Na Vila Morena (ex-Cidade do Natal), a Prefeitura de Campo Grande montou uma série de brinquedos para a criançada curtir gratuitamente o seu dia nesta quinta-feira: castelo pula-pula, cama elástica, trave de futebol, labirinto de cordas, piscina de bolinhas, tobogã, quadra de sabão e touro mecânico. Tudo isso estará disponível, das 9h às 21h, até domingo.



O acesso é permitido para crianças e jovens com até 12 anos. A programação envolve, ainda, teatro, brincadeiras, palestras, oficinas e shows. Também até domingo, o shopping Norte Sul Plaza oferece várias atividades gratuitas. Na loja Klin, por exemplo, tem oficina de pintura facial. Por lá, também é possível participar de um concurso de desenho. Basta ir à loja, até amanhã, e criar seu próprio desenho. O vencedor será divulgado no domingo, com direito a premiação.



Hoje, a pintura facial e o algodão-doce, ambos gratuitos, estarão disponíveis das 14h às 16h, ao lado da Slimeria. Das 15h às 17h, tem oficina de pintura facial na Pike Esconde.

Amanhã, por iniciativa da Klin, o destaque é um piquenique, a ser oferecido à clientela mirim no interior da loja. E no sábado, os desenhos estarão disponíveis no Instagram (@klin_campogrande) para a votação do público.



Todas as lojas, o Cinépolis e as praças de alimentação e de lazer do Norte Sul Plaza funcionam no horário normal, nesta quinta-feira, das 10h às 22h. No Shopping Bosque dos Ipês também tem pintura facial de graça hoje, com direito a pipoca e algodão-doce para as crianças, no primeiro piso, próximo à Praça Central.

Duas outras atrações embalam a agenda do Bosque neste Dia das Crianças. A mostra “Sansão – Estilistas Brasileiros”, concebida como parte das comemorações dos 60 anos da Mônica, personagem mais célebre do quadrinista Mauricio de Sousa, apresenta os trabalhos de estilistas convidados para uma intervenção artística no famoso coelho da menina dentuça, o Sansão.



As obras, ganharam outros materiais e cores além da tradicional pelúcia azul, em releituras feitas por nomes como Priscilla e Camilla Macedo, Carol Barreto, Dani, Gabriel, Isa – Isaac Silva Brands, Luiza Mallmann, Meninos Reis, Olé Rendeiras, Priscilla, Ronaldo Fraga e Walério Araújo. Dessa forma, foi possível garantir uma diversidade de estilos e contar com estilistas de várias regiões do País.



O Parque da DC Comics, também no Bosque dos Ipês, promete mexer com o imaginário da molecada. A atração conta com diversos ambientes instagramáveis, interatividade e realidade aumentada dos personagens da Liga da Justiça, dos Jovens Titãs, do Batman e da Mulher-Maravilha. Hoje (domingos e feriados), das 12h às 20h. E de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h.

Assine o Correio do Estado