Porto Folia agita Murtinho e lota Praça de Eventos: hoje tem escolha do melhor bloco

A Influência da carta da Estrela do Tarô na Semana do Carnaval. Conte com boas energias e boa sorte neste período!

Carnaval, a época festiva que encanta multidões com suas cores vibrantes, energia contagiante e um espírito de alegria sem igual.



No entanto, além de toda a diversão e celebração, o Carnaval também pode ser uma oportunidade para buscarmos significados mais profundos e nos conectarmos com as energias sutis que permeiam esse período. Uma forma de fazer isso é explorando a influência da carta da Estrela do Tarô durante a semana de folias.

Com esta carta, atraímos esperança, sorte, positividade, fé e, sem dúvida, beleza. A energia aquariana deste arcano nos torna particularmente menos críticos e favorece a conexão das pessoas umas com as outras, sem pré-julgamentos.

A Estrela favorece aos artistas de todas as áreas para criarem coisas belas: desde fantasias, carros alegóricos, música, poesia... É um momento de alegria onde você tem tudo para brilhar! Quem sabe nos bailes, festas, blocos ou na própria avenida?!



Também significa um momento de renascimento, onde você pode se reinventar e se permitir ser mais autentico e natural. Em outras palavras: ser você mesmo.

Para quem não é de samba, este arcano favorece a fé e a espiritualidade. Bom momento também para aproveitar a paz ao se afastar de tudo ou até fazer um retiro espiritual. Quem sabe?!

A carta da Estrela é um símbolo de esperança, renovação e confiança. Ela representa um momento de cura, equilíbrio e harmonia interior.



Durante a semana do carnaval, essa carta traz uma mensagem de otimismo, inspiração e expansão de consciência. É um ótimo momento para relaxar e deixar de lado o estresse do dia a dia, se libertando de todo tipo de censura: moral, social ou religiosa.



Claro que excessos devem ser evitados. Afinal de contas, estamos falando aqui da carta da Estrela e não do Diabo (rs). O que vai mover você é a alegria, o riso, o sorriso, a brincadeira, o humor, o alto astral da festa. Este é o espírito que vai te deixar renovado. Sem dúvida, dançar, cantar, pular, brincar e se divertir faz muito bem para o corpo e a alma!



A presença da Estrela na semana do Carnaval sugere que será um momento propício para buscar uma conexão mais autêntica consigo mesmo e com os outros. A energia dessa carta nos incentiva a abandonar nossas incertezas, permitindo que a luz interior brilhe intensamente. Não deixe nada diminuir a sua luz. Se liberte de “travas” psíquicas.

Estamos justamente no período do ano em que nascem os nativos do signo de Aquário, que é representado pela carta da Estrela. O aquariano ama a liberdade e é ligado ao novo e ao futuro. Enfim, tudo aquilo que podemos chamar de “diferente”, ou melhor, autêntico.



Ele não se submete às regras e não gosta de se sentir preso a nada. Com a Estrela, há a possibilidade de algo novo e muito positivo acontecer. Acredite no melhor e aproveite as oportunidades que surgirem. Afinal de contas, o ano só começa depois do Carnaval, não é mesmo?

Durante essa semana festiva, a carta da Estrela nos convida a:



1. Encontrar o equilíbrio: por trás da agitação dos blocos e desfiles, a Estrela nos lembra de buscar um equilíbrio entre a diversão e o autocuidado. É importante reservar um tempo para descanso e recuperação física, garantindo assim uma experiência mais equilibrada e saudável.



2. Cultivar a esperança: a Estrela representa a esperança renovada. Nesse período, é encorajador lembrar-se de que tudo é possível e que podemos manifestar nossos sonhos e desejos mais profundos. Aproveite o clima de celebração para visualizar metas e objetivos, alimentando a confiança de que eles podem se concretizar ao longo do ano.



3. Expressar a autenticidade: o Carnaval é uma época de expressão e liberdade. A carta da Estrela nos lembra de honrar nossa autenticidade e compartilhar quem realmente somos. Use a energia festiva do Carnaval como uma oportunidade para se expressar livremente, despertando a criatividade e celebrando a sua singularidade.



4. Inspirar e incentivar os outros: seja uma estrela que brilha em meio à multidão. Através da gentileza, compaixão e empatia, inspire e incentive aqueles ao seu redor durante o Carnaval. Um sorriso, uma palavra amiga ou um gesto de bondade podem fazer uma diferença significativa na experiência de alguém.



Seja na folia ou no descanso, que a semana de Carnaval seja marcada pela alegria, expansão e uma conexão mais plena consigo mesmo. A Estrela fala de muita proteção e luz. Semana muito iluminada e de muito Axé!

Até a próxima semana, com mais reflexões sobre as influências dos arcanos maiores.

Que as cartas estejam sempre a seu favor!

Cris Paixão