida se realmente ela tem todo esse potencial eleitoral em MS, como vem sendo apregoado. Além do mais, o fato de ter declarado que votará para Lula 4 poderá atrapalhar a sua intenção, dizem alguns dos internautas.

Nem aí...

Pessoal ligado ao PL tem dito que Azambuja, presidente estadual do PL, se mostra “tão preocupado” com as movimentações do ex-deputado Capitão Contar, que está curtindo pescaria. Contar esteve em Brasília para mostrar que está “assim com a cúpula”, porém a atitude foi considerada uma jogada de marketing questionável.

Pé atrás

No mês de novembro, a confiança do empresário do comércio de Campo Grande voltou a crescer e atingiu 103,9 pontos, segundo a pesquisa Índice de Confiança do Empresário do Comércio, divulgada pela Fecomércio-MS. O resultado representa alta de 2% em relação ao mês anterior. Todavia, a avaliação geral dos empresários sobre o momento presente ainda é de cautela.

ANIVERSARIANTES

SÁBADO 

Antônio Ildivan Lima (Castelo),
Dra. Lara Cristina Leite Rubio, 
Diego de Oliveira Eloi,
Lázara Odete Baraúna Ferreira Salamene, 
Gabrielle Lopes da Costa, 
Leonardo de Almeida Carminati, 
João Deoni da Silva, 
Vera Maria Adames, 
João Carlos de Souza,
Marcos Florentino Belliard,
Paola Aparecida Reiko Goya,
Eutimio Nicolino da Costa Leite,
Izolina Cabreira Aristimunho,
Alfredo Marques Neto,
Claudia Paioli,
Jânio Santos Pereira,
Dorivaldo Bandeira Duarte,
Mirela Ustulin Santos, 
Mauricio Negreiros Duncan,
Manoel Marcelino de Araujo Santana,
Elyzlaine Soares Monteiro, 
Roberto Murillo Mathias Costa,
Roberta Patricia Correa Ribeiro Rodrigues da Silva, 
Celina Merem, 
Cila Marques Mascarenhas, 
Dra. Agnes Amalie Zielke Maltzahn, 
Dr. Conrado Passos, 
Stephanie Sayuri Otsubo Tanaka,
Sérgio Santo Rigo,
Rui Carlos Reiter,
Lara Francine Cerqueira Martins,
Marcelo Adriany Martins,
Maria Helena Alves Silva,
Ana Cristina de Barros,
Dionizio Melgarejo, 
Osvaldo dos Passos Pereira Junior,
Sonia Santos Coelho,
Cleide Medeiros Rocha,
Cristiane Alves de Souza,
Jesus de Souza Rego,
Paulo Afonso Flôres Falcão,
Luis Henrique da Silva Marques,
Inaye Janille Soares Prado,
Denise de Melo Milanezi Risolia,
Maria Augusta Quilião,
Janete de Oliveira França,
Jorge Antonio Salomão,
Jaime Valler, 
Celso Maran Júnior, 
Rosenilda de Oliveira Maidana,
Jurema Nogueira de Matos,
Ney Rodrigues de Almeida Sobrinho,
Antônio Chaves dos Santos,
Maria Aparecida Guagliano,
Teresa Fonseca de Almeida,
Cristina Inêz da Silva Moreira,
Marcos Marques Ferreira,
Daniela Rodrigues de Oliveira,
Augusto César da Silva, 
Fernando Henrique Teixeira,
Givaldo Augusto dos Santos,
Aracilda Bertoni,
Maria Inêz Lopes,
Carolina da Silva Antero,
Leila Medeiros,
Antônio Noboru Oshiro,
Reginaldo Martinez,
Tércio Pessoa de Souza,
Clauber José de Souza Neckel,
Renata Pereira Muller Alves Corrêa,
José Sergio Vitoretti,
Luiz Carlos Ormay,
Samara Rahmam Salem,
Paulina Ishikawa.

DOMINGO 

Pedro Chaves dos Santos Filho, 
Dra. Renata Antonialli,
Priscila Nemir Neves,
Gustavo Fernandes Rodrigues,
Arthur Indalécio Martins,
Joaquim Nereu de Quadros,
Yara Fernandes Alvarenga,
Tereza Sugako Kakazu, 
Luiz Afonso Ribeiro Assumpção,
Francisco Dias Gobbi,
Osvaldino Pires de Aguiar,
Maria de Lourdes Delmondes Cação,
Ailton Varques Rodrigues,
Deborah Teodora Ferreira,
Antonio Sergio Gomes de Souza,
Anderson Jorge de Medeiros,
Eduardo Nascimento Oliveira,
Irahi de Andrade e Silva Almeida,
José Hamilton Pinto Teixeira,
Rafael Tonetto Bodra, 
Eduardo Merem,
Pe. Paulo Roberto de Oliveira,
Raíssa Martins Escobar, 
Dra. Adriana Cunha Pelizza, 
Nelson Fábio Feitosa, 
Zilda Garcia Barcaça,
Dr. Rodrigo Ferreira Abdo,
Admilson Pereira Tomé,
Nayara Amado Fernandes,
Heitor Montania, 
Vânia Kátia Rezende, 
Dr. Luiz de Lima Stefanini,
Nelson Luiz José da Costa,
Antônio Paiva Grilo,
Esterlita Fonseca Lelis,
Gleidson de Oliveira Aleuquer,
Claudinei Fernandes Ribeiro,
Silvio Fernandes,
Fernando Augusto Gaspar do Valle,
Aldenir Gargantini Machado,
Jairo José Pereira Martins,
Severino Doca da Costa Cardoso,
João Filgueiras,
Edésio de Souza,
Creusa Esteves Vasquez, 
Domingos Cezar Vieira Filho,
Francisco Vieira de Souza,
Magali Freire da Silva Campos,
Cleide dos Santos,
Arlindo Tambosi,
Dr. Ionaldo da Cunha Neves, 
Eliana Etsumi Tsunoda,
Dr. Nicola Rosa, 
Lucas Quintanilha Furlan,
Lígia Mayko Umeda Yamazato,
Jorge Minoru Fugiyama, 
Dionara Santos da Silva,
Filomena Vasquez,
Paulo Henrique Barbosa,
Nádia Teixeira,
Renilda Marques,
Maria Socorro Moreira de Almeida,
Diego Seiji Moroto, 
Daniel Zanforlim Borges,
William Rodrigues de Souza,
Leonardo Camargo,
Alessandro Donizete Quintano,
Manoel do Carmo Vitório,
Alcides Ney José Gomes,
Maria Emília Gomes,
Daniel Vicente Cruz,
Adrião Coelho Pereira,
Tatiane Bortolin,
Rudimar José Rech,
Edna Navarezi Garcia

*Colaborou Tatyane Gameiro

