Projeto exibe criações de mulheres de MS que têm vida transformada pela costura sustentável

CINEMA

Foram mais de 900 filmes inscritos, produzidos em 10 países, em busca da disputa pelo troféu Pantanal, além de prêmios em dinheiro e da vitrine proporcionada pelo evento

Com os olhos voltados para o público de todas as idades e regiões, o 3º Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito ganha lançamento oficial nesta semana, em dois momentos especiais: nesta sexta-feira, no Bioparque Pantanal, em Campo Grande, a partir das 9h; e neste sábado,

às 20h, no restaurante Espaço Jack, em Bonito.

O festival, que já movimenta a cidade com ações formativas – a exemplo das oficinas de animação ministradas por Ara Martins em maio – se prepara para transformar Bonito em uma verdadeira janela para o cinema contemporâneo da América do Sul entre os dias 25 de julho e 2 de agosto.

Nessa terceira edição, o Bonito CineSur amplia a sua missão de integrar culturas, formar plateias e fortalecer a identidade cinematográfica da região.

“O objetivo principal do Bonito CineSur é contribuir para a integração cultural entre os países do continente e, ao mesmo tempo, trazer para Bonito e região o que de mais interessante se tem produzido no cinema sul-americano”, afirma o curador do evento, José Geraldo Couto.

“O público pode esperar uma mostra bastante rica e vigorosa dessa produção cinematográfica recente, com filmes que abordam temas sociais relevantes e, ao mesmo tempo, trazem as diferentes tradições, linguagens, paisagens e sotaques dos vários países”, garante.

DEZ PAÍSES

Serão exibidos filmes do Brasil, da Argentina, do Peru, do Chile, da Bolívia, da Colômbia, da Venezuela, do Uruguai, do Paraguai e do Equador, além de coproduções com países de fora da América do Sul, entre longas e curtas-metragens, documentários, animações, dramas e comédias.

São obras que refletem a diversidade estética e temática do cinema sul-americano contemporâneo, de narrativas intimistas a reflexões sociais e ambientais, passando por experiências visuais marcantes e produções voltadas à infância e à juventude.

“Estamos bastante animados e ansiosos para ver a reação do público”, complementa Couto.

A Mostra Ambiental também promete provocar reflexões importantes. Para a curadora Elis Regina, essa parte da programação é essencial, por estar profundamente conectada com o território onde o festival acontece.

“Essa mostra propõe uma travessia cinematográfica entre denúncia, esperança e memória. São filmes que abordam a crise climática, os incêndios no Pantanal, a escassez de água, o uso de agrotóxicos, mas também apontam caminhos de resistência, a força dos povos originários, a relação ancestral com a terra e a natureza. É um convite para repensar a nossa relação com o meio ambiente não apenas como recurso, mas como organismo vivo”, explica.

MOSTRA MS

Outro destaque é a Mostra MS, dedicada ao cinema sul-mato-grossense. Para o curador Marcos Pierry, professor do curso de Audiovisual da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e crítico do Correio B, essa edição marca um salto importante na produção local.

“Tivemos um aumento expressivo na quantidade e na qualidade de filmes de ficção, o que mostra maturidade e talento da nossa produção. Temos temas como povos originários, infância, emancipação da mulher, além de um olhar sensível sobre o fazer artístico. O Bonito CineSur tem sido, desde 2023, um espaço para colocar a nossa produção regional lado a lado com o cinema sul-americano, criando um ambiente para assistir, discutir e repensar o cinema”, afirma.

TRANSFORMAÇÃO

“O cerne da seleção deste ano se concentra em um equilíbrio entre ‘autoralidades’ já consagradas e novas narrativas de ficção e não ficção que celebram estratégias de resistência e sobrevivência de vivências vulnerabilizadas pela ordem imposta. A gente está falando de cinema como ferramenta de transformação”, pontua o curador Rodrigo Fonseca.

OFICINAS

A programação contempla ainda oficinas para a comunidade, como as do Bonito CineSur Educa – espaço dedicado à formação, com cursos, oficinas, palestras e sessões de cinema dirigidas especialmente a estudantes.

E tudo isso gratuitamente, com acesso a conteúdos de qualidade ministrados por importantes profissionais do cinema. O objetivo é ativar, promover e incluir o cinema como uma possibilidade real para a comunidade de Bonito e também jovens e adultos de outras regiões.

PONTES E FOMENTO

A curadora Cecília Diez também destaca o impacto do festival.

