Projeto Desenho do Tempo - Danças para Mais de 60 realiza oficina no Sesc Camilo Boni

No palco e na vida, uma celebração da amizade. Afeto, parceria e cumplicidade entre dois artistas norteiam o projeto Desenho do Tempo – Danças para Mais de 60, idealizado por Renata Leoni e Marcos Mattos. Desdobramento da montagem que a dupla estreou em 2022, a proposta pode ser conferida de perto amanhã, envolvendo uma oficina para pessoas com mais de 60 anos e a apresentação do espetáculo “Desenho do Tempo”.

O projeto está sendo viabilizado com recursos do Fundo de Investimentos Culturais de Mato Grosso do Sul (FIC, da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), que é ligada à Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) do governo do Estado.

A oficina Tempos de Dança será realizada amanhã, às 14h, com a participação da pesquisadora e dançarina Soraya Portela, no Sesc Camilo Boni (sala TSPI 60+). E, às 19h, na Casa de Cultura, os bailarinos Renata Leoni e Marcos Mattos apresentam o espetáculo “Desenho do Tempo”. Um bate-papo com a plateia está programado para depois da apresentação.

A iniciativa busca, em seu conjunto, proporcionar uma experiência artística para – e com – pessoas com mais de 60 anos, bem como sua rede de apoio (familiares, amigos, etc.), por meio dessa programação. A proposta é permeada pelos “assuntos do envelhecer, da identidade e da memória” como acionadores de movimentos e da criação em dança.

AMIZADE E PARCERIA

O espetáculo “Desenho do Tempo” partiu do desejo de Marcos Mattos e Renata Leoni de voltarem a dançar para celebrar uma relação de amizade e colaboração em múltiplas atividades. Para dar corpo a esta criação, a dupla convidou a bailarina e premiada coreógrafa carioca Esther Weitzman.

Sobre a criação, a coreógrafa conta que o trabalho “é fruto de muito afeto e conexão entre seres que formam uma parceria muito especial e que nos ensinam que afeto e respeito de um indivíduo a outro reluz, e é isso que nos faz melhorar até o fim de nossas vidas”.

Renata tem 62 anos. Iniciou seus estudos em dança pelo balé. Fez aulas de danças modernas, danças contemporâneas e, atualmente, interessa-se pelas investigações em torno da improvisação. Integrou o grupo independente Pantanaliadança e a Ginga Cia. de Dança, uma das mais antigas do Estado. Marcos e Renata integram o Conectivo Corpomancia, um agrupamento de artistas de diversas áreas interessados em conexões e colaborações com outros artistas e linguagens.

Marcos tem 40 anos e uma longa trajetória nas danças urbanas. Foi gestor e diretor artístico da Cia. Dançurbana, de 2002 a 2023, e atua na área da produção e gestão de projetos culturais na Associação Arado Cultural. Marcos e Renata cursaram uma pós-graduação latu sensu, de 2008 até 2010, pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), quando se aproximaram, cultivando uma amizade de mais de 10 anos, compartilhando criações, produções e curadoria de festivais, entre outras atividades ligadas à dança da cidade e do Estado.

“Partimos de um desejo comum de voltar a dançar depois de anos colaborando em múltiplas atividades: escrevendo e produzindo projetos, dirigindo espetáculos, coreografando um ao outro, conversando sobre políticas públicas para a cultura, refletindo sobre modos de sobreviver, sonhando juntos. E por que não dançar tudo isso? Passamos, então, a projetar um outro encontro, mais poético, para celebrar essa trajetória de anos de amizade e colaboração”, disse Marcos Mattos ao Correio B na época da estreia, em julho de 2022.

“Nós mesmos faríamos tudo. Já estávamos acostumados a isso. Foi quando, em 2021, quase dois anos depois, pensamos em nos presentear com esta criação, convidando alguém para nos coreografar, para cuidar de nós. Então lembramos da coreógrafa e amiga Esther Weitzman, principalmente porque queríamos uma dança que abrisse diálogos entre nós e o mundo. Esther, com sua energia, generosidade e delicadeza, nos conduziu amorosamente neste caminho”, afirmou Renata Leoni mesma ocasião.

A apresentação de “Desenho do Tempo” desta sexta-feira contará com audiodescrição e intérprete de libras. O espaço onde o espetáculo será apresentado, a Casa de Cultura (antigo quartel da Avenida Afonso Pena), é acessível para pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida.

OFICINA

Voltada para pessoas com mais de 60 anos, a oficina Tempos de Dança será ministrada pelos dois bailarinos e pela pesquisadora, educadora e coreógrafa Soraya Portela. Para participar da oficina, não é necessário realizar uma inscrição prévia. Basta ir até o local no dia programado, chegando 15 minutos antes do horário de início.

Soraya é natural de Teresina, no Piauí, onde desenvolve uma pesquisa continuada com as velhices, em torno de práticas de mover com senhoras dançarinas acima de 60 anos, com as quais já realizou, desde 2011, arranjos e dispositivos narrativos, como aulas, escritas, fotos e filmes, ampliando conceitos e noções vigentes em torno da terceira idade, correlacionados aos temas da memória, identidade, sexualidade e corporeidade.

Serviço

O projeto Desenho do Tempo – Danças para Mais de 60 será realizado em Campo Grande amanhã, às 14h, com a oficina Tempos de Dança, no Sesc Camilo Boni (Avenida Afonso Pena, nº 3.469, sala TSPI 60+), e, às 19h, com a apresentação do espetáculo “Desenho do Tempo” e bate-papo com a plateia, na Casa de Cultura (Avenida Afonso Pena, nº 2.270, Centro). As atividades são gratuitas e, para participar da oficina ou assistir ao espetáculo, basta ir até os locais no dia e horários programados de cada atividade. Entrada franca.

Mais informações pelo Instagram @desenhodotempo.

Espetáculo “Desenho do Tempo”

Concepção, direção e coreografia: Esther Weitzman;

Bailarinos criadores: Marcos Mattos e Renata Leoni;

Iluminação: Adriel Santos;

Figurinos: Manuela Weitzman;

Design Gráfico: Felipe Leoni;

Vídeo: Helton Perez/Vaca Azul.

Oficina Tempos de Dança

Ministrante: Soraya Portela.

Produção do projeto

Arado Cultural – Roberta Siqueira e Marcos Mattos;

Assistente de produção: Maura Menezes.