Quem, enfim, colocará a mão na massa para valer é o time formado por 29... Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Benjamin Disraeli - escritor britânico

Nenhum governo pode ser sólido

por muito tempo

se não tiver uma oposição temível”.

FELPUDA

Quem, enfim, colocará a mão na massa para valer é o time formado por 29 vereadores que terá a primeira sessão do ano amanhã.

Entre os “atletas” há quem já tenha experiência (os reeleitos) e os novatos (eleitos no ano passado). O “técnico” será o vereador Papy, do PSDB, que foi eleito pelos colegas para presidir a Câmara Municipal de Campo Grande. Nos bastidores, há quem afirme

que “ele terá que matar um leão por dia”. Sei não...

Aposta

O PP quer aproveitar esse período de “vacas gordas”, politicamente falando, uma vez que comanda Campo Grande, além do Poder Legislativo estadual, e exerce a liderança do governo do Estado na Assembleia de MS. Por isso, deverá tentar conquistar mais uma cadeira no Senado.

Mais

O PP já está representado atualmente por Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, eleita em 2023 com mais de 800 mil votos. Há quem garanta que o deputado Gerson Claro tem visto a aproximação do cavalo encilhado. Vamos aguardar para ver.

Mayara Victor Vicente, que completou 33 anos no dia 12

Silvia Poppovic e Ana Poppovic Bronstein

Decidido?

A incorporação do PSDB ao PSD já teria sido acertada entre as cúpulas dos dois partidos. Com isso, a sigla comandada por Gilberto Kassab ganharia musculatura muito forte, inclusive em MS, que está representado politicamente em dois cargos de importância na majoritária. Na eleição passada, conquistou três prefeituras,16 vices e 56 vagas em câmaras municipais. Esse número, é claro, deverá aumentar consideravelmente.

Juntos

O PSDB conta atualmente com seis deputados estaduais e três parlamentares federais. Consta que todos deverão seguir o que for decidido, porque integram o grupo do ex-governador Reinaldo Azambuja e do governador Eduardo Riedel. A maioria conquistou os atuais mandatos com apoio de Azambuja, que, evidentemente, espera reciprocidade para tentar se eleger senador em 2026.

Por um fio

Caso se concretize a incorporação do PSDB ao PSD, segundo bastidores políticos, o PL não conseguirá ter em seus quadros o ex-governador Azambuja e também o governador Riedel. Assim sendo, o ex-presidente Bolsonaro teria que mudar sua estratégia para 2026. Azambuja e Bolsonaro teriam, em 2024, feito acordo para que o tucano comandasse o PL em MS. Isso está por um fio para

não acontecer. Há quem diga, inclusive, que Riedel vai para as hostes do PSD. A conferir.

ANIVERSARIANTES

Dra. Jheth Jeanne Rodrigues Mundim Donalonso,

Márcio Antônio Torres Filho,

Cláudia Malini Gaigher Bucker,

Dr. Nestor Muzzi Ferreira Filho,

Danielle Regina Betzkoski Meier Signori,

Agenor dos Santos Correa,

Donato Casupa Rodrigues,

Maria Auxiliadora da Silva Gonçalves,

Alfeu Coelho Pereira,

Ramão Reinaldi,

Luiz Otávio Sá de Barros,

Cleiry Antonio da Silva Avila,

Egon Valter Schwerz,

Eraldo dos Santos,

Jum Urano,

Amarildo Colombo,

Edsel Coelho Rocha,

Ademar da Silva Júnior,

Flávio Arima,

Maria Marta Pavan,

Dr. Silvio César Maluf,

Pedro Henrique da Silva Seraphim,

Muriel Amaral Jacob,

Dr. Jorge Flauzino Barbosa,

Maria de Lourdes Ferreira Fontoura,

Joel de Queiroz,

Cleber Augusto Kohatsu,

Ester Mazini Corrêa,

João Pedro Santana Pereira,

Nadia da Costa Leite,

Santiago Lescano,

Lurdes Bonilha,

Simone Salbay,

Ana Maria Gonçalves,

Alfredo Miguel Dias,

Vânia Girardi Souza,

Regina Aparecida Ferreira,

Osmar Antonio Scarpari,

Claudia Mujica Coelho Lima,

Antônio Donizeth Lino,

Luiz Otávio Silva,

Huesley Paulo da Silva,

Ariovaldo Correa de Mesquita, Roberto Folley Coelho,

Elianor Souza Corrêa,

Nelson Nantes,

Nalu Wehner,

Samir da Cruz Beicher,

Fernando Luiz de Arruda,

Alexandre Platzeck Leonardi,

Mauricio Domingues,

Maria Tokie Kayano,

Neiton Stradiotto,

Renato Graeff,

Antenor Mauricio Jacob Domingues,

José Luiz Figueira Filho,

Jean Cleverson Amante,

Valdemiro Acosta,

Izaltina Maria da Costa,

Orlando Vieira Gomes,

Sueli da Silva Nepomuceno,

Eduardo Fonseca Lino,

Soraya Batista Dutra,

Camila Rorvaris Diorio,

Cilene Carminati Vieira,

Kleber Augusto Kohatsu,

Michela Singh Berto,

Nilson Coelho,

Edvaldo Roberto Marangon,

Romeu Pires,

Viviane Aparecida Medeiros Dias,

Pedro Ivo Moreira,

Celso Ichiy,

Paulo Kerkhoff,

Adão Molina Flor,

Natália Romero Gonçalves Dias Santos,

Bruno Giongo Faria Rasslan,

Kelly Souza Escobar,

Joel da Silva Guimarães,

Gilmar Pires de Faria Junior,

Felix Lopes Fernandes,

Rosinaldo Paiva Dias,

João Frederico Ribas,

Sangela Tieko Machado Tago,

Walter de Lima Silveira,

Silvio Fernandes Martins,

Ana Maria Gomes da Costa,

Renato Ratier Pereira Martins, Priscila Leite Soares,

Dilma Nogueira,

Sônia Maria Ramos,

Doralice Brandão de Souza,

Adão Gomes,

Nádia Araújo de Assis,

Simone Antunes,

Manoella Cordeiro Moreira,

Victória Dias Pires,

Telma Moreira de Lima,

Eliza Correia Gomes,

João Cabral Vieira,

Regina Nascimento,

José Paulo Carneiro,

Alexandra Menezes Lima,

Ivone Dutra Vieira,

Antonio João Faria Coelho,

Samira Marques Dias,

Gilberto Monteiro.

*Colaborou Tatyane Gameiro