Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

TURISMO

Planejamento é fundamental para quem quer aproveitar um bom roteiro de viagem nos feriados de 2026

Para tirar do papel o sonho de curtir as indicações em alta a partir do verão, ou para garantir o passeio de sua preferência, tudo começa com a escolha do destino

Da Redação

Da Redação

21/10/2025 - 10h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Com outubro avançando nas folhas do calendário, o horizonte do fim do ano fica mais perto e, com isso, começa a se abrir também a agenda de possíveis viagens do próximo ano tanto para os turistas de plantão quanto para os viajantes ocasionais.

Um bom planejamento é o primeiro passo para se garantir um – ou mais de um – passeio dos sonhos. E, para planejar, tudo começa com a escolha do destino.

Os feriados prolongados de 2026 prometem ser a desculpa perfeita para conhecer novos lugares e viver experiências inesquecíveis.

Seja em uma escapada de poucos dias ou em uma viagem mais longa, operadores turísticos e outros especialistas nos roteiros destacam que cada pausa no calendário pode se transformar em uma oportunidade de explorar destinos incríveis no Brasil e no mundo.

É de olho nesse desejo latente de muita gente que as operadoras e agências já vão selecionando e começam a indicar, desde setembro, os locais e pacotes ideais para que cada feriado seja aproveitado ao máximo, combinando roteiros variados, preços atrativos e experiências com cultura, lazer e descanso para todos os perfis de viajantes.

Confira, então, as brechas que o calendário de 2026 reserva, mês a mês.

FEVEREIRO

Dizem que, no Brasil, o ano começa mesmo só depois do Carnaval. E para curtir o feriadão da folia, em16 e 17 de fevereiro – segunda-feira e terça-feira –, uma das sugestões é mergulhar no clima vibrante de Salvador (BA) ou do Rio de Janeiro (RJ), onde a folia contagia moradores e turistas.

Já quem prefere fugir das festas pode apostar em destinos surpreendentes, inclusive fora do País, como o Canadá ou o Atacama, no Chile.

ABRIL

Em abril, a Semana Santa, do dia 3 a 5 – sexta-feira a domingo –, ganha um toque especial com a tradicional Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Pernambuco, um espetáculo grandioso e emocionante.

Outra alternativa é embarcar com a família ou amigos para o Peru e vivenciar cultura, gastronomia e história em destinos como Lima, Cusco, Vale Sagrado e Machu Picchu.

Ainda em abril, o feriado de Tiradentes, no dia 21 – terça-feira –, é a chance ideal para uma escapada: Foz do Iguaçu (PR) encanta com suas famosas cataratas, enquanto o Peru continua sendo uma excelente opção internacional de curta duração.

MAIO

O Dia do Trabalho, em 1º de maio – sexta-feira –, pede um respiro. Que tal relaxar nos Lençóis Maranhenses (MA), com suas lagoas cristalinas em meio às dunas? Já quem busca sofisticação pode optar por Dubai, nos Emirados Árabes, onde tradição e modernidade se encontram em experiências únicas.

Os Lençóis Maranhenses - Foto / Divulgação

Dubai atrai cada vez mais visitantes brasileiros, interessados tanto na sofisticação das opções de compra quanto na possibilidade de conhecer um pouco da cultura do Oriente Médio.

JUNHO

O clima junino toma conta de João Pessoa (PB) no feriado de Corpus Christi, no dia 4 – quinta-feira –, com festas típicas, música e muita alegria.

Para quem deseja sair do País, além do Peru, operadores indicam a Turquia, onde é possível combinar a data com um roteiro envolvendo os tesouros turísticos de Istambul, maior cidade do país, e outros encantos, com todo o charme diferenciado da Europa Oriental.

A Mesquita Azul, em Istambul (Turquia) - Foto / Divulgação

SETEMBRO

Na Independência do Brasil, em 7 de setembro – segunda-feira –, destinos de natureza e cultura são os protagonistas.

