Pretenso candidato às eleições em 2026 está utilizando das redes sociais d... Leia na coluna de hoje

MARCEL PROUST - ESCRITOR FRANCÊS
A sabedoria não se transmite, é preciso que nós a descubramos fazendo uma caminhada que ninguém pode fazer em nosso lugar e que ninguém nos pode evitar, porque a sabedoria é uma maneira de ver as coisas”.
Felpuda
Pretenso candidato às eleições em 2026 está utilizando das redes sociais dele para disparar ataques, principalmente às pessoas ligadas politicamente à direita. Dia desses, resolveu “bater doído” em liderança religiosa, afirmando que em uma democracia não é preciso “gritar” para expressar opiniões. Adversários lembram, ironicamente, que o dito-cujo, quando disputou presidência de entidade, promoveu badernas nas ruas da cidade, gravando vídeos ofensivos aos adversários e até xingou integrantes da chapa contrária. Um “lorde”, esse menino!...
Segundo o chef sushiman Régis Sassaki, conselheiro da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em São Paulo, o salmão tem se consolidado como um dos protagonistas nos cardápios pós-pandemia. “Sua presença crescente reflete a busca dos consumidores por alimentos mais saudáveis, versáteis e com valor percebido”, disse ele. De acordo com a entidade, os hábitos de consumo mudam com o tempo e, por isso, para quem trabalha com o público, é importante estar atento aos novos hábitos dos clientes. Nos últimos anos, os brasileiros têm escolhido o pescado como opção de proteína nas refeições com maior frequência. Além disso, o cenário macroeconômico de tarifas estrangeiras a produtos brasileiros também influencia a produção nacional de peixes. Dessa forma, está presente em vários estilos: dos tradicionais sushis e pokes aos pratos quentes e sanduíches criativos. Mesmo com a crescente demanda do ingrediente, o preço do salmão acumulou queda de – 4,18% no ano, segundo o IPCA. O índice é maior do que a média da inflação oficial (3,26%) quanto da categoria “alimentação e bebidas” (3,41%).
Chiadeira
A megaoperação da polícia realizada no Rio de Janeiro, fez com que a bancada do PT na Assembleia Legislativa de MS reagisse indignada. A favor dos meliantes, é claro. O trio de petistas condenou a ação policial e só faltou sugerir criar o “Dia dos Inocentes Integrantes de Facções Assassinados por Vingativos Policiais”. Mas sequer citaram a violência que põe em risco os “perigosos” moradores das comunidades.
Ameaçando
O ex-aliado e hoje inimigo político de Riedel, petista José Orcírio, fez sua ameaça. Disse que entraria com requerimento para enviar ao Tribunal de Contas de MS, solicitando informação de “quem pagou as despesas” do chefe do Executivo estadual para participar de “uma reunião dessas, que foi visando a reeleição”. Como disse atento político: “Isso cheira desespero."
Na real
Diante de “tamanha indignação” dos colegas do Legislativo, o deputado Coronel David (PL), que já comandou a Polícia Militar de MS, não deixou por menos. “A esquerda gosta é de bandido”, afirmou e, continuando, desconstruiu a narrativa sobre a operação na Avenida Faria Lima, quando diversos mandados foram cumpridos pela Polícia Federal contra empresários e não houve tiros. Segundo David, nenhum dos acusados estava escondido e armado com fuzil. “Ou faz operações como essa, que teve a maioria apoiando, ou vamos perder para o crime organizado”, frisou.
*Colaborou Tatyane Gameiro