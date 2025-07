Pet B+: Do Abandono à Inovação: Alunos de ONGs se unem para transformar a vida de animais de rua

GASTRONOMIA

Um frango de preparo bem prático, além de muito saboroso, pode ser portador de uma tradição culinária bem inspiradora, que envolve vários países e que faz muito à saúde, basta você acrescentar um pouquinho de curry

O sabor em destaque neste fim de semana vem de longe e precisou atravessar oceanos para ganhar o mundo. O curry é uma especiaria de origem indiana que foi criada no século 19 e hoje se tornou item obrigatório, não somente em cardápios sofisticados da cozinha internacional. Também marca presença, com a intensidade do seu gosto peculiar, em pratos do dia a dia de fácil preparo doméstico. Conheça um pouco sobre a história desse pó mágico e se prepare para um delicioso desafio: produzir o seu próprio curry antes de cozinhar um frango em cubos bem fácil de fazer.

O curry não é apenas “uma especiaria”. É uma mistura de dezenas de temperos comuns na Índia – mais de 30 nas receitas mais tradicionais – que garante seu sabor característico, entre o doce e o picante, sem tanto ardor para espantar os paladares mais tímidos, mas encorpado o suficiente para atrair os que não perdem a chance de apreciar as notas apimentadas responsáveis pelo efeito prolongado e estimulante que o curry gera durante a degustação. Também é conhecido como caril ou curil.

Coentro, gengibre, pimenta dedo-de-moça, cravo, cominho, cúrcuma e feno-grego. Tudo isso vai na fórmula matriz da cobiçada especiaria, que também virou um diferencial e um dos carros-chefe da culinária típica de outros países, a exemplo da Tailândia e de ex-colônias indo-portuguesas. Na sugestão desta página, o convite é para que você teste as suas habilidades em um nível mais modesto e se lance no preparo de um curry com apenas seis itens.

FAZ BEM

Ao lado do açafrão e da cúrcuma, ele ainda é considerado um dos temperos de base mais consumidos no território indiano. Mas vale o alerta dos gourmets andarilhos. Se você percorrer a nação de Mahatma Gandhi e da divindade Shiva e pedir curry, muito provavelmente vão servir outra coisa. É que os hindus chamam de curry qualquer tipo de ensopado – com os mais variados tipos de carne ou de legumes.

E só melhora: a iguaria pode se tornar um grande aliado para os glutões que buscam combinar a boa mesa com o hábito de uma alimentação mais saudável, que favorece vários aspectos da saúde humana, já que tem propriedades anti-inflamatórias, auxilia no funcionamento cardíaco e no combate ao câncer, além de conter antioxidantes. O curry também ajuda na redução dos níveis de açúcar no sangue, melhora a saúde do cérebro – retardando, inclusive, o Alzheimer – e nos deixa mais saciados.

Um estudo disponível no portal da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos revela uma redução significativa da fome e da vontade de comer nos homens que ingeriram, durante as refeições, de 6 gramas a 12 gramas de curry em pó, em comparação com indivíduos não submetidos à mesma dieta. Como leva coentro e cominho, o curry tem efeitos antifúngicos e antibacterianos.

SEM SAL

Apesar de apresentar um sabor forte, o curry é facilmente customizável em razão do aroma extraído na combinação de diversos alimentos em diferentes etapas das receitas, com os ingredientes ainda crus, pré-cozidos ou em plena panela sobre a chama do fogão. Muita gente até o utiliza como substituto do sal.

Difícil de errar no preparo, seja com os cortes bovinos tradicionais, carnes brancas, peixes, molhos ou sopas. Sobremesas, especialmente as que levam chocolate, também funcionam. E com as receitas salgadas ou as que levam frutas ou doces, a recomendação é apostar em maçãs, peras ou damasco seco.

USE POUCO

Se você é neófito no universo do curry, nunca é demais lembrar: tenha parcimônia ao utilizar e não estrague o seu prato com pitadas exageradas, um erro comum para quem está começando nesse caminho da Índia.

Depois do curry pronto, o desafio dois é você partir para o preparo do frango, para o qual indicamos outro ingrediente famoso por lá, a manteiga ghee, que, apesar do nome diferente, está disponível em casas de varejo premium de Campo Grande e outras cidades do Estado.

MAIS ÍNDIA

Os laticínios também são uma prova dos encantos culinários do povo indiano. No hinduísmo, os derivados do leite são tidos como elementos que reforçam a espiritualidade. Entre eles, estão o raita (molho de iogurte), o panir (de textura entre o requeijão e a coalhada) e a ghee. É uma manteiga mais clara, feita de leite de vaca ou búfala, cuja superioridade nutricional vem sendo posta à prova nos últimos tempos, apesar de comprovadamente atender a quem tem baixa tolerância a lactose.

De qualquer modo, sua patente é alta no mundo gourmet, em que a chamam de ouro líquido, e é com ela, a manteiga ghee, que você segue por conta própria no preparo do frango com curry. Agora chegou a hora de pendurar o avental.

CURRY EM PÓ

Ingredientes

3 colheres (sopa) de semente de coentro;

1 pedaço de canela em pau;

2 colheres (sopa) de semente de cominho;

2 colheres (chá) de cúrcuma em pó;

1 colher (chá) de semente de mostarda;

1 colher (chá) de pimenta-do-reino.

Modo de preparo

Toste todos os grãos em uma frigideira, mexendo sempre.

Pare de tostar quando sentir o aroma tostado dos grãos.

Junte todos os ingredientes em um moedor de especiarias.

Bata até formar um pó.

FRANGO AO CURRY

Ingredientes

1 kg de peito de frango cortado em cubos;

4 dentes de alho amassados;

Pimenta dedo-de-moça a gosto (sem sementes);

1/2 pimentão verde em rodelas;

250 ml de leite integral;

4 colheres (sopa) de creme de leite sem soro;

1 cebola média ou grande ralada;

3 colheres (sopa) de manteiga ghee;

1 colher (sopa) de farinha de trigo;

1 colher (sopa) de curry em pó.

Modo de preparo

Doure os dentes de alho amassados na manteiga ghee e a cebola.

Acrescente o frango e o curry, misture rápida e suavemente e deixe cozinhar.

Espere soltar o caldo natural e, em seguida, coloque o pimentão e a pimenta.

Ferva durante 10 minutos, até você sentir o aroma;

Junte o leite e a farinha de trigo e mexa bem até engrossar;

Acrescente o creme de leite.

