Quando o pet vira alvo: um sinal silencioso de violência contra a mulher

Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, a psicóloga Juliana Sato alerta para um padrão pouco discutido nas relações abusivas: o uso do animal de estimação como instrumento de controle, coerção e intimidação dentro de casa.

Flavia Viana

Flavia Viana

07/03/2026 - 16h04
No Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a discussão sobre violência doméstica costuma ganhar espaço. Porém, nem sempre todos os seus sinais são reconhecidos. Entre eles, há um aspecto ainda pouco debatido: quando o animal de estimação se torna alvo de tensão, crítica ou ameaça dentro da relação.

A psicóloga Juliana Sato alerta para um padrão pouco discutido nas relações abusivas: o uso do animal de estimação como instrumento de controle, coerção e intimidação dentro de casa que pode parecer, à primeira vista, um simples conflito de convivência, em alguns contextos revela padrões de controle, desqualificação e coerção que atingem a mulher por meio de um vínculo afetivo que ela não deseja (ou nã o consegue) romper.

Confira logo abaixo o que diz a profissional Juliana Sato sobre o asssunto. Ela é certificada pela renomada Association for Pet Loss and Bereavement, entidade pioneira e referência em luto pet nos Estados Unidos. 

Preferência por animais de estimação não define caráter nem funciona, por si só, como marcador de personalidade. Há motivos legítimos para manter distância de pets, como alergias, fobias, experiências negativas anteriores, valores familiares ou limites pessoais.

O que realmente merece atenção é a forma como essa preferência aparece na convivência, sobretudo quando há uma relação afetiva em que o animal já ocupa um lugar importante, porque é nesse ponto que se torna possível observar se existe respeito pelo que é valioso para o outro e se há disposição para construir uma vida em comum sem transformar diferenças em disputa.

No cotidiano doméstico, o pet costuma ocupar um espaço que mistura rotina e vínculo; para muita gente, não se trata de um detalhe da casa, mas de uma presença que atravessa a história pessoal e participa da organização emocional da vida.

Quando o parceiro não tem afinidade com animais, isso pode ser administrado com maturidade, desde que a convivência se estabeleça com acordos claros e reconhecimento mútuo do que cada um considera essencial.

A tensão começa quando a presença do animal passa a alterar o clima do lar, e o vínculo, em vez de ser respeitado como parte da vida de quem o trouxe, passa a ser tratado como exagero ou inconveniência, criando um cenário em que o responsável pelo pet se vê, aos poucos, cedendo mais do q ue gostaria para evitar conflito.

É nesse momento que o assunto deixa de ser gosto pessoal e passa a revelar padrões relacionais. Quando o pet vira palco de conflito, o que aparece com frequência é a dificuldade de sustentar o lugar do outro dentro da relação, como se a convivência só fosse “permitida” quando o parceiro passa a editar a própria rotina para não desagradar quem precisa comandar o ambiente.

A situação se torna mais delicada quando surgem desqualificações, tentativas de impor regras não combinadas ou atitudes que transformam cuidado em motivo de crítica, porque isso já não diz respeito ao animal, mas à forma como aquela relação lida com limites e autonomia.

Esse ponto ganha outra dimensão quando entram em cena comportamentos de coerção. Em contextos de violência doméstica, ameaças ou agressões contra animais podem ser usadas como forma indireta de controle, atingindo a pessoa por meio de um vínculo que ela não quer, ou não consegue, abandonar.

A literatura que discute a chamada Teoria do Elo observa que maus-tratos contra animais podem funcionar como sinal de alerta para outras violências dentro de casa, inclusive contra mulheres, o que exige atenção quando o animal é intimidado, negligenciado ou ferido, já que nessas situações o problema deixa de ser apenas doméstico e passa a envolver risco.

Não gostar de animais pode ser apenas preferência; o alerta aparece quando isso vem junto de desprezo pelo seu vínculo e pressão para você ceder, porque esse padrão raramente fica restrito ao pet e tende a invadir outras áreas da vida, justamente aquelas em que você precisaria ser tratada com consideração.

Quando o vínculo com o pet vira alvo, o que está em jogo não é o animal em si, mas a forma como aquela relação decide quem pode existir com autonomia e quem precisa se adaptar para manter a paz.

Em casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos, a denúncia pode ser feita pelo Disque 181, pela Polícia Militar no 190 em situações de flagrante, diretamente em uma Delegacia de Polícia ou por meio das delegacias eletrônicas estaduais, além dos canais do Ministério Público e dos serviços municipais de proteção animal ou zoonoses.

 Juliana Sato é certificada pela renomada Association for Pet Loss and Bereavement, entidade pioneira e referência em luto pet nos Estados Unidos

Câmeras de vídeomonitoramento das ruas da Capital não poderão ser utilizad...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (7) e domingo (8)

07/03/2026 00h03

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Sylvia Cesco - poeta de MS

"Não tenhas medo. São apenas palavras-ventania mergulhadas nas águas cristalinas dos meus infinitos provisórios”.

