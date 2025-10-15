Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

DANÇA

"Quem a Mim Nomeou o Mundo?", com Maria Fernanda Figueiró

Depois de participar da Bienal de Lyon, na França, mais importante evento de dança do mundo, artista de Campo Grande estreia espetáculo sobre desigualdade de gênero nesta sexta-feira

Da Redação

Da Redação

15/10/2025 - 09h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O palco como espaço de escuta, questionamento e reflexão. Com um olhar sensível e transformando suas inquietações em movimento, a artista da dança, produtora cultural e psicóloga Maria Fernanda Figueiró estreia o espetáculo “Quem a Mim Nomeou o Mundo?”, nesta sexta-feira, às 16h e às 19h, no Sesc Teatro Prosa, com entrada gratuita. As duas sessões contarão com intérprete de Libras e audiodescrição.

O projeto está sendo realizado com o incentivo do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (Fmic 2024), pela Fundação Municipal de Cultura (Fundac) e a Prefeitura Municipal de Campo Grande.

“Quem a Mim Nomeou o Mundo?” busca, por meio de diversas ações, sensibilizar o público para a temática da desigualdade de gênero e estimular ações de reflexão e transformação social por meio da dança.

A idealizadora, Maria Fernanda Figueiró, conta que a motivação para a criação do projeto veio de sua vivência e trajetória na psicologia e na dança, destacando seu envolvimento com os estudos de gênero.

Segundo a autora, a violência de gênero sempre se faz presente, especialmente por meio de relatos de mulheres.

“Essa constatação me trouxe uma inquietação sobre as desigualdades de gênero e os motivos que levam à discriminação e à violência. Paralelamente à minha formação em Psicologia, como artista da dança percebo que o gênero atravessa todos os corpos e experiências. E, assim, motivada por essas vivências e reflexões, criei esse projeto artístico para utilizar a dança como meio de investigação e criação sobre gênero, violência e performance, buscando promover reflexão e transformação por meio de diferentes linguagens artísticas, uma vez que o espetáculo abrange literatura, artes plásticas e dança”, afirma a artista.

INVESTIGAÇÃO CÊNICA

Em “Quem a Mim Nomeou o Mundo?”, o corpo questiona quais palavras definem as normas de gênero que nos moldam e produzem subjetividades. Atravessado por muitas vozes que aceitam, perguntam e reagem aos binarismos ou às certezas, refletimos sobre as violências de gênero que nos atravessam.

Questionando pessoas de diferentes contextos e localidades uma pergunta evoca outras mais…Mais ainda. Qual é a palavra que mata a coisa? Quais discursos (re) produzem violências? Quais prosódias podem ser ironizadas? Como nomear o mundo longe da lógica que determina quais corpos vivem e quais corpos morrem? Quem a mim nomeou o mundo?

O espetáculo foi desenvolvido numa rica parceria entre Maria Fernanda e Vanessa Macedo, diretora e coreógrafa da Cia. Fragmento de Dança (SP) e uma das gestoras do Kasulo Espaço de Arte. O processo de criação teve início em maio deste ano, quando o projeto começou, e se encerrou neste mês, totalizando cinco meses de trabalho contínuo.

“Desde então, Vanessa e eu mantivemos um diálogo próximo e constante ao longo de todos esses meses, com encontros presenciais e também remotos, pois ela reside em São Paulo. Foram inúmeros momentos de troca, especialmente porque a equipe envolvida é extensa e cada detalhe do espetáculo foi cuidadosamente pensado”, recupera Maria Fernanda.

“Refletimos bastante sobre a cenografia, a trilha sonora, a iluminação e o figurino, realizando reuniões com as profissionais responsáveis por cada área. Cada profissional esteve presente no processo, contribuindo em sua área para a construção e o nascimento do espetáculo. A Vanessa é uma artista extremamente comprometida com o processo, o que tornou nosso diálogo contínuo e muito rico desde o início do projeto”, conta a artista.

Em cena, apresenta-se Maria Fernanda Figueiró. O espetáculo tem coreografia e direção de Vanessa Macedo e Maria Fernanda Figueiró, criação e operação de luz de Camila Jordão, cenografia de Fernanda Lazzarini, criação e edição de trilha sonora de Lua Oliveira, acompanhamento de processo de Júlia Rocha, figurino de Rita Figueiró, produção da Manaká Cultural, assessoria de imprensa de Isabela Ferreira (Reconta), assessoria de comunicação de Hana Chaves e Helton Pérez, design gráfico de Vitória Regina Correia, Linara Versoza como contadora, Jessika Garcia como intérprete de Libras e audiodescrição por Cândida Abes e Leia Ferreira.