Fernando de Noronha (PE) oferece praias paradisíacas e mergulhos inesquecíveis, enquanto alguns roteiros na Itália podem ser perfeitos para quem deseja explorar novas descobertas, como os sabores e paisagens do Mediterrâneo.

OUTUBRO

O feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, no dia 12 de outubro – segunda-feira –, fica sob medida para momentos em família. Em Goiás, há opções refrescantes como o Rio Quente Resorts, com o parque aquático Hot Park, que garante diversão e descanso.

Já para quem quer transformar o feriado em uma experiência inesquecível para os pequenos e – para muitos adultos também – Orlando (EUA) é a escolha certa, com os parques da Disney, Universal e diversas atrações para todas as idades.

NOVEMBRO

Em Finados, 2 de novembro – segunda-feira –, o ideal é viajar para destinos mais tranquilos. Bento Gonçalves (RS) é um convite para degustar vinhos e vivenciar a cultura italiana da Serra Gaúcha, enquanto Curaçao surpreende com suas praias caribenhas de águas azul-turquesa.

Ainda em novembro, há dois feriados: Proclamação da República, no dia 15 – domingo – e Consciência Negra, no dia 20 – sexta-feira–, ideais para viagens como: Jericoacoara (CE), com suas lagoas e dunas; Maragogi (AL), conhecido como o “Caribe brasileiro”; Punta Cana (República Dominicana), com seus resorts all inclusive à beira-mar; Colômbia, que reúne cultura, praias e hospitalidade latina; ou a Tailândia e seu deslumbrante Festival das Lanternas.

DEZEMBRO

No Natal, 25 de dezembro – sexta-feira –, dois cenários especiais se destacam: em Gramado (RS), o Natal Luz transforma a cidade em um conto de fadas com desfiles, shows e decoração mágica; e, na Europa Central, quem sonha com uma celebração no exterior pode viver a magia dos Mercados de Natal, com saídas exclusivas nos pacotes de diversas agências.

A Igreja Matriz de São Pedro, em Gramado (RS)A Igreja Matriz de São Pedro, em Gramado (RS) - Foto / Divulgação

Por fim, para celebrar o Réveillon, em 31 de dezembro e 1º de janeiro – quinta e sexta-feira –, em grande estilo, uma das dicas mais recorrentes, que segue firme entre as principais indicações, é viajar para Trancoso (BA), famoso por suas festas sofisticadas à beira-mar, ou Nova York (EUA), com a icônica contagem regressiva na Times Square.

Vale lembrar que, para os sul-mato-grossenses, o feriado de aniversário do estado vai cair num domingo (11 de outubro), e quem mora em Campo Grande poderá aproveitar o feriado de aniversário da Capital no dia 26 de agosto, que cairá numa quarta-feira em 2026.

Programe-se!

>> SERVIÇO

Para mais detalhes, confira mais informações ou pacotes oferecidos por algumas agências:
www.abreutur.com.br
www.cvc.com.br
www.veromundoviagens.com.br/
www.premier.tur.br/

Assine o Correio do Estado

SAÚDE

Saiba como se organizar para dormir melhor e ter uma boa saúde cerebral

O sono de qualidade é um dos principais pilares de uma boa saúde cerebral e a falta dele prejudica em vários níveis o funcionamento cerebral; saiba como se organizar para ter melhores noites de descanso

20/10/2025 09h30

Compartilhar
Responsável por eliminar substâncias que danificam os neurônios quando acumuladas, processo vital para manter a integridade das conexões sinápticas e o bom desempenho cognitivo

Responsável por eliminar substâncias que danificam os neurônios quando acumuladas, processo vital para manter a integridade das conexões sinápticas e o bom desempenho cognitivo Foto / Divulgação

Continue Lendo...

Dormir bem é muito mais do que descansar o corpo, é dar ao cérebro a oportunidade de se reorganizar, reparar conexões e consolidar memórias. De acordo com o neurocientista Fabiano de Abreu Agrela, noites maldormidas têm um custo alto para a mente.

