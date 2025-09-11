Quem acompanhou o depoimento do ex-ministro da Previdência Social... Leia na coluna de hoje

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Felpuda

11/09/2025 - 00h01
Carlos Hilsdorf  - escritor brasileiro

Sucesso é um esporte coletivo.  demonstre gratidão a todos  os que colaboram com suas vitórias”.

Felpuda

Quem acompanhou o depoimento do ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito como testemunha, percebeu que ele teve um “mestre”, cujo nome começa com “L”: na maioria das perguntas a resposta foi de que não sabia disso ou daquilo, repetindo como um mantra que o INSS é um órgão que tem autonomia. O dito-cujo, munido de papéis, fez mais jogos de palavras em suas respostas. Aí a oposição foi com chumbo grosso para cima e a situação se encaminhou às conhecidas narrativas da esquerda. Procuraram encontrar um culpado e lógico que o escolhido foi Bolsonaro. Tal narrativa, porém, está sendo desmontada.

Lado a lado

O deputado estadual Coronel David foi o maior responsável em fortalecer o nome do então deputado federal e pré-candidato à Presidência da República  Jair Bolsonaro em MS. 

Mais

Agora, ele deverá colaborar  com o ex-governador Azambuja na condução do Partido Liberal, quando este assumir o comando da sigla. O deputado está em seu terceiro mandato.

Está tramitando na assembleia Legislativa de ms, projeto de lei que institui a juruva como ave símbolo  dos domínios da mata atlântica do estado. A proposta tem como objetivo valorizar a biodiversidade regional e reforçar a identidade ecológica. A medida prevê que o Poder executivo utilize a imagem da ave em campanhas educativas, materiais oficiais e eventos relacionados ao meio ambiente. A juruva é uma espécie bioindicadora, presente em áreas bem preservadas. Aprovado o projeto, a ave será apresentada como símbolo na 15ª reunião da Conferência das Partes, evento mundial sobre espécies migratórias, a ser sediado em Campo Grande, em março de 2026, conforme o autor do proposta, deputado Renato Câmara.

Fernando Rodrigues, Theresa Hilcar e Osmar Bastos

 

Daniela Bulhões

Novo rumo

A deputada estadual Mara Caseiro deverá deixar o PSDB, quando  da abertura da janela partidária  no início do ano que vem, para  se filiar ao PL. Ela não disputará  a reeleição, tendo em vista que  seu projeto é o de tentar conquistar uma das oito cadeiras na Câmara Federal. A parlamentar tem todo apoio do ex-governador Azambuja, tendo exercido  o cargo de diretora-presidente da Fundação de Cultura em sua administração. Em 2022, Mara  teve 49.512 votos, sendo a campeã  nas urnas para a Assembleia.

Missão

Sem ainda ter encontrado  um nome para lançar oficialmente como pré-candidato ao governo  de MS, o PT continua pensando em soluções. As principais lideranças ainda tentam convencer Fábio Trad a encarar a missão quase que suicida, enquanto esse reluta em bater o martelo, pois sabe que artilharia pesada está sendo posicionada contra ele, caso decida entrar na disputa. Como já exerceu mandatos sabe muito bem da velha máxima de que “barata esperta não atravessa galinheiro”.

Cadeira

Petistas que têm maior potencial de votos estão pulando fora  de ser cabeça de chapa  na majoritária para encarar  a disputa em 2026. O deputado José Orcírio, por exemplo é um deles e fala até em lançar a esposa, mas como vice. Com o governo federal da esquerda caindo  pelas tabelas, envolvido em casos de corrupção e cada vez mais afastado do povo, o PT vai ter que lançar um “boi de piranha” para tentar eleger alguns deputados.

*Colaborou Tatyane Gameiro

29ª Festa do Leitão no Rolete

Festa do Leitão no Rolete em São Gabriel do Oeste deve servir 5 mil almoços

Tradicional celebração da gastronomia local, a festa, que será realizada nos dias 13 e 14 de setembro, atrai visitantes de várias regiões de Mato Grosso do Sul

09/09/2025 15h53

Imagem Divulgação

A 29ª edição da Festa do Leitão no Rolete, que se consolidou como um evento de celebração da gastronomia e da cultura local, promete reunir visitantes de todo o Estado nos dias 13 e 14 de setembro, em São Gabriel do Oeste, município localizado a 137 quilômetros de Campo Grande.

O evento será realizado no CTG Chama Crioula. A expectativa da prefeitura é movimentar o turismo, impulsionar o comércio local e enaltecer a cultura sul-mato-grossense, com atrações musicais, gastronomia e a integração da comunidade, que participa ativamente para fortalecer a festa.

Conforme divulgado pela administração municipal, a estimativa é de que sejam servidos cerca de 5 mil almoços durante os dois dias de festividades. O grande destaque é o cardápio, com o tradicional leitão no rolete.

