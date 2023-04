Projeto leva música clássica para escolas e universidades

O elenco de Música Erudita nas Escolas e Universidades: o violinista Gabriel Almeida, a cantora soprano Bianca Danzi e Evandro Dotto, violonista e mentor do projeto, viajarão para sete cidades, encerrando a turnê em Campo Grande, no dia 1º de junho - fotos: Projeto Música Erudita nas Escolas e Universidades

“Se você quiser entender música melhor, não há coisa mais importante a fazer do que ouvir música. Não há nada que possa substituir esse hábito”. A frase do compositor norte-americano Aaron Copland (1900-1990) foi escolhida como uma espécie de lema do projeto Música Erudita nas Escolas e Universidades, por traduzir a essência da iniciativa.

O projeto vai percorrer sete cidades sul-mato-grossenses (São Gabriel, Coxim, Rio Verde, Aquidauana, Naviraí, Três Lagoas e Campo Grande) com o intuito de proporcionar, de forma gratuita, acesso ao repertório de salas de concertos em ambientes de educação em municípios onde a música erudita é pouco difundida.

A turnê musical iniciará por Coxim, no dia 12 de abril (quarta-feira. Em seguida, no dia 13 (quinta-feira), será a vez de Aquidauana sediar o concerto. Já em 18 de abril (terça-feira), Três Lagoas será palco das apresentações e, no dia 27 de abril (quinta-feira), Naviraí recepciona os artistas.

As próximas apresentações ocorrem no mês de maio, no dia 19 (sexta-feira), em Rio Verde, e no dia 22 (segunda-feira), em São Gabriel do Oeste. A última parada será em Campo Grande, no dia 1º de junho (quinta-feira).

Os concertos serão realizados em escolas públicas e em diferentes campi da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Nos polos da UFMS, as apresentações serão abertas ao público em geral.

CONHECER PARA GOSTAR

Trata-se de um trabalho de difusão artística que terá no talento de três artistas a ponte para interligar o público ao universo da música erudita.

Será pela voz da soprano Bianca Danzi, o som inconfundível de um violino, apresentado ou executado por Gabriel Almeida, e a versatilidade e som encorpado de um dos instrumentos mais populares, o violão, a ser apresentado ou tocado por Evandro Dotto, que o público será convidado a se entrosar com diversas composições do repertório clássico.

“A nossa preocupação está na democratização do acesso à cultura. Ninguém gosta de algo que não conhece, por isso vamos visitar escolas e universidades com esse objetivo de aproximar o público, demonstrando o quão agradável é a música erudita, despertando a curiosidade da plateia, contando um pouco das histórias e até mesmo mostrando às pessoas a riqueza musical do nosso estado, que tem nomes importantes neste universo clássico”.

A promessa parte do idealizador do projeto, o músico e produtor cultural Evandro Dotto. Violonista de formação, Evandro enfatiza que, além de toda a parte cultural, o projeto tem em seu DNA outro aspecto muito importante, que é a questão da “memória e identidade”, que vem como uma reafirmação de que Mato Grosso do Sul tem música erudita de alta performance e refinamento.

LEVINO ALBANO

“Os concertos terão em média uma hora de duração, e a ideia é ser algo leve, com aproximação com o público. Nosso repertório, ou como se diz nos aplicativos de músicas, nossa playlist, fará uma visita por músicas clássicas da renascença, do barroco, do clássico, do romântico e do moderno, como também obras brasileiras e regionais”, conta Evandro.

“É justamente aí que vamos trazer um violonista de MS que é pouco conhecido, mas que é um dos pioneiros do violão brasileiro, Levino Albano [1895-1955]. Artista que tem uma história linda de superação, pois aos seis anos teve cegueira, desencadeada pela febre amarela, e encontrou na música um renascimento”, apresenta o músico.

“Ele desempenhou um papel importante no cenário musical brasileiro no início do século 20, ao lado de grandes nomes como João Pernambuco [1883-1947] e Américo Jacomino [1889-1928], o Canhoto”, completa.

Para quem respira música desde criança, como é o caso da cantora Bianca Danzi, a expectativa de colocar o pé na estrada já é grande.

“Quando o Evandro fez o convite, aceitei na mesma hora, é algo muito gratificante, porque vai trabalhar com um repertório que não está na mídia e fazer as crianças e jovens se encantarem”, pontua a soprano, que vê no projeto um chamado para a formação de público.

“A maioria das pessoas não conhecem, por isso não gostam, acham que a música erudita é uma coisa cansativa, chata, e, no fim, elas acabam se surpreendendo, vendo que é algo bonito, divertido como os outros estilos musicais”, diz Bianca.

O Música Erudita nas Escolas e Universidades foi contemplado pelo Fundo de Investimentos Culturais (FIC), promovido pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania (Setescc), do governo de MS. O projeto conta ainda com o apoio da UFMS.

Serviço

Música Erudita nas Escolas e Universidades

Coxim: A apresentação será no dia 12 de abril, a partir das 10h,

na Escola Municipal Willian Tavares, que fica na Av. Luiz Gonzaga, nº 450, Silviolandia.

Aquidauana: O concerto será no dia 13 de abril, às 21h, no Campus de Aquidauana da UFMS (CPAQ), Unidade 2 – saguão do bloco B. O campus fica situado na Rua Oscar Trindade de Barros, Serraria.

Três Lagoas: A apresentação será no dia 18 de abril, às 15h,

no Campus de Três Lagoas da UFMS (CPTL), Campus 2 – saguão do bloco 8, na Rua Onze, Vila Piloto.

Naviraí: O concerto será no dia 27 de abril, às 20h30min, no Campus de Naviraí da UFMS (CPNV), Bloco 1, que fica na Rodovia MS-141, km 04, saída para Ivinhema.

Rio Verde: A apresentação será no dia 19 de maio às 9h30min, na Escola Municipal Dr. Cezar Galvão, na Rua Alm. Tamandaré, nº 70, Centro.

São Gabriel do Oeste: O concerto ocorre às 10h do dia 22 de maio, na Escola Estadual São Gabriel, na Rua José Ferreira Rosa, nº 384, Centro.

Campo Grande: A apresentação será no dia 1º de junho, às 19h30min, na Faculdade de Artes, Letras e Comunicação (Faalc/UFMS), no auditório Prof. Luis Felipe de Oliveira, na Av. Sen. Antônio Mendes Canale, nº 423, Pioneiros. Toda a programação é gratuita. Mais informações pelo Instagram @eviolaodotto.

Assine o Correio do Estado