“A privação de sono acelera processos neurodegenerativos, reduz a capacidade cognitiva e, com o tempo, pode levar o cérebro a envelhecer de forma precoce. Durante o sono, principalmente nas fases profundas, o cérebro realiza funções essenciais para a regeneração celular e a limpeza de resíduos tóxicos, como a beta-amiloide, proteína associada ao desenvolvimento do Alzheimer”, diz o PhD em Neurociências.

“É durante o sono que o cérebro ativa o sistema glinfático, responsável por eliminar substâncias que, se acumuladas, danificam os neurônios”, explica o neurocientista. Esse processo, segundo ele, é vital para manter a integridade das conexões sinápticas e o bom desempenho cognitivo.

“Quando há privação ou fragmentação do sono, esse sistema de ‘limpeza’ não funciona adequadamente, o que pode gerar inflamação cerebral crônica e comprometer o metabolismo neuronal”, explica Agrela.

ENVELHECIMENTO PRECOCE

Pesquisas recentes em neurociência mostram que dormir menos de seis horas por noite de forma recorrente está associado à redução do volume cerebral em áreas como o hipocampo, responsável pela memória e a aprendizagem, e o córtex pré-frontal, envolvido na tomada de decisões e no controle emocional.

Dr. Fabiano explica que essa perda estrutural é comparável ao envelhecimento natural acelerado.

“A privação de sono prolongada reduz a neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro de se adaptar, aprender e se recuperar de lesões. Além disso, a falta de sono afeta a produção de neurotransmissores como dopamina, serotonina e acetilcolina, fundamentais para o equilíbrio emocional e o foco”, afirma.

O CÉREBRO E O CORPO

Os efeitos da privação de sono não se limitam ao sistema nervoso. Dormir pouco aumenta o risco de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade e depressão, condições que também estão associadas ao envelhecimento precoce do organismo.

“O sono regula o metabolismo, a pressão arterial e os hormônios do estresse. Quando o corpo não entra em repouso adequado, o sistema nervoso simpático fica constantemente ativado, como se estivéssemos em alerta. Isso desgasta o organismo, e o cérebro paga o preço”, ressalta dr. Fabiano.

LONGEVIDADE CEREBRAL

Para o neurocientista, cuidar do sono é investir na longevidade cognitiva. Ele destaca que dormir bem não é um luxo, mas uma necessidade biológica. “O sono é o principal aliado da neuroproteção.

Sem ele, o cérebro envelhece antes do tempo, perdendo sua capacidade de se regenerar e de aprender. Dormir é, literalmente, uma forma de manter a juventude do cérebro”, reforça o especialista.

COMO DORMIR MELHOR

Higiene do sono é um termo que agrupa comportamentos e rotinas que estão diretamente relacionados ao momento do sono e que ajudam o indivíduo a dormir bem e ininterruptamente.

Inclui desde praticar hábitos saudáveis diurnos até organizar um ambiente propício para a hora do descanso. Confira, a seguir, 10 dicas que tornarão o seu descanso mais saudável e confortável.

DE OLHO NA HORA

Estabeleça horários para dormir e acordar. A primeira dica para ter um sono tranquilo e ininterrupto todas as noites é ser consistente com seus horários. O ideal é tentar ir dormir e acordar nos mesmos horários todos os dias, incluindo os fins de semana.

Dessa forma, o seu cérebro e o seu corpo conseguem entender a rotina e a necessidade do descanso naquele período, tornando o momento do sono mais natural e proveitoso. Porém, se os seus horários são muito inconstantes, não tente modificá-los de uma só vez. Faça pequenos ajustes, de uma hora a duas horas, até se acostumar com a nova rotina.

PRIORIZE O SONO

A princípio, escolher ter um tempo menor de sono para trabalhar, estudar ou ir a um compromisso social é algo natural e que acontece ocasionalmente com todo mundo. Mas nunca se esqueça de que o sono deve ser uma prioridade no dia a dia. Quanto mais você bagunçar seus horários de descanso, mais difícil pode ser ter um sono de qualidade.

