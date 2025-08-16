Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Pet B+: Em paralelo à carreira artística, Jacqueline Sato conduz instituição que ajudou mais de 2800

Atriz fala sobre projeto de resgate felino e denuncia o abandono como colapso ético urbano

Flavia Viana

Flavia Viana

16/08/2025 - 15h00
Atriz, dubladora e apresentadora com trajetória múltipla, Jacqueline Sato tem se consolidado como uma figura versátil no cenário artístico brasileiro. Recentemente, chamou atenção ao dar vida à Yuki, na novela “Volta por Cima”, exibida pela Globo no horário das 19h. A personagem, marcada pela reconstrução após um relacionamento abusivo, somou-se a uma galeria de papéis fortes e bem conduzidos.

Mas, em paralelo à arte, sua atuação mais sistemática talvez aconteça longe das câmeras: na estruturação e gestão da “House of Cats”, um projeto fundado por ela, voltado ao resgate, tratamento veterinário e adoção responsável de gatos abandonados.

“Comecei aos nove anos, acolhendo gatos na rua e buscando donos pra eles (fora os que eu adotava). Anos depois, percebi que aquilo não era um gesto isolado, mas o início de algo que precisava ganhar estrutura. A ‘House of Cats’ surgiu dessa transição: do afeto para o método. Porque o abandono animal não se resolve com boa vontade apenas: exige constância, organização, muito trabalho e critério.”

A organização é uma estrutura independente, que conta com veterinários parceiros responsáveis por castrações, vacinações, vermifugações e acompanhamentos clínicos. O espaço é dividido em alas específicas para filhotes, adultos e animais em tratamento. O processo de adoção é rigoroso: exige formulário, entrevista e vistoria domiciliar.

Mais de 2.844 gatos já passaram por esse processo com sucesso, sendo realocados para lares definitivos e monitorados no pós-adoção. Segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil possui mais de 30 milhões de animais abandonados, dos quais cerca de 10 milhões são felinos. Para Jacqueline, a dimensão do problema está longe de ser compreendida, e muito menos enfrentada.

“O abandono animal costuma ser tratado como algo lateral, como se fosse uma preocupação menor diante de ‘problemas reais’. Isso é um erro conceitual. Estamos falando também de uma questão de saúde pública, de responsabilidade coletiva e de ética urbana. Gatos domésticos não fazem parte da fauna silvestre e não tem a menor condição de sobreviverem nas cidades, um ambiente nada parecido com o que um dia foi seu habitat natural, um ambiente de alto risco: eles não apenas sofrem nas ruas, mas também impactam ecossistemas, adoecem, reproduzem-se em alta escala, causando desequilíbrio. Fazer algo por isso com seriedade deveria ser visto pelo Estado como uma função estrutural do mesmo, e não é um gesto de caridade. E enquanto essa função segue negligenciada, acaba que a sociedade civil passa a ocupar esse vazio com organização e ação direta.”

Também engajada em causas ambientais, Jacqueline participou de expedições pela Amazônia em parceria com o Greenpeace Brasil, organização da qual é embaixadora desde 2021. Seu ativismo, ainda que focado na proteção felina, não se limita a um nicho: insere-se numa visão sistêmica de cuidado, onde a degradação ambiental, o abandono animal, a marginalização e invisibilização estratégica, revelam facetas distintas de um mesmo colapso ético.

“A lógica do descarte é sempre a mesma, o que varia é o objeto do momento. Pode ser um gato doente, uma árvore em área de expansão urbana, uma pessoa em situação de rua. O mecanismo que sustenta tudo isso é o mesmo: o de remover da paisagem aquilo que não se encaixa no modelo de utilidade imediata e ganho financeiro individual rápido. A minha forma de resistência é começar pelo que está ao meu alcance direto. Eu escolho agir sobre o pequeno, o concreto, o que posso transformar com as mãos e com método. E nesse espaço, o que me cabe é cuidar, sistematizar e provar, com resultado visível, que é possível fazer melhor, mesmo sem incentivo ‘de cima’. Às vezes, a diferença entre abandono e dignidade está numa estrutura mínima, mas bem feita. Que eu torço que seja vista e inspire outras pessoas a agirem também, além de servir como prova de que faz, sim, diferença. De modo a provar para organizações governamentais ou não de que isto também é importante e fazer com que prestem atenção e passem a agir.”

