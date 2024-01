Em homenagem à venezuelana Julieta Hernández (foto), criadora da palhaça Miss Jujuba, o movimento Massa Crítica CG promove o evento que ocorre hoje, a partir das 19h, no Relógio Central (no encontro das avenidas Calógeras e Afonso Pena), com forte adesão

Na sexta-feira da semana passada (5), após 13 dias de desaparecimento, a venezuelana

Julieta Hernández, de 38 anos, foi encontrada morta no município de Presidente Figueiredo (AM). Conhecida como a palhaça Miss Jujuba, ela era também bonequeira, veterinária e cicloativista. Acostumada a cruzar o Brasil de bicicleta, Julieta pedalava pelo País desde 2015 e se apresentava como artista independente.

A venezuelana pernoitava no estado do Amazonas rumo ao país natal, onde se encontraria com a mãe, quando foi morta por um casal, preso no mesmo dia em que o corpo da artista foi encontrado, em mais um caso de feminicídio que aterrorizou o Brasil e ganhou repercussão internacional. Com estatísticas que estão entre as maiores do País, o assunto cala fundo na sociedade de Mato Grosso do Sul.

Por isso, Campo Grande e Bonito se juntam a pelo menos 107 outras cidades brasileiras e de outros países que programaram, como protesto, bicicletadas de hoje até terça-feira (16). A maioria dos rolês será hoje.

Em Campo Grande, o cortejo de bikes ganhou grande mobilização nas redes sociais e parte hoje do Relógio Central, no encontro das avenidas Calógeras e Afonso Pena, às 19h, sob a organização do movimento cicloativista Massa Crítica CG, com forte adesão da classe artística. Já em Bonito, com organização da Casa da Memória, a pedalada parte da Praça da Liberdade, às 18h30min, também desta sexta-feira.

“Há alguns dias partiu nossa Julieta, de uma forma tão triste, tão sofrida, em um mundo seco e feio que se esboroa em injustiça. Quantas camadas de violência há aqui? Não somos capazes, agora, de refletir ou teorizar sobre todas as injustiças e desigualdades que levam o mundo a tamanha falência”, publicou, na internet, o Instituto Escola Livre de Palhaços (Eslipa), do Rio de Janeiro (RJ), onde Julieta se formou em palhaçaria em 2017.

FERNANDO E DENTE

Quem curte blues, rock e soul tem programa garantido na Cervejaria Canalhas (R. Dom Lustosa, nº 214, Seminário). A atração de hoje é a banda Fernando Morreu, com promoção de cervejas do tipo IPA a partir de R$ 9,99 até as 20h e entrada a R$ 20.

Amanhã será a vez da Dente de Ouro – com Rudy, Marcos Yallouz, Adriel Santos e Gabriel de Andrade na formação – comandar o tap room da cervejaria, com o rótulo Records Irish Stout em promoção e entrada a R$ 12. O bar abre às 18h. Mais informações pelo WhatsApp (67) 98187-8194.

JOÃO CARREIRO

Neste domingo, a TV Cultura apresenta uma edição inédita e especial do programa “Balaio”, apresentado por Renato e Chico Teixeira. A dupla recebe a violeira Adriana Farias e João Carreiro, na última gravação para televisão do sertanejo antes de seu trágico falecimento no dia 3, por conta de complicações em uma cirurgia cardíaca.

Com histórias marcantes das carreiras dos convidados, assim como números musicais com as colaborações de Renato e Chico, o programa vai ao ar às 8h (horário de MS) e pode ser acompanhado pela internet pelo site cultura.uol.com.br/aovivo/. João Carreiro se despediu dos palcos, mas deixou sua marca na música caipira e trouxe todo seu talento e energia para o “Balaio”. Na edição, o músico toca ao lado de Chico a canção “Morada”, uma parceria entre ambos. O cantor, compositor e violeiro cuiabano se inspirou em Tião Carreiro, da dupla com Pardinho, para escolher seu nome artístico.

João tinha mais de 20 anos de carreira, mas explodiu no cenário nacional em 2009 com o lançamento do álbum “Os Brutos do Sertanejo” ao lado de Capataz, com quem formava dupla na época.

Após a separação do colega, Carreiro focou em sua saúde mental e só voltou a lançar um álbum anos mais tarde, ao lado de Jads & Jadson, e seguiu em carreira solo até morrer no começo deste ano. No mesmo programa, Renato e Chico Teixeira também recebem Adriana Farias. A cantora e violeira apresentou o programa “Viola, Minha Viola” (TV Cultura) entre 2017 e 2019.

Antes de partir para sua carreira solo com o disco “Beleza Rústica”, ela fez parte do grupo Barra de Saia e atuou como backing vocal ao lado de grandes artistas da música nacional, como Fábio Jr., Leandro & Leonardo e Vanessa Camargo. No “Balaio”, ela apresenta, com Renato e Chico, “Cantiga

do Arco Íris”, um clássico de Pena Branca e Xavantinho.

CINEMA

Uma das estreias da semana nas telonas é “Chama a Bebel”. A produção nacional, dirigida por Paulo Nascimento, traz Giulia Benite – a Mônica nos longas “Laços” e “Lições” da Turma da Mônica – como

a protagonista.“Bebel é uma jovem cadeirante que mora com a mãe e o avô no interior. Para continuar seus estudos, ela acaba se mudando para a cidade grande, onde novas adversidades passam a fazer parte de sua vida, começando com sua tia Marieta”, diz a sinopse.

Também estão no elenco, entre outros nomes, Gustavo Coelho, Sofia Cordeiro, Antônio Zeni, Larissa Maciel, José Rubens Chachá. O filme tem uma pegada bem militante.

O diretor Paulo Nascimento se inspirou na ativista ambiental sueca Greta Thunberg e na invasão de um laboratório paulista de cosméticos que mantinha 150 animais em cativeiro por ativistas em 2013. O Brasil proibiu o uso de animais em testes de cosméticos e perfumes em março do ano passado.

Outro destaque é “Meninas Malvadas: O Musical”. Com direção de Arturo Perez e Samantha Jayne, o longa foi escrito e produzido por Tina Fey, que retorna no elenco como a professora Norbury. Outro ator do filme original, de 2004, que também faz parte do novo filme é Tim Meadows. Ele vive o diretor Duval.

Reneé Rapp, Avantika, Bebe Wood e Angourie Rice formam o elenco principal, que traz ainda Ashley Park, Busy Philipps, Auli’i Cravalho, Jaquel Spivey, Jenna Fischer e Christopher Briney. Além da produção para os cinemas de 20 anos atrás, o novo longa se baseia no musical de sucesso na Broadway.

Uma parte da crítica tem dito que o filme “é uma comédia que agrada ao público e tem uma fórmula vencedora para uma nova geração”. Já a outra afirma que a nova versão sucumbe à original: “O ‘Meninas Malvadas’ de 2004 consolidou seu lugar no cinema e na cultura pop, enquanto a versão deste ano provavelmente será esquecida”.

Assim como no filme original, a trama narra uma nova aluna do Ensino Médio enfrenta a ira de uma garota popular e de seus amigos.