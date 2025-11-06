Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Diálogo

Pretenso candidato às eleições em 2026 está utilizando das redes sociais d... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (6)

Felpuda

06/11/2025 - 00h01
MARCEL PROUST - ESCRITOR FRANCÊS 

A sabedoria não se transmite, é preciso que nós a descubramos fazendo uma caminhada que ninguém pode fazer em nosso lugar e que ninguém nos pode evitar, porque a sabedoria é uma maneira de ver as coisas”.

Felpuda

Pretenso candidato às eleições em 2026 está utilizando das redes sociais dele para disparar ataques, principalmente às pessoas ligadas politicamente à direita. Dia desses, resolveu “bater doído” em liderança religiosa, afirmando que em uma democracia não é preciso “gritar” para expressar opiniões. Adversários lembram, ironicamente, que o dito-cujo, quando disputou presidência de entidade, promoveu badernas nas ruas da cidade, gravando vídeos ofensivos aos adversários e até xingou integrantes da chapa contrária. Um “lorde”, esse menino!...

Segundo o chef sushiman Régis Sassaki, conselheiro da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em São Paulo, o salmão tem se consolidado como um dos protagonistas nos cardápios pós-pandemia. “Sua presença crescente reflete a busca dos consumidores por alimentos mais saudáveis, versáteis e com valor percebido”, disse ele. De acordo com a entidade, os hábitos de consumo mudam com o tempo e, por isso, para quem trabalha com o público, é importante estar atento aos novos hábitos dos clientes. Nos últimos anos, os brasileiros têm escolhido o pescado como opção de proteína nas refeições com maior frequência. Além disso, o cenário macroeconômico de tarifas estrangeiras a produtos brasileiros também influencia a produção nacional de peixes. Dessa forma, está presente em vários estilos: dos tradicionais sushis e pokes aos pratos quentes e sanduíches criativos. Mesmo com a crescente demanda do ingrediente, o preço do salmão acumulou queda de – 4,18% no ano, segundo o IPCA. O índice é maior do que a média da inflação oficial (3,26%) quanto da categoria “alimentação e bebidas” (3,41%).

Eunice Nascimento, que hoje comemora 80 anos de vida

 

Ticiana Villas Boas e Ana Carolina Auriemo

Chiadeira

A megaoperação da polícia realizada no Rio de Janeiro, fez com que a bancada do PT na Assembleia Legislativa de MS reagisse indignada. A favor dos meliantes, é claro. O trio de petistas condenou a ação policial e só faltou sugerir criar o “Dia dos Inocentes Integrantes de Facções Assassinados por Vingativos Policiais”. Mas sequer citaram a violência que põe em risco os “perigosos” moradores das comunidades.

Ameaçando

O ex-aliado e hoje inimigo político de Riedel, petista José Orcírio, fez sua ameaça. Disse que entraria com requerimento para enviar ao Tribunal de Contas de MS, solicitando informação de “quem pagou as despesas” do chefe do Executivo estadual para participar de “uma reunião dessas, que foi visando a reeleição”. Como disse atento político: “Isso cheira desespero."

Na real

Diante de “tamanha indignação” dos colegas do Legislativo, o deputado Coronel David (PL), que já comandou a Polícia Militar de MS, não deixou por menos. “A esquerda gosta é de bandido”, afirmou e, continuando, desconstruiu a narrativa sobre a operação na Avenida Faria Lima, quando diversos mandados foram cumpridos pela Polícia Federal contra empresários e não houve tiros. Segundo David, nenhum dos acusados estava escondido e armado com fuzil. “Ou faz operações como essa, que teve a maioria apoiando, ou vamos perder para o crime organizado”, frisou.

