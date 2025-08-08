Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Primeira-dama de município do interior de MS, daquelas que gosta de causar...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (8)

Ester Figueiredo

08/08/2025 - 00h05
Albert Schweitzer - filósofo alemão

"Eventualmente, todas as coisas se encaixam.  Até então, ri da confusão, vive os momentos, e percebe que tudo acontece por uma razão”.
 

 

FELPUDA

Primeira-dama de município do interior de MS, daquelas que gosta de causar com a aprovação do esposo em situações polêmicas, como a de, na qualidade de servidora concursada, ganhar  um gabinete para “despachar” ao lado do dito-cujo, postou vídeos  que repercutiram que só. Em um deles, aparece conduzindo  uma retroescavadeira e fazendo manobras com a máquina,  como se fosse um “brinquedinho” para dar a criança “sem modos”.  Em outro, foi com o prefeito marido: ela degustando um morango do amor, enquanto ele segura o dele, depois a cena se encerra com um beijo.  Os mais irônicos estão fazendo comentários de corar estátua de bronze...

Porta-voz?

A manifestação do deputado federal Marcos Pollon dividiu opiniões. Para alguns integrantes do PL, ele falou o que estaria atravessado na garganta  daqueles que não concordam  com a entrada dos tucanos  no partido. Polon parece querer “dividir culpa” diante das críticas.

Mais

Como dizer que teria sido impedido de subir no caminhão para discursar e que “disseram” que quem não discursasse seria um covarde. Tem gente dizendo que não foi assim. Tanto é que subiu e surpreendeu a todos na sua fala com xingamentos  e palavras de baixo calão.

Alfredo Perez Almeidinha, comemorando hoje 96 anos
Carol Pacheco e Bárbara Labres 

Mala e Cuia

A situação do PT se tornou insustentável como integrante  do governo Eduardo Riedel  e deverá deixar a base aliada.  A nota de apoio ao ex-presidente Bolsonaro, com críticas à sua prisão domiciliar, feita pelo governador contribuiu para que a cúpula petista em MS entendesse que deve desembarcar da atual gestão. A “oficialização do abandono” acontecerá no próximo dia 11. Com isso, o partido da esquerda perderá, obviamente,vários cargos.  

Oposição

Caso seja aprovada a saída  da administração estadual pelas suas lideranças, o PT passará  a ser oposição a Riedel e lançará um candidato para disputar  o governo do Estado. A cúpula  do partido ainda relutava em tomar decisão de sair da base aliada  do governador, tentando “cavar” aliança para 2026. Buscavam apoio a Lula, caso este tente a reeleição. Chegaram a declarar que estavam prontos para fazer oposição se exigências não fossem atendidas.

Chapa

Como poderá caminhar em novo rumo para as próximas eleições,  o PT terá também dois candidatos ao Senado, e um dos nomes  é o do deputado federal Vander Loubet, presidente do partido  em Mato Grosso do Sul.  A segunda vaga poderá ser  de outro partido de esquerda,  caso faça aliança. Se não conseguir, sairá de chapa pura. O nome da vereadora Luiza Ribeiro vem sendo comentado para possível disputa em um  dos cargos majoritários. Dizem que dificuldade maior será encontrar um candidato ao governo.

ARTES VISUAIS

Lúcia Martins leva a exposição inédita "Do Pântano para a Ilha" a Florianópolis

"O Pantanal não é margem, é centro de novas narrativas, é daqui que falamos ao mundo", diz a artista sobre a sua primeira mostra na capital catarinense, que reúne 14 obras feitas em pastel e acrílico

06/08/2025 10h30

"Onça em Violeta", obra de Lúcia Martins Coelho Barbosa: felino do Pantanal é marca registrada da artista sul-mato-grossense Reprodução/Divulgação

Conhecida, inclusive em outros países, especialmente pelas obras que retratam onças-pintadas, que se tornaram sua marca registrada, a artista plástica Lúcia Martins Coelho Barbosa se prepara para cruzar uma nova fronteira com sua arte.

Após já ter exposto em sete países e quatro estados brasileiros, Lúcia inaugurou ontem uma exposição inédita em Florianópolis. “Do Pântano para a Ilha” integra um evento da loja Arquitetura do Sono, que segue até segunda-feira.

A mostra é composta por 14 telas, sendo 11 delas inéditas, que foram criadas exclusivamente para a ocasião. Esta é a primeira vez que a artista plástica – sim, ela prefere ser chamada assim a adotar a designação de “artista visual”, que vem sendo recorrente – expõe em Santa Catarina. 

“A exposição foi a convite das responsáveis pelo espaço, que, ao saberem que eu era daqui, tiveram muita curiosidade de saber mais sobre o Estado e entenderam que os arquitetos e os apreciadores de arte de Florianópolis gostam de coisas brasileiras em seus projetos.

Quando eu falei que morava perto do Pantanal, falaram que seria interessante trabalhar em cima desse tema.

