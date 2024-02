Processo de tombamento de edificações históricas de Porto Murtinho é aprovado

A Prefeitura Cuê, onde atualmente funciona a Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, foi construída na década de 1930 e combina ideias do neoclássico com o estilo colonial brasileiro - Divulgação

O Conselho Estadual de Políticas Culturais de Mato Grosso do Sul (CEPC-MS) emitiu, na semana passada, parecer favorável aos processos de tombamento de duas importantes edificações localizadas no município de Porto Murtinho. A Padaria Cuê e a Prefeitura Cuê, ambas construídas entre os anos de 1920 e 1930, deverão ser incluídas no rol do Patrimônio Cultural Material de Mato Grosso do Sul.

A decisão do conselho foi publicada na página 55 da edição de 21 de fevereiro do Diário Oficial do Estado. Conforme os trâmites para tombamento, que prevem a aprovação do chefe do Poder Executivo estadual para efetivar o processo, só falta o governador Eduardo Riedel dar o seu aval.

As edificações, segundo o CEPC-MS, estão entre as de maior expressão quanto à riqueza histórica e arquitetônica de Mato Grosso do Sul. A tramitação dos processos está em curso, sob a responsabilidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), para que as inscrições das edificações sejam feitas no Livro do Tombo Histórico.

PADARIA E MOINHO

A Padaria Cuê é uma construção com elementos da arquitetura industrial trazidos da Europa e da América do Norte para o Brasil, com a fachada toda em tijolo cerâmico queimado aparente, uma referência à Revolução Industrial, que foi mais de uma vez retomada no século 20.

Erguida a mando do comerciante uruguaio Jaime Aníbal Barrera, pelos construtores espanhóis Canellas e Abelardo, a edificação, além de funcionar como padaria no térreo, tinha também a finalidade de abrigar o moinho de trigo em Porto Murtinho.

A construção foi concluída no ano de 1928. Localizada na Rua Dr. Costa Marques nº1.089, na esquina com a Rua Antônio João, a Padaria Cuê foi adquirida, em 1954, pela Cooperativa Florestal S/A e, em 1978, foi entregue ao governo do Estado de Mato Grosso como forma de pagamento de dívidas da cooperativa.

A partir de 2004, o bem público tornou-se de domínio da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, passando a abrigar o Museu Dom Jaime Aníbal Barrera.

PREFEITURA

A Prefeitura Cuê foi construída na década de 1930 e se apresenta com ideias do neoclássico, apesar de também ter traços do estilo colonial brasileiro. Localizada na Rua Pedro Celestino, de frente para o Rio Paraguai, o edifício funcionava como o centro administrativo que comandava o movimento fiscal do porto.

Sua arquitetura representa o período áureo de importância do município no cenário estadual. O prédio foi recuperado em 2006 e atualmente abriga a sede da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho.

CONTEXTO E IMPORTÂNCIA

Parte de um complexo de imponentes edificações construídas no início do século 20, os dois imóveis refletiam – e ainda refletem – o contexto político e econômico daquela região, alentado principalmente pelo ciclo da erva-mate e pela Companhia Matte Larangeira, responsável pela exploração dos ervais nativos do então Mato Grosso.

A região desenvolveu-se muito naquele período graças à implantação de um porto fluvial que deu nome à cidade, por onde escoava a produção ervateira via Rio Paraguai.

A região destacava-se ainda pela produção do charque e do tanino, que, com a erva-mate, trouxeram grandes transformações econômicas e sociais para a cidade, atraindo imigrantes de diversas nacionalidades para Porto Murtinho, como italianos, portugueses, árabes, espanhóis e alemães.

Essa imigração também provocou grandes reflexos na arquitetura da cidade, que podem ser observados no complexo arquitetônico do qual fazem parte a Padaria Cuê e a Prefeitura Cuê.