“O Bonito CineSur é um evento fundamental para a promoção do cinema independente sul-americano. Ele constrói pontes entre cineastas, fomenta a criatividade, movimenta a economia local e promove o desenvolvimento regional. É uma honra fazer parte dessa edição tão potente”, diz.

O festival é uma realização da Associação Amigos do Cinema e da Cultura (Aacic), em parceria com o Ministério da Cultura, do governo federal, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Vander Loubet. Conta com patrocínio da Fecomércio-MS, do Sesc-MS, da Emgea e da Agência Nacional do Cinema (Ancine).

Conta também com o apoio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico e da prefeitura de Bonito, da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e do governo de MS, além do apoio cultural da Energisa e da Zoom Publicidade.

Em 2024, o Bonito CineSur recebeu a inscrição de 900 produções, exibiu 42 filmes em 120 horas de programação, mobilizou mais de 5 mil pessoas e impactou diretamente a economia criativa de Bonito.

FILMES EM COMPETIÇÃO

Mostra de Longas Sul-Americanos

“A MELHOR MÃE DO MUNDO”, de Anna Muylaert (Brasil, ficção).

“BRASILIANA”, de Joel Zito Araújo (Brasil, documentário).

“CHUZALONGO”, de Diego Ortuño (Equador, ficção).

“ORO AMARGO”, de Juan Olea (Chile, Uruguai e Alemanha, ficção).

“QUINOGRAFIA”, de Mariano Donoso e Federico Cardone (Argentina, doc.).

“REDENCIÓN”, de Miguel Barreda Delgado (Peru, ficção).

Mostra de Curtas Sul-Americanos

“AMOR EN LOS TIEMPOS DE COMO SEA QUE SE LLAME EL PRESENTE”, de Valentina Qaszulxkef (Colômbia, animação).

“AYAHUANCO”, de Salvador Pariona Díaz (Peru, ficção).

“DESVELO”, de Inti Torres (Venezuela, ficção).

“LA FALTA”, de Carmela Sandberg (Argentina e Uruguai, ficção).

“LAGRIMAR”, de Paula Vanina (Brasil, animação).

“REVELACIÓN”, Emanuel Moreno Elgueta (Chile, ficção).

Mostra Ambiental – Longas

“KARUARA: LA GENTE DEL RÍO”, de Miguel Araoz Cartagena e Stephanie Boyd (Peru, documentário).

“KOPENAWA: SONHAR A TERRA-FLORESTA”, de Marco Altberg e Tainá Lucas (Brasil, documentário).

“LA CUENCA”, de Colectivo Left Hand Rotation (Chile, documentário).

“POR EL PARANÁ: LA DISPUTA POR EL RÍO”, Alejo Di Risio e Franco Gonzalez (Argentina, documentário).

“RUA DO PESCADOR Nº 6”, de Bárbara Paz (Brasil, doc.).

“SINFONIA DA SOBREVIVÊNCIA”, de Michel Coeli (Brasil, doc.).

Mostra Ambiental – Curtas

“INSUSTENTÁVEL: A REALIDADE DO PETRÓLEO NA AMAZÔNIA”, de André Borges e Fer Libague (Brasil, documentário).

“SOBRE A CABEÇA OS AVIÕES”, de Amanda Costa e Fausto Borges (Brasil, documentário).

“SOBRE RUÍNAS”, de Carol Benjamin (Brasil, documentário).

“UMA MENINA, UM RIO”, de Renata Martins (Brasil, documentário).

“JICHI: EN BUSCA DEL GUARDIÁN DE LAS AGUAS”, de Paola Quispe Quispe (Bolívia, documentário).

“POR LA TIERRA”, de Irene Kuten (Argentina, documentário).

Mostra de Filmes Sul-Mato-Grossenses

“A ÚLTIMA PORTEIRA”, de Rodrigo Rezende (curta, ficção).

“ELEONORA”, de Ligia Prieto (curta, ficção).

“ENIGMAS NO ROLÊ”, de Ulísver Silva (longa, ficção).

“JARDIM DE PEDRA – VIDA E MORTE DE GLAUCE ROCHA”, de Daphyne Schiffer Gonzaga (curta, documentário).

“KOI E O RIO”, de Ricardo Câmara e Maurício Copetti (média-metragem, documentário).

“TEMPESTADE OCRE”, de Deivison Pedrê (curta, ficção).

SERVIÇO

Lançamento da terceira edição do Bonito CineSur – Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito

Em Campo Grande, ocorrerá nesta sexta-feira, às 9h, no Bioparque Pantanal.

Já em Bonito será neste sábado, às 20h, no restaurante

Espaço Jack.

