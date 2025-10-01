Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

População do Japão com mais de 100 anos ultrapassa 99 mil e reacende debate sobre longevidade

Para a cirurgiã plástica Elodia Ávila, especialista em longevidade, os números reforçam a bimportância de hábitos consistentes e de políticas públicas que priorizem a qualidade de vida

Da Redação

Da Redação

01/10/2025 - 10h00
O Japão voltou a chamar a atenção mundial com mais um recorde notável: 99.763 pessoas com 100 anos ou mais vivem atualmente no país, segundo dados do governo. O número representa um aumento de 4.644 indivíduos em relação ao ano anterior e marca o 55º ano consecutivo de crescimento nessa faixa etária. A população total do país gira, atualmente, em torno de 124 milhões de pessoas.

A maioria absoluta dos centenários é formada por mulheres, que somam 87.784 contra 11.979 homens, atingindo aproximadamente 88% do total da população centenária.

Em média, são 80,58 centenários a cada 100 mil habitantes, mas a proporção varia. A província de Shimane, no sudoeste do Japão, lidera, com impressionantes 168,69 centenários por 100 mil pessoas.

“Esses dados não mostram apenas longevidade, mas também resiliência cultural. O Japão ensina ao mundo que envelhecer com saúde é resultado de escolhas diárias e de um suporte coletivo bem estruturado”, afirma a cirurgiã plástica Elodia Ávila, especialista em longevidade saudável.

AVANÇO E DESAFIO

Apesar do marco, o país vive um paradoxo. Em 2024, o Japão perdeu mais de 900 mil habitantes, resultado do baixo índice de natalidade e de um número recorde de mortes. O governo classificou o cenário como uma “emergência silenciosa”, adotando medidas para apoiar famílias e estimular a natalidade.

Desde 1963, quando apenas 153 japoneses haviam completado 100 anos, a nação tem visto um crescimento exponencial dessa população. Hoje, os novos centenários recebem uma carta e um presente do primeiro-ministro, como forma de reconhecimento pela contribuição à sociedade.

POR QUE TANTOS?

Pesquisadores apontam que não existe uma única causa para a longevidade japonesa. Trata-se da soma de fatores biológicos, sociais e culturais. Confira, a seguir, os principais motivos apontados pelos especialistas que estão levando a população centenária do país a aumentar cada vez mais.

ALIMENTAÇÃO

Alimentação equilibrada é um dos fatores para o crescimento do número de centenários japoneses. A dieta tradicional mais comum por lá, rica em peixe, soja, vegetais e chá verde, com baixo consumo de gorduras saturadas, está associada à prevenção de doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer.

ZONAS AZUIS

Regiões como Okinawa, no centro-sul do país, de onde descende grande parte da colônia japonesa sul-mato-grossense, são estudadas por seus hábitos culturais e sociais que favorecem a vida longa. São, por isso, chamadas de zonas azuis.

SISTEMA DE SAÚDE

Um sistema de saúde universal também ajuda a vida a ir mais longe na terra do sol nascente. Desde o pós-guerra, o Japão garante acesso amplo à saúde, priorizando prevenção e qualidade de vida. 

Bom lembrar que o SUS brasileiro costuma ser apontado por observadores estrangeiros como referência internacional, embora precise avançar em muita coisa no quesito “terceira idade”.

ESTILO DE VIDA

Um estilo de vida ativo, que previne e combate o sedentarismo, é outro motivo que faz a população japonesa viver mais.

Caminhadas, rotinas simples e vínculos comunitários fortalecem corpo e mente, reforçam a sensação de pertencimento e fazem um bem danado à auto-estima.

GENÉTICA E AMBIENTE

Em qualquer canto do planeta, a genética e o ambiente não podem ser dissociados quando se coteja a longevidade de uma população, mas o contexto geral de onde se vive acaba sendo mais determinante.

Embora a biologia tenha influência, os especialistas reforçam que hábitos e políticas públicas pesam mais.

“Não é apenas o que se come, mas como se vive. A disciplina alimentar, a prática constante de atividades e o senso de comunidade são pilares que precisamos valorizar em qualquer país”, comenta Dra. Elodia Ávila.

TOP DOS 100+

Apesar da liderança japonesa, outros países também apresentam números relevantes no que diz respeito a viver bastante. 

A China conta com mais de 41 mil centenários, a Índia com 39 mil, a Tailândia com quase 29 mil e a Coreia do Sul com 8.474. Ainda assim, nenhum supera a proporção japonesa, que reflete uma expectativa média de vida de 84,5 anos, uma das mais altas do planeta.

“Quando olhamos para o Japão, vemos que a longevidade não é um privilégio isolado, e sim uma construção coletiva. Se quisermos envelhecer bem, precisamos começar agora, investindo em saúde, equilíbrio emocional e vínculos sociais”, opina a médica.

