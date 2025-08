Prefeito de cidade do interior de MS, conhecido por suas ações polêmicas... Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

André Luiz Alves - Poeta de MS

"A vida passa depressa demais. Do passado, sinto saudades até dos tormentos sentidos”.

FELPUDA

Prefeito de cidade do interior de MS, conhecido por suas ações polêmicas, quer acrescentar mais uma em sua longa jornada política. Agora, está tentando que a Câmara Municipal aprove suplementação de 50% na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Isso significa que, aprovada a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026, o dito-cujo poderá acrescentar o equivalente a metade do total estabelecido, caso os recursos extrapolem o orçamento. O “mamão com açúcar” não está querendo ser entregue ao alcaide pelos vereadores, que tentam um acordo de 30%. Como se vê...

Localizado em Recife, o instituto Ricardo brennand é um dos mais reconhecidos museus do brasil. ele nasceu do desejo do empresário e colecionador Ricardo brennand de compartilhar sua paixão pela arte e pela preservação histórica. entre as obras de destaque estão a coleção completa de Frans Post, espadas do Rei Faruk do egito, armaduras do século 16, fuzis de dom Pedro i e ii, esculturas de Fernando botero e auguste Rodin, vitrais de artistas brasileiros e raridades bibliográficas como o Livro de barléu (1647) e a História naturalis brasiliae (1648). o complexo abriga o museu de armas (Castelo são João), a Pinacoteca, uma galeria dedicada à arte pernambucana, a biblioteca José antônio gonsalves de mello, jardins com esculturas ao ar livre e a Capela nossa senhora das graças. a entrada é gratuita para estudantes e professores da rede pública. o instituto já foi eleito pelo tripadvisor como o melhor museu da américa do sul e o 17º melhor do mundo.

Henrique de Medeiros, Lúcia Monte Serrat e Denize Demirdjian

Giovanni Frasson

Dois Gumes?

Na segunda-feira, a prefeita Adriane Lopes apresentará a programação comemorativa dos 126 anos de Campo Grande. Nos bastidores, comentários é de que será uma faca de dois gumes. Há a promessa de entregar obras durante todo o mês de agosto. Dizem que os adversários deverão usar as redes sociais e apresentar contrapontos do pacote. Como dizia vovó: “A rapadura é doce, mas não é mole não”.

In loco

Com sete vereadores a tiracolo, a prefeita Adriane foi verificar o andamento das obras de contenção de enchentes e erosões no Rio Anhanduí, na Avenida Ernesto Geisel. Eles divulgaram que foram fazer o trabalho de “fiscalização”. O investimento é de R$ 20,9 milhões, e 65% dos serviços estão executados, o que pode antecipar, antes do prazo previsto de fevereiro de 2026, para os próximos meses.

Valendo

Está em vigência desde o dia 30, a lei que proíbe testes de cosméticos, perfumes e produtos de higiene pessoal em animais. Ela não modifica as regras sobre testes de medicamentos em animais. A vedação vale apenas para produtos com fins estéticos ou para ingredientes usados exclusivamente nesses itens.

