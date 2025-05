Più Bello Gelateria guarda história de superação, criatividade e talento

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Aos 36 anos, o enfermeiro Paulo Henrique de Souza, que atuou por mais de duas décadas em sua área, narra com gosto os caminhos que o levaram à concretização do que até pouco tempo atrás não passava de um sonho: mudar de ofício e erguer um empreendimento que lhe tirasse dos atendimentos e plantões em hospitais, podendo desfrutar de uma rotina mais tranquila e de uma maior satisfação pessoal. Tranquilidade no dia a dia talvez ele não tenha conseguido, mas um grande prazer no labor diário, certamente, é o que não tem lhe faltado.

Gosto e muitos sabores bem geladinhos, que refrescam e adoçam o paladar, são atributos disponíveis com folga na Più Bello Gelateria, o negócio que Paulo Henrique inaugurou em janeiro de 2023 e que, desde janeiro deste ano, mudou de endereço, passando a funcionar no Carandá Bosque, na Rua Vitório Zeolla, nº 912. “Foram alguns fatores que corroboraram para a criação do estabelecimento”, conta o simpático sorveteiro.

“Além do forte desejo empreendedor, eu estava muito cansado da área da saúde, na qual trabalhei por mais de 20 anos. E o maior agravante foi a pandemia e o medo de não viver meu sonho, não viver a vida de forma completa, de me ver trancado dentro de um hospital por 72 horas sem sair para ver a luz do sol e de alucinar”, relembra. “Isso me trouxe uma razão muito grande e um desejo muito grande de escrever a minha própria história”, diz Paulo Henrique.

Para viabilizar o projeto de produzir e comercializar guloseimas geladas, ele seguiu um passo a passo que envolve estratégia e uma parceria que encontrou no ambiente doméstico. “Sentamos e analisamos várias possibilidades, mas o sorvete vem muito ao encontro da minha história e do meu sócio e companheiro”, afirma.

DESAFIOS

“Nós dois temos uma ligação muito forte com a sobremesa, talvez eu um pouco mais que ele, mas ambos amamos a sobremesa, e eu, quando criança, vendia picolé nas ruas para ajudar nas despesas de casa e ter uma pequena independência financeira. Ele fazia e vendia geladinho para ajudar a família nas viagens de fim de ano. Analisando nossa história, fizemos curso, contratamos uma consultoria e, depois de aproximadamente seis meses, inauguramos a Più Bello Gelateria”. A sorveteria artesanal também funciona como cafeteria, de terça-feira a domingo, sempre do meio-dia até as 21h.

Paulo Henrique prossegue a trajetória falando sobre os desafios que a dupla enfrentou até abrir as portas no dia 25 de janeiro de 2023. “Não encontramos financiamento, nenhuma instituição financeira acreditou no sonho destes dois malucos. Nós vendemos nosso apartamento, entramos com nossas economias próprias em um empreendimento que não tínhamos ideia de no que ia dar”, diz o comerciante, antes de explicar sobre o conceito da gelateria, que, além de atender “todo mundo que gosta de sorvete, oferece opções personalizadas para diferentes públicos”.

SABORES PESSOAIS

Paulo Henrique diz que a proposta da Più Bello é “escrever história com os nossos produtos. Aqui, cada sabor conta uma história”. Por exemplo, há o sabor da noiva – “lembra a vida da noiva, a infância da noiva, ela chora provando o sabor, ela se emociona” – e o sabor do noivo – “ele lembra do pai, de quando ele ia na praça da cidade de onde morava etc.” E também sabores desenvolvidos para bebês, pessoas com restrições alimentares e para pets. “Aqui não vendemos gelato, escrevemos histórias”, reforça o sorveteiro.

CARDÁPIO

“Definimos o cardápio de um jeito um tanto quanto inusitado”, revela Paulo Henrique. “Amamos criar, amamos sempre trazer novidades. Amamos sempre emocionar os nossos clientes. O desenvolvimento das receitas se dá muito por meio de mensagens que recebemos dos clientes. Por exemplo, já recebemos algo assim: ‘Ah!, uma vez eu fui para o Nordeste e lá eu provei um sabor que tinha laranja com chocolate e um crocante e parecia que tinha café, nossa, eu nunca provei nada tão delicioso, lembro disso até hoje, me emocionei’. Eu salvo isso, levo para cozinha e pronto: nasce um sabor que tem uma linda história ligada a ele”, conta o ex-enfermeiro.

“Esse desejo verdadeiro é de fazer história mesmo, mas história que emociona, de ser lembrado pelo menino que ama o que faz e que ama acolher, que ama atender e que ama muito ter pessoas felizes e satisfeitas com as delícias que ele cria”, emociona-se Paulo Henrique.

O NOME

“O sorvete hoje é meu sustento, minha arte, meu amor”, reitera o comerciante. “Levamos a sério o slogan que adotamos: ‘O gelato que aquece o coração’”. Pensamos muito sobre o nome Più Bello, que quer dizer o mais belo relacionado ao natural, sem pensar em beleza física, sem pensar em procedimentos. Belo do belo mais natural possível. Queremos ser lembrados pelo nosso processo totalmente artesanal e nunca perder essa essência. Nossa base é toda artesanal”, afirma.

“Não utilizamos corantes, conservantes ou gorduras hidrogenadas. Além disso, todo o processo de fabricação é diário e até mesmo os biscoitos crocantes somos nós quem criamos. Nossos ‘sorbets’ utilizam frutas frescas da estação. Nossas geleias de frutas são artesanais e o nosso carro-chefe é o gelato de pistache. Utilizamos um pistache proveniente da Itália, ela é uma das pastas de pistache puro mais premiadas do mundo. Quem come nosso pistache diz que nunca comeu algo parecido. Nossa sobremesa mais procurada é nossa taça oásis de pistache”, apresenta Paulo Henrique. Servido?

Assine o Correio do Estado