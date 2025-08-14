Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Projeto Desenho do Tempo - Danças para Mais de 60 realiza oficina no Sesc Camilo Boni

Projeto Desenho do Tempo Danças para Mais de 60, com Renata Leoni, Marcos Mattos e Soraya Portela, realiza oficina no Sesc Camilo Boni e apresenta espetáculo na Casa de Cultura, amanhã, ambos com entrada franca

Da Redação

Da Redação

14/08/2025 - 10h30
No palco e na vida, uma celebração da amizade. Afeto, parceria e cumplicidade entre dois artistas norteiam o projeto Desenho do Tempo – Danças para Mais de 60, idealizado por Renata Leoni e Marcos Mattos. Desdobramento da montagem que a dupla estreou em 2022, a proposta pode ser conferida de perto amanhã, envolvendo uma oficina para pessoas com mais de 60 anos e a apresentação do espetáculo “Desenho do Tempo”.

O projeto está sendo viabilizado com recursos do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), que é ligada à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) do governo do Estado.

A oficina Tempos de Dança será realizada amanhã, às 14h, com a participação da pesquisadora e dançarina Soraya Portela, no Sesc Camilo Boni (sala TSPI 60+). E, às 19h, na Casa de Cultura, os bailarinos Renata Leoni e Marcos Mattos apresentam o espetáculo “Desenho do Tempo”. Um bate-papo com a plateia está programado para depois da apresentação.

A iniciativa busca, em seu conjunto, proporcionar uma experiência artística para – e com – pessoas com mais de 60 anos, bem como sua rede de apoio (familiares, amigos, etc.), por meio dessa programação. A proposta é permeada pelos “assuntos do envelhecer, da identidade e da memória” como acionadores de movimentos e da criação em dança.

AMIZADE E PARCERIA

O espetáculo “Desenho do Tempo” partiu do desejo de Marcos Mattos e Renata Leoni de voltarem a dançar para celebrar uma relação de amizade e colaboração em múltiplas atividades. Para dar corpo a esta criação, a dupla convidou a bailarina e premiada coreógrafa carioca Esther Weitzman.

Sobre a criação, a coreógrafa conta que o trabalho “é fruto de muito afeto e conexão entre seres que formam uma parceria muito especial e que nos ensinam que afeto e respeito de um indivíduo a outro reluz, e é isso que nos faz melhorar até o fim de nossas vidas”.

Renata tem 62 anos. Iniciou seus estudos em dança pelo balé. Fez aulas de danças modernas, danças contemporâneas e, atualmente, interessa-se pelas investigações em torno da improvisação. Integrou o grupo independente Pantanaliadança e a Ginga Cia. de Dança, uma das mais antigas do Estado. Marcos e Renata integram o Conectivo Corpomancia, um agrupamento de artistas de diversas áreas interessados em conexões e colaborações com outros artistas e linguagens.

Marcos tem 40 anos e uma longa trajetória nas danças urbanas. Foi gestor e diretor artístico da Cia. Dançurbana, de 2002 a 2023, e atua na área da produção e gestão de projetos culturais na Associação Arado Cultural. Marcos e Renata cursaram uma pós-graduação latu sensu, de 2008 até 2010, pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), quando se aproximaram, cultivando uma amizade de mais de 10 anos, compartilhando criações, produções e curadoria de festivais, entre outras atividades ligadas à dança da cidade e do Estado.

“Partimos de um desejo comum de voltar a dançar depois de anos colaborando em múltiplas atividades: escrevendo e produzindo projetos, dirigindo espetáculos, coreografando um ao outro, conversando sobre políticas públicas para a cultura, refletindo sobre modos de sobreviver, sonhando juntos. E por que não dançar tudo isso? Passamos, então, a projetar um outro encontro, mais poético, para celebrar essa trajetória de anos de amizade e colaboração”, disse Marcos Mattos ao Correio B na época da estreia, em julho de 2022. 

“Nós mesmos faríamos tudo. Já estávamos acostumados a isso. Foi quando, em 2021, quase dois anos depois, pensamos em nos presentear com esta criação, convidando alguém para nos coreografar, para cuidar de nós. Então lembramos da coreógrafa e amiga Esther Weitzman, principalmente porque queríamos uma dança que abrisse diálogos entre nós e o mundo. Esther, com sua energia, generosidade e delicadeza, nos conduziu amorosamente neste caminho”, afirmou Renata Leoni mesma ocasião.

A apresentação de “Desenho do Tempo” desta sexta-feira contará com audiodescrição e intérprete de libras. O espaço onde o espetáculo será apresentado, a Casa de Cultura (antigo quartel da Avenida Afonso Pena), é acessível para pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida.

OFICINA

Voltada para pessoas com mais de 60 anos, a oficina Tempos de Dança será ministrada pelos dois bailarinos e pela pesquisadora, educadora e coreógrafa Soraya Portela. Para participar da oficina, não é necessário realizar uma inscrição prévia. Basta ir até o local no dia programado, chegando 15 minutos antes do horário de início.

