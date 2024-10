Que insensato eu fui! Como me esforcei para forçar todas as coisas a harmonizarem-se

Carl Jung escritor suiço

"Que insensato eu fui! Como me esforcei para forçar todas as coisas a harmonizarem-se com o que eu pensava que deveria ser...”



FELPUDA



Produtores rurais do Pantanal que tiveram prejuízos com as queimadas estão “soltando fumaça” pelas ventas com um decreto do governo Lula que triplica o valor das multas e prevê outras sanções aos crimes ambientais relacionados às queimadas. O Sindicato Rural de Corumbá considera a medida

como inversão do ônus da prova e inconstitucional e quer a intervenção dos políticos. O assunto,

sem trocadilho, promete pegar fogo em Brasília (DF). A conferir.



Apoio



A candidatura de Rose Modesto (União Brasil) neste segundo turno deverá ter o respaldo do PT. Aliás, o que se fala por aí é que esse apoio já estava sendo dado desde o primeiro turno, quando a candidata petista, deputada federal Camila Jara, praticamente foi posta de lado.

Mais



Camila obteve 9,43% do total de votos – apesar de contar com um vice que foi governador por oito anos e é deputado estadual e de ela ter “saído na foto” com o presidente Lula. Seu colega na Câmara, Vander Loubet também estava na campanha, mas no frigir dos ovos…

Amigos de sempre: dra. Maria Augusta Rahe e Marcio Martins

Gabriela Prioli e Thiago Mansur



Aposta



O PL deverá apoiar a prefeita Adriane Lopes (PP) neste segundo turno. Pelo menos é o que mostra a bolsa política de apostas. Desde o início da disputa eleitoral neste ano, ela esperava por isso, o que acabou não ocorrendo, pois o ex-presidente Jair Bolsonaro, líder maior dos liberais, fez aliança com o PSDB. Agora, deverá haver uma reaproximação.



Cabos eleitorais



Sem estar com sua entourage, a prefeita Adriane Lopes esteve na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul na manhã de ontem para uma conversa reservada com o presidente da Casa, deputado Gerson Claro.Ambos são do PP, e essa visita sinaliza que o partido estará unido nesta fase final. E por falar em apoio a Adriane, sabe-se que a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro telefonou para ela e conversou animadamente. A expectativa é de que, acompanhada de Bolsonaro, venha a Campo Grande para dar força

à sua tentativa de reeleição.

Batalha final



A disputa pela Prefeitura de Campo Grande neste segundo turno cria uma nova expectativa: quem dos que ficaram de fora do jogo por força das urnas vão apoiar. Isso implica também posições das siglas coligadas

com os perdedores. Afinal, como ensina a política partidária, começou uma nova eleição – e que ainda será definida no último domingo deste mês. Assim sendo…

Colaborou Tatyane Gameiro

