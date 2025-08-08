Primeira-dama de município do interior de MS, daquelas que gosta de causar...Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Albert Schweitzer - filósofo alemão

"Eventualmente, todas as coisas se encaixam. Até então, ri da confusão, vive os momentos, e percebe que tudo acontece por uma razão”.



FELPUDA

Primeira-dama de município do interior de MS, daquelas que gosta de causar com a aprovação do esposo em situações polêmicas, como a de, na qualidade de servidora concursada, ganhar um gabinete para “despachar” ao lado do dito-cujo, postou vídeos que repercutiram que só. Em um deles, aparece conduzindo uma retroescavadeira e fazendo manobras com a máquina, como se fosse um “brinquedinho” para dar a criança “sem modos”. Em outro, foi com o prefeito marido: ela degustando um morango do amor, enquanto ele segura o dele, depois a cena se encerra com um beijo. Os mais irônicos estão fazendo comentários de corar estátua de bronze...

Porta-voz?

A manifestação do deputado federal Marcos Pollon dividiu opiniões. Para alguns integrantes do PL, ele falou o que estaria atravessado na garganta daqueles que não concordam com a entrada dos tucanos no partido. Polon parece querer “dividir culpa” diante das críticas.

Mais

Como dizer que teria sido impedido de subir no caminhão para discursar e que “disseram” que quem não discursasse seria um covarde. Tem gente dizendo que não foi assim. Tanto é que subiu e surpreendeu a todos na sua fala com xingamentos e palavras de baixo calão.

Alfredo Perez Almeidinha, comemorando hoje 96 anos

Carol Pacheco e Bárbara Labres

Mala e Cuia

A situação do PT se tornou insustentável como integrante do governo Eduardo Riedel e deverá deixar a base aliada. A nota de apoio ao ex-presidente Bolsonaro, com críticas à sua prisão domiciliar, feita pelo governador contribuiu para que a cúpula petista em MS entendesse que deve desembarcar da atual gestão. A “oficialização do abandono” acontecerá no próximo dia 11. Com isso, o partido da esquerda perderá, obviamente,vários cargos.

Oposição

Caso seja aprovada a saída da administração estadual pelas suas lideranças, o PT passará a ser oposição a Riedel e lançará um candidato para disputar o governo do Estado. A cúpula do partido ainda relutava em tomar decisão de sair da base aliada do governador, tentando “cavar” aliança para 2026. Buscavam apoio a Lula, caso este tente a reeleição. Chegaram a declarar que estavam prontos para fazer oposição se exigências não fossem atendidas.

Chapa

Como poderá caminhar em novo rumo para as próximas eleições, o PT terá também dois candidatos ao Senado, e um dos nomes é o do deputado federal Vander Loubet, presidente do partido em Mato Grosso do Sul. A segunda vaga poderá ser de outro partido de esquerda, caso faça aliança. Se não conseguir, sairá de chapa pura. O nome da vereadora Luiza Ribeiro vem sendo comentado para possível disputa em um dos cargos majoritários. Dizem que dificuldade maior será encontrar um candidato ao governo.

Aniversariantes

Alfredo Perez Almeidinha,

Sônia da Cunha Urt,

César Augusto Rasslan Câmara,

Eunice de Macedo Marques Dal Lago Rodrigues,

Roberto Perez Filho,

Dra. Dagma Paulino dos Reis,

Celso Ivanoe Salina,

Gabriel Salim Saad,

Lygia Martins Lugo,

Fabiana Casavechia Grando,

Mario Yasujiro Higa,

Sebastião Correa da Luz,

Geraldo Raimundo,

Luiz Araújo Teixeira,

Marcia Atanasio Fontoura Davalos,

Luís Ângelo Scuarcialupi,

Milton Mori,

Sidnei Antônio Arioza,

Miguel Vieira da Silva,

Aparecida Pedraza dos Santos,

Débora Carvalho Queiroz,

Placedes Sanches Silva,

Carlos Eduardo Rigon Andrighetto,

Eduardo Augusto Fontoura de Freitas Raslan,

Dr. Ariel Farias da Silva,

Maria Inêz Corrêa da Costa,

Samuel Leite de Oliveira,

Nayara Naulin,

Claudemiro Marjotto,

Felipe Ricchetti Fernandes Vitória,

Elina Kamiya Malheiros,

Josephina Abussafi Salomão,

Lucas Silva Fernandes,

Vaneide Vieira Barros,

Valeska Vendramin Guimarães Vilela,

Valdecir Catanho da Silva,

Cláudio Watanabe Yamazaki,

Murilo Tebet Thomé,

Eduardo José da Costa,

Bernardo Jansen Filho,

Jair Bispo da Silva,

Odete Guimarães Gonçalves,

Marly Loubet da Rosa,

Ana Mirian Balaniuc Vilela,

Rogério Fernandes Reinalde,

Luiz Pinto Tinoco,

Rejane Terezinha Pereira Machado,

Silvia Helena Bitencourt,

Hélio Peixoto do Espírito Santo,

Frank George de Lima Corpa,

Heitor Torraca de Almeida,

Fernando Otávio Ramos da Câmara,

Tiago Wogston Coelho,

Geovana Almeida Harada,

Elizeu Fernandes Bazanela,

Ricardo Martins Pereira,

Tereza da Costa Rosa,

Miriam de Arruda,

Sônia Maria Matos Leite,

Edson Santos Rondon,

Ivo de Goes Peixoto,

Maria Cristina Pereira,

Lúcia Helena Gomes,

Teruo Tamai,

Roberto Carlos Ferreira,

Dra. Marien Alle Escandar,

Antonio Bosco Bertoni,

Vivianne Fonseca,

Liliam Cabral Mendonça,

Mariza Ritz Moreira,

Celanira Loubet Netto,

Melissa Ribeiro,

Onofre Corrêa da Silva,

Maria Amélia Rodrigues,

Oscarina Xavier,

Giullianna Santos Lima,

Sérgio Viana de Souza,

Osmar Ribeiro de Almeida Júnior,

Reny Piagudo de Lacerda,

Iracema Coutinho,

Lucinda Tiane da Silva,

Jorge Mauro Araujo Alves,

Joi Luiz de Jesus,

Ciro Ernesto Longo,

Mauri Sérgio Brum dos Santos,

Nair Gomblan de Oliveira,

Antonio Alves Ferreira,

Jean Carlos de Arruda Pereira,

Silvia Sueko Makiyama,

Maria Auxiliadora Cestari Baruki Neves,

Leonel Machado Bandeira,

Maria Bernadete Cristaldo,

Eliana Freitas Dias,

Sebastião Ataíde,

Antonio Carlos dos Reis Cardoso,

Ary Lima Marques,

Braz Luiz Sanchez,

Alfredo Alberto Farinha,

Maria Rita Cristaldo de Oliveira,

José de Alencar Santelli,

Luis Gustavo Nunes Dias de Pinho,

Alexandre Bravo,

Geraldo Aparecido Barbeta,

Simone Yumi Endo,

Jairo Morettini,

Luiz Mário Pereira Rondon,

Tiago Luppi Piva,

Jeferson Alfred Galvão.



COLABOROU TATYANE GAMEIRO