ANIVERSARIANTES

Eunice Silva Nascimento
Dr. Jesus de Oliveira Sobrinho
Dra. Laura Christhine de Melo Teixeira Anache
Mauricio Manvailer
Acleunice Francisca de Brum
Ulysses Cosenza Rodrigues
Tácio Tanganelli Farah
Cleber Neto Barbosa de Souza
José Luiz Ribeiro
Lázara de Oliveira Rezende
Ricardo Lago Perez
Valdir Aparecido Reynaldo
Marilene Alves Chianca
Adilei Julio Nogueira
Alexsandra Isabel Montiel Antunes
Nilza Emilia de Carvalho Jurgielewicz
Valtair Carlos de Moura
Elke Andrade Lage
Edison Nunes Ferreira
Maria Auxiliadora Fontoura
Mário Márcio Pereira Vilela
José Ítalo Tonissi Nasser
Dra. Jacqueline Valéria Ribeiro de Campos
Bruna Migliorini Melo Silva
Paulo Yahiro
José Alves dos Santos Filho
Adnil Maria da Silva Torraca
João Alves Calixto
José Félix Duarte
Roberto Nakazato
Antônio França dos Santos
Paulo Roberto Froury
Geraldo de Moraes Cavalheiro
Gerson Carneiro Gonçalves
Terezinha Planez Diniz
Roberto Simioli
Rosalia Infiesta Zulim
Maria Lúcia Malheiros
Marly Marinho Américo dos Reis
Leila Aparecida de Oliveira
Regina Antonieta Vilanova
Mauro Renato Pereira Lima
Mirian Monteiro Migliorini
Regina Helena Pulchério Fagundes
Dr. Rubens Belchior da Cunha
Iran Rodrigues Gonzaga
Francisco Yamada Sadayoshi
Lafayete Antônio Amaral Barros Júnior
Maria José Lanzetti
Antônio Cruzeiros
César Rutter Albuquerque
Maria de Lourdes de Souza
Nilson Martins Peixoto
Ronan Rinaldi de Souza Salgueiro
José Fernandes dos Santos
Honorina Quintana Pouzo
Jercey Figueiredo Leão
Lilian Hiromi Furuta
Marcos Aurélio Cecconello
Vera Luzia Quevedo Bacha
Dr. Waldeck Sayd Pinto
Carlos Eduardo Damasceno Mubarack
Marlene Romero Jeronymo
Itamar Espindola de Freitas
Dr. Alecssander Silva de Alexandre
Mario Inácio Ocampos Bernobic
Joel Oliveira Pereira
Ivonei Schultz
Olympio de Souza Rezende
Luiz Carlos de Lima
Marineuza Ferreira Sandin
Célia Regina Tavares Rino
Marilia da Conceição Oliveira da Luz
Marilú Coelho de Carvalho Mariano
Cláudia Lopes da Silva Bortolotte
Flávio Guedes de Oliveira
Alender Max de Souza Moraes
Márcia Débora Garcia de Almeida
Vanessa Rodrigues da Costa Figueiró
Dalva Carvalho Monteiro Freire
Carlos Fernando Pereira Abrate
José Theodoro Menezes
Luiz Antonio Cassemiro Mucille
Alcino Melgarejo Rodrigues
Paulo Renato de Castro Pinto
Renata Nakase Takayassu
Aretha Rios Chaia Jacob
Maria da Penha de Figueiredo
Ana Cristina Pelarin
Giovanna Grespi Martins
Katiuscia Hanel Rorato Pozzi
Sonia Eli Calux Barbosa Theodoro
Aline Terra Biazon Jardim
Maria Eliza Mambelli
Therezinha Nunes Prevatto
Renata Gonçalves Tognini
Pedro Massaro Neto
Carlos Humberto Batalha
Elizângela Marinês Rigotti
Liadir Sara Seide Maldonado
Nerio Andrade de Brida
Raphael Quevedo de Rezende
Gustaaf Hubert Verswijver
José Arinaldo Pantoja Assunção
Karla Geralde Neves

*Colaborou Tatyane Gameiro

Diálogo

A falta de nomes para vagas estratégicas em chapas das eleições de 2026 es... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (5)

05/11/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

George Bernard Shaw - escritor irlandês

O especialista é um homem que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, e por fim acaba sabendo tudo sobre nada”

Felpuda

A falta de nomes para vagas estratégicas em chapas das eleições de 2026 está deixando lideranças de certo partido arrancando cabelos e fios da barba, fazendo figas e batendo três vezes na madeira, para ver se espantam o azar e conseguem atrair interessados. Até alguns “alquimistas” aposentados estão sendo chamados para tentar produzir “poção mágica”, a fim de que possam fazer aparecer futuros candidatos como “estrelas” no céu. A situação chegou a tal ponto que os adversários estão dizendo que, a continuar assim, o jeito será a cúpula ir para as esquinas e tentar “pegar gente a laço”.

Diálogo

Expectativa

Na Capital, a Black Friday, que acontecerá na última semana deste mês, deverá movimentar R$ 94,95 milhões, mostra pesquisa realizada em outubro pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDLCG).