MEMÓRIA

MIS expõe fotografias de Rachid Waqued sobre a Noroeste do Brasil

Exposição de fotografias de Rachid Waqued sobre a estrada de ferro Noroeste do Brasil, que estreou em 2014, ganha nova temporada no Museu da Imagem e do Som (MIS); registros mostram as estações, locomotivas e vagões, além da paisagem humana

30/09/2025 10h00

O fotógrafo Rachid Waqued: viagens noturnas de Ponta Porã a Corumbá

Mais de uma década depois, a exposição “Nos Trilhos da Memória”, com fotografias de Rachid Waqued sobre a estrada de ferro Noroeste do Brasil, volta a entrar em cartaz no Museu da Imagem e do Som (MIS). A mostra foi reinaugurada na noite de sexta-feira, ainda como parte da 19ª Primavera dos Museus (que foi de 22 a 28 deste mês), e segue aberta ao público, com entrada franca, até o dia 12 de novembro.

Na época de sua estreia, em 2014, a mostra buscava destacar o centenário da estrada de ferro Noroeste do Brasil, cuja malha de 1.622 quilômetros ligava Bauru (SP) à Corumbá (MS). Por meio de conexão, os trilhos levavam os passageiros até Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

A falta de uma efeméride mais redonda não reduz o viço nem a importância das imagens. O público tem a oportunidade de embarcar numa espécie de volta no tempo, tendo vivido ou não os tempos de um meio de transporte que, mais do que levar pessoas, ajudou a plasmar um modo de vida.

O fotógrafo Rachid Waqued afirma que sempre teve uma ligação muito grande com a ferrovia. “Eu ia muito a Ponta Porã, então eu pegava o trem à noite e amanhecia em Corumbá. Também fui muito a Ponta Porã, pela ferrovia, que tinha um trem que era de um vagão só.

Então, nessa época, a Funarte [Fundação Nacional de Artes] resolveu fazer um projeto de documentação de coisas da região e aí a gente propôs para eles, eu e o Cândido Alberto da Fonseca, para fazer um documento da Noroeste”, relembra Waqued.

“Então a gente propôs um projeto, esse projeto foi aprovado, veio dinheiro para a Universidade Federal, já que, na época o Cândido era da Universidade Federal; conversei com o pessoal da Rede [ferroviária], e o pessoal da Rede se engajou num projeto também, me liberando para eu viajar quando quisesse, a hora que quisesse, totalmente sem custo. Então eu comecei a viajar e fotografar as estações, fotografar as pessoas que usavam o trem”, conta o fotógrafo.

Para Waqued, é muito importante o resgate desta exposição, que ficou em cartaz pela primeira vez há mais de uma década. A operação com passageiros foi encerrada em 1996. A última passagem do trem dentro dos limites de Campo Grande, fora da zona urbana, ocorreu justamente em 2014, ano da primeira temporada da mostra fotográfica.

“Acho que é muito importante, porque é uma exposição da época dos 100 anos da chegada da Noroeste do Brasil. Acho que essa aqui é a segunda vez que as pessoas estão vendo esse material porque, depois daquela lá, não teve mais exposição nenhuma, não teve mais nada, o material ficou guardado no acervo do MIS”, diz o fotógrafo.

MEMÓRIA AFETIVA

A nutricionista Tatiana Altino de Almeida da Silva decidiu visitar a exposição em razão da memória afetiva que ela suscita. “Eu lembro quando andei pela primeira vez de trem para Corumbá. Quando eu tinha cinco, seis anos de idade. E foi uma experiência muito única, muito legal”, afirma.

“É uma memória afetiva que os trens poderiam ter continuado para poder ter essa viagem entre municípios. É uma memória afetiva muito boa. Muito bonitas as fotos, gostei bastante dos detalhes, das fotos, dos tickets. Achei bem interessante, bem detalhado, as fotos em preto e branco, depois coloridas, achei muito bonito, achei bem legal”, diz Tatiana.

O jornalista Daniel Lacraia veio a convite de uma amiga. Para ele, a ferrovia está na memória afetiva do campo-grandense. “Eu, como campo-grandense, tenho uma memória afetiva da ferrovia e queria ver essas fotos. Gosto de fotografia, gosto do MIS, gosto do espaço, do momento de cultura, um pouco de rememorar a nossa história também”, afirma Lacraia.

“As fotos são ótimas, são bem trabalhadas, é ótimo ver um pouco de nós. Aparentemente são antigas. Eu peguei o final da ferrovia, estou com 36 anos. Eu corria atrás do trem. Hoje conhecida como a Orla Morena, era uma região que ficava no (sic) meu colégio e a gente sempre ficava gritando animado com a ferrovia passando. Era divertido e hoje é muito bonito ver também a Orla Ferroviária, ver a marcação do trilho em si. Gosto bastante”, diz o jornalista.

ESPAÇO NOVO

“Essa exposição era uma das mais importantes que nós temos no nosso acervo, na nossa reserva técnica. Resolvemos reeditá-la em função da importância que a estrada de ferro teve para Mato Grosso do Sul, tanto do ponto de vista cultural quanto econômico”, diz o coordenador do MIS, Márcio Veiga, que destaca o perfil de público do museu – “uma grande visitação de escolas, de crianças e de adolescentes”.