>> SERVIÇO

A artista da dança Maria Fernanda Figueiró estreia “Quem a Mim Nomeou o Mundo?” nesta sexta-feira, às 16h e às 19h, no Sesc Teatro Prosa (Rua Anhanduí, nº 200), com entrada gratuita.

As duas sessões contarão com intérprete de Libras e audiodescrição. Para assistir, basta reservar seu ingresso pelo Sympla. Para quem quiser e puder fazer uma boa ação, a equipe do projeto estará arrecadando alimentos não perecíveis para o Núcleo Assistencial Ramatís.

Mais informações pelo telefone (67) 99186-1558 e pelo Instagram da Manaká Cultural.

Felpuda

As raias de alguns "atletas políticos" considerados quase que imbatíveis...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (15)

15/10/2025 00h03

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Maria Julia Paes de Silva - escritora brasileira

"O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis.”

 

FELPUDA

As raias de alguns “atletas políticos” considerados quase que imbatíveis em 2026 começam a aparentar que não estariam com pavimentação excepcional, o que poderia comprometer o desempenho na hora do “vai ou racha”. Embora os competidores estejam na área de aquecimento, um está olhando ressabiado para o outro, temeroso de que alguma coisa possa acontecer tão logo seja dada a largada. Torcidas organizadas de uns e outros estão começando também a enrolar a bandeira do “já ganhou!” e saindo de fininho, para não passar vergonha antes da hora. Alcançar o pódio e erguer a taça, segundo alguns dos “técnicos”, não será fácil.

Diálogo

Instrução

Em nível de escolaridade, o maior número de eleitores de Mato Grosso do Sul está concentrado no grupo de quem tem o Fundamental incompleto, registrando total de 472.889 pessoas, seguido de quem tem o Ensino Médio completo, que somam 457.820 aptos a votar. 

Mais

Os números são do Tribunal Regional Eleitoral de MS, que apresenta ainda outros níveis: Médio incompleto (308.739 votantes), Superior completo (280.362), Superior incompleto (145.574), Fundamental completo (113.614), quem lê e escreve (108.736) e analfabeto (63.774).

DiálogoDr. Benedicto (Benê) Anache com sua filha Luciana Anache Victoriano
DiálogoNewton Lima e Claudio Barbosa  

Na mira

O PT deverá centrar fogo contra a administração da prefeita Adriane Lopes (PP) para, dessa forma, atingir também seu colega de partido, o governador Riedel. Os petistas, a partir de agora, devem começar a mostrar que boa parte dos investimentos em obras da Capital seriam provenientes da União. Com isso, a ideia é desgastar a prefeita, que comanda o município com o maior colégio eleitoral do Estado, atacar o PP e, por tabela, o chefe do Executivo estadual. O jogo será pesado. 

Motivos

Nos meios políticos, as conversas de bastidores são de que integrantes do MDB estariam torcendo o nariz para uma eventual candidatura da ministra Simone Tebet ao Senado, pois empurraria o partido para os braços do PT e de Lula. Mas há também quem diga que o motivo seria outro: estaria sendo dado o troco a ela, porque, em 2018, depois de aceitar ser pré-candidata ao governo, desistiu após uma semana e o partido mergulhou numa crise da qual não se recuperou mais em MS.

Em análise

O projeto de lei que estima receita e fixa a despesa do Estado para o exercício financeiro de 2026 foi encaminhado pelo governador Riedel à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A Lei Orçamentária Anual (LOA) prevê receita de R$ 27,190 bilhões para 2026. Neste ano, a estimativa de receita foi de R$ 26,4 bilhões. A matéria tramita na Casa de Leis e segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Aniversariantes

