Professor comenta a importância da idade feminina no planejamento reprodutivo

Saiba como a versatilidade e as redes sociais favoreceram o cantor, que se tornou pai pela terceira vez

Com 26 anos, três filhos e mais de um bilhão de plays no Spotify, Zé Felipe é só alegria em sua primeira década de carreira Foto: Divulgação

Quem não ouviu a frase “coloca o capacete que lá vem pedrada” em algum hit nos últimos três anos? De grande sucesso nas plataformas de música, Zé Felipe levou, em apenas três anos, cinco músicas ao topo das mais ouvidas no Spotify, além de outras 10 faixas ao top 5.

Acompanhe a trajetória de ascensão do cantor, filho de Leonardo, que completa uma década de carreira neste ano.

O goiano de 26 anos, que recentemente se tornou pai pela terceira vez, conquistou milhares de fãs ao redor do Brasil com sua personalidade divertida e sem papas na língua.

O desejo pela música vem de berço, com as referências de seu avô Avelino tocando viola, do pai Leonardo, um dos maiores nomes do sertanejo, e do irmão Pedro Leonardo.

Tudo começou ao se aventurar cantando em festas na casa de amigos e se estendeu a acompanhar o pai em turnê pelo Brasil, o que depois se tornou uma parceria no DVD de Leonardo, no pot-pourri “Te Amo Demais/Coração Espinhado”.

Então, sentiu-se pronto e, em 28 de setembro de 2014, estreou no “Domingão do Faustão”, na Globo. Com seu violão e estilo sertanejo de inspiração paterna, Zé Felipe assinou o primeiro contrato com a gravadora Sony Music, estreando com o projeto “Você e Eu” no mesmo ano.

As músicas ocuparam excelentes posições nas rádios do Brasil. A mistura com outros ritmos começou lá atrás, em 2016, “Proibido É Mais Gostoso” caiu no gosto dos fãs.

O projeto trouxe “Não Me Toca”, em parceria com Ludmilla, além das faixas “Maquiagem Borrada” e “Curtição”. Mas foi em 2017 que ocorreu sua primeira grande mudança na carreira, ao assinar com a gravadora Som Livre. A fase se iniciou com o terceiro projeto de carreira “Na Mesma Estrada”.

Explorando novas batidas no sertanejo, Zé Felipe chegou às paradas de sucesso com “My Baby”, parceria com Naiara Azevedo e Furação Love. O DVD “Ao Vivo em Goiânia”, gravado em 2019, uniu o goiano a outros grandes talentos de raízes sertanejas, como em “Tiro Certo”, com Gusttavo Lima, e “Medalha de Prata”, com Maiara & Maraísa.

O projeto não foi uma despedida, mas, após ele, o jovem reservou seu tempo para estudar e analisar o mercado musical. Nesse período, as redes sociais se fortaleceram e, nelas, Zé descobriu sua principal aliada.

Ele já conquistou dois discos de ouro, três de diamante e sete de platina. Em 2020, o single “Só Tem Eu” alcançou o topo das mais ouvidas do País.

A qualidade foi comprovada no álbum “Joseph”, o primeiro da nova fase, de 2021.

O projeto chamou a atenção do mercado fonográfico e ultrapassou 1 bilhão de plays somados no Spotify e no YouTube, trazendo toda a versatilidade de Zé Felipe em seis faixas, incluindo parcerias com Ferrugem e Léo Santana.

Os hits com o ritmo animado e danças dominaram as redes sociais e, principalmente, as playlists de mais ouvidas.

BARÕES E ANA CASTELA

“Toma Toma Vapo Vapo”, com Mc Danny, atingiu top 1 e somou 3 milhões de views em menos de 24 horas, além de milhares de vídeos de reprodução da dança, feita pela esposa Virginia Fonseca, publicados no TikTok e no Instagram.

A segunda posição ficou com “Revoada no Colchão”, com Marcynho Sensação, e a terceira com “Senta Danada”, com Os Barões da Pisadinha.

O ano de 2022 foi excelente.

Chegando à segunda posição no Spotify, “Malvada” explodiu antes da estreia e foi a quarta produção mais vista no mundo em 24 horas de lançamento, com 5 milhões de acessos no canal do YouTube em um dia, além do clipe brasileiro mais visto no ano.

A top 1 “Bandido” também chegou com feitos únicos: 45 mil pessoas assistiram à estreia simultaneamente no canal, com 1,5 milhão de streams no mundo junto e 150 mil criações de vídeos no TikTok em 72 horas.

No mesmo ano, Zé Felipe voltou ao top 5 também com “Depende”, participação com DJ Guuga e Wesley Safadão, e “Vontade de Morder”, participação com Simone & Simaria. Além disso, o goiano resgatou o romantismo do início de sua carreira no single “50 Cópias” e também lançou a música “Roça em Mim”, com participação de Ana Castela e Luan Pereira. Após cinco dias, a música alcançava a quarta posição no top 5 do Spotify, e dias depois, o primeiro lugar.

UM BILHÃO DE PLAYS

Em 2023, Zé mesclou ritmos e elementos na faixa “Facilita Aí”, que chegou ao segundo lugar das mais ouvidas, bem como “Vacilão”, com Igow e Wesley Safadão. As parcerias “Macho Preferido”, com MC Jacaré, e “Marrento” também mantiveram a maré positiva.

Quando não imaginavam que seria possível inovar tanto, o álbum “Coloca o Capacete” chegou com seis faixas com participações de Leonardo, Mc Ryan, Dennis, Mc Rica, Luan Pereira e Mc Livinho.

Com participação da esposa Virginia Fonseca, o projeto foi disponibilizado no mesmo dia, fugindo da regra de lançamentos às sextas-feiras e partindo para uma terça-feira, além de videoclipes que se conectaram pela estética, brasilidade e ritmos de funk, bregadeira e eletrônico.

O papai de Maria Alice, Maria Flor e do recém-nascido José Leonardo anunciou neste ano a gestão da própria carreira. O single solo “Luz do Luar” chegou em meio ao Carnaval com ritmo do funk, seguido de “Minha Ex”, em ritmo de forró balançado.

Em seguida, Zé Felipe se jogou no MTG – movimento funk de Belo Horizonte (MG) — e retornou ao top 1 do Spotify com “Não Tente Me Impedir”, música que une o sucesso de Bruno & Marrone de 2009 ao estilo de Zé Felipe, MC Jacaré e produção de Loirin Prod.

Ele ganhou o prêmio de Melhor Cantor no Prêmio Jovem Brasileiro (PJB) e alcançou dobradinha no topo do Spotify Brasil. Em menos de 15 dias de lançamento, “Patrai”, em parceria com Nattan e Rei da Batidinha, chegou ao primeiro lugar no ranking das músicas mais ouvidas, seguida por “Louco, Louco”, feat. com Mari Fernandez.

Com quase 4 bilhões de visualizações, 9 milhões de inscritos no YouTube e 1 bilhão de plays somente nas faixas mais ouvidas do Spotify, Zé Felipe tem uma carreira consagrada, com fãs em todo o Brasil que não cansam de acompanhar sua trajetória.