ROTINA

Você sabia que a forma como você se prepara para dormir também pode determinar a facilidade em adormecer? Seguir as mesmas etapas todas as noites, por mais simples que sejam, como colocar o pijama e escovar os dentes, reforçam para a sua mente que é hora de dormir.

Para te ajudar a descansar, você também pode adicionar algumas técnicas de relaxamento antes do horário de se deitar, como meditação, ouvir músicas suaves, um alongamento leve ou ler um livro.

DE DIA, NÃO

As crianças menores de cinco anos precisam de uma soneca diurna em sua rotina. Já para os adultos ela acaba se tornando desnecessária e pode atrapalhar o sono noturno. Assim, a exceção só é válida em dias que você estiver precisando muito repor as energias. Porém, evite uma duração superior a 30 minutos e prefira cochilar no início da tarde.

O AMBIENTE

De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o ambiente do quarto precisa ser adequado para a promoção do sono. Portanto, é importante ter um colchão, travesseiros e roupas de cama confortáveis, pouca ou nenhuma iluminação, desligar os aparelhos que possam causar ruídos e ajustar a temperatura de forma agradável. Velas ou aromatizantes com cheiros leves também podem ajudar a induzir o relaxamento.

TRANQUILIDADE

Antes de se deitar, procure antecipar e impedir situações que possam atrapalhar seu descanso, até mesmo outras pessoas. Converse com quem mora com você para diminuir os ruídos após certo horário. Caso os barulhos sejam externos e incontroláveis, você pode optar pelo uso de tampões de ouvido.

Além disso, para quem se incomoda muito com a luminosidade, vale adequar suas cortinas para umas mais pesadas ou usar uma máscara para os olhos.

ALIMENTAÇÃO

É importante encontrar um horário adequado para o jantar que não seja muito próximo da hora de se deitar e dar preferência aos alimentos mais leves neste período, evitando, assim, possíveis indisposições.

Ademais, os especialistas recomendam que não sejam consumidos à noite os alimentos que são estimulantes por conterem cafeína, como café, chá preto, chá verde, chocolate e refrigerante.

HÁBITOS SAUDÁVEIS

Quando falamos de incorporar bons hábitos no seu dia a dia para que seu organismo fique mais equilibrado, não são só aqueles que se relacionam com a hora de dormir. Pelo contrário, a adoção de uma rotina geral mais saudável e algumas atividades diurnas podem apoiar seu ritmo circadiano e diminuir as chances de um sono fragmentado.

Assim, para dormir bem, procure se expor à luz do sol todos os dias pela manhã, evite fumar cigarro, pois a nicotina é um estimulante, e reduza o consumo de álcool, conhecido por bagunçar sua sensação de sono. E não se esqueça de praticar atividades físicas regularmente.

Além de todos os benefícios para o corpo e a mente, os exercícios lhe deixam mais cansado e o sono acaba se tornando mais natural.

NADA DE ELETRÔNICOS

Estudos já comprovaram que a luz azul produzida pelos dispositivos eletrônicos, como celular, tablet, televisão e computador, pode interferir nos processos naturais da promoção do sono, estimulando o cérebro a ficar desperto.

A recomendação é se desligar do mundo digital de 30 a 60 minutos antes de dormir e, quando precisar utilizar os aparelhos à noite, ajustar as configurações que reduzem ou filtram a luz das telas.

CAMA É PARA DORMIR

De acordo com a Sociedade Brasileira de Psicologia, restringir o uso da sua cama apenas para o descanso – e, naturalmente, para as relações íntimas – ajuda a construir a ligação em sua mente entre o local e o ato de dormir.

Portanto, tente não praticar outras atividades deitado, mesmo assistir a um filme, pois isso provoca a excitação cognitiva e fisiológica e lhe afasta do estado de pré-sono.