 

Para celebrar o Dia do Pão de Queijo, conheça uma receita com ingredientes diferentes

Preparado com mandioca na air fryer? Sim, para celebrar o Dia do Pão de Queijo, no domingo, uma receita saborosa criação da culinária brasileira que recupera um ingrediente do século 18 e combina o preparo da iguaria com um jeito bem moderno e prático

16/08/2025 10h00

Antes do polvilho azedo, a mandioca era usada como item de base na receita do pão de queijo

Antes do polvilho azedo, a mandioca era usada como item de base na receita do pão de queijo Divulgação

Pão de queijo é sempre sinônimo de festa. Não precisa de um evento para ele ser o queridinho. No café da manhã, no lanche ou a qualquer hora em que a vontade bater, é um item de degustação fácil e muito apreciado, pois, além do sabor único, rapidamente proporciona saciedade.

Já faz tempo que o pão de queijo ultrapassou a condição de símbolo exclusivo da cozinha mineira, tornando-se um representante da mesa brasileira em qualquer canto do País.

Mas, ao que consta, como você vai ler logo adiante, foi lá em Minas Gerais que tudo começou. Conheça antes as novidades que a receita assinada pela chef Bru Calderon apresenta. Assim, poderá celebrar em dobro o Dia do Pão Queijo.

Sim, há uma data para se exaltar o pãozinho tão adorado pelos brasileiros, 17 de agosto. Ou seja, neste domingo é dia de renovar sua coleção de receitas em honra de uma tradição nacional – e, por favor, do paladar coletivo. Então nada de comprar aqueles pãezinhos prontos congelados, ok?

CASQUINHA CROCANTE

A chef Bru Calderon compartilha uma receita com tapioca granulada, em vez do polvilho, para o preparo de um pão de queijo bem crocante.

“O polvilho tem textura elástica. Já a tapioca granulada propicia crocância. O resultado é um pão de queijo com uma casquinha super crocante por fora, irresistível já na primeira mordida, macio e fofinho por dentro”, explica a chef.

SEGREDO

O chef Matheus Marçal também compartilha suas dicas para um pão de queijo perfeito.

“O segredo é a escolha de bons ingredientes, tempo de descanso da massa e temperatura controlada do forno. E, com certeza, o amor envolvido na preparação faz toda a diferença”, afirma o especialista que, além de atuar como chef, trabalha como consultor de alimentos e bebidas para empresas e clientes particulares, tanto na condução de cardápios fixos quanto para eventos mais pontuais.

Marçal destaca a importância da qualidade nos itens de preparo da receita do pão de queijo, “Sempre buscando produtos de boa procedência e os mais frescos possíveis, principalmente os de origem animal”.

Formado em Gastronomia e especialista em Culinária Italiana, o chef alerta sobre as ciladas que devem ser evitadas para garantir o sucesso do pãozinho.

“Jamais alterar, modificar ou substituir ingredientes e acelerar tempo de preparo. Porque isso, com certeza, vai fazer sua preparação, usando um termo de cozinha, ‘desandar’”, ressalta o especialista.

E para quais momentos recomenda a degustação, chef Matheus?

“Sempre quando se tiver fome [risos]. E acompanhado de um café fresquinho, então! Meu Deus! Tem também as opções recheadas, tanto salgadas quanto doces, e que combinam com as mais diversas bebidas”, sugere Marçal, que, diferentemente da chef Bru Calderon, faz uma opção mais tradicional, com polvilho azedo, em sua lista de ingredientes para o pão de queijo.

