Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Correio B+

Pet B+: Saiba aqui em quais ocasiões é preciso contratar um adestrador

Exercícios simples na rotina podem ajudar a melhorar o comportamento do animal, mas a ajuda profissional é fundamental em alguns casos

Flavia Viana

Flavia Viana

08/11/2025 - 15h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

No dia 5 de novembro foi celebrado o Dia do Adestrador, data que homenageia os profissionais dedicados ao treinamento de pets. Esses especialistas têm papel essencial no fortalecimento do vínculo entre os animais e seus responsáveis, garantindo uma convivência harmoniosa em casa e na sociedade. Mas afinal, quando é o momento certo de contratar um adestrador?

Ter um animal de estimação é uma experiência repleta de afeto e companheirismo. No entanto, alguns pets podem apresentar comportamentos difíceis de lidar, seja por passarem muito tempo sozinhos ou por falta de socialização adequada. 

É importante lembrar que, em cada fase da vida, o animal precisa de um tipo específico de atenção e de adestramento. Quando filhote, por exemplo, ele demonstra curiosidade e vontade de explorar o ambiente, apresentando comportamentos típicos como roer objetos ou morder as mãos — atitudes que tendem a mudar à medida que cresce. Por isso, iniciar o treinamento desde cedo é fundamental para que o pet se torne mais obediente e equilibrado na fase adulta.

Para que o treinamento funcione, é essencial conhecer as particularidades daquela espécie e identificar as causas do comportamento que se deseja corrigir. Sem essa percepção, os exercícios e comandos aplicados podem não surtir o efeito esperado. É nesse contexto que o trabalho do adestrador se torna indispensável, já que ele orienta e ensina técnicas que contribuem para um pet mais calmo, educado e feliz.

Segundo Marina Bastos, Coordenadora da Cão Cidadão, alguns sinais merecem mais atenção. “Se o seu cão rosna com a chegada de estranhos, isso mostra que essa situação o deixa desconfortável. E, infelizmente, as famílias não conseguem descobrir as causas sozinhas para entender como agir. Então, para evitar situações desagradáveis ou a necessidade de isolá-lo quando há visitas, é fundamental ajuda especializada e treinamento adequado”, explica.

Gatos também podem ser adestrados

Embora o adestramento de gatos seja diferente do de cães, alguns felinos também podem se beneficiar do treinamento. “Os gatos possuem uma personalidade diferente dos cachorros. Além disso, cada espécie tem um funcionamento distinto. Mas, com as técnicas corretas, é possível treiná-los para corrigir condutas indesejadas”, explica Samantha Melo, adestradora da Cão Cidadão. De acordo com a profissional, o ideal é começar com truques simples e brincadeiras básicas, o que torna a convivência mais leve e divertida, além de reforçar o vínculo entre o responsável e o animal.

Benefícios de ter um animal treinado

O adestramento contribui para a saúde mental e física do animal, já que estimula o raciocínio, o foco e a disciplina, além de ajudar a gastar energia de maneira positiva. Isso é especialmente importante para cães e gatos que passam muito tempo sozinhos ou com responsáveis que trabalham em casa e tem pouco tempo para eles. “Um animal adestrado e educado tende a ser mais confiante, sociável e obediente, o que reduz comportamentos como ansiedade, agressividade ou destruição de objetos.

Além disso, os treinos fortalecem o vínculo afetivo entre o pet e o responsável, já que ao estabelecer uma linguagem em comum, o animal aprende o que o responsável espera dele e vice-versa. Assim, o pet aprende confiar mais em seu responsável, reconhecendo comandos e limites de forma positiva, o que torna a convivência mais harmoniosa”, explica Marina. 

