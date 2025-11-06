Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Saúde

Fim da punção lombar? Exame de Sangue 10x mais barato detecta Alzheimer com 96% de precisão

Novo exame de sangue testado no Brasil tem 90% de precisão para detectar Alzheimer

Da redação

Da redação

06/11/2025 - 10h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Um novo exame de sangue capaz de detectar o Alzheimer com mais de 90% de precisão foi testado com sucesso no Brasil, marcando um avanço promissor no diagnóstico precoce da doença neurodegenerativa.
Desenvolvido pela empresa norte-americana Quanterix, a novidade foi avaliada por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

O novo teste mostrou resultados equivalentes aos de exames invasivos e de alto custo, como o de líquor e o PET-CT cerebral.

O exame de líquor, também chamado de pulsão lombar, consiste na análise do líquido cefalorraquidiano (LCR) que envolve o cérebro e a medula espinhal. Já o PET-CT cerebral é um exame que combina dois tipos de tomografia – por emissão de pósitrons (PET) e a tomografia computadorizada (CT) – para criar imagens detalhadas da estrutura e do funcionamento do cérebro.

Ele é usado para diagnosticar doenças como Alzheimer e Parkinson, epilepsia, tumores cerebrais e infecções.
A pesquisa, publicada na revista científica Molecular Psychiatry, contou com apoio do Instituto Serrapilheira e representa um passo importante no uso de biomarcadores, substâncias detectáveis no sangue que ajudam a identificar alterações cerebrais típicas do Alzheimer.

NOVO PARADIGMA

O estudo avaliou 59 pacientes do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, comparando os resultados do novo teste com os métodos já consagrados. O exame analisa a proteína p-tau217, que está relacionada ao acúmulo de tau (proteína importante para o transporte de nutrientes) no cérebro, uma das principais características da doença.

Os resultados foram impressionantes: a proteína foi capaz de distinguir pacientes com e sem Alzheimer com acurácia entre 94% e 96%, desempenho similar ao dos exames de líquor (considerados o padrão-ouro) e muito superior ao de avaliações clínicas isoladas.

Para o pós PhD em neurociências Fabiano de Abreu Agrela, a descoberta pode transformar a forma como a doença é identificada. “O grande desafio no Alzheimer é o diagnóstico precoce. Quando conseguimos detectar alterações neurodegenerativas antes do comprometimento cognitivo avançar, temos uma chance real de intervir com mais eficácia”, afirma o dr. Fabiano. “Esse tipo de tecnologia pode mudar o paradigma clínico, permitindo monitorar o cérebro como monitoramos outros órgãos do corpo”, destaca o cientista.

CUSTO E EFICÁCIA

Enquanto o exame de líquor exige uma punção lombar e o PET-CT cerebral pode custar até R$ 10 mil, o novo exame de sangue utiliza apenas uma amostra simples de plasma e equipamentos ultra-sensíveis, cerca de dez vezes mais barato. Além do custo, outro diferencial é a inclusão de pacientes brasileiros de baixa escolaridade, um grupo muitas vezes ausente em pesquisas internacionais, mas essencial para validar a eficácia do teste em populações diversas.
Segundo o estudo, a simplicidade do exame pode torná-lo uma alternativa viável para ampliar o acesso ao diagnóstico precoce no Brasil, inclusive em redes públicas de saúde, caso seja aprovado futuramente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

PRÓXIMOS PASSOS

O grupo da UFRGS coordena agora a Iniciativa Brasileira de Biomarcadores para Doenças Neurodegenerativas (IB-BioNeuro), que pretende testar a tecnologia em 3 mil voluntários de dez cidades do Rio Grande do Sul.

Com investimento de aproximadamente R$ 20 milhões, o projeto conta com apoio de instituições como o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), o órgão federal de financiamento de estudos e projetos científicos (Finep) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). A pesquisa deve durar 24 meses, período necessário para avaliar o desempenho do exame em larga escala e confirmar sua aplicabilidade clínica.

Para o dr. Fabiano de Abreu Agrela, um dos responsáveis pelo desenvolvimento do Relatório Genético GIP (que avalia por meio da análise dos genes características como longevidade e predisposição a doenças, como o Alzheimer), esse é um momento histórico para a neurociência brasileira. “Estamos caminhando para uma era em que o cérebro poderá ser avaliado de forma rápida, segura e acessível, o que representa um salto na saúde pública e na qualidade de vida da população”, sinaliza o neurocientista.

