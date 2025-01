Pet B+: Férias: os cuidados na hora de hospedar o seu pet

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

À medida que as férias se aproximam, muitos donos enfrentam a questão crucial de como garantir o bem-estar de seus queridos pets durante este período. Para aqueles que buscam uma solução acolhedora e personalizada, a hospedagem para pets torna-se uma escolha atraente.



De acordo com Richardson Zago, adestrador e sócio-fundador do Patinhas Urbanas, esse serviço oferece não apenas um ambiente familiar e confortável para os animais, mas também a oportunidade de desfrutar de atividades recreativas e cuidados especiais. “Aqui no Patinhas Urbanas, os hóspedes são incentivados a brincar e socializar durante o dia com os alunos do Day Care, garantindo que gastem energia suficiente para terem noites tranquilas após um dia repleto de diversão”, explica.

Adaptação confortável

Imagine a situação em que um pet está confortavelmente instalado em sua casa, familiarizado com sua cama, espaço designado para comer e seguindo sua rotina diária. De repente, surge a necessidade de uma viagem, e o cachorro enfrentará a perda desse ambiente acolhedor.



Para Zago, essa mudança pode representar um grande desafio emocional. “Para minimizar o impacto e facilitar uma adaptação mais rápida, é crucial realizar uma preparação adequada e inseri-lo, gradualmente, nesse novo ambiente. Por isso, que é importante o teste de adaptação do pet antes da hospedagem. Isso cria uma transição menos traumática, garantindo seu bem-estar emocional”, pondera o sócio do Patinhas Urbanas.

Confira todos os benefícios da hospedagem de pets:

Adaptação: os pets se sentem em casa, cercados por cuidados personalizados e monitorados, além de muito carinho, proporcionando uma transição suave durante a hospedagem.

Atividades recreativas: os animais têm acesso às atividades do Day Care, estimulando a interação social e o gasto de energia de maneira saudável.

Atualizações constantes: em determinados momentos do dia, os tutores recebem atualizações em fotos e vídeos em um grupo pelo WhatsApp, para acompanhar de perto a estadia de seus pets.

Acomodação: o Patinhas Urbanas conta com ar condicionado nos ambientes da hospedagem e monitoria 24 horas por profissionais especializados.

Sem sensação de abandono

Cuidados na socialização são cruciais para assegurar que os pets se sintam acolhidos durante a hospedagem. Inicialmente, é realizada uma adaptação para entender seu comportamento diante do novo ambiente e de outros animais.



“Durante esse período, observamos atentamente suas reações, introduzindo-o a diferentes espaços, cheiros, outros cachorros e pessoas. O objetivo é permitir que ele desenvolva gradualmente sensações positivas em relação a esse cenário. Uma vez familiarizado, ele pode ir embora. Se retornar para uma segunda visita, já terá memórias positivas da experiência anterior. Caso notemos alguma dificuldade na socialização, incentivamos mais visitas, construindo uma associação positiva com o local e as interações”, afirma Zago.

Para evitar a sensação de abandono, os pets são inseridos em uma rotina ativa durante a hospedagem, garantindo que cheguem à noite cansados e desejem descansar naturalmente. Essa iniciativa evita que fiquem ociosos e pensem que foram abandonados, já que terão experiências com momentos agradáveis.

Proteção em dias de festa

Durante as festividades os fogos podem ser mais intensos, começando até mesmo aleatoriamente ao longo do dia. Por isso, a estratégia de Zago é associá-los aos momentos de brincadeira e diversão. “A ideia é ter um ambiente tão descontraído que o cão nem perceba os barulhos das comemorações.



Já para garantir um sono tranquilo à noite, preparamos um espaço fechado equipado com televisão, com músicas de relaxamento e cromoterapia. Também utilizamos material de Drywall nas instalações, que, consideravelmente, reduz o som. Esse conjunto de medidas abafa os ruídos externos, criando uma atmosfera calma. Mas, se mesmo assim o pet estiver aflito, ele é mantido ao lado dos monitores, que possuem treinamentos específicos para lidar com esse tipo de situação”, comenta.

S.O.S Saúde

Em determinadas fases da vida do pet, a administração de medicamentos é essencial. Mesmo quando o tutor se ausenta, garantir que o animal continue com essa rotina pode se tornar desafiador. “Hospedar o pet em um local que ofereça esse cuidado contínuo apresenta uma vantagem significativa.



Mesmo em meio a festividades ou outras ocasiões que poderiam complicar a manutenção do tratamento, a hospedagem dedicada assegura esse cuidado. Além disso, vale ressaltar que é de extrema importância observar também todo tipo de alergia e restrições alimentares que o hóspede tem. Por isso, é essencial uma equipe bem treinada e um controle rígido da organização na hora de administrar, tanto a alimentação quanto os medicamentos”, completa Zago.

De acordo com o sócio do Patinhas Urbanas, é preciso observar bem quais são os serviços oferecidos pelo local e o seu nível de excelência, permitindo respeitar os limites e interesses individuais do animal. “Desta forma, é possível proporcionar um cuidado tão minucioso assim como nós, humanos, gostamos de ter.



Por isso, recomendo sempre aplicar a mesma lógica quando escolho o meu próximo destino de férias: se aprecio praia, campo, se gosto de me hospedar na casa de parentes ou em um hotel. Afinal, as férias só são válidas se unem boa experiência, memórias agradáveis e segurança, não é mesmo? É assim também com o seu bem maior: o filho de quatro patas”, finaliza.