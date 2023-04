Primeira edição do festival Vozes na Fronteira celebra a latinidade em Porto Murtinho

Porto Murtinho, no extremo-oeste da fronteira com o Paraguai, reúne nos dias 29 e 30 consagrados intérpretes da música regional para reverenciar a diversidade cultural de Mato Grosso do Sul e, segundo os organizadores, celebrar também a “festejada Rota Bioceânica, corredor de comércio, integração física, turismo e latinidade que unirá os oceanos Atlântico e Pacífico”.

Trata-se da primeira edição do festival Vozes na Fronteira, que será realizada na Praça de Eventos da cidade, com entrada franca. Promovido pela prefeitura local, com apoio do Ministério da Cultura, o festival terá oito shows. Confira as atrações.

Na primeira noite (sábado), vão se apresentar o Grupo Vozes, a dupla Delley e Dorivan, Marcelo Loureiro e Fábio Kaida (Fábio da Harpa).

No domingo, subirão ao palco Maria Claudia e Marcos Mendes, Carlos Colman, o violeiro Aurélio Miranda e o acordeonista Marlon Maciel. A direção artística será de Odon Nacasato, cantor, compositor, produtor, empresário e líder do Grupo Vozes.

SÍNTESE

A seleção artística reúne autênticos representantes da música regional, mesclada pelo sertanejo raiz, pelo ecletismo e pelas influências fronteiriças, não faltando também o chamamé, com os grandes instrumentistas Marcelo Loureiro, Fábio da Harpa e Marlon Maciel.

Abrindo o festival, o Grupo Vozes apresentará um repertório que “traduz a leitura dinâmica” da música sul-mato-grossense, com algumas influências mineiras, em especial de Milton Nascimento.

“Estamos levando ao festival a síntese do nosso cancioneiro, de forma a contemplar a diversidade cultural de Mato Grosso do Sul, da moda de viola ao chamamé. Será um privilégio não apenas para o público do Estado, mas certamente para os irmãos fronteiriços”, resume Odon Nacasato, produtor de várias obras que são verdadeiros clássicos da música regional e idealizador de projetos como o Mato Grosso do Som e o Festival do Mercosul.

ENTRELAÇAMENTO

Portal da Bioceânica, rota rodoviária que vai fomentar o comércio do Brasil com o Paraguai, a Argentina e o Chile e reduzir a distância ao mercado asiático, Porto Murtinho tornou-se o centro das atenções pela sua posição estratégica, e a música também se apresenta como protagonista desse novo momento.

A busca dos países pelo entrelaçamento cultural fez do 1º Festival Internacional do Chamamé, realizado na cidade no ano passado, um grande sucesso.

“Estamos preparando a nossa Murtinho para esse grande salto, depois de muitos anos no esquecimento e sem investimentos públicos ou privados, e a cultura faz parte desse novo momento histórico que vivenciamos”, diz o prefeito Nelson Cintra.

“Queremos, pela música, expandir essa integração que tanto buscamos e está se tornando uma realidade. Os festivais do Chamamé e Vozes na Fronteira já fazem parte do nosso calendário de eventos”, completa Cintra.

DVD AUTORAL

A ideia é que, a partir da segunda edição, o Vozes na Fronteira se torne mais abrangente, com a participação de artistas e grupos do Paraguai, da Argentina e do Chile. Neste lançamento, nos dias 29 e 30, o grande momento da música regional será eternizado com a gravação de um DVD ao vivo.

O repertório terá 20 músicas, a maioria autorais, dos artistas convidados. O festival Vozes na Fronteira conta com recursos federais por meio de emenda parlamentar.