Assine o Correio do Estado

ECOTURISMO

Bonito ganha Bosque das Araras, com 250 árvores nativas em uma área de 2 mil m²

Iniciativa acontece na segunda-feira, mesmo dia da abertura da COP30; em parceria do fotógrafo e ambientalista Mário Barila (projeto Água Vida) com a Rio Sucuri Ecoturismo, a Chácara Boa Vida e a Fundação Neotrópica do Brasil

05/11/2025 10h00

Compartilhar
Araras-canindé e araras-vermelha podem ser avistadas em várias regiões de Mato Grosso do Sul, inclusive em Campo Grande; as espécies terão refúgio e alimento em árvores como o jacarandá, o amendoim-de-arara e a copaíba no novo espaço a ser inaugurado

Araras-canindé e araras-vermelha podem ser avistadas em várias regiões de Mato Grosso do Sul, inclusive em Campo Grande; as espécies terão refúgio e alimento em árvores como o jacarandá, o amendoim-de-arara e a copaíba no novo espaço a ser inaugurado Foto: Divulgação / Projeto Água Vida

Continue Lendo...

No mesmo dia da abertura da COP30, na segunda-feira (10), em Belém (PA), o município de Bonito sediará o plantio de 250 árvores nativas, entre elas, jacarandá-mimoso, sete-copas, amendoim-de-arara, baru e copaíba.

A iniciativa será realizada em uma área de mais de 2 mil metros quadrados, no atrativo turístico Rio Sucuri Ecoturismo, onde ficará o Bosque das Araras, um espaço que deverá se tornar refúgio natural para as araras e outras aves da fauna pantaneira, ampliando as áreas de proteção e de nidificação dessas espécies, frequentemente ameaçadas pela perda de seus habitats.

Fundador do projeto Água Vida, o fotógrafo e ambientalista Mário Barila é o idealizador da ação, que une reflorestamento e educação ambiental. O local será visitado por crianças das escolas de Bonito, que poderão observar as aves livres em seu ambiente natural.

O objetivo é criar um habitat permanente, onde as araras e as demais aves encontrem alimento, abrigo e segurança, fortalecendo a reprodução e a conservação das espécies.

“Quando plantamos uma árvore, plantamos também a esperança de ver a natureza se refazer. O Bosque das Araras será um símbolo do que podemos alcançar com união e propósito”, afirma Mário Barila, que há mais de uma década lidera o projeto Água Vida em ações de reflorestamento e conscientização ambiental no Pantanal e em outros biomas brasileiros.

PROJETO COLETIVO

As mudas utilizadas no plantio serão doadas pela Chácara Boa Vida, da viveirista Élida Aivi, e o plantio ocorrerá em conjunto com a Fundação Neotrópica do Brasil. A parceria reforça a continuidade de um trabalho desenvolvido há anos.

Araras-canindé e araras-vermelha podem ser avistadas em várias regiões de Mato Grosso do Sul, inclusive em Campo Grande; as espécies terão refúgio e alimento em árvores como o jacarandá, o amendoim-de-arara e a copaíba no novo espaço a ser inaugurado

O projeto Água Vida já havia doado insumos para a criação de um viveiro voltado à produção de árvores que servem de alimento e abrigo às araras, e agora as mudas cultivadas ali retornam à natureza, dando origem ao novo bosque.

O Bosque das Araras nasce, portanto, como um projeto coletivo e contínuo, que integra comunidades, educadores e ambientalistas em torno de um mesmo propósito: proteger o Pantanal e garantir um futuro para as espécies que fazem parte da identidade brasileira.

Barila aproveitará a ação e sua passagem por Bonito para produzir novas fotos para o projeto Água Vida, cuja comercialização contribui para o financiamento das ações socioambientais realizadas nos diferentes biomas do País.

ÁGUA VIDA

Criado em 2014 pelo fotógrafo e ambientalista Mário Barila, o Água Vida tem como objetivo desenvolver e realizar ações em prol da preservação ambiental, da educação ecológica e do resgate da cidadania, destacando a importância vital da água para a vida no planeta. 

