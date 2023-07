Pet B+: Seu pet não pode viajar com você nas férias? Conheça alternativas para o período

Correio B+

Série da AppleTV Plus é onde o ator brilha e nos deixa adivinhando

Se você ainda não está acompanhando a série Sequestro no Ar (Hijack), estrelada e produzida por Idris Elba, está atrasado! São apenas sete episódios e já está a todo vapor no terceiro (cada um é liberado às terças-feiras) na Apple TV Plus.

Criada e dirigida por George Kay, da ótima Lupin, da Netflix, e Jim Field Smith, Sequestro no Ar (Hijack) traz suspense no tom certo, uma trama claramente intricada e é de uma qualidade incrível.

Claro que o carisma de Idris leva 80% da ação, mas isso não significa em nada que é um problema. Eu suspeito da intenção e do papel de Sam, há vários sinais de que há muito mais ali do que estamos percebendo.

É uma mescla de 24 com Busca Implacável restritas em um lugar claustrofóbico como um avião.

A história se desenvolve em tempo real do sequestro do título. O voo KA29 que sai de Dubai para Londres, é alvo de uma ação terrorista, mas ainda não sabemos quem está por trás ou por que os passageiros são o alvo da ação terrorista.

Na verdade, não sabemos nem o que querem, mas isso só contribui para a ansiedade. O tempo estimado de viagem é de sete horas, mas circunstâncias adversas forçam aos bandidos a começarem a agir ‘antes’ do esperado e a presença de Sam Nelson (Idris Elba) entre os passageiros pode mudar o curso do plano.

Ele é um talentoso negociador – oficialmente do mundo dos negócios – mas quem acompanha percebe logo que há algo a mais que ainda não sabemos.

A série nos leva a acompanhar a estratégia (aparente) de Sam para salvar todos no avião, afinal ele mesmo só quer chegar em casa e lidar com o fim de seu casamento, mas suas decisões podem contribuir para uma tragédia.

Enquanto está incomunicável no ar, em solo autoridades logo identificam o sequestro e tentam encontrar alternativas para salvar todas as vidas a bordo. Todos correm contra o tempo.

A história seria típica de um filme de 90 minutos com um herói de meia idade salvando o dia, mas Sequestro no Ar consegue esticar a proposta simples e frequente do cinema em episódios inteligentes e tensos, com ótimas atuações (não apenas de Idris Elba).

Nessa fase de “entre safra” de séries, fica minha recomendação para horas de conteúdo que diverte e faz pensar!