MANDIOCA

A sugestão da chef Bru remete a uma trajetória da receita que volta a Minas Gerais do século 18. Os escravos utilizavam, naquela época, a mandioca como base para preparar o pão de queijo. A receita foi aprimorada, com o tempo, e o polvilho azedo passou a ser incorporado, conferindo ao pão de queijo a textura leve e o sabor único que se conhece hoje.

Rapidamente, o pão de queijo se popularizou, tornando-se um verdadeiro ícone da culinária brasileira e conquistando o paladar de pessoas em todo o País.

Ciosos da origem da receita dentro do seu território, os mineiros transformaram a idolatria em lei há oito anos. Em 2017, o então deputado estadual Luiz Humberto Carneiro apresentou o Projeto de Lei nº 4002/2017, propondo que o pão de queijo fosse reconhecido como patrimônio cultural e imaterial de Minas Gerais.

Posteriormente, o projeto foi alterado por um substitutivo que, além de confirmar essa homenagem, também incluiu o pão de queijo como símbolo oficial da gastronomia mineira.

Querem mais?

Sobre a receita da chef Bru Calderon, que você acompanha nesta página: além do resultado diferenciado, essa receita torna-se muito mais prática quando preparada na Air Fryer. Fica pronta em menos de 10 minutos, a uma temperatura de 180ºC. As medidas indicadas rendem seis porções de pão de queijo grande.

Diálogo

Partido ficou todo animadinho com a presença, em Campo Grande, de figurinh... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado e domingo (16 e 17)

16/08/2025 00h01

16/08/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Rafael Belo - poeta de ms

Não corro da beleza. Não fujo do assombro.  Se precisar cair, eu já tombo.  Quanto mais cedo a queda vir, mais rápido é o levante”.

Felpuda

Partido ficou todo animadinho com a presença, em Campo Grande, de figurinha conhecida nacionalmente que voltou  a colocar o paletó com cheiro de naftalina e botina, visando participar de eventos, na tentativa de “aplicar injeção de ânimo”  no time cujo técnico está caindo pelas tabelas. Apesar das mazelas políticas, financeiras e outras “cositas más”, a figura em questão passou momentos atendendo a fila do beija-mão que se formou  no convescote, onde se discutiu um tema cujo foco foi o famoso “discutir o nada que leva a lugar nenhum”. Afe!

Rumo

O PDT deverá cerrar fileiras  com o PT caso este tenha candidato ao governo. O partido,  que nas eleições de 2024  à prefeitura apoiou Rose Modesto, continua adversário da vencedora do pleito Adriane Lopes, do PP, partido que está prestes a receber  a filiação do governador Riedel.  Os pedetistas têm como principal representante o vereador Marcos Trad, que em 2022 disputou  o governo e não conseguiu  ir para o segundo turno.

Contra o tempo

O PT tem interesse de caminhar com o PDT depois que decidiu deixar a administração de Riedel.  O presidente estadual do partido, Vander Loubet, pretende formar aliança com os pedetistas  e com o PSB. O partido corre contra o tempo para se colocar como uma legenda forte que, em 2002, quando administrou MS pela segunda vez, teve um vicegovernador pedetista.

Pesquisa

Em parceria com instituições nacionais e internacionais, pesquisadores da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul em Dourados conseguiram, pela primeira vez, resfriar um material cristalino como cromo, usando apenas luz laser. A descoberta científica foi alcançada no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais e do Centro de Estudos em Recursos Naturais.

Marco

Segundo a Universidade, o estudo publicado na revista científica Advanced Optical Materials  – Wiley Online Library representa um marco histórico na área  de refrigeração óptica,  ao demonstrar que é possível “esfriar” materiais sólidos cristalinos dopados com cromo, usando feixes de luz. A descoberta posiciona a UEMS e o Brasil na vanguarda  mundial da pesquisa  em refrigeração óptica.

Com Feijão

Animado que só, o jornalista e colunista Jefferson de almeida promoveu sua tradicional feijoada, já na 25ª edição. bastante prestigiada, ela aconteceu no dia 2 de agosto, na estância montana.  o cardápio ficou com o degust buffet e os cliques são do studio Vollkopf.

