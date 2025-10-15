"Quem a Mim Nomeou o Mundo?", com Maria Fernanda Figueiró

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O palco como espaço de escuta, questionamento e reflexão. Com um olhar sensível e transformando suas inquietações em movimento, a artista da dança, produtora cultural e psicóloga Maria Fernanda Figueiró estreia o espetáculo “Quem a Mim Nomeou o Mundo?”, nesta sexta-feira, às 16h e às 19h, no Sesc Teatro Prosa, com entrada gratuita. As duas sessões contarão com intérprete de Libras e audiodescrição.

O projeto está sendo realizado com o incentivo do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (Fmic 2024), pela Fundação Municipal de Cultura (Fundac) e a Prefeitura Municipal de Campo Grande.

“Quem a Mim Nomeou o Mundo?” busca, por meio de diversas ações, sensibilizar o público para a temática da desigualdade de gênero e estimular ações de reflexão e transformação social por meio da dança.

A idealizadora, Maria Fernanda Figueiró, conta que a motivação para a criação do projeto veio de sua vivência e trajetória na psicologia e na dança, destacando seu envolvimento com os estudos de gênero.

Segundo a autora, a violência de gênero sempre se faz presente, especialmente por meio de relatos de mulheres.

“Essa constatação me trouxe uma inquietação sobre as desigualdades de gênero e os motivos que levam à discriminação e à violência. Paralelamente à minha formação em Psicologia, como artista da dança percebo que o gênero atravessa todos os corpos e experiências. E, assim, motivada por essas vivências e reflexões, criei esse projeto artístico para utilizar a dança como meio de investigação e criação sobre gênero, violência e performance, buscando promover reflexão e transformação por meio de diferentes linguagens artísticas, uma vez que o espetáculo abrange literatura, artes plásticas e dança”, afirma a artista.

INVESTIGAÇÃO CÊNICA

Em “Quem a Mim Nomeou o Mundo?”, o corpo questiona quais palavras definem as normas de gênero que nos moldam e produzem subjetividades. Atravessado por muitas vozes que aceitam, perguntam e reagem aos binarismos ou às certezas, refletimos sobre as violências de gênero que nos atravessam.

Questionando pessoas de diferentes contextos e localidades uma pergunta evoca outras mais…Mais ainda. Qual é a palavra que mata a coisa? Quais discursos (re) produzem violências? Quais prosódias podem ser ironizadas? Como nomear o mundo longe da lógica que determina quais corpos vivem e quais corpos morrem? Quem a mim nomeou o mundo?

O espetáculo foi desenvolvido numa rica parceria entre Maria Fernanda e Vanessa Macedo, diretora e coreógrafa da Cia. Fragmento de Dança (SP) e uma das gestoras do Kasulo Espaço de Arte. O processo de criação teve início em maio deste ano, quando o projeto começou, e se encerrou neste mês, totalizando cinco meses de trabalho contínuo.

“Desde então, Vanessa e eu mantivemos um diálogo próximo e constante ao longo de todos esses meses, com encontros presenciais e também remotos, pois ela reside em São Paulo. Foram inúmeros momentos de troca, especialmente porque a equipe envolvida é extensa e cada detalhe do espetáculo foi cuidadosamente pensado”, recupera Maria Fernanda.

“Refletimos bastante sobre a cenografia, a trilha sonora, a iluminação e o figurino, realizando reuniões com as profissionais responsáveis por cada área. Cada profissional esteve presente no processo, contribuindo em sua área para a construção e o nascimento do espetáculo. A Vanessa é uma artista extremamente comprometida com o processo, o que tornou nosso diálogo contínuo e muito rico desde o início do projeto”, conta a artista.

Em cena, apresenta-se Maria Fernanda Figueiró. O espetáculo tem coreografia e direção de Vanessa Macedo e Maria Fernanda Figueiró, criação e operação de luz de Camila Jordão, cenografia de Fernanda Lazzarini, criação e edição de trilha sonora de Lua Oliveira, acompanhamento de processo de Júlia Rocha, figurino de Rita Figueiró, produção da Manaká Cultural, assessoria de imprensa de Isabela Ferreira (Reconta), assessoria de comunicação de Hana Chaves e Helton Pérez, design gráfico de Vitória Regina Correia, Linara Versoza como contadora, Jessika Garcia como intérprete de Libras e audiodescrição por Cândida Abes e Leia Ferreira.

>> SERVIÇO

A artista da dança Maria Fernanda Figueiró estreia “Quem a Mim Nomeou o Mundo?” nesta sexta-feira, às 16h e às 19h, no Sesc Teatro Prosa (Rua Anhanduí, nº 200), com entrada gratuita.

As duas sessões contarão com intérprete de Libras e audiodescrição. Para assistir, basta reservar seu ingresso pelo Sympla. Para quem quiser e puder fazer uma boa ação, a equipe do projeto estará arrecadando alimentos não perecíveis para o Núcleo Assistencial Ramatís.

Mais informações pelo telefone (67) 99186-1558 e pelo Instagram da Manaká Cultural.