 

Câmeras de vídeomonitoramento das ruas da Capital não poderão ser utilizadas para aplicação dos autos de infração de trânsito, ou seja, não serão transformadas em “indústria de multas” e sim utilizadas na segurança pública e no acompanhamento do tráfego. Projeto neste sentido foi aprovado pela Câmara Municipal. Seguem como exceções à proposta, as autuações por radares e demais medidores de velocidade, utilizados pelos agentes de trânsito. O projeto é de autoria dos vereadores André Salineiro e Rafael Tavares.

É gente!

Em roda de conversa, antenado político “contabilizou” que no campo da direita há o ex-governador Azambuja, que é um dos candidatos ao Senado. O centro-direita tem como representante o senador Nelson Trad Filho, enquanto que a esquerda vai brigar com o deputado federal Vander Loubet e a senadora Soraya T hronicke. “Olha o tanto de gente que tem e são só duas vagas. A direita conservadora acha que só ela tem votos”. Nada mais foi dito, nem perguntado.

Avanço

Em Campo Grande, a Intenção de Consumo das Famílias (ICF), pesquisada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, com análise da Fecomércio MS, avançou para 109,2 pontos em fevereiro. É o maior patamar desde abril de 2025 e mantendo-se na zona de satisfação (acima de 100 pontos). O crescimento de 2% em relação a janeiro é impulsionado pelas famílias com renda superior a 10 salários mínimos.

Decola

Até quarta-feira estarão abertas as inscrições para o Decola Hackathon – Missão Turismo 2026, iniciativa que desafia equipes a desenvolver soluções inovadoras voltadas ao fortalecimento do setor de eventos e turismo em Campo Grande. A promoção é do governo de MS em parceria com o Senac Hub Academy.

Mais

O recorte por renda mostra que 64,3% das famílias com ganhos acima de 10 salários mínimos se sentem mais seguras em relação ao emprego do que há um ano, percentual superior ao observado entre as famílias de menor renda, em que 49,9% têm essa percepção. Ao mesmo tempo, o desemprego atinge 9,1% dos lares com renda de até 10 mínimos. O acesso ao crédito é um dos pontos de desigualdade.

Celebrando

Alegria e descontração comandaram a comemoração das sete décadas de vida da benquista Jucimara Paliera qui. Ela reuniu familiares e amigos de a a Z no Yotedy, no dia 22, para um caprichado brunch. Os cliques são de Regina Aoki.

Talento mirim

Bebê de 4 meses de MS conquista coroa do Miss Charminho Brasil

Em concurso disputado com concorrentes de todo o país, a simpatia da douradense conquistou a coroa

06/03/2026 15h14

Reprodução Redes Sociais

A douradense Ângela Sophia Ximenes, de 4 meses, venceu o concurso Bebê Perfeito, em nível nacional, no qual concorreram recém-nascidos de 0 a 2 anos, e trouxe para Mato Grosso do Sul a faixa de Miss Charminho Brasil.

O concurso, promovido por uma agência de desfiles, foi realizado de forma online, e a coroação será no dia 15 de março, durante o evento Miss Kids Paraná, em Curitiba (PR).

Além de levar a faixa e a coroa, a bebê passa a figurar no universo digital como influenciadora, no perfil do Instagram gerenciado pela mãe, a jornalista Valéria Araújo, em que a pequena não economiza simpatia e fofura em cada clique.

Em conversa com o Correio do Estado, o diretor de Casting da Fashion Art, Flávio Alves, contou que foram mais de 1.500 inscrições em todo o Brasil.

“Ela, como vencedora, recebe agenciamento da Fashion Art para futuras parcerias. Todas as parcerias que aparecem passam por nossa análise jurídica e também pela análise dos pais, para que sejam adequadas à idade do bebê”, disse Flávio.

Miss 

Ângela leva para casa a faixa e a coroa e passa a receber consultoria profissional rumo aos "primeiros passos" na carreira de modelo.

Reprodução Redes Sociais

Cabe ressaltar que, neste ano, a Fashion Arts Produções decidiu incluir, pela primeira vez, a categoria para recém-nascidos, lançada devido à alta procura de mães que solicitavam um concurso voltado a bebês.

Inicialmente, a programação era voltada apenas para crianças a partir de dois anos de idade, mas, com o movimento das redes sociais e a participação de pessoas de vários estados do país, a agência inovou ao incluir a categoria Bebê Perfeito Brasil.

Todas as etapas do concurso foram realizadas de forma remota pela internet, respeitando o ritmo de cada bebê, que foi escolhido por meio de votação de usuários nas redes sociais.

"A gente envia uma foto de inscrição, além de vídeos e outros materiais que são selecionados na primeira etapa. Os jurados da agência promotora avaliam critérios como beleza, fotogenia e simpatia. Depois, abre-se a votação popular, que também considera a popularidade da criança e a arrecadação de fundos para instituições de caridade. No caso de Ângela Sophia, foram pouco mais de 11 mil votos registrados pela internet em todo o Brasil", explicou Valéria.

 

 

 

Angela Sophia é filha da jornalista Valéria Araújo com o engenheiro agrônomo Angelo Ximenes. Os pais não mediram esforços e mobilizaram uma verdadeira força-tarefa pedindo votos para a filha.

E, convenhamos, fofinha assim, não poderia haver outro resultado que não fosse a coroação na primeira edição da categoria.
 