Araras-canindé e araras-vermelha podem ser avistadas em várias regiões de Mato Grosso do Sul, inclusive em Campo Grande; as espécies terão refúgio e alimento em árvores como o jacarandá, o amendoim-de-arara e a copaíba no novo espaço a ser inaugurado

As iniciativas são financiadas pela venda das fotos de Barila e por doações de parceiros, garantindo a continuidade de projetos em diferentes biomas brasileiros.

Economista de formação, Mário Barila se dedicou à fotografia, sua paixão desde a adolescência, e ao se aposentar aprofundou seus estudos com o renomado fotógrafo Araquém Alcântara, conhecido por retratar a fauna e flora do Brasil.

Sensibilizado com as questões ambientais e sociais observadas em suas viagens pelo País e o exterior, Barila utiliza a fotografia como ferramenta de conscientização ambiental, registrando espécies ameaçadas, a realidade das comunidades locais e a luta pela preservação da vida e do planeta.

Os interessados em conhecer mais sobre as atividades do projeto Água Vida e contribuir com suas ações podem acessar o site projetoaguavida.com.br ou o perfil no Instagram @mariobarilafilho.

Diálogo

A falta de nomes para vagas estratégicas em chapas das eleições de 2026 es... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (5)

05/11/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

George Bernard Shaw - escritor irlandês

O especialista é um homem que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, e por fim acaba sabendo tudo sobre nada”

Felpuda

A falta de nomes para vagas estratégicas em chapas das eleições de 2026 está deixando lideranças de certo partido arrancando cabelos e fios da barba, fazendo figas e batendo três vezes na madeira, para ver se espantam o azar e conseguem atrair interessados. Até alguns “alquimistas” aposentados estão sendo chamados para tentar produzir “poção mágica”, a fim de que possam fazer aparecer futuros candidatos como “estrelas” no céu. A situação chegou a tal ponto que os adversários estão dizendo que, a continuar assim, o jeito será a cúpula ir para as esquinas e tentar “pegar gente a laço”.

Diálogo

Expectativa

Na Capital, a Black Friday, que acontecerá na última semana deste mês, deverá movimentar R$ 94,95 milhões, mostra pesquisa realizada em outubro pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande (CDLCG).

Mais

Aponta também para crescimento de 5,5% em relação a 2024. O avanço acompanha a tendência de antecipação das compras de Natal e retrata, segundo a entidade, o maior planejamento dos consumidores, que neste ano devem investir, em média, R$ 580 por compra.

DiálogoCarlos Bonatto e Simone Flores Bonatto

 

DiálogoHelena Ricci

Contramão

A contratação de uma empresa ao custo de R$ 1,7 milhão para fazer a decoração de Natal nas principais vias da Capital seria mais um ato do Febeapá (Festival de Besteira que Assola o País), criado pelo cronista Stanislaw Ponta Preta, segundo comentou experiente político. Além de ser feito ao “arrepio da lei”, que determina parceria com o setor privado para esse tipo de trabalho, sem uso de recursos públicos, é um gasto que depõe contra o “sufoco financeiro” que a administração está enfrentando.

Tesouro

Desde o dia 3, a população está tendo que enfrentar novo horário, fruto de decreto da prefeita Adriane Lopes, voltado a cortes de gastos, restrição de nomeações, redução de 20% nos salários do primeiro escalão e diminuição do expediente. Diversos órgãos da prefeitura municipal passaram a funcionar das 7h30min às 13h30min, de segunda a sexta-feira. De acordo com as informações, estaria sendo elaborado um novo plano para “apertar ainda mais o cinto”.

Abuso

Quem deseja o fim da atuação dos flanelinhas é o vereador André Salineiro, que inclusive teria verificado caso de extorsão em evento em Campo Grande em que vias públicas estavam “reservadas” com fitas e cones. O valor cobrado era de R$ 20, e ele constatou que uma motorista foi impedida de estacionar por ter se recusado pagar a quem tomava conta do espaço. “Isso é extorsão, o que vemos são pessoas coagidas, pagando por medo de ter o carro danificado”, disse o vereador.