Soraya é natural de Teresina, no Piauí, onde desenvolve uma pesquisa continuada com as velhices, em torno de práticas de mover com senhoras dançarinas acima de 60 anos, com as quais já realizou, desde 2011, arranjos e dispositivos narrativos, como aulas, escritas, fotos e filmes, ampliando conceitos e noções vigentes em torno da terceira idade, correlacionados aos temas da memória, identidade, sexualidade e corporeidade.

Serviço

O projeto Desenho do Tempo – Danças para Mais de 60 será realizado em Campo Grande amanhã, às 14h, com a oficina Tempos de Dança, no Sesc Camilo Boni (Avenida Afonso Pena, nº 3.469, sala TSPI 60+), e, às 19h, com a apresentação do espetáculo “Desenho do Tempo” e bate-papo com a plateia, na Casa de Cultura (Avenida Afonso Pena, nº 2.270, Centro). As atividades são gratuitas e, para participar da oficina ou assistir ao espetáculo, basta ir até os locais no dia e horários programados de cada atividade. Entrada franca.

Mais informações pelo Instagram @desenhodotempo.
Espetáculo “Desenho do Tempo”
Concepção, direção e coreografia: Esther Weitzman;
Bailarinos criadores: Marcos Mattos e Renata Leoni;
Iluminação: Adriel Santos;
Figurinos: Manuela Weitzman;
Design Gráfico: Felipe Leoni;
Vídeo: Helton Perez/Vaca Azul.

Oficina Tempos de Dança
Ministrante: Soraya Portela.

Produção do projeto
Arado Cultural – Roberta Siqueira e Marcos Mattos;
Assistente de produção: Maura Menezes.

Diálogo

Prefeitos que estavam salientes que só e esfregando as mãos de contentamen... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (13)

13/08/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Fabrício Carpinejar - escritor brasileiro

Os amigos são para toda a vida,  ainda que não estejam conosco a vida inteira. Amigo é destino, amigo é vocação”.

Felpuda

Prefeitos que estavam salientes que só e esfregando as mãos de contentamento, pensando em “assistir de camarote”  a shows de artistas nacionais, quando de festividades  em seus municípios, estão tendo que repensar, digamos,  seus conceitos. A crise econômica no País, a queda de repasse,  e o cenário de incertezas sobre o que vem por aí estão obrigando  os ditos-cujos a somar lá, subtrair cá, dividir ali e multiplicar  zero com zero. A continuar assim, o jeito será voltar aos velhos tempos, quando era colocada uma caixa de som no alto de um poste  na praça central, e tocar as músicas “mais pedidas do momento”.

Diálogo

Confissão

A divulgação de um vídeo mostrando a deputada federal Camila Jara, do PT, insinuando  ter agredido o colega de Legislativo Nikolas Ferreira, do PL, coloca por terra sua manifestação de que não teria praticado tal ato. Com isso, parlamentares da direita estão pedindo providências rigorosas.

Mais

Tropa de choque saiu  a seu favor, falando  de sua compleição física  e tratamento de câncer,  assim como ela o fez  em sua nota oficial, mas o vídeo será mais um elemento  a ser anexado ao pedido  para que seja punida.

DiálogoDra. Maria José Maldonado e Jucimara Palieraqui

 

DiálogoIsabela Curiati e Sophia Patsch

Com pompas

Ao retornar da missão asiática,  o governador Riedel deverá anunciar sua entrada no PP. De acordo com o que se ouve nos bastidores, isso deverá ocorrer no fim deste mês e, segundo comentários, será  uma chegada com pompas  e circunstâncias, com significado para o Progressista. Isto porque  o partido estaria no comando político-administrativo  de Mato Grosso do Sul  e de Campo Grande. Portanto...

Agito

O ex-governador Azambuja deverá ingressar no PL, que passará  a comandar, fruto do acordo  com o ex-presidente Bolsonaro  e Valdemar Costa Neto. Sua chegada ao partido, porém, não deverá ser tão tranquila como a de Riedel ao PP. Ele terá ainda pela frente arestas com bolsonaristas ainda inconformados com sua entrada. Assumindo a direção da legenda, ainda terá de apagar incêndios de alguns deles, como o do deputado Pollon, que está pedindo para ser convidado para ir a novo endereço.

Cadeira

Vale ressaltar que o ex-governador Azambuja está tendo todo  o respaldo da cúpula nacional  do PL, porque é um nome com potencial de conquistar uma cadeira no Senado.  Deve ser levado em conta que essa é uma meta do ex-presidente Jair Bolsonaro, a de conquistar o maior número de cadeiras naquela Casa, para que a direita se fortaleça e possa dar andamento ao projeto de poder contra a esquerda, que tem feito caças às bruxas.

