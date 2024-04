Projeto Miolo traz escritores de outros estados para ler obras de autores sul-mato-grossenses

Campo Grande ganha mais um palco de diálogos literários a partir da próxima semana, com o projeto Miolo: Circuito de Leituras Integrais, que pretende não somente inspirar autores e leitores, mas também aproximar o público de quem escreve. Com o objetivo de formar e consolidar leitores na Capital, serão realizados três eventos, todos com leituras integrais de livros de autores regionais, em encontros mediados por renomados escritores de outros estados do País.

Também estão previstas oficinas com o intuito de apresentar a literatura como agente de inclusão social e cultural. O primeiro encontro será no dia 19, com a leitura integral, em grupo, do livro “Azul Dentro do Banheiro” de Marlene Mourão, a Marzinha, e a mediação ficará por conta do escritor e artista educador carioca Caio Zero, autor de obras finalistas do prêmio HQ Mix, um dos mais disputados do mundo dos quadrinhos.

Durante o evento, ao lado da atelierista Ana Espinosa Horn e da psicanalista Ligia Burton, Caio conduzirá os presentes a um bate-papo sobre a obra, de maneira colaborativa. Lançado originalmente em 1976 e relançado em 2019, “Azul Dentro do Banheiro” traz poemas e fotografias que buscam desvendar o que há de sublime na “simplicidade” do cotidiano. O encontro é aberto ao público e acontecerá no bar Copo, na Rua 14 de Julho, às 18h30min. Para participar, é necessário levar um quilo de alimento não perecível.

Além disso, no dia 20, às 10h, o projeto realizará uma oficina literária na sede da Central Única das Favelas (Cufa) de Campo Grande, no Portal Caiobá, destinada ao público jovem e adulto. A oficina tem como objetivo experimentar a linguagem dos quadrinhos a partir de exercícios de criação e de uma conversa sobre processo criativo na produção das histórias em quadrinhos, temáticas, conceitos e estratégias narrativas.

A oficina terá duração de uma hora e meia e os participantes deverão levar papéis em branco sem pauta, lápis, borracha, apontador e uma caneta preta ou azul. As vagas são limitadas e os interessados deverão se inscrever pelo link na bio do Instagram www.instagram.com/hamorlivraria.

FEBRARO E KOMATSU

Em maio e junho, haverá novas edições do projeto Miolo. Em maio, a leitura será de “Caixa D’Água”, de Febraro de Oliveira, com presença da escritora Luiza Romão (SP), vencedora do Prêmio Jabuti de 2022, e participação das psicanalistas Karô Castanha e Isloany Machado.

Nas poesias de “Caixa D’Água”, Febraro dá vazão a uma escrita profundamente sensível e engajada para tratar do assassinato de Matheus Cavalcante Cunha, que foi encontrado afogado, aos 22 anos, na cidade de Itaituba, no Pará, em mais um caso grotesco de violência contra homossexuais.

Em junho, será realizada a leitura de “Seis Desenhos de Doesburg”, de Henrique Komatsu, finalista do Jabuti em 2020, pela escritora paraense Monique Malcher, vencedora do Jabuti em 2021. Também participarão do encontro a artista visual Isabê e a professora Rosana Zanellato, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A partir de um diálogo entre o neoplasticismo e a literatura pós-moderna, Komatsu propõe ao leitor um vislumbre sobre as palavras não como portadoras de significados, mas como portadoras de sons.

"Ao trazer escritores de renome nacional para esses espaços, o projeto visa não apenas difundir a literatura, mas também promover um verdadeiro intercâmbio cultural entre diferentes realidades sociais”

Febraro de Oliveira, escritor

HISTÓRICO

As oficinas literárias de maio e junho, que também serão realizadas na sede da Cufa, ainda não foram anunciadas. O projeto Miolo: Circuito de Leituras Integrais já acontece desde 2023 em Campo Grande, promovido pelos livreiros Bianca Resende e Felipe Mafra e o escritor Febraro de Oliveira, que também estão à frente da Hámor Livraria, nome conhecido em feiras, festivais e eventos da cidade.

Desde o lançamento do projeto, foram realizadas quatro edições, reunindo um total de 150 leitores em encontros de quatro horas de duração. Com a nova fase do projeto, que foi contemplada com a Lei Paulo Gustavo, pela Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), o objetivo é expandir ainda mais o público.

“Queremos promover a democratização do acesso à cultura e à literatura, valorizando nossa produção regional e fomentando o diálogo entre escritores locais e de referência nacional”, pontuou a escritora Bianca Resende.

Além disso, um dos aspectos mais marcantes do projeto é a escolha de sediar os workshops na Cufa de Campo Grande, reafirmando um compromisso com políticas públicas que fortaleçam as comunidades periféricas.

“Ao trazer escritores de renome nacional para esses espaços, o projeto visa não apenas difundir a literatura, mas também promover um verdadeiro intercâmbio cultural entre diferentes realidades sociais”, enfatizou Febraro.

Um ponto fundamental do projeto é o compromisso com a acessibilidade, com todas as etapas contando com intérpretes de libras e locais adaptados para garantir a participação plena de pessoas com deficiência auditiva e visual. Para mais informações sobre o projeto, acesse www.instagram.com/hamorlivraria/.

Serviço

Miolo: Circuito de Leituras Integrais, com Caio Zero

Leitura compartilhada

Data e horário: dia 19/4, às 18h30min.

Local: Bar Copo, Rua 14 de Julho, nº 2.530, Centro.

Para participar, é necessário levar 1 kg de alimento não perecível.

Oficina literária

Data e horário: dia 20/4, às 10h.

Local: Cufa, Rua Midas, nº 461, Portal Caiobá.

As vagas são limitadas e os interessados deverão se inscrever pelo link na bio do Instagram (www.instagram.com/hamorlivraria).