Dicas práticas para melhorar o comportamento do seu pet

As especialistas recomendam algumas práticas simples que podem ajudar a aprimorar o comportamento do animal no dia a dia:

Filhotes têm pouca concentração: por isso, os treinos devem ser curtos e frequentes. Pequenos comportamentos aprendidos nessa fase influenciam diretamente na conduta do animal adulto;

Evite puxões durante os passeios: se o cão puxa muito a guia, utilize coleiras adequadas para evitar o comportamento. Atenção: adestramento requer firmeza, mas nunca agressividade;

Use a regra dos três segundos: elogie o pet imediatamente após o bom comportamento, usando expressões como “bom garoto!” ou “parabéns!”. Passados mais de três segundos, ele pode não associar o elogio à ação correta;

Redirecione comportamentos indesejados: se o cão tentar lamber seu rosto e você não gosta, ensine um comando alternativo como “senta” ou “deita”. Se insistir, levante-se e se afaste;

Ofereça brinquedos adequados para roer: Brinquedos específicos ajudam a preservar móveis e objetos, além de combater o tédio e o estresse;

Tenha paciência e constância: persistência é essencial para criar hábitos positivos e fortalecer o vínculo com o animal.

Correio B

Peça teatral sobre vício em apostas online é exibida em Campo Grande

Espetáculo "O Jogo da Virada", da Cia Theatron, mistura arte e conscientização em sessão gratuita neste sábado (8)

08/11/2025 08h45

Compartilhar

Pedro Lippi

Continue Lendo...

A realidade do vício em apostas online e seu impacto devastador nas famílias é o tema central do espetáculo “O Jogo da Virada”, que a Cia Theatron exibe gratuitamente em Campo Grande neste sábado (8 de novembro), às 18h, na Vila Morena.

A peça integra uma turnê nacional que já percorreu cidades como Goiânia (GO), Rio Branco (AC) e Viçosa (MG), promovendo reflexão sobre o assunto através da linguagem teatral.

Com 50 minutos de duração, a narrativa acompanha a história do casal Rui e Raquel. Ele se deixa envolver pelo mundo das apostas online, enquanto ela enfrenta as consequências emocionais e econômicas dessa escolha.

A trama evidencia como o vício afeta não apenas o indivíduo, mas todo o seu círculo familiar, mostrando que atitudes aparentemente pequenas podem desencadear grandes e irreversíveis mudanças.

Para o ator Kleber Alves, que vive o personagem Rui, a preparação foi um mergulho profundo na mente de quem enfrenta uma dependência.

“Realizei várias pesquisas sobre pessoas que lidam com vícios e as consequências físicas e emocionais da abstinência. Embora Rui não enfrente um vício químico, ele vive uma dependência real, das apostas online. Quis trazer para o personagem essa sensação de vazio”, explica.

Kleber ressalta que a trajetória do personagem serve como um alerta para a realidade de muitos brasileiros. “Ele se envolve com o mundo das apostas, afunda em dívidas e sofrimento, mas descobre que há saída, que é possível pedir ajuda e recomeçar. Quantas pessoas hoje não estão vivendo exatamente isso? A mensagem é clara: mesmo quando tudo parece perdido, existe um caminho de reconstrução”, argumenta o ator.

Dirigido por Arilton Rocha e estrelado também por Danila Mello, o espetáculo é realizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

A Cia Theatron, fundada em 2024, tem como propósito unir arte e educação. Seu trabalho anterior, “Família Pitanga”, abordou a educação financeira, enquanto “O Jogo da Virada” amplia esse compromisso ao tratar, com sensibilidade, a relação entre o ser humano e os jogos de azar.

 

Felpuda

Depois da apresentação de requerimento do deputado Lídio Lopes solicitando...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (8) e domingo (9)

08/11/2025 00h03

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Janet Zimmermann - poeta de MS

"Poesia é algo mais que um pensamento ordenado em linhas. É pegar num impulso o rabo de um sentimento em fuga (...)”

 

FELPUDA

Depois da apresentação de requerimento do deputado Lídio Lopes solicitando estudos para realização de operação tapa-buracos no trecho da rodovia MS-145, um dos seus colegas disse ter concebido brilhante ideia. Durante conversa com amigos, explicou, em tom irônico, que pediria a ele que tenha a mesma preocupação com os incontáveis buracos nas ruas de Campo Grande e que peça à prefeita Adriane Lopes, sua esposa, para que tome providências urgentes, “porque a situação está feia de ver...”

