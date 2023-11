Diálogo

Henrique Alberto de Medeiros Filho - escritor brasileiro Não há motivo preciso.

Mas, é fundamental sair por aí.

Nos passos, talvez viver”. FELPUDA

Depois de ficar marcada por ter embolsado o que não lhe pertencia, certa figurinha, dizem por aí, renasceu das cinzas e montou um novo empreendimento. Anda faceira que só, pois continua fazendo negócios com o poder público, mas, para tanto, foi obrigada a lançar mão de um “laranja”, para não deixar pistas. Afinal, hoje ninguém é capaz de dar um docinho por sua “credibilidade”. Como se vê....

Neste sábado, das 13h30min às 17h30min, na Praça Bosque da Paz, em Campo Grande, será realizada a Ação Brincante da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com atividades recreativas para crianças, como contação de histórias, teatro, oficinas e brincadeiras. A professora da Faculdade de Educação Luciene Cléa da Silva coordena o projeto de extensão Histórias, Brincadeiras e Narrativas Infantis, que conta com a participação de estudantes e professores dos cursos de Pedagogia, Música e Artes.

A ação é gratuita, mas é necessário confirmar presença antecipadamente pelo site ufms.br. A Praça Bosque da Paz fica localizada na Rua Kame Takaiassu, nº 500, no Bairro Carandá Bosque.

Bola de cristal

A senadora Soraya Thronicke ainda nem assumiu a direção do Podemos em MS e já há quem esteja dando como certo que haverá “debandada geral” na abertura da janela partidária, no início de 2024. Isso demonstra as dificuldades que ela possivelmente enfrentará em sua futura jornada política. Eleita de carona no nome do hoje ex-presidente Jair Bolsonaro, praticamente virou as costas a ele mal tinham sido encerradas as apurações dos votos. Seu mandato, de lá para cá, foi marcado por percalços.

Disputa

Depois de se colocar como adversária de Bolsonaro, inclusive quando disputou a Presidência da República, acabou perdendo também o comando do União Brasil (surgido da união do PSL com o DEM) para a ex-deputada federal e atual dirigente

da Sudeco, Rose Modesto.

Debate

Dia 27, a UFMS sediará o Seminário Internacional da Associação Brasileira de Educação Internacional (Faubai) da Região Centro-Oeste. Abordando o tema “Políticas para a Promoção de uma Internacionalização Inclusiva e Equitativa”, o evento será remoto e aberto ao público.