Por isso criei esse nome, ‘Do Pântano para a Ilha’, e coloquei nas telas elementos como as flores de aguapé, as árvores do Cerrado, as onças, que são meu carro-chefe”, diz Lúcia.

A artista conta que outro elemento regional incorporado nos quadros é a renda nhanduti, um bordado artesanal tradicional do Paraguai, cujo nome significa teia de aranha, em guarani, uma referência à sua aparência delicada e intrincada, utilizada normalmente em peças decorativas e roupas.

Ao todo, foram sete meses de preparação para a exposição, em um longo processo de produção e ressignificação de obras, utilizando as técnicas pastel sobre papel e acrílico sobre tela.

Portão de entrada

“As obras que a gente tem dentro dessa exposição vão refletindo lugares, flores, animais que talvez as pessoas não prestem atenção no dia a dia, mas que saem do comum. Quisemos resumir em 14 obras tudo que a Lúcia olha, vive e o que ela acha importante no nosso estado para o Brasil e para o mundo. A gente quer mostrar que há beleza aqui e que as pessoas precisam olhar mais para nós”, comenta Ygor Alcantara, que assina o catálogo da mostra como diretor.

Para Lúcia, a arte é como um “portão de entrada” para um novo mundo, nesse caso, o Pantanal de Mato Grosso do Sul.

“O Pantanal não é margem: é centro de novas narrativas. É daqui que falamos ao mundo. O que eu gostaria que essa minha exposição causasse é até um certo espanto de ver que aqui também tem gente que faz arte, e nada melhor do que se apresentar quando alguém já tem curiosidade de te conhecer”, afirma a artista.

Arte como dom

“Tenho a impressão de que isso não vai parar por aqui, e sim que pode ser o início de uma série, que vou incorporar elementos de lá também nas minhas artes. Eu vivo para a arte, se eu não tivesse essa profissão, esse dom de colocar nas telas minhas emoções, meus sentimentos, talvez eu não tivesse nenhuma utilidade para a sociedade”, prossegue.

“A arte é, acima de tudo, questionadora. O que eu sinto como artista plástica há mais de 45 anos é que estamos ainda abrindo caminho para os artistas que virão. Gostaria muito que o artista fosse respeitado, fosse aceito, fosse útil, pois a arte alimenta a alma”, projeta Lúcia.

 

Correio B

A prefeita Adriane Lopes se sentiu nas nuvens com o prestígio político... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (6)

06/08/2025 00h05

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Patrícia Cassol Eickhoff - escritora brasileira

"Entre passos, tropeços e ritmos  de balanço, eu danço!  Pois esta é a valsa que se dança na vida!"

 

FELPUDA

A prefeita Adriane Lopes se sentiu nas nuvens com o prestígio político que recebeu quando do lançamento da programação   das comemorações dos 126 anos de Campo Grande.  Na fila do gargarejo, com direito a discursos cheios de rapapés, estavam  o governador Riedel, o vice-governador Barbosinha, o deputado Lidio Lopes, representando a Assembleia de MS, o presidente da Câmara Municipal, vereador Papy, deputados federais do PSDB e do PP, secretários de Estado e do Município. Os "pacotes de presentes" anunciados pelos convidados tinham fitinhas com as palavras "parcerias", "união", "trabalho sério", "retribuição à cidade", "coragem", "conquistas", entre outras. Huum...

Diálogo

No aguardo

A proposta de mudanças  no Código Eleitoral foi aprovada na Câmara e aguarda votação  na CCJ do Senado.  Se confirmada, seguirá  para o Plenário. E, por se tratar  de projeto de lei complementar, exige pelo menos 41 votos favoráveis para ser aprovado.

Mais

A expectativa do relator, senador Marcelo Castro (MDB-PI), é de que a votação na comissão ocorra  ainda neste mês, para garantir tempo hábil  de promulgação antes de outubro e validade nas eleições gerais de 2026. 

DiálogoMaria Clara Álvares
DiálogoMariana Sayeg e Ivan Zarif

Pavimentando

Para marcar sua presença  em Campo Grande, assim como faz em outros municípios,  o governador Eduardo Riedel  tem determinado a execução  de alguns serviços na Capital, que é administrada por integrante das hostes do Progressistas, partido ao qual deverá se filiar. Ele continua desenvolvendo sua política de municipalismo, mas, evidentemente, pavimentando  o caminho para a reeleição  no maior colégio eleitoral de MS.

Estímulo

O governo do Estado enviou  à Assembleia Legislativa  de Mato Grosso do Sul o projeto que institui o Programa  de Recuperação de Empresas  para regularização de débitos  de contribuintes em processo  de recuperação judicial  ou em liquidação.  O objetivo é estimular empresários ou sociedades empresariais  que estejam em recuperação judicial e sociedades cooperativas  em liquidação.

Mais

A proposta inclui, ainda, contribuintes cuja falência  tenha sido decretada judicialmente, para que regularizem débitos  de sua responsabilidade.  No caso, relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias, sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), além da contribuição destinada ao Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul).