Veiga lembra que muitos dos jovens nunca viram um trem em funcionamento. “É uma oportunidade de despertar a imaginação e a memória e a história. A exposição ocupa o espaço novo que estamos criando aqui no museu. Estamos fazendo uma pré-estreia de uma nova galeria, que está sendo finalizada. Resolvemos colocar essa exposição exatamente para ver a aceitação, a dinâmica do público e tudo o mais.

O horário para visitação à exposição “Nos Trilhos da Memória” é de segunda-feira a sexta-feira, das 7h30min às 17h30min, e, aos sábados, das 8h às 13 h, no Memorial da Cultura e da Cidadania, 3º andar, na Av. Fernando Corrêa da Costa, nº 559, Centro. A exposição segue até o dia 12 de outubro.

Diálogo

Inquérito Civil foi instaurado pelo Ministério Público de MS para investig... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (30)

30/09/2025 00h01

Diálogo

John Lennon - cantor e compositor britânico

"... Mas a verdade é que o presente é o único momento que realmente temos. O futuro é incerto e o passado já se foi. Portanto, viva agora, ame agora, faça agora. O tempo não espera por ninguém”.

Felpuda

Inquérito Civil foi instaurado pelo Ministério Público de MS para investigar a insuficiência na oferta de consulta em cardiologia adulta no Sistema Único de Saúde (SUS) em Campo Grande. São mais de 2,5 mil pessoas aguardando na fila. De acordo com a promotoria, o tempo de espera é um dos pontos mais críticos e, para se ter uma ideia, o caso mais antigo é de junho de 2024, prazo esse considerado excessivo para atendimentos eletivos, comprometendo o direito à saúde dos pacientes, garantido na Constituição. Para buscar soluções imediatas e concretas, o MPE enviou ofício a Secretaria Municipal de Saúde, exigindo a apresentação, em 20 dias, de um plano de ação detalhado. Como se vê...

Começo

Político escolado que só, afirma que com o atual cenário político, não se pode dizer que “Inês está morta”. Segundo ele, definições somente acontecerão quando for aberta a janela partidária.

Mais

Isso se dará a partir de março, para deputados estaduais e federais mudarem de partido, sem perda de mandato. Aí então, disse ele, é que se saberá quem vai para onde e quem apoiará quem.

Diálogo

Aluna da Escola Municipal Indígena Gabriel Laureano, Mariah Ester Cabrocha Miranda, de 12 anos, ficou entre as seis primeiras colocadas de todo o Brasil no 2º Concurso de Desenho da Defensoria Pública da União. A disputa teve como tema “Contribuições dos Povos Indígenas e Quilombolas para o Enfrentamento da Emergência Climática e Justiça Ambiental”. O trabalho da estudante retrata a preocupação das comunidades indígenas com a preservação da natureza, contrastando o equilíbrio do planeta com os impactos da poluição e da degradação ambiental. “Eu quis mostrar no meu desenho como nós, povos indígenas, cuidamos da terra. A natureza é nossa casa e precisamos cuidar dela para que ela não adoeça. O planeta é responsabilidade de todos nós”, afirmou.

DiálogoJanet Zimmermann, que hoje, das 18h às 20h, lança o livro “Ácaros de Ícaros – Metapoesia”. Será na Doce Lembrança, que fica na Rua Dom Aquino, nº 2.055, em Campo Grande

 

DiálogoSilvia Braz

Cadeira

Mais nomes surgem como possíveis “candidatos” a ocupar a Secretaria da Casa Civil, tão logo o cargo esteja vago com a saída de Eduardo Rocha: o de Marcus Vinícius Perez, conhecido como Markito, secretário-executivo de Gestão Política da Capital, que exerce a função desde dezembro de 2024, quando deixou a chefia de gabinete do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha. O outro é o diretor-superintendente do Sebrae, Cláudio Mendonça. Resta esperar para conferir.

Do time

Os dois têm fortes ligações políticas com a senadora Tereza Cristina Correa da Costa Dias. Cláudio Mendonça chegou a ser cogitado como primeiro suplente da senadora, mas acabou perdendo o espaço para o Tenente Portela, por escolha pessoal de Bolsonaro. Markito, por sua vez, já foi chefe de gabinete de Tereza Cristina, quando esta cumpriu mandato de deputada federal e a assessorou no Ministério da Agricultura.

Cajadada

Nos bastidores, dizem que a fórmula do petista José Dirceu funcionou em Mato Grosso do Sul. Com uma só cajadada teria conseguido atrapalhar os entendimentos da direita para o Senado; colocou os irmãos Trad em um impasse e ainda contribuiu para que bom êxito na disputa eleitoral fique mais difícil. Fábio Trad não agregaria o PT em torno de sua possível candidatura seja ao governo ou a deputado federal; Nelson Trad Filho não teria perfil de esquerda e Marcos Trad se filiou ao PDT, da base aliada de Lula, porque foi recusado por outros partidos.