DiálogoPrefeitas, vices-prefeitas, gestoras, primeiras-damas e lideranças femininas de diversas regiões de Mato Grosso do Sul participaram da 2ª edição do projeto Raízes Femininas, idealizado por Keilla Soares Trad (foto). Tendo como tema central “Construindo alternativas para ampliação de acesso à saúde com assistência humanizada”, durante o evento, realizado dia 31 de outubro, foram compartilhados resultados concretos das parcerias com o Hospital São Julião de Campo Grande. As participantes prestaram homenagem à Irmã Sílvia Vecellio, que dedicou décadas de sua vida à direção do hospital. No final, os convidados visitaram o local e encerraram as atividades na capela, onde aconteceram apresentações musicais.
DiálogoFaírte Tebet, comemorando 80 anos neste sábado  
DiálogoGisele Serra Barbosa e Ulysses Serra, que receberam a Medalha do Mérito Legislativo da Assembleia de MS, durante concorrida solenidade.

 Dureza

Vereadores de Campo Grande ficaram “p... da vida” com o não comparecimento da secretária de Finanças Márcia Okama na reunião realizada na quinta-feira, para discussão, principalmente, da urgência do tapa-buracos. Até Marcelo Miglioli, secretário da Infraestrutura, reconheceu que a falta de verba é a causa principal do problema.

"No pulso"

Decididos a ouvir Márcia Hokama, os vereadores aprovaram requerimento convocando a secretária a comparecer no dia 18 deste mês para prestar esclarecimentos sobre as dotações orçamentárias, cronogramas do repasse e liberação de recursos destinados às operações de tapa-buracos e demais obras de manutenção viária da Capital.

Bicudos

Nos bastidores políticos, fala-se que o relacionamento da Câmara com a prefeita Adriane não andaria assim tão harmônico. O fato é que a cobrança da população sobre os problemas na cidade se avoluma e, por mais que sejam feitas as solicitações, a Administração não estaria dando a devida contrapartida. Os humores das excelências não andam nada amigáveis, pois estão “apanhando” dos moradores mais que milho em pilão de fazenda.

Aniversariantes

SÁBADO 
Fairte Nassar Tebet,
Dra. Maria de Lourdes Quevedo, 
João César Matto Grosso Pereira, 
Gerson Claro Dino,
Rosana El Daher Di Giorgio Costa,
Nestor Lemes Barbosa,
Dr. Renato Campos,
Edilene Souza Leles Galvão,
Godofredo Vargas,
Loracy Ireny Klein, 
Renata dos Santos Araújo de Carvalho,
Claudinei Anselmo,
Hélio Loureiro Nattilani,
Jean Rommy de Oliveira,
Camyla Ferreira Alle,
Larissa de Souza Freire,
Eduardo (Dado) Corral Jacintho,
Ana Claudia da Silva,
Hamilton Fernandes da Cunha Júnior,
Guilherme Cambraia de Oliveira,
Cleita Cuyabano Lino,
Joacir Clair Moreira (Cachopa),
Nádia Selingardi Espíndola, 
Ricardo Nabhan de Barros, 
Dr. Alfredo Pinto de Arruda, 
Vanessa Hernando Valdez,
Eulina de Medeiros Vieira,
Fernando Augusto Chacha de Rezende,
Arlei Silva Barbosa,
Carlos Alberto Pereira de Amorim,
Luiz Carlos Telles Júnior,
José Joaquim Ferreira Lins, 
Lúcio Ferreira da Rosa,
Fumitada Kamiya,
Marina Hiroko Shiroma Sakai,
Bruno Sanches Resina Fernandes,
Ariana Cabral Moraes,
Rosângela Kalil Pinheiro,
Alcir Corrêa Coelho,
Nilton Benevides,
Lidia da Costa,
Maria Virginia Pacheco,
Artur Arakaki,
Mary Auxiliadora Montania,
Neusi Cunha de Almeida,
Janete Carneiro Gonçalves,
Roberto Barbosa Razuk,
Maria Luiza Scaff,
Marco Antônio Yarzon Bernal, 
Leandro Assunção Manna, 
Pedro Mendes Fontoura Júnior,
Osvaldo Nakazato,
Dra. Kenia Ádila Rodrigues Curvelo Muassab,
Takao Hishie Nobu,
Anagilda Santana,
Deodato Leonardo da Silva,
Massahide Hiane,
Sandra Regina Alt,
Mara Bethânia Bastos Gurgel de Menezes,
Maria Suely Rodrigues Figueiredo,
Dr. Luiz Alberto Hiroki Kanamura,
Mitsuo Ogawa,
Ayako Matsunaga,
Dra. Glaci Vieira Dutra,
Dr. Nelson Eduardo Morais de Oliveira,
Evaldo Júnior Furtado Mesquita,
Thiago José Maksoud Machado,
Ynácio Akira Hirata,
José Claudio Palangana,
Livia Pinheiro Sleiman,
Bruno César de Souza Trindade.

