Quem acompanhou o depoimento do ex-ministro da Previdência Social... Leia na coluna de hoje

Carlos Hilsdorf - escritor brasileiro
Sucesso é um esporte coletivo. demonstre gratidão a todos os que colaboram com suas vitórias”.
Felpuda
Quem acompanhou o depoimento do ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito como testemunha, percebeu que ele teve um “mestre”, cujo nome começa com “L”: na maioria das perguntas a resposta foi de que não sabia disso ou daquilo, repetindo como um mantra que o INSS é um órgão que tem autonomia. O dito-cujo, munido de papéis, fez mais jogos de palavras em suas respostas. Aí a oposição foi com chumbo grosso para cima e a situação se encaminhou às conhecidas narrativas da esquerda. Procuraram encontrar um culpado e lógico que o escolhido foi Bolsonaro. Tal narrativa, porém, está sendo desmontada.
Lado a lado
O deputado estadual Coronel David foi o maior responsável em fortalecer o nome do então deputado federal e pré-candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro em MS.
Mais
Agora, ele deverá colaborar com o ex-governador Azambuja na condução do Partido Liberal, quando este assumir o comando da sigla. O deputado está em seu terceiro mandato.
Está tramitando na assembleia Legislativa de ms, projeto de lei que institui a juruva como ave símbolo dos domínios da mata atlântica do estado. A proposta tem como objetivo valorizar a biodiversidade regional e reforçar a identidade ecológica. A medida prevê que o Poder executivo utilize a imagem da ave em campanhas educativas, materiais oficiais e eventos relacionados ao meio ambiente. A juruva é uma espécie bioindicadora, presente em áreas bem preservadas. Aprovado o projeto, a ave será apresentada como símbolo na 15ª reunião da Conferência das Partes, evento mundial sobre espécies migratórias, a ser sediado em Campo Grande, em março de 2026, conforme o autor do proposta, deputado Renato Câmara.
Novo rumo
A deputada estadual Mara Caseiro deverá deixar o PSDB, quando da abertura da janela partidária no início do ano que vem, para se filiar ao PL. Ela não disputará a reeleição, tendo em vista que seu projeto é o de tentar conquistar uma das oito cadeiras na Câmara Federal. A parlamentar tem todo apoio do ex-governador Azambuja, tendo exercido o cargo de diretora-presidente da Fundação de Cultura em sua administração. Em 2022, Mara teve 49.512 votos, sendo a campeã nas urnas para a Assembleia.
Missão
Sem ainda ter encontrado um nome para lançar oficialmente como pré-candidato ao governo de MS, o PT continua pensando em soluções. As principais lideranças ainda tentam convencer Fábio Trad a encarar a missão quase que suicida, enquanto esse reluta em bater o martelo, pois sabe que artilharia pesada está sendo posicionada contra ele, caso decida entrar na disputa. Como já exerceu mandatos sabe muito bem da velha máxima de que “barata esperta não atravessa galinheiro”.
Cadeira
Petistas que têm maior potencial de votos estão pulando fora de ser cabeça de chapa na majoritária para encarar a disputa em 2026. O deputado José Orcírio, por exemplo é um deles e fala até em lançar a esposa, mas como vice. Com o governo federal da esquerda caindo pelas tabelas, envolvido em casos de corrupção e cada vez mais afastado do povo, o PT vai ter que lançar um “boi de piranha” para tentar eleger alguns deputados.
ANIVERSARIANTES
Dra. Ellen Priscile Xandu Kaster Franco
Dra. Catarina Maria Fagundes Magalhães
Larissa Moraes Cantero Pereira
Maria Clara Pontes Alvares
Patricia Jacob de Brito
Argemiro Rodrigues Machado
Catarina Yukiko Tsuge
Jaime Carlos de Oliveira Filho
Arnildo Ferre Irbe
Marcelo Ferreira Miranda
Nilson Neves Barbosa
Rita Hildebrand Almeida
Stelvia Gomes Moreno
Edson dos Santos Sales
Thietre Pires
Mário Sérgio Vasquez Dorneles
Jacson Mateus Alba
Oscar Rocha
Ivan Gibim Lacerda
Julliane Suzzie Ramos de Lima
Maikon Barbosa
Joel Pizzini
Thiago Sartori Dib
Dr. Alfredo Alves Bobadilha
Maria Auxiliadora Ferraz
Dr. Antônio Silveira Leite
Odilson Vitório
Luana Rodrigues do Nascimento
Marcio Irala de Lima
Andréia Regis Guimarães
Oscar Inácio Peixer
Luiza Cantero Faria
Pedro dos Santos Filho
José Corrêa Filho
Eliane Ferreira Kruki
Narimã de Oliveira Costa
Yolanda Assunção Barboza
Maria Neide Romero
Adélia Sebastiana Simioli
Maria Madalena Conte
Wanda Girão Faria
André Luiz Nacer de Souza
Roberto da Costa
Darci Umbellino Dias
Dra. Norman Regina Brum Gomes
Sidney Carlos Leschine
Luiz Carlos Ribeiro
Valderez Oliveira
Tânia Mara de Andrade
Luciene Vaz Baltuilhe
Marcelo de Araújo Schneider
João Carlos Melli
Vânia Vilalba Acosta
Écio Mendes Garcia
Giovani Nesello
Tatiana de Oliveira
Elza Salvador Albuquerque
Déborah Freitas Soto
Carolina Souza Meier
Hudson Ferreira
Geisa Francisca da Silva
Ynara Santos
Danilo Rocha Silva
José Avelino de Oliveira
Delizete Maria Correa Alves
Edy Fernando de Souza
Isabel Aparecida Fernandes Ribeiro
Adriane de Mello Nogueira Queder
Fabíola Meldau Lemos
João Fernando Villela
Paulo Sérgio Franco do Amaral
Roberto Dias Figueiredo
Saul Girotto Júnior
José Antonio Tozzi
Hélio César de Mello
Josenir Pereira de Oliveira
Laura Aparecida Ferreira Vieira
Ângela Maria Barbosa de Paula
Henriqueta Garcia Ribeiro
Antonia Aparecida de Souza
Ila da Silva Fernandes
Tayta Regina Drissen de Farias Reis
Marcos Antonio Maganhotte Silva
Olivia Tosta de Macedo Vianna
João Bosco Homem de Carvalho Filho
Dr. Emílio Morita Sakura
Thaiz Paulino de Mattos
Juliana Foscaches de Paula
Anivaldo José da Silva
Ulisses Alberto Vessechia
Vera Lúcia Magalhães de Souza
Luzineis Bernandes Arantes
Marli de Fátima da Silva Gamarra
Maria José Pereira França de Jesus
Carlos Alberto Rodrigues Conessa
Marilda Rolon do Vale
Eliane Novaes Guimarães Mercadante
Lúcio Ballerini
Anagilda de Oliveira
Lyllian Aparecida Xavier Naglis de Lacerda
Sônia Paixão Passos da Silva
Katiuscia Estevam Perez
Nelide do Carmo Cremasco Ostetto Oliveira
Péricles Landgraf Araújo de Oliveira
Renato Ferreira Morettini
*Colaborou Tatyane Gameiro