DE DOURADOS

Brô MC's, primeiro grupo de rap indígena do País, lança novo álbum

Primeiro grupo de rap indígena do País, Brô Mc's, de Dourados, lança álbum pela coleção Som Nativo, do Instituto Alok, que tem por objetivo fortalecer, preservar e projetar a riqueza musical das línguas originárias

12/08/2025 10h00

Na ativa desde 2009: primeiro grupo de rap indígena do País, o Brô Mc's é formado pelos irmãos Bruno e Clemerson Veron e Charlie e Kelvin Peixoto

Na ativa desde 2009: primeiro grupo de rap indígena do País, o Brô Mc's é formado pelos irmãos Bruno e Clemerson Veron e Charlie e Kelvin Peixoto DIVULGAÇÃO/LEANDRO BENITES

“Retomada”, o segundo álbum do Brô MC’s, produzido pelo Instituto Alok, já está disponível nas plataformas digitais. Trata-se do primeiro disco do grupo guarani e kaiowá, pioneiro em inserir o rap indígena no panorama da música brasileira, concebido para uma projeção que vá além do circuito independente.

O lançamento faz parte da coleção Som Nativo, composta por sete álbuns inéditos de diferentes etnias brasileiras, que se somam a “O Futuro É Ancestral” (2024), do DJ Alok.

Todos os trabalhos foram disponibilizados no sábado, nas plataformas de streaming, para reforçar o simbolismo da data, 9 de agosto, quando se celebra o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Fundado em 2009, o Brô Mc’s é formado pela dupla de irmãos Bruno Veron e Clemerson Veron; e Charlie Peixoto e Kelvin Peixoto.

“Nosso álbum é a nossa voz, nossa palavra. Escutem a nossa origem, escutem a nossa canção”, afirma Clemerson.

Os artistas vivem nas aldeias Jaguapiru e Bororó, localizadas na reserva indígena de Dourados, que abriga cerca de 20 mil habitantes dos povos Terena, Guarani e Kaiowá, registrando a maior quantidade populacional indígena por metro quadrado no País.

Para comemorar o lançamento de seu segundo álbum, os integrantes do Brô Mc’s realizaram, no sábado, no ponto de cultura Hip Hop Ayvú Records, sede do grupo na aldeia Jaguapiru, um dia de confraternização com ações culturais, como campeonato de futebol, batalha de rima e atividades para as crianças.

Mais do que uma novidade na música brasileira, o Brô Mc’s também tornou-se um exemplo mundial ao ser um dos primeiros grupos de rap indígena a cantar em sua própria língua nativa, o guarani.

O idioma é falado no Paraguai, Brasil e Argentina, conectando um território que reúne uma população de mais de 30 milhões de pessoas, transformando o Brô Mc’s em um representante de toda essa região.

O grupo já passou por vários palcos do mundo, sendo os primeiros indígenas a tocarem no Rock in Rio, junto com o DJ Xamã, em setembro de 2022. Em 25 anos da história do Grammy Latino, o Brô Mc’s tornou-se, em 2024, não somente o primeiro grupo indígena a receber uma indicação, mas também a tocar na noite de gala do prêmio internacional.

REPERTÓRIO

O álbum “Retomada” traz um repertório com nove faixas, todas autorais: “Orereko”, “Cemitério”, “Nda Peikuaai”, “Pehendu Hagua”, “Ndo Alei Peti”, “Retomada”, “Eju Mokoi”, “Drill GK” e “Até o Fim”. As letras seguem denunciando a pressão de vários setores da sociedade brasileira e do agronegócio sobre as terras indígenas.

Como a própria faixa que batiza o álbum indica, o álbum é uma fotografia da realidade vivida diariamente pelos artistas do Brô e toda a comunidade das aldeias Jaguapiru e Bororó cercadas por fazendas do agronegócio.

O grupo participa do festival The Town, em setembro, em São Paulo, trilhando um caminho de crescente reconhecimento que o Instituto Alok tem ajudado a pavimentar.

SEM INTERFERÊNCIA

Com o lançamento dos sete álbuns, o Instituto Alok mantém o seu objetivo de contribuir para a inserção artística indígena na sociedade e indústria fonográfica, amplificando as vozes indígenas e fortalecendo a preservação das línguas e culturas originárias. 

As gravações mantêm os arranjos autorais, ou seja, sem interferência criativa ou técnica por parte de Alok. “Não participo como produtor musical nesses álbuns, são para o público desfrutar das tonalidades originais desses artistas incríveis.

Meu desejo é que possamos gravar novos álbuns no futuro. Há uma fabulosa riqueza musical entre as centenas de etnias indígenas que habitam o Brasil”, diz Alok.

A maioria das faixas foi gravada em idioma nativo. As letras entoadas pelos guarani-kaiowá (MS), kariri-xocó (AL), huni kuin (AC), yawanawa (AC), guarani-mbyá (SP), kaingang e guarani-nhandewa (PR) desenham um mapa sonoro e geográfico brasileiro que alerta o mundo sobre a conexão com a natureza, o cotidiano nas aldeias e séculos de resiliência cultural.

“Na nossa cultura, os mais sábios ensinam as novas gerações. Os cânticos sagrados que tocam a alma das pessoas, falam da importância do respeito à natureza e ao meio ambiente”, diz Everton Lourenço da etnia Guarani Nhandewa.

“Recebemos do criador o dom de cantar alto, assim como as onças e os pássaros. Nós povos amazônicos não temos escrita, então as músicas gravadas nesse álbum vêm assegurar a continuidade de nossos conhecimentos e valorizar nossas tradições”, completa o líder indígena Tashka Yawanawa.