DIÁLOGO

A continuarem as operações das autoridades policiais para combater a onda...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (20)

20/10/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Caio Fernando Abreu - escritor brasileiro
"Nada em mim foi covarde, nem mesmo as desistências: desistir, ainda que não pareça, foi meu grande gesto de coragem”

Felpuda

A continuarem as operações das autoridades policiais para combater a onda de atos de corrupção que convergem em direção a alguns gestores municipais, o distinto eleitorado terá que ir se acostumando a, em vez de ir até os prédios das prefeituras, ter de dar uma passadinha pelas unidades prisionais onde as figuras estarão “despachando”. Alguns deles não levaram seis meses sentados na cadeira para, como se estivessem sentando em molas, serem impulsionados em direção aos cofres públicos como se fossem deles,a fim de se locupletarem. Perderam o rumo e o prumo. Afê!

Diálogo

Conciliação

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) participará, entre os dias 3 e 7 de novembro, da 20ª Semana Nacional de Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em todo o País.

Mais

A iniciativa, tradicionalmente aderida pelo Poder Judiciário estadual, tem como objetivo mobilizar magistrados, servidores, advogados e a sociedade em geral para a disseminação da cultura do diálogo e da pacificação social.

DiálogoClaudio de Souza e Nelly Braga de Souza - Foto: Studio Vollkopf
DiálogoMali Borges e Gigi Hadid - Foto: BFA

Tesoura

A partir de novembro, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande pretende promover corte de 5% nos gastos da Casa, para enfrentar os tempos bicudos que vêm pela frente, principalmente, pela estimativa de não crescimento da receita para o próximo ano. Os “barnabés” estão com orelhas em pé, pois conversa é que ou se reduz salários ou terão que ser feitas exonerações entre as equipes.

"Isca"

Nos bastidores, há quem diga que o vereador Marcos Trad (PDT) “jogou uma isca” e que alguns dos representantes da direita caíram direitinho. Ele apresentou moção de repúdio contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que criticou posição manifestada pela senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias (PP) durante entrevista, quando, entre outras coisas, a parlamentar cita alguns nomes de possíveis “presidenciáveis”.

Estranho

A proposta foi aprovada,mas político antenado que só achou muito estranho um vereador de partido de esquerda e da base de Lula sair em defesa de um dos principais nomes ligados a Jair Bolsonaro. A moção 
de repúdio, no caso, é justamente contra o filho do próprio ex-presidente. Mais estranho ainda, disse, é que até o PT votou a favor da proposta, com exceção apenas do PL. Assim, o pedetista conseguiu colocar partidos de centro-direita contra um dos expoentes da direita, contribuindo para ampliar ainda mais o “racha”.