Divulgação: Prefeitura Municipal de Campo Grande

O prato é preparado por experientes churrasqueiros e acompanha uma louça personalizada com brinde, para valorizar ainda mais a experiência gastronômica (é necessário levar talheres).

Acompanhamentos:

  •  saladas;
  • creme de milho;
  • farofa e outros pratos típicos.

No evento, o público também poderá visitar exposições de artesanato, comprar produtos locais, aproveitar a praça de alimentação e interagir com a população são-gabrielense, conhecida pela hospitalidade.

A venda dos ingressos começou no dia 5 de agosto, com os seguintes valores:

  •  R$ 55,00 para o sábado (13)
  • R$ 60,00 para o domingo (14)

Onde comprar os ingressos

Os ingressos para o almoço já estão disponíveis em pontos de venda na cidade: Loja Castelini, Apolo Papelaria e Tropical Bar.

Em Campo Grande, as vendas acontecem no Gugu Lanches. Também é possível adquirir pelo site oficial do evento: https://leitaonorolete.com.br. 

Atrações musicais

A entrada para os shows será gratuita, reforçando o compromisso com a valorização da cultura e do entretenimento no interior do Estado.

No sábado (13), quem anima o público é o Trio Parada Dura e o cantor Luan Pereira, garantindo que ninguém fique parado ao som de sucessos como As Andorinhas Voltaram.

 

 

 

  • No domingo (14), o Sunset Show fica por conta do grupo Atitude 67.

“A 29ª Festa do Leitão no Rolete é muito mais do que um evento. É a celebração da nossa identidade, da nossa cultura e da força da nossa gente. Convido todos vocês para participarem dessa grande festa, que movimenta a cidade, fortalece o turismo e enche nosso coração de orgulho por São Gabriel do Oeste”, destacou o prefeito Leocir Montanha.

Serviço

29ª Festa do Leitão no Rolete

  • Data: 13 e 14 de setembro
  • Local:  CTG Chama Crioula, em São Gabriel do Oeste (MS)
  • Entrada franca para os shows e uma estrutura pensada para toda a família

Programação

Sábado (13)

  • 8h - Abertura dos Portões - CTG Chama Crioula
  • 9h - Prova dos Três Tambores - Clube do Laço
  • 10h - Abertura Oficial da Festa - CTG
  • 10h30 - Início do Almoço
  • 13h - Prova dos Tambores 
  • 15h - Baile Carapé - Clube do Laço
  • 20h - Abertura dos portões para o show
  • 21h - Show: Trio Parada Dura & Luan Pereira

Domingo (14)

  • 8h - Abertura dos Portões - CTG Chama Crioula
  • 9h - Prova dos Três Tambores - Clube do Laço
  • 10h30 - Início do Almoço
  • 13h - Prova dos Três Tambores
  • 15h - Baile Carapé - Clube do Laço
  • 16h - Abertura dos Portões para o Show
  • 17h - Sunset com: César Augusto & Juliano, Atitude 67 e Giva & Eduardo

Saiba onde se hospedar

Quer curtir a Festa do Porco no Rolete em São Gabriel do Oeste? O Correio do Estado preparou uma lista variada de hotéis e opções de preços que cabem no bolso.

 

 

MÚSICA

Em sua 1ª passagem por Campo Grande, Liniker leva 25 mil pessoas ao Parque das Nações Indígenas

Cantora apresentou na noite de domingo o show "Caju", pelo MS Ao Vivo, derramando-se com a resposta do público da capital: "Grande presente, estou muito feliz mesmo"

09/09/2025 10h00

A dobradinha Liniker e Silveira fez sucesso no feriado da Independência, no MS Ao Vivo

A dobradinha Liniker e Silveira fez sucesso no feriado da Independência, no MS Ao Vivo Foto: Divulgação/ Daniel Reino

O MS ao Vivo de domingo, no Parque das Nações Indígenas, foi de muita MPB e de black music brasileira. Liniker fez o público de 25 mil pessoas vibrar e cantar em coro seus grandes sucessos como “Caju”, que dá nome ao mais recente álbum e à nova turnê da cantora, além de “Veludo Marrom” e “Papo de Edredon”, entre muitos outros.

O cantor sul-mato-grossense Silveira também fez bonito, com uma abertura em grande estilo numa apresentação marcada por composições próprias.

Pela primeira vez em Campo Grande, Liniker disse após o show que “foi muito maravilhoso sentir a energia das pessoas. Acho que isso para qualquer artista é um grande presente, ainda mais sendo uma cidade em que eu não tinha vindo ainda, com nenhum show, com nenhuma turnê, então, para mim, chegar e ter essa resposta aqui de Mato Grosso do Sul dessa forma foi muito maravilhoso, estou muito feliz mesmo”.

Para a cantora de 30 anos, nascida em Araraquara, interior de São Paulo, a turnê “Caju”, que já acumula quase um ano de estrada, tem sido uma grande descoberta a cada show. Ela disse que a iniciativa do Governo do Estado em parceria com o Sesc de um show gratuito para a população é maravilhosa.