Mais

Aponta também para crescimento de 5,5% em relação a 2024. O avanço acompanha a tendência de antecipação das compras de Natal e retrata, segundo a entidade, o maior planejamento dos consumidores, que neste ano devem investir, em média, R$ 580 por compra.

DiálogoCarlos Bonatto e Simone Flores Bonatto

 

DiálogoHelena Ricci

Contramão

A contratação de uma empresa ao custo de R$ 1,7 milhão para fazer a decoração de Natal nas principais vias da Capital seria mais um ato do Febeapá (Festival de Besteira que Assola o País), criado pelo cronista Stanislaw Ponta Preta, segundo comentou experiente político. Além de ser feito ao “arrepio da lei”, que determina parceria com o setor privado para esse tipo de trabalho, sem uso de recursos públicos, é um gasto que depõe contra o “sufoco financeiro” que a administração está enfrentando.

Tesouro

Desde o dia 3, a população está tendo que enfrentar novo horário, fruto de decreto da prefeita Adriane Lopes, voltado a cortes de gastos, restrição de nomeações, redução de 20% nos salários do primeiro escalão e diminuição do expediente. Diversos órgãos da prefeitura municipal passaram a funcionar das 7h30min às 13h30min, de segunda a sexta-feira. De acordo com as informações, estaria sendo elaborado um novo plano para “apertar ainda mais o cinto”.

Abuso

Quem deseja o fim da atuação dos flanelinhas é o vereador André Salineiro, que inclusive teria verificado caso de extorsão em evento em Campo Grande em que vias públicas estavam “reservadas” com fitas e cones. O valor cobrado era de R$ 20, e ele constatou que uma motorista foi impedida de estacionar por ter se recusado pagar a quem tomava conta do espaço. “Isso é extorsão, o que vemos são pessoas coagidas, pagando por medo de ter o carro danificado”, disse o vereador.

ANIVERSARIANTES

Frei Venildo Trevizan
Leiner Maura Araújo de Vizeu Moralles
Ronaldo Gaeta
Carlos Alberto Coutinho Almeidinha
Andressa Frazão
Alessandra Frazão
Cleir Ávila Ferreira
André Augusto da Silva
Carlos Frederico Corrêa da Costa
Dra. Márcia Corrêa de Oliveira
Terezinha Silvana Araújo Arruda
Prudente Ribeiro Paschoal
Magali dos Santos Borges
Wanderson Antonio Batista dos Santos
Maria Terezinha Borges da Silva
Adhemar Biazon
Elizabeth da Glória França Lima
Rosa Aparecida Vaz de França
Luiz Carlos Hernandes
Acelino Sinjó Nakazato
Dra. Eva Glória Abrão Siufi do Amaral
Dr. Paulo Benjamin Curi
Luiz Alberto Rahe
Newton Paulo Kiatake
Francisco Ferdinando Andrekowisk Filho
Celina Garcia Bandeira
Raimundo Oliveira de Alencar Filho
Tânia Nachiro da Silva
Jucelar Goulart
Moacir Aleixo
Marcelina Teruko Fujii Maschio
Ágda Barbieri Galiciani
Roberto Mendes Cruzetta Junior
Astúrio Monteiro de Lima Cruz
Elaine de Fátima Alves Dutra Arakaki
Getúlio Soares de Oliveira
Dr. Aldo Vicente Pereira
Moacyr Roberto Salles
André Luis Guimarães de Oliveira
Ton Figueiredo
Maria Cazue Utino Tobaru
Adriana Scaff Pauli
Dr. Vinicius Meldau Benites
Luciana Centenaro
Antonio Carlos de Arruda
Genilson Jose dos Santos
Matsuo Arakaki
Décio Fontoura
Cleonice Cerenza
Ana Maria de Moraes Cavalheiro
Astúrio Ferreira de Araujo
Terezinha Arruda Castro
Dr. Hugo Filártiga do Nascimento
Ana Carolina Ribeiro Botelho
Carlos Magno Curado Ribeiro
João Maricato Júnior
Anastácio Martins Coronel
Geraldina Lopes
Raquel Monteiro Salomão
Ari Ribeiro Lopes
Ricardo Guerrieri da Silva
Nello Ricci Neto
Matilde Diogo Chama
Dr. Paulo Siufi Júnior
Dra. Miriam Hideco Arakaki
Duilio Vetorazzo Filho
Odilza Marques de Arruda Cesco
André Gustavo Bastos Lima
Marcelo Kendy Azevedo Tome
Danilo Mathias Zanello Guerisoli
Roberto Ferreira de Carvalho
João Ramos Martins
Alcio Rosa Borges
Luiz Armando Antunes Ribeiro
Arlene de Souza Vasques
Leonardo Rafael Miotto
Rosa Nunes da Silva
Maria de Lourdes dos Santos
Terezinha de Fátima Ota Ortega
João Bosco de Souza Martins
Oswaldo Cândido da Silva
Ruy Ottoni Rondon
Patrícia Lombardi Maluf
Joyce Raineri Guardiano
Alessandra Cristina Merlos
Giancarlo Rodrigues Chinaglia
Dr. James Câmara de Andrade
Fabianne da Silva Gordin
Arley Goulart Posterlli
Evaldo José Galacini
Robson Faciroli
Cintia Fernanda Meira Cardoso
Ivone Dias Bentak
Ronaldo Zanardo
Rodrigo Frigeri
Francisco Martins Guedes Neto
Alexandre Sivolella Peixoto
Katiuscia Karina Gentil
Ivan Saab de Mello
Osmar Pupin
Maria Elizabeth Cabral Soares
Samara Mourad
Christiano Francisco da Silva Vitagliano
Eremilton Alves Santana
Valdir Barbosa dos Santos

