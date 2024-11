Pet B+: Gatos idosos precisam de atenção especial com a alimentação - Foto - Pinterest

Ter um gatinho é contar com um companheiro tão carinhoso quanto independente. Quem convive com os felinos sabe que estas são duas características muito marcantes, entre tantas outras que fazem com que eles ganhem cada vez mais espaço nos lares e nos corações dos brasileiros.



Para que eles tenham uma vida longa e saudável, é essencial oferecer uma alimentação adequada para cada fase de vida, seja filhote, adulto ou idoso. Afinal, a nutrição é essencial para fornecer tudo o que seu metabolismo necessita para um bom funcionamento.

Até 1 ano de idade, o gatinho é considerado um filhote. De 1 a 7 anos, é um animal adulto. A partir dos 7 anos de idade, um gato já é considerado sênior. Graças às mudanças no estilo de vida, aos cuidados dos tutores com seus pets, à conscientização com relação aos benefícios da castração, entre outros fatores, a expectativa de vida dos gatos dobrou nos últimos 30 anos: enquanto na década de 80 eles viviam em média 10 anos, hoje vivem 20! E se o gato é considerado idoso a partir dos 7 anos, ele passará a maior parte da vida nesta fase. É estimado, inclusive, que mais de 50% da população pet na América Latina possui mais de 8 anos de idade.

Conforme o pet cresce, o funcionamento do seu organismo e seus hábitos mudam, de modo que a quantidade de nutrientes e energia que ele precisa hoje não será necessariamente a mesma daqui a alguns anos.



Os gatos idosos precisam de atenção especial com relação à alimentação, pois têm necessidades diferentes de felinos em outras etapas da vida. Principalmente porque a fase idosa, ou sênior, é a mais duradoura na vida de um bichano.

Com o envelhecimento, o corpo vai passando por diversas mudanças que resultam na diminuição da capacidade funcional do organismo como um todo.



Uma delas é o processo de perda de massa muscular, que acontece naturalmente com o passar dos anos, sendo o fornecimento de proteína de alta qualidade em níveis adequados fundamental para contribuir para manutenção da musculatura.

Quanto mais o tempo passa, os felinos vão tendendo a perder peso, devido a algumas mudanças que ocorrem no seu trato gastrointestinal. Por isso, uma dieta balanceada, com níveis adequados de gordura e proteína de fácil aproveitamento, favorece a manutenção corporal do gatinho idoso.

Além disso, outras mudanças significativas podem ocorrer em seu organismo, conforme explica Lívea Maria Gomes, zootecnista da Adimax, uma das maiores fabricantes de alimentos para cães e gatos do Brasil:

“Assim como acontece com os humanos, os gatos são suscetíveis às mudanças naturais da velhice, como desgaste natural das articulações, alterações na funcionalidade do trato digestivo, problemas orais (perdas, fraturas e desgastes dentários), diminuição da resposta imunológica e aumento nos níveis de radicais livres no corpo, o que pode predispor o animal a doenças. Além disso, o gato idoso torna-se ainda mais seletivo quanto ao alimento e seu paladar fica mais exigente”.

Para acompanhar estas mudanças e assegurar que o gatinho permaneça saudável, é necessário equilibrar suas necessidades nutricionais, oferecendo um alimento específico. Lívea justifica os benefícios de uma alimentação adequada a esta fase da vida:

“A ração para gatos sênior possui alta palatabilidade e contém proteína de alta qualidade em níveis adequados, para contribuir para a manutenção da massa muscular; fibras associadas à inclusão de prebióticos, que auxiliam no bom funcionamento do intestino; antioxidantes naturais, que combatem os radicais livres; vitaminas e minerais em níveis adequados, que conferem reforço à resposta imunológica; ingredientes condroprotetores, como condroitina, glicosamina e colágeno, que contribuem para a manutenção das articulações. Este conjunto auxilia para melhorar a qualidade de vida e promover longevidade ao felino”.

Como escolher a ração adequada para gatos idosos?

Na hora de escolher o alimento do gatinho, o tutor deve dar preferência às opções de alta qualidade, que além de oferecer todos os nutrientes, ainda contribuem para que o animal sênior tenha mais saúde, bem-estar e longevidade.



Os alimentos formulados com ingredientes nobres e níveis nutricionais ótimos, como os da categoria Super Premium, têm maior aceitação pelos pets, além de conterem ingredientes que contribuem para sua qualidade de vida.

Na hora de introduzir um novo alimento, não basta apenas fazer a substituição do atual pelo novo. Um dos erros mais comuns dos tutores, inclusive, é esperar acabar aquele que ele já tem em casa para começar a oferecer o outro novo.



“Além da rejeição pelo pet, a troca repentina de alimento pode provocar vômitos, gases e diarreia no animal. A substituição da ração deve ser feita de forma gradual, conforme recomendado na embalagem, para que o sistema gastrointestinal do pet se adapte ao novo alimento”, aponta Lívea Maria Gomes.

A zootecnista ainda lembra da importância de consultar periodicamente o médico-veterinário de confiança, para orientar sobre a alimentação mais adequada e fazer check ups regulares, garantindo o bem-estar e a qualidade de vida do gatinho.