Dr. Wilson Luiz Maksoud, 
Marilú Segatto Guimarães, 
Artur de Azevedo Perez, 
Lenita Maksoud Piccolo, 
João Victor da Silva Neri,
Marcelo Mansano, 
Edinaldo Alves da Silva,
Jurema Lima Siqueira,
Harley Ferreira Silverio,
Antonio Carlos Goes,
Ramiro Martins,
Juliana Ornela Ribeiro,
Helaine Pontes de Oliveira,
José Fleuri Decco,
Amadeu Medina,
Ednilson de Queiroz, 
Katia Maria Gomes Ferreira Franco,
Márcia Hideko Saito,
Irineo Bortolas,
Maria de Lourdes do Val Jorge,
Terezinha de Jesus Moreira Coelho,
Tereza de Fátima Contini, 
Yoshiharu Guenka, 
Danilo Pereira Correa Neto, 
Lygia Maura Fontoura Campanhã de Souza, 
Marcelo Antonio de Barros Wanderley, 
Emanuel Lacava,
Aidina Mota de Souza,
Mayza Gomes Galvão,
Rogério Mainente,
Mayara Chadid,
Vilfrido Vargas,
Maria Eliza Figueiredo,
Camila Agatha Lovison, 
Vivianne Oliveira Lima,
Dyrma Elisa de Souza Chaves Soares, 
Izaias Rodrigues,
Velza Maria Fregapani,
Nilson Prado da Silva,
João Braz da Silva,
Tereza Cristine Domingues do Amaral Yamashita,
Cláudia Nascimento,
Dra. Helena Maria Libos Simionato Moreira,
Fernando Asato,
Alayde Nunes Martins,
Marcos Antonio Carretoni,
Anecy Antunes da Silva,
Soraya Corrêa Barbosa,
Cleyde Mara Mussi,
Lavinia Pivot Franco,
Breno Ney Mourão,
Romualdo Farias,
Moacir Vieira da Silva,
Cecília Hercilia Moura,
Odilson Nepomuceno,
Ozélia Delmondes Goes,
Gumercindo Barbosa,
Valdelice do Amaral,
Odacir Albuquerque,
Antonieta Tavares Acosta, 
Terezinha Cruz,
Gilda Vera Bigaton,
Walfrido Coelho de Souza, 
Esdras Rodrigues de Souza,
Célia Aparecida Zanetti, 
Guilherme Carneiro Camponez,
Moacir Boer,
Elben de Souza Braga,
Nilce Alves de Oliveira,
Antenor Doreto, 
Osney Novaes Dias,
Ubirajara Aparecido Alves de Oliveira,
Nilza Pinto da Silva,
Paula Rúbia Jornada Bastos,
Reinaldo Ferreira Lino,
Luiz Cordella,
Antonio Miguel Bichara,
Luiz Roberto Cherbakian dos Santos,
Tiago Costa Ferreira,
Ezenilda Claro Chaves,
Dilene Bottega Ebeling,
Alexandre Barros Padilhas,
Luis Fernando Cleveland Cartes, 
Carla Figueiredo Garcia de Queiroz,
Thiago Araújo Nepomuceno,
Marcelo Hamilton Martins Carli, 
Priscila Tirloni Josgrilbert, 
Carmen Lydia Alves Pereira da Costa,
Onildo Santos Coelho,
Ciro Maeda Filho,
Claudemir Oliveira Cavalcante,
Talita Albuquerque de Morais,
Eduardo Alexandre Jorge Warde,
Ricardo Alex Pereira Lima,
Francisco Cleiton Adriano,
João Bosco de Araújo,
Gilson Chaves de Moraes,
Sandra Mattos Vieira Escalante,
Roberto Fauri,
Neusa Maria Teruel de Melo, 
Hélio Valdir Pereira, 
Iolanda São José Falcão,
Robson Valentini,
Mário Júlio Cerveira

Colaborou Tatyane Gameiro

Último Episódio

Vale Tudo terá exibição gratuita do último episódio em Shopping de Campo Grande

Com direito a brincadeiras e brindes, a exibição do último episódio da novela será nesta sexta-feira (17). Os participantes ainda podem votar em "quem matou Odete Roitman?"

14/10/2025 13h00

Compartilhar

Imagem Divulgação

Continue Lendo...

A novela Vale Tudo, um dos maiores clássicos da teledramaturgia brasileira, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, voltou a brilhar nos lares brasileiros. E, para fechar com chave de ouro, o último episódio terá exibição gratuita em Campo Grande.

A trama original, lançada em 1988, ganhou um remake neste ano, com adaptação de Manuela Dias. A nova versão altera a história original de modo que todos ainda querem saber: “Quem matou Odete Roitman?”.