“Dentro desse um ano a gente tem rodado por muitos lugares do mundo, do Brasil, chegando em lugares que eu não tinha ido ainda, podendo levar uma música de qualidade para tantas pessoas”, afirmou Liniker.

“A gente pôde trazer um show no formato que é gratuitamente (sic) para tantas pessoas. Acho que, cada vez mais, quando a gente tem essa devolutiva social de fazer um show incrível para o povo, é maravilhoso, porque não é só uma resposta para o povo, mas eu também me sinto mais vivo enquanto artista, trocando com pessoas que talvez não tivessem condição de ir no show, mas que gostam da minha música, que acompanham a minha trajetória, a minha história”, disse a artista.

A abertura ficou por conta do cantor Silveira, que trouxe um show recheado de músicas autorais.

“A gente sempre coloca a maioria de músicas autorais [no repertório] porque a gente quer trazer essa representatividade de música regional também, que não é apenas o estilo musical”, comentou Silveira.

“Música regional é toda música que é feita aqui pro nosso povo, falando para a nossa gente. Então, essa é uma coisa que a gente coloca como prioridade no nosso show. Foi uma energia maravilhosa, eu senti muito afeto, como o nome do meu próprio show diz, né, ‘Afroafeto’. Senti o afeto do público muito contagiante, muita alegria em poder estar aqui. Uma celebração mesmo da vida”, exultou Silveira.

CARAVANA

Na plateia, a advogada Valesca Luzia Leão veio de Dourados junto com uma excursão que trouxe 130 pessoas para o show. Ela curte muito a Liniker por causa da “criatividade das letras, o estilo musical mais de MPB, diferenciado”.

“Eu acho muito importante os shows no parque para as pessoas terem acesso à cultura. É bom que a Capital esteja perto de Dourados, mas também seria interessante que nas cidades do interior também tivessem esses shows”, pontua Valesca.

Arthur Prudente dos Santos, funcionário do Banco do Brasil e namorado da advogada, mora em Iguatemi e também veio com a caravana de Dourados. Ele é fã da Liniker e foi ele quem apresentou as músicas da cantora para a namorada.

“Eu acho que eu sou fã da Liniker faz bastante tempo, eu sou apaixonado principalmente pela voz. Desde que a Liniker tinha a banda Liniker e os Caramelows, eu gostava dela já. É trazer uma sonoridade em som, que é o que está muito em falta na música brasileira. Quando ela trouxe isso, eu fiquei apaixonado, então eu venho acompanhando ela há bastante tempo já. A gente fica muito feliz que acontece o MS ao Vivo, mas a gente fica pensando, nossa, tinha que ser assim, todo dia, todo fim de semana”, conta Arthur.

“Porque a população precisa desse tipo de evento, tem que ser de graça porque é algo que é para o povo, o sul-mato-grossense precisa conhecer a cultura que o bom brasileiro produz. Isso também tem que se expandir aqui, que a gente tem artistas daqui, artistas nossos vizinhos também, que tem muito a apresentar, muito a proporcionar para a gente, e para a população no geral, é gratificante sair num domingo com a família e poder presenciar um show dessa magnitude”, diz o fã.

ALMA ENCANTADA

A dona de casa Andréa da Conceição Ferreira disse que gosta muito da Liniker e conheceu melhor a cantora graças a um show que assistiu da Karla Coronel. “Eu me encantei, minha alma se encantou com a música dela. A Liniker é completa, né? Ela é um conjunto de tudo isso, é a voz dela que é potente, é a voz que alcança a música. A nossa alma sabe que tudo o que ela levanta por meio dessa voz, dessa potência de composições, ela fala para o público que não teve voz há muito tempo na nossa história”, afirma Andréa.

“Então, assim, ela é potência em voz, em composição, em atitude, em se encontrar, assim, toca a nossa alma de uma forma bem extraordinária. O MS ao Vivo é sensacional. Porque imagina se você tivesse que dispor de condições financeiras para você assistir a todos esses shows que eles vêm promover para a população. Nem todo mundo tem. Você tem essa função e você vem, vem com a família, assiste um show incrível, artista extraordinário, gratuito, no capricho, completo”, elogia a dona de casa.

VOZ ÚNICA

O fisioterapeuta Marco Aurélio Cardoso disse que conhece a Liniker desde antes da fama. “Eu acho que o estilo, a voz é única, não tem nenhuma voz, nenhum cantor que imita ela, que pareça com ela. Eu acho muito legal os shows do MS ao Vivo estarem contemplando vários públicos, né? Tentando o sertanejo, o pop, MPB, no caso da Liniker, é muito legal isso em vários lugares do País, trazendo cultura pra cá”, reforça Marco Aurélio.

O próximo MS Ao Vivo será uma edição especial de aniversário do estado de Mato Grosso do Sul, no dia 12 de outubro, com Michel Teló. O acesso é gratuito e o evento integra uma programação contínua promovida pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, da Fundação de Cultura de MS e do Sesc-MS.

