Prefeito de cidade do interior de Mato Grosso do Sul que deixará o cargo... Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Caio Fernando Abreu - escritor brasileiro

E, de qualquer forma, às cegas, às tontas,

tenho feito o que acredito,

do jeito talvez torto que sei fazer”.

FELPUDA

Prefeito de cidade do interior de Mato Grosso do Sul que deixará o cargo no próximo ano parece estar se achando acima do bem e do mal. Frenético que só, vem lançando licitações “para dar e vender”. Os processos licitatórios vão desde a aquisição de computadores até a contratação de empresas para coleta de resíduos sólidos, sinalização e construção de “calçadão”, passando por variados segmentos. Para aqueles que não compactuam com tal postura, a opinião é de que ele parece estar “deixando armadilha” para o sucessor. E pode?

De olho

Na cidade de Mundo Novo, o Ministério Público quer saber, tintim por tintim, se a prefeitura e a Câmara Municipal pagaram indenização compensatória para servidores exonerados que exerciam cargos em comissão.

Mais

A Constituição proíbe tal procedimento, mas a Lei Orgânica do Município e o Estatuto dos Servidores Municipais preveem tais pagamentos, o que se trata de restrição indevida à livre exoneração. Vai vendo...

O par de sapatos de rubi que a atriz Judy Garland usou no filme “O Mágico de Oz” alcançou US$ 28 milhões em leilão realizado no início deste mês. Os lances começaram em US$ 1,55 milhão e aumentaram rapidamente. Participaram do leilão 25 pessoas, mas apenas 2 permaneceram até o fim, e os sapatos foram vendidos a um interessado que participou por telefone. Com as comissões

da casa de leilões, o comprador pagou um total de US$ 32,5 milhões, quase 11 vezes mais que o valor estimado de US$ 3 milhões.

Melissa de Andrade Ayache e Dr. Ricardo Ayache

Antenor Neto, Carolina Monfroni e Gabriel Gontijo

Voltam, mas...

Os deputados estaduais “voltam ao batente” somente no dia 3 de fevereiro de 2025, uma segunda-feira, mas a primeira sessão do novo ano será na quarta-feira (5). É quando ocorrerá, em procedimento interno, a posse de Gerson Claro como presidente para o biênio 2025-2026, assim como dos demais membros da Mesa Diretora.

Às moscas

Com o auditório quase vazio. Assim foi, nesta terça-feira, a audiência pública da Agência Nacional de Transportes Terrestres para apresentar a proposta de repactuação do contrato de concessão da rodovia BR-163/MS, responsabilidade da CCR MSVia. Segundo o presidente do Sindicato das Empresas de Transporte e Logística de MS, Cláudio Cavol, faltou maior divulgação do evento, afirmando que ficou sabendo na tarde do dia anterior, ao entrar no site da agência.

Caro

Na avaliação de Cláudio Cavol, a audiência pública foi decepcionante, pois, conforme informação, o novo contrato não permite mais mudanças significativas, que possam de fato beneficiar os usuários. Sobre a possível duplicação dos 845 quilômetros até 2054, anunciada pela ANTT, disse: “Quem viver, verá. Mas até lá, vamos continuar a pagar um dos pedágios mais caros do Brasil, sem ter o devido serviço”. Como se vê...

ANIVERSARIANTES

Edson Carlos Contar,

Diana Morais Molento,

Izaias Medeiros,

Lilian Regina Riveros Monteiro Salgado Silvestrini de Araújo,

Marcos Martins de Matos,

Dario Jose de Oliveira,

Lenita Brum Leite Pereira,

Paula Ferraz de Mello,

Wilson Bento,

Lindalva Miyahira,

Antonio Barreto Baltar Junior,

Silvana Mendes Pereira,

Osvaldo da Silva Monteiro,

Mauricio Martins Montazoli,

Airton Miyahira,

Jean Alexandre,

Daniel Nunes da Silva,

Elizeu Amarilha Mattos,

Aldo Brandão,

Marcello Cardoso Mendonça de Barros,

Fábio Shaen Souza,

Marta Assunção Manna,

Dr. José Roberto Pelegrino,

Rosângela Antonia Salvaterra Perez,

Silvano Luiz Rech,

João Jair Sartorelo Junior,

Maria Fernanda Carli de Freitas, Adilson da Silva,

Luemir do Couto Coelho,

Maria Elizabeth Elesbão,

José Carlos Barcelos,

Natalino Luiz Gritti,

Abadio Marques de Rezende,

Ana Margarida Gomes Freire,

Raquel de Freitas Manna,

Sara Barbosa Ferreira,

Elvira Cox da Silva Mattos,

Marlova Moreira Leonardelli Ximenes,

Saturnino Ramires,

Oliva Montania,

Edivaldo Canhete Costa,

Hélcio Furtado Vizeu,

Ana Laura Nunes da Cunha,

Raphael Sérgio Rios Chaia Jacob,

Christiane Abuhassan,

Rodrigo Alle Cardoso,

Abel Nunes Proença Junior,

Keila Priscila de Vasconcelos Lobo Catan,

Andréia Colombo de Moura,

Justino Mendes de Aquino Filho,

Hernane Rodrigues Freire,

Jussara Aparecida Faccin Bossay,

Bruno Edgar Santullo,

Nathália da Silva Dantas,

Leda Garcia Esteves,

Lenita Fernandes de Oliveira,

Marcelo de Amorim Souza,

Jacinta Reis Cordeiro,

Deise Ana de Carli,

Glicemia Fonseca Mota,

Ana Claudia Kuroce,

Fernando Augusto Quintella,

Eduardo Rodrigo Ferro Crepaldi,

Roneicleiton de Aquino Araujo,

David Rosa Barbosa Júnior,

Augusto José Correa da Costa,

Wilson Amorim de Paula Junior,

Natália Gomes de Souza,

Orlando Ribas de Andrade Filho,

Maria Augusta Ferreira,

Carlos Augusto Freire,

Vanira Conde de Araujo,

Lilian Kely Freitas Oliveira,

Antonio Dacal Júnior,

Beatriz Cruz da Luz,

Rogério José de Almeida,

Giovana Coutinho Zulin Nascimento,

Valter Caldeira de Souza.

Welles Nascimento Campos,

Arnaldo Marques da Silva,

Wolfgang Leo Arruda Herzog,

Marino Pinto da Silva Junior,

Célia Bogalho de Paula Paes,

Wilton Vilas Boas de Paula,

Sueli Ruppel de Medeiros,

Pedro Nogueira de Jesus,

Dr. Paulo Roberto de Almeida Insfran,

Ligia Gargioni,

Alda Abadia Pereira,

Marisa Gimenes Figueiredo Silva,

Wanilza Gomes Soares Vendas,

José Alves Gomes Neto,

Léa Satiko Saito Soares,

Nayara Ibarra Albuquerque,

Virgilio José Bertelli,

Ilca Marilene da Costa Correa,

Roberto Cesar Azevedo Taveira,

Dilfredo Faria Guimarães,

Janaína da Cruz Serejo,

Thays Dittmar,

Concheta Hedissa Farina Guilardi,

Carlos Magno de Figueiredo,

Frederico Penna,

Rita de Cássia Pedra Gonçalves,

Maria Joana Comandolli.

*Colaborou Tatyane Gameiro