DOMINGO 
Laís Santiago Louzada da Cruz,
Emerson Belaus de Carvalho Pereira,
Sônia Caldart, 
Dr. Vilson Bertelli, 
Isabel Cristiane Loureiro de Almeida,
Giancarlo Miranda,
Alexandre Ávalo,
Edson Oliveira da Silva,
Luiz Eduardo Pradebon,
Roque Dresch,
José Fernando Vieira Peralta, 
Marco Aurelio da Cruz Montes,
Genilda Ferreira Rocha,
Teodoro Patrocinio Gonzalez,
Elizabeth Antunes Marques,
Marita da Penha Laca de Oliveira,
José Egídio Vendramini, 
Tatiane Donatti, 
Maysa de Oliveira Brum Bueno,
Maria Cristina Simões Corrêa, 
Rubens Riquelme Corrêa,
Celso Correia de Souza,
Cláudio Silva,
Ramona Rodrigues da Silva,
Dr. Dilson Deguti Vieira, 
Dr. Ilson Fernandes Sanches,
Marcílio Atanásio Fontoura, 
Thays Arlete Barros Lima,
Carlos Haroldo Novak,
Nilson Queiróz,
Maria de Jesus Barros de Almeida Lima,
Waldir Sell Júnior,
Luiz Mário Mendes Penteado,
Osvaldo Monteiro de Paula,
Maria Rodrigues Arantes,
José Ademir Rivarola,
Milena de Oliveira Aguiar,
Lucy Mara Gomes,
Amélia Santana Costa,
Levy dos Reis Soares,
Martha Horvath,
Helena Rodrigues Melo,
Lázara Assis Corrêa,
Luiz Henrique Moreira,
Ovídio Melo Lopes,
Maria Beatriz Barbosa,
Gisele Flôres Barreto,
Maria Amanda Perez,
Roberto Escamez,
Glorinha Amadeu Pompeu,
Hélio Bernardo Benites,
Luciene Vaz Baltuilhe,
Marcelo Schneider,
Valdecir dos Santos,
Dra. Lidia Codorniz Delamare Espíndola, 
Elza Albuquerque,
Zilca Iozzi Charbel,
Hélvio Rech,
José Adolar de Castro Filho, 
Livia Aju Myasato,
Noêmia Alves Rocha,
Vânia Vilalba Acosta,
Nelson Moacir Alves Barroso,
Emilio Carlos Bertolini,
Nely Kanashiro Simabuco de Almeida,
Jesuina Guedes da Silva,
Manoel Severino da Silva,
Roney Soares Casemiro,
Etair Aparecida Vieira de Mello,
Haru Hiane,
Maria Beatriz Benitez Féres,
Marcelo Rage Abdalla,
Emilia Fumie Shiota,
Marcelo Krug,
Bruno Duarte Vigilato,
Claudio Nomura,
Marcel Luis Possari dos Santos,
Vania Drosghic

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Adriane reduz pela metade o valor dos plantões de profissionais da saúde
Cortes

/ 23 horas

Adriane reduz pela metade o valor dos plantões de profissionais da saúde

2

Raça Negra tem show cancelado em Campo Grande
Que pena, amor

/ 1 dia

Raça Negra tem show cancelado em Campo Grande

3

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS
política

/ 2 dias

Lucas de Lima está a dois votos de ser o 2° deputado cassado na história de MS

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3533, sexta-feira (07/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 8 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3533, sexta-feira (07/11): veja o rateio

5

Governo estadual injeta R$ 3 bilhões em obras de infraestrutura e pavimentação
Cidades

/ 23 horas

Governo estadual injeta R$ 3 bilhões em obras de infraestrutura e pavimentação

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 dia

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 31/10/2025

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?