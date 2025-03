Racha em determinado partido está levando dirigente a, se demorar ...Leia na coluna de hoje

Big Brother Brasil

A campo-grandense foi indicada pelo líder Guilherme e foi junto com Eva e Daniele Hypólito para o 9º paredão desta edição do reality show

Gracyanne Barbosa está no paredão desta semana com Daniele Hyplito e Eva Foto: Reprodução

Natural de Campo Grande, a musa fitness Gracyanne Barbosa está no 9º paredão do Big Brother Brasil 2025, junto com Eva e Daniele Hypólito.

Como de costume, os participantes se reuniram na noite deste domingo (16) para formar mais um paredão do programa. A primeira indicação foi do líder Guilherme, que na sexta-feira (14) já havia definido seis pessoas como alvos: Eva, Renata, Maike, Gracyanne Barbosa, João Gabriel e João Pedro.

Porém, Renata, pela dinâmica da última semana, e João Pedro, pelo anjo, estavam imunes. Então, quatro nomes sobraram, do qual Guilherme optou por emparedar Gracyanne, sob justificativa de dualidade nas suas falas.

"Acho que o que a gente fala aqui é a nossa maior arma dentro do programa. Se a gente não lembra das nossas falas, tudo bem acontecer uma vez. Mas duas ou três, eu já acho que pega muito mal aí fora", disse o líder.

Após a primeira indicação, foi a vez de todos participarem com a votação secreta no confessionário, do qual os dois mais votados estariam no paredão.

Eva recebeu seis votos e foi para o paredão. Em seguida, Daniele Hypólito e Delma empataram com três votos, do qual Guilherme, já que o líder tem voto de minerva, decidiu por emparedar a ex-ginasta.

Mas, nada estava decidido ainda. Tadeu Schmidt, apresentador do reality show global, disse que Gracyanne tinha direito a um contragolpe, mas poderia escolher apenas as pessoas que estavam no alvo do líder. Com Renata, João Pedro, Eva e ela mesma fora da disputa, restaram apenas João Gabriel e Maike, do qual a musa fitness optou pela gêmeo, pela questão da afinidade.

Vinícius, que arrematou o Poder Curinga, chamado de Poder Direto, que veta uma pessoa da Prova Bate-Volta e faz com que ela vá direto ao paredão, decidiu por tirar Eva da disputa e a colocou de forma direta.

Com isso, João Gabriel e Daniele Hypólito disputaram a Prova Bate-Volta, com vitória do gêmeo, que se livrou de mais um paredão e garantiu mais uma semana na “casa mais vigiada do Brasil”.

Na defesa, onde cada emparedado tem 30 segundos para mostrar argumentos que justifiquem sua permanência no programa, Gracy disse que o reality já mudou sua vida e pede que, se for da vontade do público, que eles deixem ela ficar. Confira abaixo o discurso completo:

A decisão será divulgada na noite desta terça-feira (18), durante transmissão ao vivo da TV Globo.

IRMÃ FORA

Gracyanne entrou no BBB 25 com sua irmã e também campo-grandense Giovanna Jacobina. No terceiro paredão do reality, quando o programa ainda era em duplas, ambas foram emparedadas e “eliminadas”.

Porém, neste específico paredão, uma seria eliminada e outra iria para o quarto secreto “cheia de privilégios e volta para a casa em breve, no VIP e com imunidade", segundo o próprio apresentador Tadeu Schmidt.

Através de votação do público, Giovanna foi a eliminada, com com 52,61% dos 15 milhões de votos, seguida por Gracyanne, que recebeu 25,85% dos votos, e Daniele (17,07%) e Diego (4,46%) Hypólito.

Gracyanne se emocionou bastante ao descobrir a eliminação da irmã. Logo após se recuperar, começou a assistir aos brothers na casa.

Dias depois, a musa fitness voltou para casa e surpreendeu os brothers.

Assine o Correio do Estado