ANIVERSARIANTES

Frei Venildo Trevizan
Leiner Maura Araújo de Vizeu Moralles
Ronaldo Gaeta
Carlos Alberto Coutinho Almeidinha
Andressa Frazão
Alessandra Frazão
Cleir Ávila Ferreira
André Augusto da Silva
Carlos Frederico Corrêa da Costa
Dra. Márcia Corrêa de Oliveira
Terezinha Silvana Araújo Arruda
Prudente Ribeiro Paschoal
Magali dos Santos Borges
Wanderson Antonio Batista dos Santos
Maria Terezinha Borges da Silva
Adhemar Biazon
Elizabeth da Glória França Lima
Rosa Aparecida Vaz de França
Luiz Carlos Hernandes
Acelino Sinjó Nakazato
Dra. Eva Glória Abrão Siufi do Amaral
Dr. Paulo Benjamin Curi
Luiz Alberto Rahe
Newton Paulo Kiatake
Francisco Ferdinando Andrekowisk Filho
Celina Garcia Bandeira
Raimundo Oliveira de Alencar Filho
Tânia Nachiro da Silva
Jucelar Goulart
Moacir Aleixo
Marcelina Teruko Fujii Maschio
Ágda Barbieri Galiciani
Roberto Mendes Cruzetta Junior
Astúrio Monteiro de Lima Cruz
Elaine de Fátima Alves Dutra Arakaki
Getúlio Soares de Oliveira
Dr. Aldo Vicente Pereira
Moacyr Roberto Salles
André Luis Guimarães de Oliveira
Ton Figueiredo
Maria Cazue Utino Tobaru
Adriana Scaff Pauli
Dr. Vinicius Meldau Benites
Luciana Centenaro
Antonio Carlos de Arruda
Genilson Jose dos Santos
Matsuo Arakaki
Décio Fontoura
Cleonice Cerenza
Ana Maria de Moraes Cavalheiro
Astúrio Ferreira de Araujo
Terezinha Arruda Castro
Dr. Hugo Filártiga do Nascimento
Ana Carolina Ribeiro Botelho
Carlos Magno Curado Ribeiro
João Maricato Júnior
Anastácio Martins Coronel
Geraldina Lopes
Raquel Monteiro Salomão
Ari Ribeiro Lopes
Ricardo Guerrieri da Silva
Nello Ricci Neto
Matilde Diogo Chama
Dr. Paulo Siufi Júnior
Dra. Miriam Hideco Arakaki
Duilio Vetorazzo Filho
Odilza Marques de Arruda Cesco
André Gustavo Bastos Lima
Marcelo Kendy Azevedo Tome
Danilo Mathias Zanello Guerisoli
Roberto Ferreira de Carvalho
João Ramos Martins
Alcio Rosa Borges
Luiz Armando Antunes Ribeiro
Arlene de Souza Vasques
Leonardo Rafael Miotto
Rosa Nunes da Silva
Maria de Lourdes dos Santos
Terezinha de Fátima Ota Ortega
João Bosco de Souza Martins
Oswaldo Cândido da Silva
Ruy Ottoni Rondon
Patrícia Lombardi Maluf
Joyce Raineri Guardiano
Alessandra Cristina Merlos
Giancarlo Rodrigues Chinaglia
Dr. James Câmara de Andrade
Fabianne da Silva Gordin
Arley Goulart Posterlli
Evaldo José Galacini
Robson Faciroli
Cintia Fernanda Meira Cardoso
Ivone Dias Bentak
Ronaldo Zanardo
Rodrigo Frigeri
Francisco Martins Guedes Neto
Alexandre Sivolella Peixoto
Katiuscia Karina Gentil
Ivan Saab de Mello
Osmar Pupin
Maria Elizabeth Cabral Soares
Samara Mourad
Christiano Francisco da Silva Vitagliano
Eremilton Alves Santana
Valdir Barbosa dos Santos

*Colaborou Tatyane Gameiro

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Empreiteira paulista vence licitação milionária em MS
pacote do bndes

/ 1 dia

Empreiteira paulista vence licitação milionária em MS

2

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Bazar beneficente tem 9 mil itens de marcas famosas a partir de R$ 9

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6871, quarta-feira (05/11)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6871, quarta-feira (05/11)

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2936, terça-feira (04/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2936, terça-feira (04/11)

5

Resultado da Loteria Federal 6015-1 de hoje, quarta-feira (05/11)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Loteria Federal 6015-1 de hoje, quarta-feira (05/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 11 horas

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?