*Colaborou Tatyane Gameiro

Cinema

MS ganha super-herói próprio com filme local

Curta-metragem "Super Herói 'Livrai o Necessitado'" será lançado na sexta-feira (7)

04/11/2025 17h00

Divulgação

Campo Grande será palco do lançamento de uma produção cinematográfica genuinamente local: o curta-metragem "Super Herói 'Livrai o Necessitado'", que estreia na próxima sexta-feira (7), no Sarau do Zé Geral.

Com filmagens realizadas nas ruas da Capital, a obra traz uma narrativa repleta de emoção, redenção e identidade sul-mato-grossense, idealizada pelo cineasta e cinegrafista da TVMS Record, Márcio Higo.

Redenção

O filme conta a história de um jovem que, durante um assalto, foge e abandona seu pai adotivo, que acaba sendo morto pelos bandidos. Consumido pela culpa, o protagonista (interpretado por Higo) decide sair todas as noiteses como um "socorrista noturno", ajudando pessoas em situações de vulnerabilidade para compensar a perda do pai. Sem poderes sobrenaturais, ele utiliza artes marciais como ferramenta de proteção.

A trama ainda explora o passado do personagem, que foi abandonado ainda bebê na porta do homem que viria a criá-lo, ele sempre foi amado, apesar de nunca ter correspondido às expectativas. Agora, como um "super-herói" real, ele busca resgatar valores e honrar a memória de quem o acolheu.

Produção

Gravado em locais como o Centro, bairros residenciais, ciclovias e periferias de Campo Grande, o curta-metragem contou com a participação voluntária de colegas de trabalho de Higo na TVMS, incluindo o apresentador Rodrigo Nascimento, o Rodrigão.

Sem recursos financeiros e utilizando equipamentos emprestados, a produção se tornou realidade graças à união de amigos e ao sonho antigo de seu criador.

Higo, que já trabalhou como picolezeiro antes de ingressar no audiovisual, comemorou a realização do projeto. "Super-Herói é um filme muito simples, mas me sinto muito feliz em ser um picolezeiro que fez um filme", destacou.

Trajetória artística

Márcio Higo Pereira Balbuena tem uma longa trajetória nas artes. Aos 7 anos, fez sua primeira atuação como Dom Pedro I. Após um tempo afastado dos palcos, retornou em 1994 com a peça "Vida de Mendigo". Teve formação com nomes como Natanael Natal, Mylene Villegas e até artistas nacionais como Caio Blat e Rodrigo Faro. Desde 2000, atua como repórter cinematográfico, com trabalhos exibidos pela Record TV.

Serviço

O lançamento do filme "Super Herói 'Livrai o Necessitado'" ocorrerá no Sarau do Zé Geral (Rua Pasteur, 937, Vila Piratininga), às 21h.

O couvert artístico custa R$ 12,40, e a classificação etária é de 12 anos.

Após a estreia, o curta estará disponível no YouTube, no canal de Márcio Higo.