A especulação nas redes sociais, como o X (antigo Twitter), traz diversas apostas. Inclusive a atriz Déborah Bloch, que interpretou a icônica personagem, chegou a dar um pitaco: em entrevista ao programa Conversa com Bial, afirmou que Odete deveria “ser julgada e condenada”.

Especulações à parte, quem quiser aproveitar para assistir ao último episódio da novela pode separar o dinheiro da pipoca e do refrigerante, pois a exibição será gratuita na Praça de Alimentação do Shopping Norte Sul Plaza, na sexta-feira (17), a partir das 19h30.

Além disso, pensando no público, o shopping preparou uma ação interativa inspirada na personagem Odete Roitman. Na entrada B, serão instalados cubos com a imagem da vilã, rodeada pelos principais suspeitos do crime.

Tem palpite?

O público poderá votar em quem acredita ser o assassino: basta fazer o cadastro no Clube+, o programa de relacionamento do shopping, e, em seguida, procurar uma promotora que estará no local registrando os votos.

Para garantir a diversão, quem participar da brincadeira (exclusiva para maiores de 18 anos) leva para casa uma garrafa de champanhe. Então, separe seus amigos noveleiros para viver a experiência completa, com brincadeiras, palpites e, é claro, descobrir quem é que, desta vez, matou Odete Roitman.

Perdeu o último episódio?

Heleninha pede 'um mambo caliente'

Heleninha (Paolla Oliveira) finalmente pediu para o DJ tocar um "mambo caliente" no capítulo desta segunda-feira, 13, de Vale Tudo, reprisando a cena que ficou eternizada com Renata Sorrah na versão original da trama, de 1988.

O momento acontece quando ela volta a beber e acaba tomando um porre. Heleninha dá um novo depoimento ao delegado Mauro (Cláudio Jaborandy) após confessar a Celina (Malu Galli) que havia escondido o fato de ter encontrado a arma no chão do quarto de Odete (Debora Bloch). Desolada e confusa, ela começa a beber e acaba indo para uma festa completamente alterada.

Quem vai atrás dela é Renato (João Vicente), que encontra a namorada embriagada e pedindo para dançar. É neste momento que ela pede para "tocar um mambo caliente".

Originalmente, na novela de 1988, o porre do "mambo caliente" é o último de Heleninha, e depois disso ela consegue parar de beber definitivamente. Por enquanto, ainda não sabemos se o mesmo irá acontecer na nova versão.

Nas redes sociais, as reações à cena se dividiram. Enquanto alguns aprovaram o momento, outros a consideraram um exagero, já que Heleninha já havia mencionado o mambo em outras ocasiões. Mesmo assim, a atuação de Paolla Oliveira foi aprovada e elogiada.

A própria atriz fez uma comparação entre as duas versões da cena Ela compartilhou um vídeo com ambas lado a lado, e revelou que a proposta foi concebida como uma homenagem a Renata Sorrah:

"Essa cena chegou pra mim com um pedido para que fosse uma homenagem. Que fosse relembrada essa cena original, onde, entre o mambo e os cambrés, marcou uma época e ultrapassou gerações. Felicidade gigante a minha de poder homenagear a imensa Renata Sorrah. Aí foi um misto de desafio e frio na barriga, porque a vida é feita desses momentos. Bota um mambo aí e bora acompanhar essa reta final de Vale Tudo."

(Com Estadão Conteúdo)

Serviço:

  • Transmissão da final de Vale Tudo
  • Sexta-feira, 17 de outubro, a partir das 19h30.
  • Local: Praça de Alimentação do Norte Sul Plaza
  • Entrada gratuita

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 35 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Evento reúne 35 brechós com 30 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1128, terça-feira (14/10)
Loterias

/ 17 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1128, terça-feira (14/10)

3

Hidrelétrica retira e "aprisiona" plantas aquáticas que assolam lago
RIO PARDO

/ 2 dias

Hidrelétrica retira e "aprisiona" plantas aquáticas que assolam lago

4

Bazar da Santa Casa terá itens a partir de R$ 20, com parcelamento no cartão
Solidariedade

/ 23 horas

Bazar da Santa Casa terá itens a partir de R$ 20, com parcelamento no cartão

5

Reforma administrativa do serviço público prevê mudanças estruturais
GESTÃO PÚBLICA

/ 2 dias

Reforma administrativa do serviço público prevê mudanças estruturais

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 07/10/2025

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?