Aniversariantes

  • Dra. Mariana Medina de Almeida, 
  • Filipe Fernandes Reinoso,
  • Sandra Alves, 
  • Matusalém Sotolani, 
  • Dionéia Bambil Dias Rigo, 
  • Ana Leda Barbosa, 
  • Albertino Antonio Gomes,
  • Adão Cabral Mansano,
  • Jacintho Honório Silva Filho,
  • Grimaldo Macario da Cunha,
  • Mario Roberto de Souza,
  • Oswaldo Pio Andrighetto,
  • Nelson da Silva Freitas,
  • Kátia Mello Cesar Corazza,
  • Olimpio Massal Katayama,
  • Hélio Mandetta Sobrinho,
  • Ana Marta Zafalon Beraldo,
  • José Josino de Andrade Neto,
  • Athayde Nery de Freitas Júnior,
  • Alexandra Barbosa dos Santos Golin,
  • Lorena Posser,
  • Romario de Souza Brandão,
  • Dra. Nerzita Martins de Carvalho Sayd, 
  • Heloisa Bruna Grubits, 
  • Edileia Mora Caceres,
  • Jorge Nehme Scaff, 
  • Allan Ribeiro de Oliveira,
  • João Dorival de Souza Nogueira,
  • Amanda Corrêa Basmage,
  • Sebastião Pereira Martins,
  • Keyla Venturini,
  • Kelly Venturini,
  • José Oliveira Brandão Filho,
  • Marcia Medeiros,
  • Wilmar Monteiro,
  • Eloah Maria do Rosário de Andrade,
  • Jatyr Mastriani de Godoy,
  • Dr. Lauro Bulaty,
  • Maria Santana de Mello,
  • Ewerton Márcio dos Santos Leite (Márcio Krika),
  • Rafaela Lopes Faleiros,
  • Walkiria Neves, 
  • Abel Nunes Proença,
  • Sandra Maria Assis Daros, 
  • Tiago Martins Pithan,
  • Maria Silene Nabhan, 
  • Ana Lidiane Oliveira,
  • Odete Nunes Coinete,
  • Dulce Alves Campos,
  • João Nogueira de Menezes,
  • Fabiana Ferreira Machado,
  • Renato Monteiro Diniz Junqueira,
  • Naomi Kurle de Avilés,
  • Darcy Gomes Garrido,
  • Nelson Aquena,
  • Valda Bessa Costa,
  • Maria Bruna de Abreu,
  • Emília Barcellos,
  • Tecla Mello de Campos,
  • Marcelo Salimon,
  • Gotardo Malagoli,
  • Pedro José de Vasconcelos Souza,
  • Adilson Valério Herradon,
  • Emília Thal,
  • Ataíde Batista Neto,
  • Paulo Nantes Abuchaim,
  • Jacqueline de Almeida Martins Locatelli, 
  • Michelle Marques Tabox Garcia de Oliveira, 
  • Ariane Candado Barradas,
  • Raimundo Nasion de Aguiar,
  • Shirlei Borralho,
  • Marisa Aleixo,
  • Nely Alencar Lima,
  • Enir Canhete,
  • Gilmar Elias Batista,
  • Graciela Amaral,
  • Celina Pontes de Siqueira,
  • Elika Ferreira Gonçalves,
  • Ana Cristina Michels Barbosa,
  • Glicemari Martins Roggia,
  • João Cláudio Ventura Chaves,
  • Nivaldo Isidoro Oliveira,
  • Suely Maria Roaman de Arruda,
  • Marcella Ribeiro Filizzola,
  • Sérgio Luiz Paschoal Alves Corrêa,
  • George Tsuge,
  • Francisco Hilton de Souza Alves,
  • Augusto Corrêa da Costa Fiaes,
  • Antonio Yukishigue Tanaka, 
  • Jesus Teodoro de Freitas,
  • Jefferson dos Santos Rodrigues de Amorim,
  • Simone Alves Dias Prandini Anderson da Silva,
  • Edson Roberto Roque,
  • João Antonio da Costa,
  • Michelle Guimarães Arantes,
  • Keila Lucena,
  • Carlos Henrique Moreira,
  • Dirceu da Silva,
  • Gilberto Carlos Ferreira,
  • Marco Antonio Machado,
  • Jorge Luiz Carrara,
  • Maria Luiza Bordon Trelha,
  • Ana Priscila Pires Moreira Recalde,
  • Fábio Garcete de Almeida,
  • Thadeu Trindade Gonçalves Nantes.

*Colaborou Tatyane Gameiro

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Loteria Federal extração 6010-0, sábado (18/10): veja o rateio

2

Quatro municípios de MS estão entre os 20 maiores do agro nacional
Agropecuária

/ 1 dia

Quatro municípios de MS estão entre os 20 maiores do agro nacional

3

Ex-candidato a vereador é executado no Shopping China
Cidades

/ 22 horas

Ex-candidato a vereador é executado no Shopping China

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3516, sábado (18/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3516, sábado (18/10): veja o rateio

5

Por falta de verba, Festival Cultural do Chamamé é deixado de lado em Campo Grande
CULTURA

/ 2 dias

Por falta de verba, Festival Cultural do Chamamé é deixado de lado em Campo Grande

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 14 horas

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/10/2025

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 2 semanas

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo